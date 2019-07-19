Изгнание из КазРая-2. Все на борьбу с дуумвирами! – Е.Жалбаков

01:32 22.07.2019 Как говорил известный межгалактический политолог Альф с планеты Мелмак, - "Правда в том, что не все, что вы видели – реально".



Казахстан – такая страна, вроде бы большая и добром всяким обильная, но наряду (порядку) внутри нет. Есть имитация стабильности и команда имитаторов,

относительно успешно справлявшаяся с своей нехитрой работой – раскраской заборов "елбасинского" Великолепного века:

придворные певцы, шуты и сказители "руханистического" эпоса. Круг этих избранных узок и закрыт. Акторов можно пересчитать по пальцам.



Самым умным – долго и заслуженно, считался ММТ - Марат Мухамбетказиевич Тажин. Это - глыба, безусловно, процессором мощнее всех своих оппонентов вместе взятых,

но он устал, давно уже тащит на своих далеко не атлантовых (чисто в плане здоровья) плечах, сизифов камень государственной идеологии.

Ум его уже не так остр, а главное - не столь изворотлив…

Последние события показывают, что его "задвижка" в государственные секретари – скорее почетная аппаратная ссылка, отстранение от рычагов реальной аппаратной власти…

После юбки Гулшары Абдыкаликовой сама номинация "госсекретарь" вызывает только грустную улыбку: апашка четыре года жарила баурсаки аппаратных сплетен и

ковырялась пальцем в носу, даже не пытаясь что-либо делать… В принципе, она, наверное, хорошая женщина - мать, хозяйка, домохозяйка, но какого шара Гульшара

годами кемарила за столом - никому не ведомо...



"Пойдем, покидаем кольца. Я буду кидать, а ты - бегать за кольцами через забор", - политолог Альф Мелмакский….



Что там пробежало между ММТ и Дуумивром-2, какая кошка/мышка, неведомо – но доверия ему нет, рычагов нет, есть – продавленное задом Гулшары хромое кресло-крутяшка и засиженный мухами телефон…



Кошки – от них все беды…



Как говаривал почему-то недавно уволенный зампред Росгеологии Русик Израилевич/Магомедович Горринг-Ганижев – "суки… вы собираетесь по пьяни и обсуждаете, кого я е…у…, что вам – делать нечего. У меня четыре принцессы было, все бомбы были…

вас - кошаков только и можно, что - е… Возьми полотенце – протри мне спину"…



Как технично "уработать" засевшую в Мажилисе, как заноза в заду слона Принцессу…? Задача из задач…

Главная и первейшая на сей момент. Кому-то надо ее решать, ведь Боливар-то – один… И скачет уже совсем не так резво…



"Никто не сможет обманом лишить меня моего права на чужое наследство", - Альф Мелмакский…



ММТ - это не какой-то там безродный китайский камышовый кот Кул-Мухаммед, все идеология которого – смяучить заснувшего карася из ведерка главрыбака,

нанять голодных писак на создание новой Велико-Казахской фольк-гранд-хистори, издать эту галиматью под своей ФИО в типографии родного братца

за госсчет, спиз..ив 2/3 бюджета на карман, по-братски и жадно глодать в три рыла одну длинную кость, радостно потирая жирные ладоши об головы сотрапезников,

какие мы умные (и великие), однако. ММТ сегодня – это серый маг Радагаст, который в санях с зайцами по лесу и под шапкой-ушанкой – птичье гнездо… Волшебная сила еще есть, но какая?... Зайцы – растрясли по пням, лбом об березу, в голове непрерывно что-то чирикает…



Его время ушло… Настало время молодых, дерзких, ранних…



Новые советники Дуумвира-2 – это не какой-то там идеолог Жукеев, был такой эпический лосяш в роли главного "по тарелочкам" при начинающем еще тогда Елбасы.

Совершенно потерявшееся существо, набитое цитатками, пустозвонством и вечно почесывавшего свою смоляную макуху, нередко двумя руками сразу… М-е-эээ, - единственное

членораздельное, что он мог произнести и понимай это как хочешь…



Они, как два отважных хоббита – Бильбо Беггинс Аксу-Сайрамский и Фродо Беггинс Талды-Курганский… Им поставлена четкая, но многотрудная задача – сходить и достать…

Решить проблему М и Ж (Д. и Т.) – де-сортирировать Казахстан, куда-то технично пристроить Меццо-сопраншу и засунуть в золотую клетку Золотого фазана Фаринелли.

Боязно, подкашиваются волосатые лапки…



"Не паникуй. Я не знаю, что не делать".., - Альф Мелмакский.



Хор ангелов, мать их - отец, блин, … ангелов хором… как, чем? Душа – в пятки, с Дашей – в прятки, ссыкотно, а вдруг, ставка не на того Боливара…

главный Чапай решит дать последнюю битву и опять поиграет в шахматы "по-чапаевски", заскорузлым ногтем по фигурам и под бой, или, еще хуже,

насоветуешь - лошадью ходи, лошадью… а он – доской в ответ, "ой, ухи мои, ухи"…



Страшные сны, ворочаются в кроватках отважные хоббиты… Кольцо Всевластья все ближе и так манит… И вот... лютая неблагодарная неблагодарность - Фродо опалили опалой и сволокли в ссыльную ссылку.



"Твои веки тяжелеют... Ты засыпаешь... Ты больше не кот... Теперь ты - бублик!.." - Альф Мелмакский



Была такая лютая детская игра послевоенных беспризорников – надуть через трубочку в жопу лягуху и размотав ее за лапу над головой и метнуть

куда подальше или на точность. Они (лягухи) очень смешно лопались – брызгая юшкой и липкой кожей во все стороны. Вот и эти идеологии, их надували и разматывали за лапу над головой… ну какой от них еще прок… картонновых дурилок….



Однако, при всей своей естественной ограниченности - Мать Шапрашту занимает такой пост, который сам в себе есть источник силы. Как в "Битве престолов" Дейнерис Таргариен – многострадальная мамаша драконов, высиживала высиживала и высидела… три яйца лопнули и вылезли Звери. Она источник дурной и неуправляемой силы, Селевой поток, которому, дай волю (простору) - собьет любого, затопит мутной валеологической жижей

и цветущие сады и пашни. Ее б чуть подучить и пристроить в свое время, к какому мирному и полезному труду, ан нет, проказник Рахат – дикий Дрого, разбудил дремавшее веками, архетипичное, шапраштинско-дотракийское – паттерны такого глубинного родо-племенного сознания,

что даже боязно заглядывать в глаза. И что самое обидное, на этой позиции – спикера КазДумы, она, в принципе, не может "провалиться", потому как ни за что не отвечает и ничего не делает (по должности). Спикер – это идеальный шпиль для бабских трусов…



Есть в датском городе Выборге (не путать с одноименным российским) ратуша, на шпиль которой по праздником вывешивают портки легендарной бургомистерши –

как ее звали не суть важно, несколько лет занимая выборную должность городской головы она совершенно не могла придумать себе никакого занятия и

прославилась тем, что прямо в зале заседаний развешивала сушиться свое белье, потому как дел никаких у нее более не было, да и не хотела (умела) она ничем заниматься, чего ж по-пусту пустовать большому помещению… Так в ее память и повелось – смешить народ бабскими портками на шпиле…



"Боюсь, тебе придется любить меня до гроба", - Альф Мелмакский.



На рубеже нашего тысячелетия в Боспорском царстве – это где современный Крым, правил замечательный дуумвират – старенький, но очень бодрый царь Асандр и его очаровательная молодая жена Динамия. Вообще-то, Асандр был обычный узурпатор из военноначальников – отнял престол у законных потомков знаменитого Боспорского царя и соперника Рима Митридата, провозгласил царем себя и, дабы легитимизоровать свое присутствие на троне, взял в жены малолетнюю красавицу из старой митридатовой династии. И первое время, лет десять. жили они вполне себе дружно, почти что в любви и согласии. Потом Динамия подросла и как-то заскучала и начала прогонять Асандра, сначала от своего белого тела (а была она великая красавица), а потом и из страны. При живом муже очень любила Динамия.. брать себе новых мужей, обычно из скифов и прочих варваров, и вместе с их отрядами пыталась отнять власть у Асандра, вторгалась с разных сторон, сбегала за помощью в Рим, жаловалась там Юлию Цезарю на тяжкую долю боспорских женщин. Хитрый Рим, желая ослабить потенциальных "союзников", по-дружески, признавал правителями Боспора, одновременно, обоих дуумвиров, дозволял им штамповать золотую монету. Динамия, надо полагать исключительно в знак государственной благодарности, задирала тогу перед почти каждым ответственным римским чиновником и благодарила, чем могла и умела. Современники писали, что уступая в красоте только Клеопатре, Боспорская царица далеко превосходила ее в распутстве. Получив в Риме заверения в поддержке и собрав некую сумму денег Динамия возвращалась обратно, выходила в замуж за очередного могучего, но туповатого скифа и затевала новый поход за троном.



Продолжалась эта бесконечная гражданская война лет 15-ть, наемные отряды Динамии вконец разорили боспорское крестьянство, пиратствуя остановили причерноморскую торговлю, наконец, Царице-красавице удалось победить и взять в плен уже совсем немощного Асандра. На радостях она даже поклялась не казнить его и милостиво приказала больше вообще не кормить пленника – его тут же законопатили в какой-то красивой башне, где он тихо приснул от голода. После этого счастливая вдова предалась государственным делам – разврату со всеми своими мужьями-скифами и как-то очень быстро размотала остатки обнищавшего Боспора, причем сделала это так основательно, что где-то с 10 века до нашей эры, об ней (да и об Боспоре вообще) нет никаких сведений ни в Римских, ни в каких иных источниках. Полный и абсолютный мрак. Даже не известно как она кончила (умерла) и когда, римляне вообще ничего не писали о землях, где правили, ничтожные и ничем им не угрожавшие правители (а Боспор при Динамии стал именно таковым), только в 10 году уже новой эры – т.е. через 20 лет , пошли новые отчеты о тяжело возрождающемся Черноморском государстве, но там уже фигурировали совсем другие правители и совершенно непонятно что приключилось с предыдущими, а именно самой Динамией и ее многочисленными мужьями…



"Не прогоняйте меня от холодильника. А если завтра ваша планета взорвется?" - Альф Мелмакский



Задача понятна – изловить Принцессу Дейнерис и извести (задоить) буриданова осла Средиземья – Торина (почему осла – потому что никак не может выбрать, какую морковку съесть первой, отсюда – положенные муки и амбивалентные страдания).



Ее надо бережно, взяв за руки, перевести через майдан казахской государственности и, сладко ублажив конфектами в ярких обертках,

изолировать в хрустальный дворец Казахской менгилик елийской Валгаллы.

Его – следом, в соседнюю золотую кумирню, туда где Старшая Эдда отдыхают в обнимку с Младшей, охраняя врата поросшего мхом и синими мухоморами Великого Одина,

творца всего сущего, громовержца и демиурга…



"В царстве мертвых нет собственности", - Альф Мелмакский…



Не даром, еще древние греки хвастались, что один дурак может назадавать столько вопросов, что десяток мудрецов - не справятся отвечать.

Болашакеры. Новые янычары - краса и гордость елбасиного сераля, гвардия избранных, сынов и внуков агашек, цвет родоплеменного Гендера.

Корпус А и корпус Б... дивизион У и засадный полк О....



Как там у Манилова в гоголевских "Мертвых душах":

Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс, - хочешь быть посланником?

- Хочу, - отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.

В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля.

Лучше классика и не скажешь.



Я родился в семье бедного полировщика астероидов... - политолог Альф Мелмакский



Родо-племенизм КазЕлбасариума тотален, неустраним в принципе, туго подвержен модернизации и транзитирует только в сторону уменьшения естественной среды (ареала)

обитания мелко-родного криля. Вне Е-Семьи уже почти нет Экономики (а значит и Жизни), лоскутится худое одеяло нищебродства и повальной Арыси...

Людоедский режим Латинистов-эксгуматоров буковок-трупов. Кому и зачем нужны сегодня эти выплески Самосознанья... Акутами и диграфами сыт не будешь...



Надо прекращать есть пенопласт перед сном! - Альф Мелмак, космический турист...



Ержан Жалбаков - политолог, Алматы, не-член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан. Источник - ЦентрАзия

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