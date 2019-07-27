От уголовщины до содомии. На чем специализируются дипломаты США в Кыргызстане, - С.Чериков

16:10 29.07.2019

От уголовщины до содомии. На чем специализируются дипломаты США в Кыргызстане, - С.Чериков



В специальной палатке, установленной в авиабазе имени Ганси в "Манасе", прозвучали два выстрела, и на пол рухнул гражданин Кыргызстана. Это американский вояка Закари Хэтфильд стандартными выстрелами в верхнюю часть тела убил местного гражданского служащего базы Александра Иванова. Это было в досточтимые бакиевские времена. Изменилось ли что-либо в поведении американцев в нашей стране сегодня?



К сожалению, позитивно ответить на вопрос не можем. Мало того, стиль неадекватного поведения сержанта-вояки нынче переняли дипломаты. Конечно, те пока не расстреливают, подобно Хэтфильду, кыргызстанцев. Но методика та же и тот же цинизм, бездушие и жестокость в отношении пострадавших. Вот это не дает покоя и тревожит наших сограждан. Вчера Александр Иванов, сегодня Бектемир Мамыров, а кто станет следующим?



Как знаем, совсем недавно сотрудница, а именно - пресс-атташе и по совместительству советник посольства США в Кыргызстане Марш Кристин Энн на оживленной трассе Бишкека сбила студента Кыргызского Технического университета Бектемира Мамырова, "как собаку", и резво сиганула с места ДТП. Как свидетельствует сам Мамыров, дипломатка после совершения наезда даже не остановилась и не оказала помощь. Ее на приличном расстоянии догнал на машине и заставил остановиться случайный свидетель.



Не будем вдаваться в дальнейшие подробности позорного для дипломата ДТП, скажем лишь, что диппредставительство США делало все, чтобы замять дело, изощрялось до того, что попыталось, как написали местные СМИ, изменить пол виновницы, превратив ее в мужика. ЧП закончилось тем, что через некоторое время на выручку криминальной дамы с дипстатусом примчались ее соотечественники в военной форме, и та успешно слиняла под их прикрытием. Далее экс-пресс-атташе была так же успешно вывезена на родину.



Знакомый почерк, не правда ли? Точно таким же способом после устроенной американцами долгой волокиты был спасен от кыргызского правосудия сержант Хэтфильд, убийца невинного гражданского служащего-кыргызстанца.



Общественность так бы и осталась в неведении по поводу происшедшего с бишкекским студентом ДТП, если бы об этом в соцсетях не сообщила приятельница Б.Мамырова Нурайым Айткулова. Как она написала, никто из посольства США не поинтересовался состоянием Мамырова, попавшего на "скорой" в больницу с сотрясением головного мозга и серьезными ушибами.



А теперь немножко хроники неблаговидных дел и совсем уж неприличия штатовских дипломатов в Кыргызстане.



Как написала популярная бишкекская газета, в июле 2006 года, впервые в истории независимого Кыргызстана власти вынуждены были выдворить сразу двух сотрудников посольства США. Как сообщало само посольство, их обвинили в "неуместных контактах с лидерами НПО", плюс те, а именно - господа Каку Кимара и Пол Политес, оказались попросту шпионами. Правда, задним числом американское диппредставительство поспешило заявить, что "подобные обвинения явно в интересах тех, кто хочет навредить отношениям Кыргызстана и США...". Официального подтверждения сего, как догадались, нет до сих пор и скорее всего не будет.



А этот скандальчик разыгрался ровненько годик назад. Как сообщили СМИ, Госдеп взял да назначил временным поверенным в штатовских делах в Кыргызстане открытого гея по имени Чарльз Хантер. О своей нетрадиционной ориентации консул разоткровенничался в интервью турецкой прессе. Более того, согласно данным медиа, почти три года побывав в должности генконсула США в Стамбуле, Хантер успел(а) за это время "выйти замуж" за молодого местного янычара и, как свидетельствует турецкие СМИ, справить свадьбу в родном Висконсине. И не без гордости заявил(а): "На протяжении всей моей миссии в Турции я представляю свою страну и ее ценности, в том числе терпимость и разнообразие", - он (она?) в интервью Hürriyet Daily News после сообщений о своей свадьбе.



Мало того, те же СМИ написали, что на беду турецких официальных властей, янычар Рамадан Чайсевер стал посещать все официальные мероприятия с участием благоверно(го)й.



"Если Хантер будет продолжать свою "толерантную" политику и в Кыргызстане, как отнесется к этому светское, но все же общество, в котором большинство исповедует ислам?", в сердцах вопрошает бишкекская газета.



Поражает воистину широта диапазона американской дипломатии. От приснопамятной "дипломатии канонерок", произвольного вмешательства во внутренние дела других государств с последующим превращением сих вмешательств в локальные войны, до банальной уголовщины и содомии.



Садырбек Чериков. Бишкек.