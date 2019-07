Вербовочные "помойки" Норвегии, - Р.Устраханов

18:00 25.07.2019

Открываем сайт Нижневартовского государственного университета (nvsu.ru). Перед нами -- два государственных флага: России и Великобритании. Руководство университета может пояснить: какое отношение британское королевство имеет к российскому ВУЗу? Откройте сайт любого университета Евросоюза. Нигде вы не найдете государственного флага Российский Федерации.



Но если бы речь шла только о флаге! Здесь же, на сайте университета, размещена реклама "Программы межвузовского обмена для студентов "North2North". Читаем в ней следующее:



-- "North2North" -- программа межвузовского обмена, предлагаемая студентам, обучающимся в высших учебных заведениях -- членах Университета Арктики. Программа предоставляет большие возможности для обучения в различных регионах Севера. Обучаясь в вузе-партнере Университета Арктики, вы получите уникальный опыт жизни в другом северном регионе. Университеты и колледжи Дании, Канады, США, Швеции, Норвегии, Исландии совместно разрабатывают и реализуют образовательные программы или отдельные курсы. Период обучения за границей составляет 3-12 месяцев. Бесплатное обучение. К участию в конкурсе приглашаются студенты 2-4 курсов, имеющие высокую академическую успеваемость, владеющие иностранным языком. Обучение в рамках программы North2north ведется на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Кандидаты на участие в программе должны продемонстрировать высокий уровень владения английским языком.



Разберем детальнее требования к кандидату "путешествия" за рубеж на "бесплатное обучение". Прежде всего, необходимость знания высокого уровня английского, означающая полное духовное погружение в англосаксонский мир -- иначе быть не может. Плохо это или хорошо -- не в этом дело. А в том, что наш студент выезжает в Западную Европу предварительно психологически "размягченный" для работы с ним специалистов иностранных секретных служб. Подход к нему будет крайне легкий из-за отсутствия языкового барьера. Уезжает молодой человек на длительный период в начальной стадии формирования политических взглядов -- то есть уязвимый.



Скажут так -- студент едет в Берген или Тромсе не более чем на год, после чего вернется в Россию. Вернется-то вернется, да только каким? Много или мало -- год пребывания "на норвежской стороне, на чужой планете"? Несерьезно рассуждать о каких-то итогах в научных познаниях за срок от квартала до года. Но специалисты секретных служб знают -- именно данный срок необходим для изучения личности студента, его разработки и решения вопроса о вербовке.



Даже если дело не пойдет к прямой вербовке, с учетом личности, то запускается скрытая, "втемную". Перспективный студент за год обкладывается "друзьями" из норвежских университетов. Устанавливаются прочные связи, какие не утрачиваются по возвращению студента в Россию. Ну а далее, эта "настоящая дружба" крепнет в зависимости от профессионального роста уже бывшего студента. Она становится ключом превращения последнего в источник информации, "превращения" в прямого агента, либо агента влияния.



Теперь перейдем к требованию быть студентом 2-го или 4-го курсов. Из него следует -- после года нахождения в Норвегии студент, спустя год или два, уйдет в "большую жизнь". Войдет в российские управленческие структуры политики или экономики, либо станет заниматься наукой. То есть превратиться в носителя важной формации и субъекта принятия управленческих решений.



Присутствует иная, наносящая серьезный ущерб нашей Родине, сторона, связанная с длительным пребыванием российских студентов вне России. Наиболее талантливых соблазняют остаться в той же Норвегии с предложением работы -- сразу или по окончанию ВУЗа. На слуху масса примеров. Тем самым страна лишается ею же выращенных Менделеевых, Сикорских и Жоресов Медведевых, какие могут появляться раз в столетие.



В изложенном описаны виды вербовки россиян -- в качестве прямых агентов спецслужб, агентов влияния и рабочей силы (как бы грубо не звучало). Отсюда все западные программы по обмену студентов -- насосы, прикрепленные к телу российских высших учебных заведений. Они "выкачивают" лучших, перерабатывают их там с целями, какие описаны выше.



Перечислим российские ВУЗы, к "телам" коих подключены "насосы по выкачке и обработке мозгов" по программе "North2North". Это:



-- Арктический государственный институт культуры и искусства;

-- Бурятская государственная сельскохозяйственная академия;

-- Бурятский государственный университет;

-- Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена;

-- Тюменский индустриальный университет;

-- Коми республиканская академия государственной службы и управления;

-- Мурманский Арктический Государственный Университет;

-- Мурманский Государственный Технический Университет;

-- Нижневартовский Государственный Университет;

-- Северо-Восточный Федеральный Университет;

-- Северный (Арктический) Федеральный Университет;

-- Северный Государственный Медицинский Университет;

-- Петрозаводский государственный университет;

-- Псковский Государственный Университет;

-- Российский Государственный Гидрометеорологический Университет;

-- Санкт-Петербургский Университет;

-- Сургутский Государственный Педагогический Университет;

-- Сургутский Государственный Университет;

-- Сыктывкарский лесной институт;

-- Сыктывкарский государственный университет;

-- Тюменский государственный университет;

-- Ухтинский Государственный Технический Университет;

-- Уральский федеральный университет;

-- Якутская Государственная Сельскохозяйственная Академия;

-- Югорский государственный университет.



"North2North" -- программа отнюдь не единственная. Есть еще норвежская программа "Barents Plus" -- "региональная стипендиальная программа для высших учебных заведений Норвегии и России". Кадровый "охват" для работы норвежских "PST" и "Etterretningstjenesten" в ней куда шире, чем в программе "North2North". Кроме студенческого обмена до одного года, программа предусматривает "обмен преподавателями, обмен административным персоналом". Как видим, в "объятия" норвежских секретных служб затаскивают не только студентов, а преподавателей и административный аппарат отечественных ВУЗов. Связной "программы" выступает некая Наталья Кононова из Норвегии (тел. +47 78450264).



Показательная деталь -- программа "BarentsPlus" действует под "патронажем" Норвежского Баренцева Секретариата. Тот уже давненько обосновался на Кольском полуострове. Деятельность самого Баренцева Секретариата финансируется Министерством иностранных дел Норвегии в размере 3,5 млн. евро в год (barents.no). Закономерен вопрос: в каком месте находятся университеты, а в каком норвежский МИД?



Заметим: кроме "BarentsPlus" и "North2North" в российских ВУЗах "рысачат" не менее агрессивно и активно программы: "Erasmus+", "Nordplus", "Nordlys", "Fellowship Programme for Studies in the High North", "Bilateral agreements", "EEA/Norway Grants", "Russian-Norwegian partnership programme".



На днях секретарь Совета безопасности Николай Патрушев указал на опасность для молодежи "деструктивной деятельностью иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, направленной на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей". Делал акцент на необходимость принятия своевременных и превентивных мер.



Превентивные меры необходимы и для западноевропейских "программ" для высших учебных заведений, будь-то "North2North", либо какой иной. Отправляя на год нашу научную молодежь в Европу, мы отдаем ее в "лапы" иностранных спецслужб со всеми вытекающими последствиями. И не надо себя обманывать -- все сто процентов наших студентов и педагогов там, на Западе -- объекты разработки секретных служб. Едут ведь туда из научно-образовательных заведений. Едут лучшие, прошедшие отбор, в том числе языковый. Все сто! Никаких исключений и "оставь надежду всякий туда приезжающий".



Безусловно, халявную лавочку для западных спецслужб и дармовщину по "выкачке мозгов" из России необходимо закрыть. Закрыть безотлагательно, не обращая внимания на визги доморощенных "бенефициариев". Для чего действия всех программ по обмену студентов российских ВУЗов следует приостановить. Поручить органам безопасности провести мониторинг программ по обмену студентов и преподавателей. Мониторинг на предмет уязвимости россиян со стороны западных спецслужб и по вопросам общегосударственной безопасности. Программы, имеющие статус юридических лиц, необходимо признать иностранными агентами в соответствии с российским законодательством.



Ввести обязательное санкционирование органами государственной безопасности выезды в зарубежные ВУЗы студентов, профессорско-преподавательского состава по соответствующим программам из российских высших учебных заведений. Запретить направление студентов в иностранные ВУЗы на срок более месяца.



Заметим -- стратегическая направленность всех представленных выше "учебных" программ -- Северо-Запад России: Кольский полуостров, Баренцево море. Северо-Запад с 2014 года для НАТО -- ворота в Россию. Есть еще одна знаковая деталь в западноевропейских программах по обмену "студентов и администраторов". Их "рождение" и активизация с 2014 года! Ведущая роль в них за Норвегией -- наконечнику натовской стрелы, направленной на Россию.



Все на виду, слишком очевидно и просто -- возразят автору статьи. Неужели такое возможно? Гениальность, как известно, в простоте. Вот так, гениально просто, на наших глазах вербовочные помойки из Тромсе и Ставангера, Бергена и Киркенеса своими щупальцами опутали ведущие ВУЗы России. Сплели все в опасный для нашей страны "гордиев узел". Но также гениально просто надо положить этому конец. А "гордиев узел", учит история, разрубается только мечом.



Устраханов Руслан

Мурманск