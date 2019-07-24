Казахстан: узбеков все больше и больше (дискуссия). Часть 2-я

16:58 29.07.2019 Казахстан: узбеков все больше и больше (дискуссия)



29.07.2019 нижнему ишак-казах узбеки не побежали в Казахстан, а вышли на митинг у себя в Узбекистане, а Мирзиеев запретил хокимам сносить недвижимость.



29.07.2019 Что-то я непонял: Узбеков в Ташкенте на улицу выкидывают, дома их сносят.

Бедные узбеки побежали в Казахстан спасаться а почему в этой ситуации казахи виноваты?

Скорее всего новый президент Мирзиеев виноват, ведь при Каримове узбеки небежали в Казахстан и дома узбеков никто неразрушал.



28.07.2019 Уйгур 21:06 28.07.2019 Туран | 217.182.175.74 [x]

Буквально недавно узбекский депутат Кабул Дусов обратился к президенту с открытым письмом с просьбой защитить уйгурский народ от "тисков угнетения". Он назвал президента Шавката Мирзиеева "духовным отцом надо нам "духовных" отцов из Средней Азии - у нас свои духовные отцы и лидеры!

А вам, среднеазиатских надо о себе больше беспокоиться.

Вам специально чешут всякую лажу про уйгуров, чтобы вы думали, что уйгурам хуже и радовались своим баям-президентам.

Но, пройдемся по фактам:

Ситуация с уйгурами в Уйгурстане находится под пристальным вниманием всего мира, и прежде всего Америки.

Вопрос - у вас отнимают дома и квартиры, кто-нибудь в мире встал на вашу защиту?

ведь жилье - это главное доя человека!

У вас отнимают бизнес - кого-то в мире интересует это?

Вам подбрасывают наркотики и оружие - и создают в тюрьму и убивают.

Хоть кто-то может вас защитить?

А теперь про уйгуров в Китае

- есть хоть один факт смерти уйгура в "лагерях перевоспитания"?

- есть хоть один факт выселения уйгуров из домов?

Да весь мир следит, чтобы даже волосок не упал с головы уйгуров!

А Пекин постоянно отчитывается перед ООН о ситуации в Уйгурстане (СУАР) и приглашает правозащитников с инспекциями.

Дай Аллах вам такого внимания всего мира к вашим проблемам!



28.07.2019 Казагым и Туран - провокаторы-сволочи



28.07.2019 Туран Идиот, вместе с уйгурскими патриотами за независимость Восточного Туркестана воюют казахи и кыргызы, вот их вместе сейчас трамбуют в Китае, вопрос а что узбеки и таджики, вот как раз таки таджиков и узбеков не трогают, ибо им отведена роль доносчиков и предателей.

=

"Кто старое помянет - тому и глаз вон, а кто забудет - тому оба!"

Буквально недавно узбекский депутат Кабул Дусов обратился к президенту с открытым письмом с просьбой защитить уйгурский народ от "тисков угнетения". Он назвал президента Шавката Мирзиеева "духовным отцом уйгуров".

16 июля Кабул Дусов на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо Шавкату Мирзиееву, где попросил его защитить уйгуров Китая от "тисков угнетения".

Наше пропитание обеспечено Богом, а не Китаем!

Когда-то Уйгурстан был одной частью Турана, частичкой нашей нации. Сейчас он находится под угнетением Китая. Узбеков, казахов и уйгуров, проживающих на этой земле унижают. Узбекистан - эта родина тюркских народов, - пишет депутат.

а на самом деле казахов ни в какие союзы брать нельзя - они шестерки по природе, им только хозяина подавай - хоть русского, хоть китайца. Казахи предавали и предавать будут Тюрков.

казахи и киргизы - один народ и они НИКОГДА не были друзьями тюрок.

Во все времена, казахов и киргизов использовали как шпионов против истинных и правоверных тюрков (вспомните, Валиханова и др.).

Русские в Западном Туркестане использовали казахов сначала для проникновения и уничтожения Кокандского, Бухарского и Хивинского ханства.

Потом Советы создали для своих верных шестерок казахов и киргизов государства-буферные зоны для защиты русских от пантюркизма и басмачейства.

Китайцы в Восточном Туркестане использовали казахов для проникновения и уничтожения Восточно-Туркестанской Исламской республики и Sherkiy Turkiston.

Потом китайцы создали для своих верных шестерок казахов и киргизов автономии-буферные зоны для защиты китайцев от уйгурских патриотов-сепаратистов.

И во все времена ВСЕ предательства казахи совершали под прикрытием "бiз турки".



28.07.2019 Казагым [x]: Эй ты диванный стратег, какой еще воинствующий мусульманский Туркестан? Россия 250 лет пыталась включить Казахстан в свой состав...

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Эту басню расскажешь своим казахам, там любят такие сказки. Но всем остальным прекрасно известно, что казахи ДОБРОВОЛЬНО вошли в состав России, так как их сначала истребляли джунгары, потом хивинцы и кокандцы измучили их своими закатами и прочими сборами. Вот читай:

ЗАХАРЬИН (ЯКУНИН) И. Н.

"...Так как после наших мирных переговоров с Хивой, состоявшихся в 1842 году,хивинцы хотя и прекратили сами временно нападения на наши торговые караваны и на кочующих в наших степях киргизов (т.е. казахов), но ни для кого не было тайной, что они подущали на эти неприязненные нам действия соседних - с ними и нами - кокандцев, которые под защитой нескольких своих укреплений, а главное, под прикрытием сильной крепости Ак-Мечеть, и производили открытые нападения на киргизов, брали с них дань, грабили их и даже, порой, убивали. Так, например, в 1850 году, кокандцы отняли у подвластных нам киргизов около 20-ти тысяч голов скота, а в следующем, 1851 году, свыше 75-ти тысяч голов. Разоренные таким образом киргизы обратились с мольбой о помощи в Оренбург".

[x]: ох этот фантазер, Сталин наоборот создал вашу нацию соединив между собой хорезмийцев, узбеков, сартов, кашгарцев, кураминцев, лули и многие другие племена и роды в один разноликий и разноязычный современный узбекский этнос.

------

Узбеки как нация уже были сформированы. Вот так описывали их этнографы, разведчики и Ко.: "От Ферганы до Хивы и от Хивы до афганских провинций Гинду-Куша все одинаково именуют себя узбеками (Элизе Реклю. Азиатская Россия и Средне-Азиатские ханства. 1883 г.). Основу узбеков составили тюрки, все они говорили на одном чагатайском языке, а казахи потомки ойротов и Ко.



28.07.2019 Туркестан Почитав все прения по теме, думаю что правы "астана" и "туркистони". Не дело это ссориться между братьями. Клин вбивает недруг и на него нужно все зло направить!!!



28.07.2019 "Вот наконец в 19 веке узбеки решили больше не ждать набеги казахов, а решили сами пойти в степ и присоединили половину нынешнего Казахстана, облагали казахов с данями. "

Вот как вам узбекам НЕСТЫДНО было обирать донага кочевых казахов?

Этоже тоже самое если сейчас отобрать последнее жилье у ташкентца, снести его, и невыплатить компенсацию. Отлились ташкентцам слезы казахов-кочевников у которых ташкентские-налоговики отбирали последнюю юрту.

КАРМА называется!!



28.07.2019 178.63.68.137

ты уйгур перестань от имени узбеков писать перестаньте нас оскорблять казахи не отвечайте ему не водитесь



28.07.2019 Казахи не являются для узбеков братьями по крови и религии.

во-первых, казахи не являются тюрками

во-вторых, казахи не являются правоверными мусульманами.

=

Если казахи не тюрки то кто они? Монголы? а у вас не монгольской крови? Тогда почему ваш Узбек хан, хан золотой орды был монголом, Тамерлан был монголом из монгольского рода барлас? Почему монгол чингизид Шейбани хан который принес вам этноним узбек прибыл из казахской степи в вашем случае монгольской степи? Тогда тебе нужно отказаться от названия этноса узбек в пользу коренного этнонима сарт, поскольку узбек это монгольское слово и пришло от имени монгольского хана и его монгольских потомков. То что казахи не явлюятся мусульманами ты будешь отвечать перед аллахом, аллах тебя спросит почему ты считая себя мусульманином призываешь других мусульман называть немусульманами !!! Не тебе решать кто правоверный а кто не правоверный мусульманин!!!

в Западном Туркестане казахи прислуживали и прислуживают русским,

в Восточном Туркестане казахи прислуживали и прислуживают китайцам.

=

В России три миллиона узбеков и таджиков сейчас прислуживают и буду прислуживать русским, работая на стройках и свалках собирая мусор и таская кирпичи.

Казахов всегда использовали как шпионов и агентов влияния для проникновения в Туркестан.

=

Сейчас узбеков китайцы используют что бы сеять раздор между мусульманами Туркестана, сейчас китайцы покупают узбеков что они лили мусор на головы тех тюркских народов которые граничат с Китаем, сейчас с помощью узбеков бьют в тыл казахов и кыргызов. Обычное узбекское предательство идей пантюркизма!!! Сарты не первый раз такое делают!!!

Для примера - кого Россия использует как таран, чтобы подмять Центральную Азию и включить в т.н. Таможенный Союз - прообраз новой Российской империи??? - казахов !!!

=

Для примера кого использует Китай что бы подмять Центральную Азию и разобщить тюркские народы, правильно узбеков!!! Узбеки с пеной у рта не устают обливать клеветой самую сильную тюркскую страну в Туркестане.

Кого использует Китай как доносчиков на Уйгурских патриотов Восточного Туркестана??? - казахов !!!

=

Идиот, вместе с уйгурскими патриотами за независимость Восточного Туркестана воюют казахи и кыргызы, вот их вместе сейчас трамбуют в Китае, вопрос а что узбеки и таджики, вот как раз таки таджиков и узбеков не трогают, ибо им отведена роль доносчиков и предателей. Потому в Китае есть казахские и уйгурские концлагеря а вот узбекских и таджикских нет. Вот потому даже в Китае уйгуры и казахи ненавидят узбеков и таджиков за их продажность.

Поэтому, вся правда о казахах - не паранойя, а предостережение тюркам Центральной Азии о предательском поведении казахов во все времена.

=

Поэтому узбеки сейчас как никогда за китайскую копейку готовы продать и предать всех и вся, всех тюрков и мусульман. Это предостережение всем тюркам мира. Публичная узбекская казахофобия это не что иное как скрытый подрыв тюркского единства и отработка китайских денег&



28.07.2019 В облике Амира Темура Герасимова мало общего с монголами. Такие типажи как у Темура нет среди монголов.



28.07.2019 178.63.68.137,

гыгы...

ты видел герасимовскую реставрацию облика этого "европеоида"?

а рыжие, даже среди нынешних среднеазиатов - не такая уж редкость

а в те времена в ЦА их было больше, недаром же китайцы описывали хуннов, уйгуров и киргизов как красноволосых



27.07.2019 Хотя при эксгумации говорилось что он носил как типичный монгол длинные волосы заплетенные в две косички и крашенные хной в рыжий цвет...

старый Темур умер зимой, поэтому не брил голову. Имел довольно европеоидный облик по сравнению с монголами, казахами и киргизами. Также вскрытие могилы Тимура в 1941 году и антропологический анализ его останков показал, что сам Тимур кос не носил, а цвет его волосов темно-каштановый это натуральный цвет его волос. Герасимов в своей работе отмечает следующее: "Даже предварительное исследование волос бороды под бинокуляром убеждает в том, что этот рыже-красноватый цвет ее натуральный, а не крашенный хной".



27.07.2019 Нур-Дала В аульном биотуалете лучше посидеть подышать и даже в свинарнике чем читать вонючие коменты здешних "уйгуров " , узбеков которые хуже ослов , шайтаны натуральные Вас проклял бы люБой великий уйгур или узбек из прошлого , джадиды, ишаны, борцы за свободу Побывали бы в шкуре казаха 300 лет , от вас бы ничего не осталось, или стали бы обезьянами в полосатых чапанах! а мы хоть выжили , в своем уме еще, и строим свое государство Бог с нами ! Уйгуры только петь и танцевать умеют , и лагман есть , женоподобные и лукавые ! А еще завидуют казахам всегда Это большой грех зависть , если вы мусульмане подумайте



27.07.2019 ТУРАН Решив первый вопрос, о необходимости создания республик-буферной зоны из лояльных безбожных казахов и киргизов, встал вопрос - в каких границах создать эти искусственные гособразования кочевников?

С одной стороны, эти республики кочевников должны полностью перекрывать подходы к России со стороны воинствующего мусульманского Туркестана,

с другой стороны, необходимо разделить единый тюркский народ на нации - узбеков и уйгуров.

Именно поэтому, были инициированы в Ташкенте съезды, где и были провозглашены нации уйгуров и узбеков, и таким образом, произошло размежевание единого тюркского народа.

создав буферные Казахскую и Киргизскую республики Сталин отрезал Туркестан от России, тем самым уберег от исламского влияния на Татарстан, Башкирию и другие тюркские республики РФ.

Отдав Ошскую область Ферганской долины киргизам Сталин отрезал Узбекистан от Восточного Туркестана, тем самым уберег советский Узбекистан от пантюркистского и мусульманского влияния исламского Уйгурского Восточного Туркестана.

Вывод - кочевники казахи и киргизы всю историю играли предательскую роль для истинных тюрков-мусульман - Уйгуров и Узбеков, и для Туркестана - в целом.

И сейчас, именно эти нации и их страны служат неверным и ставят палки в колеса объединения Туркестана.

Казахи не являются для узбеков братьями по крови и религии.

во-первых, казахи не являются тюрками

во-вторых, казахи не являются правоверными мусульманами.

в Западном Туркестане казахи прислуживали и прислуживают русским,

в Восточном Туркестане казахи прислуживали и прислуживают китайцам.

Казахов всегда использовали как шпионов и агентов влияния для проникновения в Туркестан.

Для примера - кого Россия использует как таран, чтобы подмять Центральную Азию и включить в т.н. Таможенный Союз - прообраз новой Российской империи??? - казахов !!!

Кого использует Китай как доносчиков на Уйгурских патриотов Восточного Туркестана??? - казахов !!!

Поэтому, вся правда о казахах - не паранойя, а предостережение тюркам Центральной Азии о предательском поведении казахов во все времена.



27.07.2019 Казахи, это чукчи, которые говорят по русски и думают, что они мусульмане....

Пустоголовые трусы, предатели и вруны. Жизненные наблюдения!

=

Были бы сарты умными они бы не сеяли раздор среди тюрков и мусульман, тут на повестке стоит вопрос объединения всех тюрков и мусульман против фашиствующего китая, а эти полутюрки полумусульмане играют на стороне Китая против тюрков и мусульман Восточного Туркестана. Этих сартов финансирует Китай что бы вносить раскол в тюркское и мусульманское единство. Тупостью сартов Россия захватила всю центральную Азию а теперь тупостью сартов хочет Китай захватить всех тюркеов и мусульман и подчинить себе. Рабы привыкшие рабствовать не привыкли жить свободными, сарты не привыкли быть свободными и дружить с тюркским и мусульманским миром. Главная цель жизни сартов это насолить другим тюркам мусульманам и помочь Китаю в уничтожении тюрков и мусульман. &



27.07.2019 =Эмир Тимур не был монголом=

Увы не был. Женат на Биби-ханум (вторая жена, внучка Чингиз-хана) потому что хотел родства с чингизидами. Скелет и то что что осталось от него при вскрытии не выявили почти ничего монгольского. Самый обычный с-а тип вобравший в себя и от сако-массагетов и от персов и от тюрков.

=

Еще современник и пленник Тамерлана Ибн Арабшах, знавший Тамерлана с 1401 года лично, сообщает: "Что касается персидского, тюркского и монгольского, он знал их лучше, чем кто-либо другой".

Эмир Тимур происходил из монгольского рода барлас, и знал монгольский язык!!! Женился он на дочке Казан хана, а сам он будучи не вправе носить титул хана вследствие низкого происхождения довольствовался более низким званием эмира, то есть управляющего хоть и добавил к своему полному имени монгольское слово Гураган (что значит жених, зять) тем самым давая понять что он вход в дом чингизидов на правах зятя.

Что касается скелета то она у всех одинаковая что у негра что у монгола, и всякие утверждения о том что у него ничего не осталась от монголов основываются лишь на цвете его волос, а он был немного рыжим. Хотя при эксгумации говорилось что он носил как типичный монгол длинные волосы заплетенные в две косички и крашенные хной в рыжий цвет. Плетение кос мужчинами было нетипично для персов и сартов, это было типично лишь для монголов. &



27.07.2019 tamerlan =Эмир Тимур не был монголом=

Увы не был. Женат на Биби-ханум (вторая жена, внучка Чингиз-хана) потому что хотел родства с чингизидами. Скелет и то что что осталось от него при вскрытии не выявили почти ничего монгольского. Самый обычный с-а тип вобравший в себя и от сако-массагетов и от персов и от тюрков.



26.07.2019 узбеки и казахи эту дискуссию пора кончать не дадим нашим врагам повода стравливать или смеяться над



26.07.2019 хе-хе-хе.. Казахи, это чукчи, которые говорят по русски и думают, что они мусульмане....

Пустоголовые трусы, предатели и вруны. Жизненные наблюдения!



24.07.2019 007 Темур был Русским! иначе если был бы Узбеком он бы не завоевал бы пол мира!Узбеком не суждено заваевыват чужие страны и народы



24.07.2019 отюрченные калмыки являются основой современного казахского народа, при этом некоторые сами это признают:

=

А что разве Эмир Тимур не был монголом из монгольского племени барлас? А что Шейбанихан, все ханы Бухарского ханства не были потомками монголов? все ханы Хивинского ханства разве не были потомками монголов?

узбекские племена кунград, локай, минг, мангыт, курама, жалоир, катагон, разве все они не исконные монгольские племена которые со временем отюречились? Чья бы собака не мычала но уж точно не узбекская.&



24.07.2019 Пост Туркистони

Причем тут евреи? чуть что еврей виноват, что за примитвное мышление, пожалуста свои разборки сами решайте без обоснованных обвинений других



24.07.2019 Ленгва Кто такие узбеки - это таджтко-узбеки, говорящие на узбекском языке

А кто такие таджики - это узбеко-таджики говорящие на таджикском языке (фарси).



24.07.2019 Друг 78.63.68.137 [x]

Сергей Каржавин:

"У калмыков и казахов процентное соотношение между С3с и С3 (хС3с) довольно близко (казахи: С3(хС3с) - 9,3%, С3с - 59,8%; калмыки: С3(хС3с) - 24%, С3с - 39%), а у монгол соотношение противоположно (С3(хС3с) 34,5%, С3с - 21%). Это как раз и говорит от тесном этническом взаимодействии предков казахов и предков калмыков (ойратов), а монголы, получается, с предками казахов не очень контактировали. Именно по этому утверждения рецензента (Ж.Сабитова) о значительной доле С3 (старкластер и пр.) в Казахстане в XIII в. не имеют никаких оснований.

Результаты анализа ДНК в половых хромосомах казахов позволяют предположить, что значительную, если не основную роль в омонголивании древних жителей казахской степи сыграли ойраты (калмыки), расселившиеся в Казахстане с начала 17 и до конца 18 веков. Влияние же гуннского, тюркского и монгольского периода на генетический облик насельников Казахстана, скорее всего, сильно преувеличено.

У многих читателей после прочтения статьи могло сложиться мнение, что главную роль в становлении современного казахского народа сыграли ойраты (и, в частности, калмыки). Но полностью замалчивать их роль, как это сейчас принято у части казахских исследователей, тоже неверно".

(Роль калмыков в формировании генетического портрета казахского этноса. Опыт имитационного моделирования исторического развития популяций).

------------------

Т.е. казахи не потомки монголо-татаров от 13 века и не потомки узбек-казахов Джаника и Гирея от 16 века (тем более не потомки скифов или половцев). Они всего лишь калмыко-джунгаро-ойроты, переселившиеся в Дешти Кыпчак в 18 веке. Просто присвоили названия местных племен. Оттуда мнимое родство со всеми.

=

отюрченные калмыки являются основой современного казахского народа, при этом некоторые сами это признают:

"Победа джунгар над казаxами, воспринимаю как драку родныx братьев.

Надеюсь на том Свете Абылай xан и Калдан-Церен дружно пьют кумыс и едят конину...".

Радик Темиргалиев



24.07.2019 волк ша,окстись,раскудахтались.давайте жить дружно



24.07.2019 Туркистони Дорогие братья Тормозные ! Не надо даже входить на дискуссию, это наши общие враги ставит клин между Узбеками и Казахами. Ведь мы одна нация. Как говорил Мухтар Авезов, мы братья крови.Пожалуйста дорогие мои, это евреи или русские а может быть даже армянин.Нам нужно удержать независимость, для этого мы не должны попасть капкан врагов. Мир вашему Дому дорогие братья родные маи!!!



24.07.2019 астана Отличная статья. Значит все ж боится раисся объединения Казахов и Узбеков. Значит Казахстан проводит правильную политику.

Так вот правительства РУз и РК уже обсуждают ЦАшенгенскую визу. Это значит узбеки, кыргызы и казахи свободно будут пересекать границы и свободно выбирать себе место жительства. Это значит Северный Казахстан будем заселять братьями узбеками и кыргызами. Это значит конец срусскому миру. Не русские как раньше планировалось, а кыргызы, уйгуры и узбеки будут четвертым жузом в Казахстане. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564408680

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