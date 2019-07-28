Латинский алфавит облегчает изучение английского языка. Это миф, - Шах-Ахмад Муталов

00:37 30.07.2019 Латинский алфавит облегчает изучение английского языка. Это миф



Ш.Муталов



В связи с сообщением о возможном продлении крайнего срока введения казахского алфавита на латинской основе обсуждение латинизации алфавитов тюркских языков снова оживилось. Разнообразия в доводах "за" и "против" не прибавилось.



Когда президент Н.Назарбаев принял решение о введении казахского алфавита на основе латинского, я направил письмо в Акорду (после того как два казахстанских сайта его не опубликовали) по поводу такой реформы. Это письмо я привожу здесь, так как оно содержит почти все мои доводы. К ним я присоединю некоторые другие.



Письмо:



Ваше Превосходительство, многоуваемый Нурсултан Абишевич!



Своим решением ввести в Казахстане для казахского языка алфавит на основе латинского, которому скорее всего последует и Кыргызстан, Вы создали уникальную возможность введения унифицированного алфавита для тюркских языков.



Позвольте мне остановиться немного на доводах "за", которые подготовили советники и ученые.



Это: стремление быть частью открытого мира; нацеленность на прогресс, модернизация системы образования в Казахстане; сближение с другими тюркскими народами; импульс к приобретению мировых знаний на английском языке.



Доводы "против" - это отрицание возможности достичь ожидаемых преимуществ, в дополнение - предположение о желании заменой кириллицы отдалиться от России и "русского мира"; защита казахского языка от "русской ассимиляции".



Когда просветители начала прошлого века ратовали за смену алфавита, эта мера рассматривалась в контексте общего повышения уровня развития через развитие системы образования. Арабский алфавит был неудобен для полиграфии - буквы имеют до 4 позиционных форм. В то время, когда не было и не предвиделось компьютеров, автоматического набора для печати, преимущества латинского алфавита и кириллицы в этом плане были очевидны. Меньше знаков занимает и меньше времени для изучения. Почему латинский, а не кириллица? Большинство склоняется к мысли, что причина была политической. Главным достоинством того алфавита на основе латинского для тюркских языков была унификация. В тот период еще были романтики, которые хотели объединить тюркские народности в единую нацию и создать государство Туран или, в другом варианте, Туркестан. Скорее всего, независимость этого желаемого государства не была на первом плане. Ведь просветители в царской России также стремились к равноправию представителей своих народностей с "великороссами". Впрочем, и жители северо-американских колоний Великобритании в начале также хотели всего лишь иметь своих представителей в парламенте, так как они платили налоги.



Взглянем внимательнее на доводы "за". "Латинский алфавит поможет изучать английский язык." Даже в первом классе школы на изучение, например, русского языка в России отводится от 54 до 84 часов. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. То есть, собственно буквы занимают еще меньше времени. Так как иностранным языкам нужно обучать на прочной основе родного языка, то удельная значимость букв вообще мала. Считается, что знание иностранного языка на уровне, пригодном для использования в своей профессии, достигается после окончания высшей школы. По оценке это 1000 часов аудиторной работы. Так что 20-30 часов, отводимые на изучение алфавита, не имеют особого значения в успехе усвоения иностранного языка. Что касается английского языка, хотя из 28 букв латинского алфавита только 6 гласных, есть 4 типа слога, в каждом из которых гласные произносятся по-разному. Есть еще греческие, латинские и французские заимствования, которые сохранили свое произношение. Вообще, по одному крылатому выражению, в английском языке пишется "Манчестер", а произносится "Ливерпуль". И это только в фонетике! А исключений из правил в английском языке едва ли не больше, чем правил. Так что "знание латинского алфавита облегчит изучение английского языка" - это миф. Если стремиться к облегчению изучения иностранных, особенно, западно-европейских языков, намного более целесообразно ввести пропедевтическое преподавание эсперанто, в отношении которого доказано, что оно сокращает достижение заданного уровня владения иностранным языком в течение данного периода времени от 20 до 40 процентов, учитывая и время, затраченное на изучение эсперанто.



"Алфавит сблизит с другими тюркскими народами". Предварительное замечание: если одинаковый алфавит сближает, то разный - разъединяет. Значит правы критики смены алфавита, утверждая, что переход на латинскую основу удаляет от России и "русского мира". И не только от "русского мира", но и от тюркских народов России, которым конституцией запрещается переходить на другой алфавит. В вопросе приязни-неприязни, сближения или удаления - алфавит играет последнюю роль. Достаточно беглого взгляда на историю: иранцы и шииты-арабы и сунниты не только пользуются одним алфавитом, но одним Кораном. А "сближение" такое, что суннитская коалиция во главе с Саудовской Аравией бомбит Йемен. Войн в Западной Европе, испокон века пользовавшейся одним алфавитом, не счесть. Только после Второй мировой войны наступил мир. Да и то, валлоны и фламандцы в Бельгии не очень ладят, баски и каталонцы хотят отделения от Испании, даже в Италии, родине латинского алфавита, север хочет отделится от юга. Свежайший пример - Россия и Украина.



С другой стороны, сербы и хорваты, у которых разный алфавит, разные религии, жили в дружбе и согласии, пока их не рассорили в конце 20 века. В общем, и язык сербско-хорватский считается единым, хотя есть возражающие. Возражения аргументированы тем, что "сербско-хорватский" - это политика коммунистической партии Югославии во главе с И.Б.Тито. Однако согласно историческим документам, которые описывают их отношения с X века до XX века, отношения между сербами и хорватами были полны дружбы и сотрудничества без единого конфликта. Этот период в современной историографии называют тысячелетней дружбой. Основы единого сербохорватского языка заложены в начале XIX века сербским просветителем, грамматистом, лексикографом и писателем Вуком Караджичем, а затем решение о создании единого литературного языка утверждено Венским литературным соглашением 1850 года между сербскими и хорватскими интеллектуалами.



"Алфавит сближает" - миф как и в предыдущем случае. Бал правит экономический интерес. Согласно другому крылатому выражению, политика есть концентрированное выражение экономики.



Тюркские просветители начала 20 века осуществляли реформы, когда еще была возможность создать тюркскую нацию, когда самосознание тюрков не разошлось настолько, что можно было сблизить их до единой нации.



"Латинский алфавит поможет освоить компьютеры, технологии вообще и информационные технологии в частности." Представление, что алфавит на основе латинского даст возможность пользоваться стандартной клавиатурой компьютера не совсем верно. Эта клавиатура разработана для 28 букв, применяемых в английском и немногих других языках. В алфавитах остальных языков есть модифицированные буквы. Кроме того, для каждого языка есть свой расклад, отражающий парную частоту букв в тексте. Что же касается освоения технологий, то действительно в этой сфере доминирует английский язык. Но вклад алфавита на основе латинского ничтожно мало помогает освоению английского языка. К тому же, доля научно-технической информации на английском языке неуклонно снижается.



Приводится еще довод об усвоении европейских достижений в культуре. Интересно, что в самой Европе сербы, македонцы и болгары используют алфавиты на основе кириллицы и не собираются заменять их на латинский. Также не строят планов замены алфавита в Греции, Армении и Грузии. То же самое можно сказать о Китае, Корее, Японии, Индии … Вполне обоснованная аргументация просветителей начала прошлого века, по прошествии столетия перешла "в свое иное".



Таким образом, первые "грабли", на наш взгляд, сталинские - утеря унификации при переходе на кириллицу, как основу новых алфавитов. Вторые "грабли" - алфавиты на основе кириллицы разрабатывали, в основном, не специалисты. Как следствие, новые алфавиты не отражали фонетику тюркских языков достаточно хорошо. Третьи "грабли" - отступление от фонетического принципа: один звук - один знак. Все эти недостатки перехода на кириллице повторили при втором переходе на алфавиты на основе латинского. Только в Азербайджане провели унификацию с турецким алфавитом: полностью заимствовали, добавив два знака для специфических звуков. Это неудивительно, так как Гейдар Алиев провозгласил лозунг: "Два государства, одна нация".



Впрочем, есть и специфические "узбекские грабли". В узбекском языке до первого принятия латинизированного алфавита, был разработан и использовался модифицированный арабский алфавит. Затем, после принятия алфавита на основе кириллицы в 1940 году, внесли изменения в орфографию в 1956 году. При повторном переходе на латинизированный алфавит первый разработанный вариант, более отвечавший требованиям фонетического, не был введен. Во втором варианте звуки "ш", "ч" передаются сочетаниями "sh" "ch", надчеркивание для обозначения специфических звуков узбекского языка было заменено добавлением к ним "обратного" апострофа, сочетание знаков для одного звука занимает две позиции, в то время как апостроф выполняет роль разделительного знака и знака гортанного звука. В результате такой орфографии появились слова, где оба апострофа идут один за другим. В письме их не различают, а в печати путают сплошь и рядом, даже в официальных надписях. Есть компьютерные шрифты, в которых оба апострофа одинаковые. Аргументировалась такая замена опять же удобством использования стандартной клавиатуры компьютеров. Скрытой причиной, видимо, было стремление удалить латинизированный узбекский алфавит от турецкого. К тому же, реформаторы еще раз внесли изменения в орфографические правила. Грамотность населения резко снизилась.



Поэтому Вы правы, когда в своей статье утверждаете: "Таким образом, история изменения алфавита казахского языка определялась в основном конкретными политическими причинами." Следует только добавить, что не только казахского языка, и не только в прошлом.



Остается уповать и призывать казахстанских исследователей предложить унифицированный алфавит, учтя и звуки других тюркских языков, и принять ту часть, которая выражает звуки казахского языка. И надеяться, что Кыргызстан примет этот алфавит и другие государства постепенно исправят последствия "наступления на грабли". Представляется целесообразным не ограничиваться унифицированным алфавитом, а активно пропагандировать сближение, именно сближение, а не объединение, выявлять и пропагандировать общее в культуре: сказаниях, фольклоре, обычаях, и предлагать это общее для введения в практику. Излагать историю с точки зрения близости, где различия выступают как частные моменты, а не наоборот. Общий фонд сказаний и фольклора может создать благоприятные условия для кинематографии и издательств в силу экономики масштаба. Выиграют все. Конец письма.



С тех пор внесли изменения в тот проект алфавита. Были исключены диграфы, но ни шага к унификации сделано не было. Несколько слов о статусе русского языка и трехъязычном обучении. Придание русскому языку официального статуса целесообразно. Он и так выполняет функцию языка межнационального общения, юридическое признание данного факта будет только на пользу многоэтничному обществу. Казахско-русско-английское обучение - это напрасная трата средств и времени. Английский язык для профессии понадобится совсем небольшому числу учащихся. Ради этого не стоит обучать всех школьников углубленно с преподаванием предметов на английском языке. К тому же, либо такие ученики не будут знать терминологию соответствующих предметов на казахском и русском, либо еще нужно выделить дополнительное время на обучение словаря соответствия. Кроме всего этого, доля научно-технической информации на английском неуклонно снижается. Эта политика распространения влияния Запада. В Казахстане эта политика проводилась. Теперь не те же "грабли" наступает Узбекистан. Источник - ЦентрАзия

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