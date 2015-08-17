|В Узбекистане налицо апофегей...,типа приближения конца света .., - Б.Мусаев
00:03 31.07.2019
Бахадыр Ф. Мусаев. ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ, ИЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ НАЛИЦО АПОФЕГЕЙ...,ТИПА ПРИБЛИЖЕНИЯ КОНЦА СВЕТА ..
Репортаж из Ташкента.
30 07 19 С УТРА Я ПОДУМАЛ: ОДНАКО СОЛНЕЧНО БУДЕТ СЕГОДНЯ У НАС И СОВСЕМ НЕ ПРОХЛАДНО.
ПОТОМ ЗАГЛЯНУЛ на сайт AsiaTerra. Info и РАЗВЕСЕЛИЛСЯ, Потому как прочитал одно дельное предложение руководству страны от соотечественницы, которая ОТКРЫТО призывает их приступить к строительству космодромов в Узбекистане, чтобы... Короче, здесь описывается нечто близкое к реалиям, если иметь в виду достижения нашего строительства
Но лучше приведу настоящее предложение (мнение)
ЧТО НАДО СТРОИТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ
- Наш Таргариен (кстати, дочки у него тоже ничего так, округлые, длинновласые, чисто Дайнерис, только черненькие) велит строить во всех городах и поселках 5***** гостиницы (тогда туристы приедут), 50-этажные бизнес-центры (тогда придут бизнесмены и инвесторы), аэропорты (куда тогда прилетят туристы и инвесторы).
Я предлагаю сразу строить космодромы - сразу налетят инопланетяне. Со всей сопутствующей инфраструктурой.
Деревья уже давно повырубали, реки и моря высушили, так что пейзаж вполне марсианский
Никто Джейми не видел?
Фарида Шарифуллина
В действительности, очень недурное предложение и, главное, вовремя, когда зуд строительства, извиняюсь, на самом пике успехи и выглядят масштабными духоподьемные дела великих строителей, которые верны своему лозунгу "Сегодня строительство – завтра История!" Однако, если встать на голову и увидеть все в истинном свете, то, представляется, следовало сказать: да, на самом деле, тронулись узбекистанцы с места и следующая остановка (после Дурдома ) Конец света .
А меня все равно не сломать и потом я отчаянный юморист . Где наша не пропадала! .И все же, задумался нынче:
будет ли хоть немножко счастливым на финише конец света узбекского образца, право, ведь живем таки до сей поры, когда этот конец света будто уже начался и отнюдь не сегодня
Кстати, давайте, вернемся к вопросу погоде Вспомнил , что точно так же несколько лет назад светило солнышко и я на радостях позвонил приятелю ...
Дело было так
(см об этом www. UzlitNet 17.08.2015
"Рифат, во бл.. жара стоит...
Вчера сел в автобус, душно..Он не трогался долго. Еще мгновение....
Я засмеялся, вспомнив быль-анекдот.
Аналогичная ситуация.
Духота. Автобус... Водитель дремлет, обняв руками руль...
Надоело пассажирам париться. Платья, рубашки прилипли .. В воздухе запах немытых тел, приглушенный дезодорантами. Нарастает ропот...
Водитель поднял голову и опять уронил голову на руль.
Вот возмущенный голос мужика: Ну, гандон, поехали что ли?!
К этому призыву присединяется благообразная старушка - узбечка. Она поправляет платок на голове и обращается к шоферу:
Углим, гандонжон, кетттик энди..."
Вместо P.S.
ОДНАКО ПОЕХАЛИ!! Следующая остановка ...
Бахадыр Ф. Мусаев 30 07 19 Ташкент Тузель-2