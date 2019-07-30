Знакомый и неизвестный генерал-губернатор Туркестана Куропаткин, - Ю.Попов

00:04 01.08.2019 Краевед Ю.Г. Попов : Знакомый и неизвестный Куропаткин ( 1 марта 2018 г., Санкт-Петербург, Военно- историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Доклад к 170-летию рождения военного министра России А. Н. Куропаткина )



…. С детства помню, что в эпицентре шахтерской Караганды, где я родился, некогда было обособленное крестьянское селение Куропаткинское. Его обозначили в 1904 году землемеры Переселенческого управления. В честь военного министра Российской империи А.Н. Куропаткина обширный степной надел в 9270 десятин во всех документах оформлен как участок Куропаткинский. К 10 февраля 1909 года здесь учтено 1435 украинцев, а участок Куропаткинский получил имя Большой Михайловки.



В шестидесятые годы прошлого столетия с азартом начинающего краеведа я стал коллекционировать рассказы старожилов по истории этого села, попутно приобретая знания и о личности генерала А.Н. Куропаткина. В 1994 году неожиданно выехал из Караганды в Россию и поселился в деревне Блазново Торопецкого района. Неподалеку находилось имение А.Н. Куропаткина сел. Шешурино. Так я получил шанс, очередной краеведческий посыл к имени человека далекой эпохи и незаметно для себя вышел на орбиту его исключительной, единственной в своем роде судьбы.



Торопчане к памяти земляка относились двояко. Пожалуй, на первом месте были популисты и недоброжелатели его образа как "царского сатрапа", "главного виновника в поражении в войне с Японией" и просто обладателя " награбленных золотых сокровищ". Масштабы обвинений будоражили торопчан и принимались как правдивые .Местные заслуги А.Н. Куропаткина в части создания музея в Холме, открытие низшей сельскохозяйственной школы, больничного городка, почтового отделения, библиотеки, денежные вложения вызывали у второй части общества законное уважение .



Спектр моего краеведческого проекта " Знакомый и неизвестный Куропаткин" начался в 1996 году с публикаций в газетах "Мой край" (г.Торопец), "Маяк" (г.Холм) и "Андоеапольские вести". За относительно короткое время интерес населения этих районов к биографии А.Н. Куропаткина только рос. Я стал получать письма, появились и знающие собеседники. В числе первых назову директора музея М.П..Мусоргского в Наумово Т. С. Ермакову. От нее узнал о личном фонде А.Н. Куропаткина в РГВИА в Москве, богатом большим количеством старинных фотографий Псковской дворянской элиты. В Шешурино 14 июня 1996 года была обстоятельная беседа с главным врачом участковой больницы И.Ф. Балычевой. . 16 ноября 1996 года добрался до Бологова, откуда мне слал письма педагог - ветеран В.С. Покровский. В Торопце стал посещать городской музей (директор Н.Е. Платова) и архив (заведующая В.В. Соловьева). Из прежних знатоков преуспел Д.К. Кунстман (1905 - 1969). С 1921 года он пополнял свой куропаткинский архив. Его статья "Мемориальная доска на могиле А.Н. Куропаткина", опубликованная в "Военно - Историческом журнале" (1965, №8) сегодня читается как укор краеведа в адрес именитых историков тех лет.



Коллега Кунстман открылся и как хранитель редчайших книг холмско - торопецкого региона. Это "Отчет о съезде курсов учащих Холмского уезда Псковской губернии ( с 9 января по 2 февраля 1919 г.)". Холм. 1919.и "Отчет о съезде заведывающих волотделами народного образования с приложением докладов инструкторов на съезде учащих Холмского уезда Псковской губернии ( август - сентябрь 1919 г.)". Холм . 1919. В первой опубликована статья А.Н. Куропаткина "Холмский уездный народный музей". Возможно, что оба экземпляра остались на сегодня единственными в книгохранилищах страны. Они заняли место в отделе редких книг Торопецкой ЦБС, куда я их и переправил. Вообще тема "А.Н. Куропаткин - создатель музея в Холме" требует тщательного осмысления. В январе 1919 года А.Н. Куропаткин подготовил "Устав" и "Положение" о Холмском уездном народном музее. 20 марты 1919 года финансовая комиссия уисполкома утвердило см ету расходов м узея. Эту дату можно с оговорками принять как основополагающую. В советской России, среди бушующих схваток гражданской,



пробился росток мира и культурной жизни. Возможно музей в Холме имеет №1 в череде подобных организаций всей страны. Столетняя дата ждет своих защитников.



Фрагментами провинциальных куропаткинских деяний в разное время занимались П.А. Таланов, Е.В. Веселов. М.И. Агапов (Торопец), М.М. Михайлов (Волок). К огорчению, их биографии пока остаются в тени защитников имени А.Н. Куропаткина. Исключительное внимание получил от Н.В. Коломыцевой, начальника отдела Государственного архива Псковской области. Сведениями поделились А..А. Шумков (г. Санкт - Петербург), В.П. Хохлов (Приморский край, п. Кавалерово), В.Н. Зуев (Владивосток), М.В. Васильева (Псков, правнучатая племянница А.Н. Куропаткина), О.Л. Бескровная ( внучка Павла Николаевича Куропаткина, Брянская область).



Отдельные штрихи, риторика или следы генерала во времени были зафиксированы от О.П. Орловой, Е.М. Алексиной (Санкт - Петербург), В.М. Николаева, И.К. Корсакова (Киевичи), В.М. Кулак (Ельно), К.Н. Богдановой (Торопец), Е.Ф. Федорова (Шапкино), И.Н. Русакова (Краснополец), В.В. Полякова (Красноселье), А.Е. Голубева (Яновищи), Л.И. Теос (Плоскошь). У каждого из них была своя правда. Некоторые называли генерала кудесником, по просьбе которого сам великий Ленин прислал голодающим псковичам вагон зерна. Некоторые сохранили вещи из обстановки имения в Шешурино. Мне давали подержать ложки и вилки с номограммой "А.Н.К." и тарелки с надписью "Наговская низшая сельско - хозяйственная школа имени генерала Куропаткина".



На волнах исторических перемен в Торопце постепенно возник круг друзей А.Н. Куропаткина. Группировались они в стенах городской библиотеки. Директор А.В Тенкс, заведующая отделом краеведения Л.И. Медведева, да и весь коллектив увлеченно относились к возрождению имени земляка. Для них А.Н. Куропаткин был еще и работник культуры, основатель и заведующий первой сельской библиотеки в Шешурино. Фронт краеведческого сознания привел энтузиастов к командиру местной воинской части полковнику А.А. Козлову. Тот немедленно распорядился облагородить могилку А.Н. Куропаткину. Скоро здесь появилась красиво - солидная оградка, а треснувшая надмогильная плита взята на реставрацию.



Глава Торопецкой администрации В.С. Ткачев и его заместитель В.Г. Волосюк подписали план мероприятий. Я был командирован в Москву, в РГВИА. Архив АН Куропаткина (фонд 165) из 800000 листов самый крупный в стране. Бал сделан ряд выписок, которые касались хозяйственной и культурной стезе А.Н. Куропаткина в Шешурино в 1917 - 1924 годах. К декабрю 1997 года моя тоненькая книжечка "Куропаткин в Шешурино" была готова к печати. Отпечатали на месте тиражом в 500 экземпляров. Изготовление памятника то же причиняло определенные страдания. Первоначальный вариант оценили в 50 тыс. рублей. Усеченный макет потянул на 20 тыс. рублей. Десять тысяч нашли сразу, а остальные по нашему ходатайству подослали из Твери.



Научные чтения, посвященные 150 - летию А Н Куропаткина состоялись в Торопце 18 марта 1998 года. Приветственное слово произнес В.Г. Волосюк. Затем заслушали 16 докладов и сообщений. 19 марта участники отбыли в Наговье, где открыли памятник А.Н. Куропаткину. Выступили глава Торопецкой районной администрации В.С. Ткачев, за ним Глава Шешуринского округа Т.А. Тихомирова, племянница генерала Г.Г. Соколова из Санкт - Петербурга и я. Освящение памятника совершил отец Георгий. Поминальный ужин провели в читальном зале. Зачитали и постановление депутатов Торопецкого района от 12 февраля 1998 года "О присвоении Шешуринской сельской библиотеки имени А.Н. Куропаткина" .



Новые находки дополнили прежний цикл публикаций. В книжечке " Куропаткин и Шешурино" (Торопец, 2002 г. ), увидели свет воспоминания учеников Наговской сельскохозяйственной школы О.Я. Дреймана, В.С. Филиппова, И.Г. Рубельта, их современницы А.М. Тумановой, много лет ждавших своей полезности в фондах музея г. Торопца. А.Н. Куропаткин открылся как знаток округи по различным вопросам истории, географии, путей сообщения, метеоданным., агрономии, садоводству, образованию, различным промыслам и т.д. Помещик - родиновед составил и оригинальную методику познания окружающего мира в статье "Холмский уездный народный музей" (1919). В 2002 и 2008 годах я ввел ее целиком в свои публикации, как полезные уроки родиноведческого жанра для школьных преподавателей современных основ краеведения.



Захватывающе интересной оказалась судьба генеральской библиотеки из 10 тысяч томов. Публикации по этой теме вошли в сборники "Библиотека в контексте истории" ( Москва. РГБ. 2001, 2007). Любительские изыскания были замечены и в РНБ. Здесь в 2008 году издан мой труд: "Торопецкий узел: Волок. Лондон. Шешурино. Париж. Краснополец" с очерком "Неизвестный Куропаткин".



Ныне отдельные заслуги А.Н. Куропаткина в части военного дела, историка аналитика, знатока сельскохозяйственных проблем России с талантом ученого динамично охватили конференции и проникли в самые престижные журналы. Я посвятил этому вектору книжечку "Шешуринский шатер Александра Николаевича Куропаткина" (СПб. 2017). Появились патриоты, мечтающие осуществить "сверхзадачу" в издании трудов генерала, посвященных местным проблемам и событиям. .



Юбилейные куропаткинские торжества приглашают оглянуться в прошлое.. И 20 лет назад был прекрасный каскад замыслов во имя будущего. Договаривались цивилизованно , умно и тактично присвоить имя генерала улицам в Торопце и в Холме. Намерения растворились. Ориентировались, что посетители Холмского музея увидят на стене у входа табличку с именем генерала, как основателя этой сокровищницы знаний. Желаемого не получилось. Однако, А.Н. Куропаткин вошел в летопись и экспозицию Торопецкого музея.



Еще один повод для размышления о присвоении музею его чисто русской фамилии, поднявшейся из крепостного рода к высотам государственного деятеля. Как видим, эти стратегические проблемы частично сегодня копирует недавно созданный в Торопце филиал Военно - Исторического общества. При соответствующих взглядах бюрократической иерархии, переосмыслении и финансировании, затронутые выше предложения в который раз становятся еще одним залогом будущего. От них нельзя спрятаться, как и переместить еще раз на два десятка лет Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564607040

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Правительством РК оптимизирован проект по строительству LRT в г. Нур-Султан

- Кадровые перестановки

- Руководитель администрации президента прокомментировал смену акима Шымкента

- О ситуации на финансовом рынке

- К чему приведет экспансия интернета вещей, методично захватывающего нашу цивилизацию

- Великое экономическое открытие Розы Люксембург

- Бывшего главу "Астана LRT" Талгата Ардана разыскивает Интерпол

- Автовладелец отсудил у КазАвтоЖол более 8 миллионов тенге за ДТП

- О задержании участников организованных преступных группировок в Мангистауской области

