 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.07.2019
17:24  Ждать ли на Украине диктатуры "Слуги народа"
17:22  К вопросу о реинтерпретации духовного наследия казахов. Кто такой поэт-жырау? - Н.Даутбек-кызы
16:15  Сирийский Идлиб в преддверии ада, - Spiegel
15:55  Экс-кыр-президент Атамбаев частным SuperJet 100 вернулся на родину
13:23  Китай и перспективы реинтеграции России, - В.Павленко
13:20  Экономисты предсказывают новый экономический и финансовый кризис, но им не верят, - Жан-Марк Сильвестр
13:16  "Я был советником министра, теперь не хочу", - исповедь утомленного каз-болашакера Сулеймена

13:04  КазГосцентр поддержки кино возглавила оскароносная (по шорт-листу) Гульнара Сарсенова
13:02  Китай перекраивает экономическую карту мира, - Мордехай Чазиза
13:00  "Шею сверну", - любимое выражение Аркадага II-го (Сердара I-го)
12:58  Или Зеленский объявил Путину танкерную войну, или это была провокация Кремля, - "СП"
12:53  Англичанка Джейн вышла замуж за узбека Нуриллохона и переехала жить к нему в кишлак, - Zarnews
08:57  МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспий
07:32  Ханьхуэй сменит Хуэя в качества посла Китая в России
07:21  В Узбе сочиняют "Стратегию управления госдолгом" (19,1 млрд "баков")
07:14  В Антикоррупционном агентстве Казахстана созданы департаменты: добропорядочности, партнерства, превенции... (поллюции? - тоже красивое слово)
07:03  Матерый ташкентец Равшан Гулямов стал советником Мирзиеева по экономике, инвестпроектам и внешней торговле
06:55  Жээнбеков и Рахмон лично попытаются остановить Ворухскую камне-войну
06:49  Заплыв на дно: США приготовились обрушить доллар, - Д.Мигунов
06:45  Кремль предложил Атамбаеву и Жээнбекову работать вместе, - В.Панфилова
00:08  Почему таджики часто сидят на корточках?
00:07  Китай покажет Америке, что пошлины его экономику не поколеблют, - В.Скосырев
00:05  Оживший Бердымухамедов появился на публике, - В.Панфилова
00:00  Ближний Восток на опасном перекрестке. Будут ли США рубить персидский узел? - Е.Пустовойтова
Четверг, 25.07.2019
20:38  В деле чечено-кыргызского "авторитета" Батукаева вылезли "уши" чиновников из Кремля? - ВБ
19:56  Сижжакнули. Конфискованную резиденцию Гули Каримовой передадут фут-федерации зятя Мирзияева
19:44  МАГАТЭ временно возглавил румын К.Феруцэ
19:15  Дан старт процессу вступления Узбекистана в ВТО
19:09  Нечаянная рада: почему "партия войны" проиграла на украинских выборах, - И.Кармазин
19:07  Почему китайского "военного слона" США заметили сейчас?
19:05  Как Россия присоединила Казахстан?
18:15  Эпоха Путина. Часть первая, - А.Халдей
18:11  Дурдом №2. Узбекистан сегодня и завтра, - Б.Мусаев
18:06  Умер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
18:00  Вербовочные "помойки" Норвегии, - Р.Устраханов
13:39  Требованиям уступить не будет конца. Кладем на США по-турецки, - "Гюнеш"
13:29  Лозаннская независимость Турции и Севрские надежды Армении (история), - М.Брутян
13:26  Социализм или транснациональная диктатура. Главный коммуняка РФ Зюганов написал новую книгу
13:24  Новый заход на цель. Пентагон возглавил профессиональный лоббист Марк Эспер
09:32  Отправит ли Токаев Даригу Назарбаеву в отставку в августе? - Д.Ашимбаев
09:04  "Белая книга". Россия и Китай способны затмить военную мощь США
08:57  Афганистан заставил вооружаться. При оснащении современной техникой армии Узбекистана и Туркмении мучает кадровый голод, - ВПК
08:10  Трамп в иранской ловушке. Теократия делает ставку на демократов, - К.Стригунов
08:02  Драма экс-президента Киргизии Атамбаева неприятно удивила Путина, - Е.Егорова
08:00  Малайзийских экспертов по MH17 пытались уничтожить на подступах к Донбассу, - "МК"
07:57  Новые унитазы и сенсорные смесители на писсуары понадобились Жогорку Кенешу. Мажут - засранцы
06:59  Шанс на выживание: что дала целина Казахстану и казахам, - А.Урманов
06:54  Сотрудникам "Туркменгаза"не выдают зарплату
06:53  Кучаровская душегубка. В Узбе начата проверка в отношении чиновника, запершего фермеров в автобусе при 50-градусной жаре
06:51  ВБ отказался финансировать дострой таджикской насыпнушки - Рогунской ГЭС
06:48  Гонимое гонево... Путин облобызал в Кремле всеми обиженного Атамбаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
К вопросу о реинтерпретации духовного наследия казахов. Кто такой поэт-жырау? - Н.Даутбек-кызы
17:22 26.07.2019

К вопросу о реинтерпретации духовного наследия казахов. Кто такой поэт-жырау?

Наследие поэтов-жырау (XV-XVIII вв.) относится главным образом к казахской, ногайской и кумыкской, но также и каракалпакской, башкирской и кыргызской культурам. Яркие представители этой волнующей, чрезвычайно экспрессивной поэзии времени заката цивилизации кочевников после гибели великой Золотой Орды - это Сыпыра, Асан Кайгы, Казтуган, Доспамбет, Актамберды, Умбетей, Бухар жырау и др. Если затронуть вопрос о генезисе и роли "жырау" ("йырау") в тюркской кочевой культуре, то до недавнего времени у нас фигура жырау неправомерно сужалась рамками поэзии и импровизаторства.

Безусловно, еще в "Диван-и лугат ат-турк" Махмуда Кашгари слово "йырагу" означало стихотворца, музыканта. В то же время необходимо говорить о полифункциональности самой поэзии и фигуры поэта-импровизатора у номадов. "Поэт в России - больше, чем поэт" (Е. Евтушенко). Тем паче для казахской культуры нельзя говорить об "узкой" поэзии и литераторстве, считая поэтов, тем более древних, творцами только вербально-эстетической традиции. Не зря даже живший в конце XIX века Абай сказал о себе: "Не для забавы я слагаю стих".

Своеобразие кочевой культуры казахов заключалась в синкретизме. Еще Е. Исмаилов предположил, что жырау больше похожи на древних жрецов. Многие исследователи прототипом жырау считают Коркыт Ата - мудреца-суфия, певца, сказителя и советника ханов. На самом деле жырау (йырау, йыравшы) - условный термин, который употребляется в отношении всесторонне одаренных, многогранных (all-around man) представителей кочевой тюркской элиты, которые выступали координаторами духовно-идеологической жизни этих сообществ.

Типична в этом отношении миссия эпического певца Бухар-жырау - советника и медиатора при Аблай-хане (Абулмансур). Маргаска-жырау был в числе сподвижников великого Есим-хана (Ишмухамед), а Жиембет показал себя оппонентом ханской власти. Многие жырау были в молодости воинами, полководцами (как Досмамбет, Актамберды и др.), виртуозными музыкантами.

В зрелые годы "жырау" выполняли дипломатические поручения, занимали должности правителей родовых объединений, выступали творцами и знатоками эпических сказаний, хранителями и трансляторами религиозных знаний и практик (баксылык, суфизм, шариат), экспертами по флоре и фауне, особенно ловчих птиц и лошадей; зачастую в народе их знали и как предсказателей и целителей. С этой точки зрения правомерно определять жырау как феноменальных выразителей традиционного этнокультурного сознания номадов и особой элитарной религиозно-психологической культуры позднесредневековых тюркских сообществ.

В век "казахского рыцарства" (выражение Ч. Валиханова) поэзия, по мнению многих специалистов, брала на себя функции регулирования общественных (межплеменных, межродовых) отношений, аккумулировала и концентрированно выражала коллективное мышление, вдохновляла воинов на битву за свободу и независимость, суммировала опыт исторического прошлого в масштабных эпохах, прорицала будущее. Поэзии также были свойственны и сакральные функции, ибо жырау нередко брали на себя роль медиаторов, посредников между метафизическим космосом и людьми, нуждавшимися либо в целительной, либо в этиологической помощи.

Дар красноречия и поэтического импровизаторства относились к сакральной сфере духовной жизни Великой Степи. Тематика "толгау" (рапсодии, баллады) отражала монументальные, морально-философские, религиозно-мистические и общественно-политические темы. И, как отмечал еще А. Маргулан, эпическая фигура жырау появлялась на публике не в повседневной жизни, а в критические моменты жизни социума.

Синкретизм был характерной чертой тюркской кочевой культуры, близкой к архаическим формам. В кочевом обществе казахов в одном лице зачастую соединялись вождь, поэт, оратор, знаток адата и шариата, музыкант. Духовный синкретизм, многогранность, характерные для казахской культуры получили свое обоснование в емком понятии-идеале "сегіз қырлы" (букв. "восьмигранный"). При этом согласно современным исcледованиям, прежнее представление о неграмотности и шаманской идентичности акынов-жырау является некорректным.

В действительности казахские жырау и бии (народные судьи, острословы) как представители кочевой аристократии были грамотными, даже обучавшимися в молодости в медресе, в их "толгау" присутствует исламская лексика, коранические образы и т.д. При этом они гениально синтезировали традиции номадической культуры и суфизма.

В сущности казахский "жырау" являл собой тип степного суфия-самородка (аулийа). Многие из них достигали гнозиса (сокровенного знания), поэтического дара, минуя официальный "путь" муридов, членство в тарикатах, связи с формальными религиозными институтами Средней Азии. И никто не мог сомневаться в их святости, ибо в самом суфизме теоретически допускается путь духовного просветления через Хизра/ Кыдыр Баба (как альтернативный метод и дар Всевышнего Аллаха).

Назира Даутбек-кызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564150920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 июля 2019 года №76
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 июля 2019 года №79
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Государственной комиссии по вопросам развития г. Нур-Султан
- Рейтинг управленческой элиты РК за 2 квартал 2019 года
- Кадровые перестановки
- Fitch Ratings: новый президент Казахстана сохраняет преемственность экономической политики
- Компания "Danone" планирует запустить "Школы для фермеров" в Казахстане
- Великая экономика разрушенная неолибералами
- ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  