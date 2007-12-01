У КазПрезидента новый помогайка - Маулен Ашимбаев

07:36 31.07.2019

Указ Президента Республики Казахстан от 30 июля 2019 года №83

О назначении Ашимбаева М.С. помощником Президента Республики Казахстан



Назначить Ашимбаева Маулена Сагатханулы помощником Президента Республики Казахстан.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 30 июля 2019 года

№83



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АШИМБАЕВ Маулен Сагатханович

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[28.01.1971 - ..]

Родился в г.Алматы.



В 1993 году закончил Казахский государственный университет им.Аль-Фараби, философско-экономический факультет.



Свою трудовую деятельность начал в Фонде развития печати Министерства информации и печати Республики Казахстан.

С мая 1994 г. по апрель 1995 г. был помощником депутата Верховного Совета Республики Казахстан.

В июне 1995 года стал консультантом аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.

С ноября 1995 года по ноябрь 1999 года работает в Центре анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан:

· старшим экспертом;

· заведующим сектором;

· первым заместителем руководителя Центра.

В апреле 1999 года становится заведующим Аналитическим центром Совета Безопасности Республики Казахстан. В дополнение к этому в мае 2000 года распоряжением Президента Республики Казахстан назначен директором КИСИ.

В ноябре 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию.

Тема диссертации: "Политический транзит в Казахстане в контексте процессов глобальной демократизации".

Присвоена ученая степень кандидата политических наук.



С января 2002 г. - директор КИСИ.

заместитель Секретаря Совета безопасности Казахстана

В апреле 2006 - врид. Секретарь Совета Безопасности Казахстана

С 13 апреля 2006 - 6 окт. 2011 - заместитель руководителя Администрации Президента РК.



С янв. 2012 - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 5-го созыва от народно-демократической партии "Нур Отан". С 20.01.2012 - пред. Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.



С 03.2016 - 1.02.2018 - депутат Мажилиса Парламента РК 6-го созыва, С 25.03.2016 - пред. Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.



С 1 февр. 2018 - 29 июня 2019 - первый заместитель председателя партии "Нур Отан" /председатель - Н.Назарбаев/



+ С мая 2019 - нач-к Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева



С 30 июля 2019 - помощник Президента Республики Казахстан.



Награжден орденом "Құрмет" (12.2007).