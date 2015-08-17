В Узбекистане налицо апофегей...,типа приближения конца света .., - Б.Мусаев

00:03 31.07.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ, ИЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ НАЛИЦО АПОФЕГЕЙ...,ТИПА ПРИБЛИЖЕНИЯ КОНЦА СВЕТА ..

Репортаж из Ташкента.



30 07 19 С УТРА Я ПОДУМАЛ: ОДНАКО СОЛНЕЧНО БУДЕТ СЕГОДНЯ У НАС И СОВСЕМ НЕ ПРОХЛАДНО.

ПОТОМ ЗАГЛЯНУЛ на сайт AsiaTerra. Info и РАЗВЕСЕЛИЛСЯ, Потому как прочитал одно дельное предложение руководству страны от соотечественницы, которая ОТКРЫТО призывает их приступить к строительству космодромов в Узбекистане, чтобы... Короче, здесь описывается нечто близкое к реалиям, если иметь в виду достижения нашего строительства

Но лучше приведу настоящее предложение (мнение)



ЧТО НАДО СТРОИТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ

- Наш Таргариен (кстати, дочки у него тоже ничего так, округлые, длинновласые, чисто Дайнерис, только черненькие) велит строить во всех городах и поселках 5***** гостиницы (тогда туристы приедут), 50-этажные бизнес-центры (тогда придут бизнесмены и инвесторы), аэропорты (куда тогда прилетят туристы и инвесторы).

Я предлагаю сразу строить космодромы - сразу налетят инопланетяне. Со всей сопутствующей инфраструктурой.

Деревья уже давно повырубали, реки и моря высушили, так что пейзаж вполне марсианский

Никто Джейми не видел?

Фарида Шарифуллина

В действительности, очень недурное предложение и, главное, вовремя, когда зуд строительства, извиняюсь, на самом пике успехи и выглядят масштабными духоподьемные дела великих строителей, которые верны своему лозунгу "Сегодня строительство – завтра История!" Однако, если встать на голову и увидеть все в истинном свете, то, представляется, следовало сказать: да, на самом деле, тронулись узбекистанцы с места и следующая остановка (после Дурдома ) Конец света .

А меня все равно не сломать и потом я отчаянный юморист . Где наша не пропадала! .И все же, задумался нынче:

будет ли хоть немножко счастливым на финише конец света узбекского образца, право, ведь живем таки до сей поры, когда этот конец света будто уже начался и отнюдь не сегодня



Кстати, давайте, вернемся к вопросу погоде Вспомнил , что точно так же несколько лет назад светило солнышко и я на радостях позвонил приятелю ...

Дело было так

(см об этом www. UzlitNet 17.08.2015



"Рифат, во бл.. жара стоит...



Вчера сел в автобус, душно..Он не трогался долго. Еще мгновение....

Я засмеялся, вспомнив быль-анекдот.



Аналогичная ситуация.



Духота. Автобус... Водитель дремлет, обняв руками руль...



Надоело пассажирам париться. Платья, рубашки прилипли .. В воздухе запах немытых тел, приглушенный дезодорантами. Нарастает ропот...



Водитель поднял голову и опять уронил голову на руль.



Вот возмущенный голос мужика: Ну, гандон, поехали что ли?!



К этому призыву присединяется благообразная старушка - узбечка. Она поправляет платок на голове и обращается к шоферу:



Углим, гандонжон, кетттик энди..."



Вместо P.S.

ОДНАКО ПОЕХАЛИ!! Следующая остановка ...

Бахадыр Ф. Мусаев 30 07 19 Ташкент Тузель-2