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В российском Торопце открыт памятник А.Куропаткину - последнему генерал-губернатору ТуркестанаВ российском Торопце открыт памятник А.Куропаткину - последнему генерал-губернатору Туркестана
20:48 31.07.2019

Взгляд в сторону Шешурино

Владимир Проскурин , заслуженный деятель Республики Казахстан

В городе Торопец, что в Тверской области , открылся памятник А. Н. Куропаткину , генералу от инфантерии и генерал- адъютанту , военному министру и председателю военного Совета , члену Госсвоета России .

Глава Торопецкого района Александр Бриж, выступая на торжестве 945-летия центра , посвятил открытию памятника несколько слов : "… Многие десятилетия жизнь и деятельность Куропаткина не была оценена по достоинству. И вот сейчас на торопецкой земле, где он провел значительный отрезок своей жизни, установлен памятник Алексею Николаевичу - дань благодарных потомков".Словом, так с душой и сердцем отметили в России 170 -тие соотечественника А. Н. Куропаткина.

Земляки обратили внимание, что генерал Куропаткин смотрит взглядом на родное Шешурино. Он родился в Витебске родился 17 ( 29 ) марта 1848 года , скончался в Шешурино 16 января 1925 года. Биография Куропаткина изучалась десятилетиями карагандинского, ныне питерского, краеведа Юрия Григорьевича Попова. Он написал интереснейшие книги , познавательные очерки в СМИ ( Попов Ю.Г. Торопецкий узел: Волок, Лондон,, Шешурино, Париж, Краснополец : Опыт краеведческого исследования. -СПб, 2008 г.) , читал лекции на публике и в Военном министерстве , был инициатором создания памятника на родине Куропаткина.

Питерский краевед Ю. Г. Попов поведал читателям о личной, трудной и жестокой, постсоветской судьбе А.Н. Куропаткина . Во время революции 30 марта 1917 г в Ташкенте, генерал- губернатор края Куропаткин был арестован . Власть туркестанского губернатора передана Временному комитету в лице Н.Н. Щепкина. После Октябрьских событий Алексей Николаевич ушел в отставку, уволен с поста Главнокомандующего армиями Северного фронта ( с 24 января 1918 г. ). . Затем, жил в своем бывшем имении Шешурино. Здесь ,организовал сельскую школу, в которой работал учителем и заведовал библотекой (в наши дни носит имя А.Н. Куропаткина).

Неизвестно о послереволюционной судьбе его второй жены Александры Михайловны Щербинской ( в девичестве Тимофеева) и семьи сына Алексея Алексеевича , расстрелянного в советские годы.

Куропаткин - старший был дворянином Витебской губернии, сын отставного капитана Н. Е. Куропаткина , владельца имения Шешурино , и матери А. П. Куропаткиной ( в девичестве Арбузовой). Окончил Петербургский кадетский корпус и 1-е Павловское военное училище ( в 1866 г имя отличника выбито на мраморной доске ) . Алексей Николаевич Куропаткин Почетный член , профессор, академик , адъюнкт Военных академий: Николаевской военной, и инженерной , Михайловской артиллерийской , Александровской военно-юридической, военно- медицинской академии .Адъюнкт-профессор Николаевской академии Генштаба , заведующий Азиатской частью Главного штаба. Действительный член Русского географического общества. В юности, в годы Русско-Турецкой войны 1877-78 гг.. выехал добровольцем на Дунайский фронт . Состоял обер-офицером для особых поручений при главнокомандующем действующей армией Великом Князе Николае Николаевиче (Старшем) (с 2 июля 1877 г. ) , нач. штаба отряда ген. Скобелева ( в составе 16-й дивизии). Был контужен и ранен в боях за Зеленые горы, у Шипки .Под Плевной считался убитым или пропавшим без вести ( некролог поместили в "Московских ведомостях", 1877 г. ) . Удостоен дважды ордена Св Георгия, с правом ношения Золотого оружия ( 1878 г.) . Почетный гражданин г. Плевны

Ему посвятили современники стихи:
Ахилла Руси-Скобелева друг ,
Любил его любовью Патрокла,
И вместе с ним прошел заветный круг
Великих дел под шашкою Дамокла ...

С Туркестаном , историко- географической страной Центральной Азией, связаны лучшие страницы его военной, творческой , дипломатической, литературной биографии. Отметим главные страницы военной карьеры. Генерал -губернатор и командующий войсками Туркестанского края , войсковой наказной атаман Семиреченского казачьего войска ( с 22 июля 1916 г.- по 30 марта 1917 г.), военный губернатор Закаспийской области ( с 27 марта 1890 г.) , заведующий Закаспийской железной дороги ( с 1890 г.) . Генерал А. Н. Куропаткин Почетный старик всех казачьих войск России ( в т.ч. Омска и станиц Сибирского казачьего войска) .

Военную службу начал в 1864 г. В Туркестане занимался государственной и общественной деятельностью, делопроизводитель Биржевого отделения по устройству ярмарки в Ташкенте (1868 г.) , разработчик Положений " Об особых правах и преимуществах гражд. службы в отдаленных краях Империи", " Об устройстве управления в Туркестанском крае". Исполнял дипломатические миссии в Кашгаре и в Кульдже ( 1876-77 гг.) .Участник военных кампаний против Коканда , Бухары, Кульджи , иных славных стражений. Участник Рус.-Японской войны, главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруж. силами (1904-05 гг.) .Участник Первой мировой войны.

А. Н. Куропаткин военный писатель (псевд. Наговский , А.). Автор трудов "Алжирия" ( Спб. , 1877 г.) и "Очерки Кашгарии" ( Спб., 1873 г.) , "Завоевание Туркмении " ( поход в Ахал- теке в 1880- 81 гг., с очерком военнных действий в Средней Азии с 1839 г. по 1876 г.), "Задачи русской армии". - СПб., 1910. Т. 1- 3 ;, "Записки ген. Куропаткина о русско-японской войне. Итоги войны" . - Берлин, 1909 г. . ; 2-е изд.: 1911 г. ; " Туркмения и туркмены ", - СПб., 1879; = " Россия для русских", - СПб, в 3-х тт., 1910 г. ; "Население Семиреченской области …" . также архив, личный дневник А. Н. Куропаткина с 1891 г. (ЦГВИА СССР , ф. 165 ; "Красный архив" , журн., 1922 г., 1924-25 гг. и 1935 г. )

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564595280
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