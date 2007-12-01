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|У КазПрезидента новый помогайка - Маулен Ашимбаев
07:36 31.07.2019
Указ Президента Республики Казахстан от 30 июля 2019 года №83
О назначении Ашимбаева М.С. помощником Президента Республики Казахстан
Назначить Ашимбаева Маулена Сагатханулы помощником Президента Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан
К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 30 июля 2019 года
№83
-------------------------
АШИМБАЕВ Маулен Сагатханович
/ /
[28.01.1971 - ..]
Родился в г.Алматы.
В 1993 году закончил Казахский государственный университет им.Аль-Фараби, философско-экономический факультет.
Свою трудовую деятельность начал в Фонде развития печати Министерства информации и печати Республики Казахстан.
С мая 1994 г. по апрель 1995 г. был помощником депутата Верховного Совета Республики Казахстан.
В июне 1995 года стал консультантом аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.
С ноября 1995 года по ноябрь 1999 года работает в Центре анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан:
· старшим экспертом;
· заведующим сектором;
· первым заместителем руководителя Центра.
В апреле 1999 года становится заведующим Аналитическим центром Совета Безопасности Республики Казахстан. В дополнение к этому в мае 2000 года распоряжением Президента Республики Казахстан назначен директором КИСИ.
В ноябре 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Тема диссертации: "Политический транзит в Казахстане в контексте процессов глобальной демократизации".
Присвоена ученая степень кандидата политических наук.
С января 2002 г. - директор КИСИ.
заместитель Секретаря Совета безопасности Казахстана
В апреле 2006 - врид. Секретарь Совета Безопасности Казахстана
С 13 апреля 2006 - 6 окт. 2011 - заместитель руководителя Администрации Президента РК.
С янв. 2012 - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 5-го созыва от народно-демократической партии "Нур Отан". С 20.01.2012 - пред. Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.
С 03.2016 - 1.02.2018 - депутат Мажилиса Парламента РК 6-го созыва, С 25.03.2016 - пред. Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.
С 1 февр. 2018 - 29 июня 2019 - первый заместитель председателя партии "Нур Отан" /председатель - Н.Назарбаев/
+ С мая 2019 - нач-к Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева
С 30 июля 2019 - помощник Президента Республики Казахстан.
Награжден орденом "Құрмет" (12.2007).