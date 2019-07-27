Узбекистан. Дурдом №2 и угроза его превращения в бардак, - Б.Мусаев

17:37 28.07.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. ДУРДОМ №2 И УГРОЗА ЕГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В БАРДАК.



А все так было предсказуемо до последнего времени в Узбекистане, как и было, если иметь в виду установленные "верхами" правила игры и порядки, которые, на мой взгляд, сопряжены напрямую с укреплением т.н. независимой государственности.

Я говорю о власти серьезной, властью представленной на государственном уровне мощной армией, столь же не хилым аппаратом внутренних органов ( милиции или полиции), чиновничье- бюрократической машиной, функционирующей совместно со служащими пропаганды. И анна вам хает! Результат таков, что готовая клетка- паханат, где так все устроено, что люди согласны жить по "правилам" установленным "сверху". И будто есть выбор между тюрьмой и Дурдомом Выбрали люди меньшее из зол

Итак, все было, как было, словом "процесс пошел", читай, происходило здесь и сейчас (1991-2016), продолжается поныне углубление и расширение процесса "капитализации" страны, точнее сказать, процессов "купи- продайка", но , бизнес, благодаря деяниям "государства – реформатора" и его творца - прародителя с верными учениками, стал не столько хрестоматийно известном искусством извлекать деньги из чужого кармана , не прибегая к насилию, а практичной теорией., согласно ему и благодаря целой технологии обмана, мошенничества, базирующейся именно на насилии, если не сказать, воровстве , мародерстве, грабежей, посадки, убийств Наверное, нет необходимости приведения фактов, чтобы написать полную картину, где можно было узреть процесс приобретения собственности (равно и происходящего ныне передела собственности) власть имущими, их близкими по схеме "купи- продайка- отнимайка". Прошу извинить , этот передел движимого и недвижимого имущества (из бывших , включая членов т.н. "команды триумфаторов") не увидеть, ибо все и вся (что там происходит) там у них , организованных братков хорошо организовано. Впрочем, завеса слегка приоткрывается, когда читаешь материалы, публикующиеся, в частности, на сайте www. AsiaTerra. Info, касающиеся судьбы старшей дочери известной персоны власти, вернее, ее "взносов" в бюджет Узбекистана ,...( как и куда , кому или на чьи счета поступают...)

Да, в самом деле, совсем не нужны умственные усилия, чтобы догадаться, кому на счет могут поступать..., кому в стране вольготно..., кто на местах с непревзойденным хамством и подлостью оскорбляет людей, затыкает им рты, одевает наручники, гонит в жару на уборку..., подает личный пример "героизма" в сносе жилых домов, ...и дошло наконец до президента, что негоже де так делать. Решил потому Он

" Работу хокимов и их первых заместителей будут оценивать по новой системе. Основные критерии - число новых или возобновивших деятельность малых предприятий, созданных на них рабочих мест, а также показатель "живучести" предприятий

В ДАННОЙ СВЯЗИ МНЕ ПОНЯТНА АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ СОЦИОЛОГА АЛИШЕРА ИЛЬХАМОВА (научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона )

, А ИМЕННО ЕГО КРАТКАЯ, НО ЕМКАЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕПЛИКА

"МОЖЕТ, ХВАТИТ ВРАТЬ?.." ( СМ 27.07.2019 Asia.Terra.ino)



Это сообщение о работе хокимов, их оценке по новой системе в контексте последних событий звучит просто издевательски.

Господин президент! Может, хватит врать? Будем откровенны: на практике работу хокимов Вы оцениваете по размеру получаемой Вашими людьми доли от откатов, которые эти хокимы получают от застройщиков. Рука руку моет, и чем больше очковтирательства, тем лучше - вот Ваш принцип работы, а не поддержка предпринимательства, которое на самом деле Ваша сатрапия душит. Хокимы же стали в стране самой ненавистной частью госаппарата. Эта ненависть теперь переходит и на Вас.



Алишер Ильхамов,



Здесь же на стр. названного сайта воспроизведено обращение . Фариды Шарифуллиной, администратора группы в ФБ "Ташкент-Снос

Президент, объявите мораторий на снос! Прекратите это безобразие! В конце концов, это нужно не столько нам, а в первую очередь вам лично! Ваш имидж и рейтинг доверия падает стремительным домкратом. И не только внутри страны (мнение народа вообще кого интересует?), а в основном за рубежом. Настоящие-то инвесторы не пришли в страну. Из страны уходят не только инвесторы, но и даже посольства иностранных государств. Это плохой признак.

Верните нам веру в законность! Не трогайте наши дома и наш бизнес! Остальное мы сделаем сами. Мы сами обеспечим себе благосостояние и стабильность.

Источник Настало время президенту исполнять свои обязанности Гаранта Конституции и Законности (я имею в виду опубликованные законы, а не какие-то устные приказы). Пора президенту начать чистить ряды своих хокимов и замхокимов и наказывать их по всей строгости Закона.

Без сомнения, первый и вторая помнят о ком говорят, к кому обращаются. Полагаю, данное обстоятельство помогает им сдерживать свои эмоции, проявлять политкорректность. Вот и Депутаты УзбПарламента возмущены... "процессом сноса недвижимости в регионах (см об этом www.centrasia.ru "

27.07.2019.

Другие идут дальше. Например, ташкентский журналист и продюсер Никита Макаренко считает, что снос подрывает саму основу узбекской государственности (см там же. 28.07 2019)

• "

Данная тема нашла широкое обсуждение на страницах Форума centrasia.ru, в ходе которого его участники высказывают резкие суждения. Вот пара образцов. [x]



•



20:06 27.07.2019 [x]



Вот и до революционных волнений дело дошло. Закачалось государство воровское!

• ________________________________________

19:16 27.07.2019 [x]



15:10 27.07.2019 | Прав оказался! Началось.

В УРГЕНЧЕ НЕДОВОЛЬНЫЕ СНОСОМ ЖИЛЬЯ ПОДНЯЛИ БУНТ

Массовый незаконный снос жилья в Узбекистане все чаще приводит к открытому протесту населения. На этот раз рвануло в Ургенче.

десь народ перекрыл трассу Ургенч-Ханка, это бунтовали бывшие жители улицы Ашхабадской. Обещали выплатить деньги за снесенное жилье, чтобы можно было построиться в новом месте. Но обманули, средства, как обычно, зажали, люди вынуждены жить в открытом поле.

Как это обычно происходит в Узбекистане, все делается на уровне "сказал-мазал". То есть без договоров, без официальных гарантий, бегом-бегом, под нажимом местных властей, которые любой ценой готовы выполнять указание сверху.

После митинга, люди подожгли палаточный штаб контроля строительства и перекрыли дорогу.

СМИ сообщают, что в Ургенч срочно прилетел премьер Абдулла Арипов. Деньги наконец-то стали выдавать нуждающимся.

Это самое настоящее варварство, выбрасывать людей на улицу, не компенсировав им потерь, признал министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.

По его словам, на местах сплошь и рядом нарушают закон, изымая земельные участки под новостройки. Недовольство населения закипает по всей стране. Жалобами со всех концов завалены все органы власти, нередко люди ищут правду в Москве, особенно это относится к российским соотечественникам.

Минюст за последнее время внес в суды 360 исковых заявлений на компенсации в 30,3 млрд сумов. Но это лишь капля в море, признал чиновник. Долги государства перед пострадавшими составят более 300 миллиардов сумов, это почти 35 миллионов долларов.

Вся эта кампанейщина в духе времен Ислама Каримова нанесла верховенству закона серьезный урон, согласился министр.

Вместо P.S.

Можно было бы и продолжить. Да, и этого достаточно, чтобы представить температуру возмущения простых рядовых людей. Думаю, власти должны , хотя бы исходя из инстинкта самосохранения и предупреждения , сделать выводы.

Дальше ... оставлять все так, как наблюдается, с тем, что происходит как есть на фоне оголтелого оптимизма самих власть предержащих и иже сними зажиревших холуев –типа бой-ота, братии клептократии из касты хокимократов, чревато.... .....

В действительности, ДУРДОМ № 2 и его обитатели, притесняются, их грабят всякого рода проходимцы из числа обслуживающего персонала названного Дома, врачи, санитары и т.п. Должно сделать жизнь обитателей Дурдома такой, чтобы они жили немного лучше, чтобы представители власти мешали им поменьше, ибо им "внизу" вообще то плевать, что там "наверху". Конечно, я, например, как маленький человек из числа простодушных (но отнюдь не в качестве барана из стада) немного соображаю. Оно то, конечно, перебор, насчет утверждений о возвращении веры во власть, основах узбекской государственности, потому как, чтобы говорить об этом, надо попытаться встать на голову и увидеть как все обстоит в действительности (ведь у у нас все перевернуто) , а вернувшись в исходное положение, т.е на ноги исправить неисправности. Иными словами, без фактических реформ, начиная с узаконивания права собственности на землю, не выбить почву из -под ног воров, коррупционеров, Крыс – насильников, .не изменить жизнь реально к лучшему , будь то речь не о только вещах материальных, социально- политических, а и духовно- моральной стороне жизни человека, особенно учитывая, что "свинцовые мерзости жизни" закалили его мозги до чугунного состояния...

И напоследок памятка в качестве информации для размышления на текущую ситуацию в Узбекистане, поведение и поступки, слова и дела президента.

Сегодня мое внимание среди 48 Законов Власти Роберта Грина привлекает Закон 26 . Он гласит Держи Руки Чистыми

Формулировка Закона следующая.

Вы должны выглядеть образцом порядочности и и работоспособности: ваши руки никогда не были осквернены ошибками и грязными делами. Сохраняйте этот незапятнанный облик, используя других в качестве своего орудия и скрывая собственное участие.

Часть 1 СКРЫВАЙ СВОИ ОШИБКИ – ИМЕЙ НАГОТОВЕ КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ, КОТОРЫЙ ВОЗЬМЕТ ВИНУ НА СЕБЯ.



(см. указ соч. Роберта Грина . М. 2006, с. 361-362)



Бахадыр Ф. Мусаев 28 07 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564324620

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 22 июля 2019 года №76

- Указ Президента Республики Казахстан от 25 июля 2019 года №79

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Государственной комиссии по вопросам развития г. Нур-Султан

- Рейтинг управленческой элиты РК за 2 квартал 2019 года

- Кадровые перестановки

- Fitch Ratings: новый президент Казахстана сохраняет преемственность экономической политики

- Компания "Danone" планирует запустить "Школы для фермеров" в Казахстане

- Великая экономика разрушенная неолибералами

- ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

