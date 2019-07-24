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Среда, 24.07.2019
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Дурдом №2. Узбекистан сегодня и завтра, - Б.МусаевДурдом №2. Узбекистан сегодня и завтра, - Б.Мусаев
18:11 25.07.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. ДУРДОМ №2 КАК ЕСТЬ И В ИДЕАЛЕ,
ИЛИ УЗБЕКИСТАН СЕГОДНЯ И ЗАВТРА.
"Наводить порядок надо тогда, когда еще нет смуты".
Лао –цзы.

Если говорить о сегодняшнем Узбекистане, то следует, начинать разговор о том времени, зачастую именуемого эпохой известной персоны власти, когда перед нами предстает период истории страны....
Это был период новейшей истории, когда произошло провозглашение принципа государственного суверенитета....И далее на свет появляется, формируется и развивается государственность, которая по теории (см. ст. 2, 7, 14 Основного Закона) является государством выражающем волю народа, служащим его интересам
На самом деле, кто бы сомневался, что не прав тот, кто с первых дней провозглашения независимости стал призывать "..к созданию свободной и процветающей Родины, достойной и благополучной жизни.....Объединять народ во имя великого будущего" (И. Каримов).
Но, если говорить об Узбекистане, когда был заложен фундамент той самой пресловутой государственной власти, единственным источником которой якобы является народ и т.д. и т.п. , то должно сказать: не по теории, не по словам, а по жизни государство представляется и понимается новоявленными вождями образца башизма, как абсолют, где все остальное имеет относительное значение. Потому не удивительно, что в центре их помыслов и устремлений стоит не Человек, а государство, ибо оно позволяет им иметь прямую власть, утолять жажду самореализации и самоутверждения, в частности, проявляя свою волю и умение скручивать людей в бараний рог. . Данное обстоятельство , на мой взгляд, объясняет рождение идеи- фикс "Узбекистан – государство с великим будущим". Это – первых
Во – вторых, настоящая задумка, скажем так, "национальная" идея или идея-фикс о государстве с великим будущим вкупе с такими элементами ее системы жизнеобеспечения, как ложь и насилие, милицейский и судебно- прокурорский произвол, насилие на грани террора, воровство и коррупция, способствовали воплощению в реальность "прогрессивных" сдвигов в функционировании таковой государственности Узбекистана. Разве не налицо стало установление т.н. цивилизованного порядка, читай, наведения порядка ради порядка на фоне возвращения в души узбекистанцев страха, ...когда жили в условиях, которые можно назвать "виоленсия" узбекского образца периода правления известной персоны власти, когда и где пропадали одни, стреляли в других, сажали и гнобили множество .., , Но, трудно признать, что сегодня безвозвратно остались позади проявления террора, насилия и произвола Оглянешься кругом. Е.. Едрена мать...Б..я! Да, что еще скажешь, когда ... не переводились и ныне далеко не перевелись . наряду с крысами и палачи, работающие "продуктивно" в различных отраслях..., структурах аппарата под "прикрытием" активных мафиози(подобных) от правоохранительных и иных органов. Кто – то скажет, что мол драматизирует, выживший из ума старик А мне так не кажется, потому как я еще в здравом уме и крепкой памяти. Хотя вчера, сегодня и никогда не занимался я политикой, но нахожу, что она достает всякого человека, погруженного в живую жизнь, рефлексирующего И потом не забываю я одно изречение, где утверждается, что всякая власть есть зло, а большая часть политиков являются ублюдками не от рождения, а по призванию. Не знаю, кто и как думает по этому поводу, лично мне о таком многое напоминает, что видишь, слышишь и читаешь
Иди и гляди! Е..Бл.. Элементарный ДУРДОМ с большой буквы или попросту ДУРДОМ №2, который есть след - ( и он не менее ужасный и страшный), оставленный в наследие от здесь и сейчас (1989-2016)
Надо ли нам еще чего бояться? Ведь ужас самый будто позади.
Так ли это на самом деле, если те же самые холуи – крысы вокруг , около власти и в самой власти, по - прежнему одни равнее других? . И наконец, не перестают воровать, бесстыдно лгать, наверное оттого, что попирается закон, да, и вообще закон как дышло..., а ложь всесильна
Надо ли нам еще чего –либо бояться, когда сегодня уже наступило наше "очень и очень светлое завтра", читай, живем то мы реально в "государстве с великим будущим", по сути, и представляющим ДУРДОМОМ №2
Кстати, мы все уже эту историю с приближением светлого будущего, движения от развитого социализма к "социализму с человеческим лицом" проходили, когда вдруг выяснилось, что цветет и пахнет рядом "красная мафия" Потом была и действовала "новая" мафия с такими же "крестными отцами" , как у старой "красной мафии"
Вместо P.S.
Однако, быть может, не все так плохо и возможен некий Национальный проект на предмет спасения и выживания страны, пока .... Ведь и то хорошо, что нет признаков приближения смуты Я говорю о необходимости создания Национального проекта, направленного на фактическое, реальное очищение государства, общества, нации, страны... (Человека тоже с его чугунным состоянием сознания), а не такие шаги к "очищению", которые наблюдаются в "верхах", связанные с очередными смещениями, пересадками из кресла в кресло, посадками избранных персон, ...

Бахадыр Ф. Мусаев 25. 07 2019 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564067460
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