Пепел Яккабага и купание преКрасного Мирамончика. Итоги июля в ЦентрАзии, - В.Хлюпин

00:16 01.08.2019 Итоги июля подводит редактор веб-сайта ЦентрАзия Виталий Хлюпин



Вопрос, - Виталий Николаевич, июль в этом году выдался какой-то не очень отдыхательный, мало релакса - много политических новостей. Начнем с Казахстана. Местные политологи как-то перевозбудились новостями об очередных подвижках в аппарате молодого президента К.-Ж.Токаева...



В.Х. - Давайте, начнем с Казахстана. Подвижки там, действительно, идут. Аиду Балаеву передвинули с позиции завотделом внутренней политики в помощника Президента РК - завотделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента. Отдел это - новый, призван, как я понимаю, усилить прямую связь президента с народом. Помню Аиду Галымовну еще по ее дивному "Альма-мутер" - Алматинскому педуниверситету имени Абая - всегда активная, задорная, бойко отвечала, тянула руку, правда, безбожно

путала Бабеля с Бебелем и Гоголя с Гегелем, но при этом так очаровательно улыбалась... Потом работала в системе Мининформа и Алматинском акимате по внутренней политке.



Чем она там занималась - не помню..., но какие были там в 90-е банкеты и веселые корпоративы - как там у Киркорыча: "Цвет настроения синий, внутри Мартини, а в руках Бикини...



Характерен у нее был рабочий стол - там аккуратными горками лежали: расчески, губнушки, вилки, открытки, открывашки, какие-то фотографии, плюшевые мишки, пластмассовые уточки, засохшие

цветы, какие-то засиженные мухами документы... разве только тампонов и гандонов там не было... И то - не уверен... Копошась в этом всем она иногда находила нужную бумагу и долго читала вслух удивленно шевеля губами... Часто вообще не находила и невинно улыбаясь откладывала все дела на после-завтра... Завтра же - юбилий Сакену Сарсенычу...



Человек прекрасных личных качеств - заботливая об подчиненных, премию там выбить, отпуск за свой счет, не злая, не зануда, не ханжа... могу ее вспомнить только добрым словом. Чем бы она могла руководить, в принципе,

не знаю... пунктом приема стеклопосуды... вряд ли, сразу бы не сошелся дебет с кредитом, и не по причине какой корысти, а просто по забывчивости - чего-то перепутамши, накладные с закладными... приход с боем...

зеленую бутылку с белой банкой... РR службу "Самрук-Казыны" - вот вполне потянула бы...



Чем она, как помощница, может помочь академику Токаеву в интеллектуальном плане - для меня полная загадка. Особенно учитывая то значение, с каким встретили ее новое назначение представители казахстанского экспертного сообщества.... Как я понимю из названия ее нового отдела - это банальное бюро жалоб на имя президента, т.е. она и несколько сотрудников будут

читать кляузы, доносы и прочие челобитные на имя Первого и вычленять из этого моря плевел - самые душещипательные, докладывать их Президенту.

Чего сама не разберет, муж - Адиль Джусупов - полковник КНБ, серьезный дядька, подскажет. Справится.

В сравнении с другими корифеями аппарата - она - Юлий Цезарь в юбке.



Айдын Кульсеитов - новый старый зав отделом стратегического планирования, сочинитель красивых справок о социально-экономическом росте всего и вся... Но его отдел хоть работает, выдает на гора

продукцию - справок этих всяких много и разных, название его отдела надо бы только откорректировать - удалить "стратегическое" и "планирование", потому как никакой стратегии и никаких планов (т.е. прогностики на будущее) там отродясь не было... Было и есть - сочинительство и подбор "хороших" цифирок на основе уже отфильрованных в нужном свете данных Статкома.



Отдел внутренней политики Балаева оставила своему заму - совершенно незаметному аппаратному клопу Гани Ныгыметову: болашакеру, выпускнику Астанайского универа Гумилева, Монтеррейского института международных дел Калифорнии, Высшая школа бизнеса Назарбаев Университет и Университета Дьюка, США,

Колумбийского универа, Колледжа Европы в Брюгге, универа Пенсильвании, Школы госполитики им. Ли Куан Ю Универа Сингапура и Школы управления им. Кеннеди Гарварда... Знатоку английского, немецкого и хинди... Где бы прочитать если не статью, хоть заметку этого выдающегося, надо полагать, политолога-полиглота...

Замом к нему сел 9 лет руководивший культурно-архивным управлением Астаны гобоист (образование у него такое - дипломированный исполнитель на духовом гобое)

Болат Мажагулов. Два этих "исполнителя" в хинди-гобое и сыграют дуэтом "Отбой"...



Ликвидирован Центр анализа и прогнозирования, воглавляемый ранее ныне усланным в алматинскую ссылку Бабакумаровым. Это был орган - допель предыдущего, только с более энергичным и грамотным шефом. Чем там и кому в Нур-Астане перебежал дорогу Ержан - не знаю, в Алмате ему будет явно скучно. Тем более в купе с серейшим Сагинтаевым. Ну да, ничего, будет

раскрашивать в цвета радуги пузыри и наполнять смыслом мыслеобразы шефа. Справится, не пропадет.

Восстановили в Адмнистрации Службу центральных коммуникаций - это дубль пресс-службы. Возглавил ее блогер Калиев.



Зачем Администрации две пресс-службы - вопрос, понятное дело, глупый. Странно, что не создали еще и третью...

Вообще, круг профессиональных аппаратных аналитиков (условно говоря - идеологов) в Казахстане весьма узок - Бабакумаров, Маулен Ашимбаев, Карин, Калиев, еще несколько имен, корифей Тажин - отдельной глыбой. И все... пальцев рук - больше.



Все они, перманентно, пересаживаются в кресла вокруг Престола и от смены их позиций суть дела не меняется. Люди они - грамотные и сами прекрасно понимают, что

режим построенного общими усилиями родо-племенного "елбасизма" в 21 веке выглядит полным анахронизмом и просто дикостью. Пожизненные и прижизненные Великие вожди, тем более - Отцы народов - это Африка, причем ее центральная часть, самая черная и баобабо-дремучая. Это Габон и Верхняя Вольта,

как эту Вольту не назови - "страной самых честных людей" и т.п. - все равно Вольта... с елбасятами. Традиционная Большая Семья при Патриархе-Вожде-Демиурге-Главном шамане.



Назарбаев - при всех его выдающихся качествах лидера-интуита, малообразованный человек и продукт воспитания советской системы ценностей. Он - коммунист до мозга костей, и он построил коммунизм в КазВольте, просто, в силу некоторой общекультурной ограниченности, коммунизм получился не для всех казахов, а для своей семьи и сородичей. Так бывает. Но идеалы-то были светлые, нур-лучистые... Что там, Тажин не понимает, всю глубину мракобесия, куда они, общими усилиями, вкатили страну - прекрасно понимает...

Транзит, латинизация, руханизация, кластеры развития и модернизация общественного сознания...

А Тима слушает, да ест... Действующий список Форбс - вот полный ответ-анализ, он же - диагноз, казахстанской полит-системе.



Тажин играет в Игру бисера красивых слов...

Сам вырастил Голема и сам не знает как и где от него спрятаться. Третий брат Гримм... Фетишист-декоратор - изобретатель красивых оберток и модерновых названий, маскирующих жующие челюсти Большой семьи.



Ну что ж, поиграем в его игру. Для углубления реформ и ускорения импульса модернизации, всенепременно надо: учредить в Вольте Службу Главной координации - чтоб она координировала работу СЦК, Пресс-службу и Протокол Президента. Опять же - весьма насущна и

Главная логистик служба аппаратных гонцов скороходов, вдруг блэкаут и интернет с электричеством - закончатся.. Надо все предусмотреть... А как вообще

без Центральной походной канцелярии глашатаев?..



Учитывая, что в стране итак, де факто, существуют две параллельные полнокровные структуры власти - Администрация Президента и Канцелярия Его Елбасиного Величества, скоро каждый мало-мальски грамотный и взрослый казах станет начальником какого-нибудь небольшого, но очень полезного учреждения государственной службы....



В общем, безработный и бесцельно шатающихся по Нур-Астане родовитых болашакеров надо куда-то пристроить к должностям с красивыми названиями и где они не могут причинить большого вреда экономике... Для этого и создаются все эти СЦК, ДЦП... Вот и в Антикоррупционном агентстве РК создали намедни департаменты - добропорядочности, партнерства, превенции... Поллюции - тоже красивое слово, пока не создали... На очереди, надо полагать - благодетельности, толерантности, открывательности дверейтельности, степлерности и заклеивательности... Глава КазАнтиКоррупа - Шпекбаев, Алик Жатканбаевич, вообще - креативная голова... Видимо, в деда пошел...



Задача задач и проблема проблем казахского транзита - Куда транзитировать из спикера Сената Даригу Нурсултановну, которая, по Конституции - человек №2 в Иерархии власти и которую Елбасы, если что не так, элементарно может провести в Дамки через послушный Парламент. В августе истекают ее полномочия по сроку и Токаеву крайне важно стряхнуть с своей шеи эту удавку.... Удастся ли... и как... Тажин и Масимов уже приготовили

мешки пряников....



Вопрос. - Как Вам новость о создании нового полит-консультативного органа - Нацсовета по общественному согласию при президенте Казахстана?



В.Х. - Будем посмотреть, что из этого выйдет в реале. Задумка понятна - Токаеву нужны пиар-союзники в осторожной борьбе за власть с Елбасы. Всю эту креативную банду он под себя и свой пиар и подтягивает. Прикармливает небольшими подачками и занимает якобы полезной работой - лишь бы только гадости про него не писали и были под приглядом.



На пригляд определили Талгата Калиева (уже упомянутого выше шефв СЦК) - совсем не бесталанного специалиста с некоторой широтой вольнодумного кругозора. Но он - блогер, продвинутый юзер и, как и все продвинутые юзеры -

немножко лентяй и чуточку раздолбай... Назарбаев, особенно в первые 10-ть лет своего правления, едва ли не ежегодно учреждал и создавал подобные "Нацсоветы по госполитике", "экспертные фокус-группы" и т.п. Ключевое слово здесь - фокус. Прикормить эксперта - это не сложно, много хуже будет когда все это на третьем месяце существования испустит тихий пшик и обиженное "сообщество" разбредется по своим компам стучать ехидные комменты о том, как оно на самом деле все устроено в балаевско-гобойном аппарате.



Живой труп Аркадагии.



В.Х. - В Туркмении хорошо, даже местами весело. Аркадаг вот сначала умер, а потом - ожил.



Вопрос, - Что это было...?



В.Х. - Да, банально, укатил по-тихому в заграницу подлечиться или освежиться с новой пассией, а, скорее - первое и второе в купе, вырубил телефон и все...

"Брошенный" аппарат, как котенок-слепыш без кошки-мамы, сразу заскучал... В век всеобщей компьютерной грамотности - новости и служи летят молниеносно, злые пранкеры, не дали спокойно пощипать свежую курочку...

Тут и комментировать нечего...



"Обнимашки" с шампанским по кремлевско-кыргызски.



Вопрос, - Путин приласкал в Кремле Атамбаева. Зачем?



В.Х., - Не понимаю глубинного замысла Кремля... Что забрали экс-преза из страны - это правильно, а то он там уже собрал родню в басмач-ополчение,

соорудил из сородичей штаб-правительство и готовился

дать бой по всем правилам военного искусства Мадамин-бека - конной лавой на Андижан (Бишкек)...

Как забрали - глупо... Глупо принимать и изображать в Кремле "обнимашки" с подобными персонажами. И уровень не тот и, вообще... Мы своих не бросаем... не тот случай. Атамбаев Путину такой же "свой", как боярин Петя Урусов (он же - Урак бин Джан-Арслан) - Лжедмитрию 2-му.

Сегодня - вась-вась, дружно хлебаем из одной едовы, а завтра - в глаз из пистоля...



Ну да, там, в Администрации Путина, сейчас порядок (бардак) примерно такой же как на столе у мадам Балаевой.

Наоборот - прими ты его дома, на даче, укутай дырявым пледом, попейте чай с сухариком, спойте хором "Как здорово, что все мы здесь..." или что-то из Малежика...

Бабки/апашки в Туле и Тюпе сразу пустят искомую скупую слезу... и смысл понятен и картинка умильная. Пиплу нравится такое.



Нет - нужен пафос, размах, Георгиевский зал, благолепное великолепие рашен-дури. И итогом - дурь в кубе, возвращение его обратно, частным спецбортом через российскую авиабазу.



Смысл-то в чем?.. России, в реале, нужна стабильность в Киргизии или чтобы два альтернативных президента

кочевали со своими штабами по стране и агитировали соплеменников на байгу... Атамбаев может наобещать - все что хочешь... Жээнбеков - тоже.

Более того, они и друг дружке могут хоть три раза на день на Коране поклясться, что больше не будут озрничать и безобразничать, и что?



Жээнбеков - выкормыш и прямой ставленник Атамбаева, ел у него с руки, сортир чистил, но это Восток, блин, тихо удавить шнурком вчерашнего благодетеля - это нормально,

это классика жанра... Что там Путинские советники выдумывают начитавшись романов про индейцев. Киргизия - это не прерии Фенимора Купера и Майн Рида,

где живут благородные вожди краснокожиж и следопыты Наты Бампо, это алайско-ошская родо-племенная мафия, которая дерет и будет козлодрански драть страну кусками, кормиться с наркоты, руки и щеки - в крови и жире...



Они не пустят к заветной кормушке "чужаков", перегрызут выи всякому на своем пути... Жээнбековская ошмякизация Киргизии всенепременно закончится одним - восстанием

"северян" и изгнанием оборзевших южан в места их коренного обитания. Через год, три или пять, но так будет, потому что никак по другому в Киргизии не может быть.

И Кремль может думать, что он что-то там в Киргизии реашает и определяет, мирит и "дружит"... Правда жизни суровее и проще.



Двух Атамбаев Киргизия не вывезет, размер лошадки не тот. Одного надо сбрасывать и чем скорее - тем лучше...



Ворухская заварушка: война или...?



Вопрос, - Очередная камне-война баткенских кыргызов и таджиков в Ворухе. Чем и когда это закончится?



В.Х., - Ничем и никогда. В обозримом историческом будущем.... Конфликт абсолютно неустраним. Кто там был, знает - почвы мало, а народ множится... Размен территории ничего не даст. Ну поменяют киргизские камни на таджикские, перетащат их в другую сторону и что - Земли прибавится? Дорога, флагшток - это ерунда, повод, причина там жестче и суровее - жрать нечего, кроме

этих гребаных камней... И сажать некуда. И пасти негде. Только на голове друг у друга. Отсюда и все камне-разборки озверевшей (с обеих сторон), голытьбы.

Там нет правых и виноватых - потому что обе стороны правы и виноваты. И длиться это будет - сколько угодно долго...



Гори, гори - ясно... Пламя узбекского Яккабага



Вопрос, - Тревожные новости приходят из Узбекистана...



В.Х. - Согласен с Вами... Тревожно...

20 июля в Яккабагском районе Кашкадарьинской области местный зам районного хокима Мансур Туймаев, лично сел за рычаги бульдозера и попытался снести

двухэтажный магазин и цех предпринимателя Бахриддина Исомова. Якобы, дом был построен с какими-то нарушениями и мешал градостроительным планам хокомията.



Все это прилюдно, несмотря на протесты работников цеха и магазина, под охраной милиции... Закончилось печально - Исомов облил бензином и поджог кабину бульдозера,

крепко опалив и самого ретивого подхокомника. И случаев подобного местного произвола - десятки и сотни. Что там далекий Яккабаг почти аналогичные события происходят буквально под носом у Мирзиеева в Ташкенте, при отселении людей и сносе "старых" домов при пафосном президентском новострое Ташкент-сити.



Почти одновременно, в Касбийском районе той же области начальник РОВД Чори Кучаров отдал приказ своим милиционерам запереть на 2 часа в душном автобусе при

50-градусной жаре нерадивых фермеров, якобы, неэффективно использовавших воду.



Вопрос, - Что это? Самодурство отдельных персонажей или некая система тиранического правления...



В.Х. - И первое, и второе, и, самое главное, третье - общий уровень политической культуры страны. Когда забитый и зашуганный властью народ позволяет измываться над собой в самых причудливых формах. Но, есть признаки пробуждения масс - в хорезмском Ургенче, а это совсем не рядом с Кашкадарьей, тысячи людей перекрыли

автомагистраль, протестуя против сносов домов. Это такое ноу-хау узбекской реновации по мирзиеевски - без компенсации жителям, под "государственные" градостроительные прожекты, дворцы и гостиницы - принудительно сносят чужое имущество, якобы, ветхое и бросают оставшемуся бомжу в компенсацию какие-то копейки. Это на уровне столичных имидж-проектов - этим особо прославился ташкентский хоким Артыкходжаев, на региональном - районные хокимы "сносят", в основном, экономические объекты конкурентов своей семьи - чайхоны, магазинчики, рынки и т.п.



Но, опять же, повторюсь, ситуация начала меняться. Народ взроптал и власть тут же попятилась, испуганно разводя руками - я не я, приказа не давал... Уже и

Парламент клеймит самодурство отдельных хокимов и сам премьер Арипов обещает прекратить позорную практику и строго наказать виновных...



Подхокимник Туймаев - явно не Жанна Дарк, и даже горит плохо. Понятное дело - отличившихся самодуров сняли с должностей и накажут. Кашкадарьинского облхокима Рузиева, по совокупности подвигов подчиненных, пожалуй, посадят лет на 5-ть... Важен прецедент - от зарвавшегося бабая/агая уже не бегут и не валяются в ногах, моля о пощаде, а берут канистру и льют бензин на чумовую голову...



Крепко попорчена оказалась вся имидж-малина Узбекской мирзиеевской оттепели... Президенту пришлось в свой день рождения, невиданный случай, собирать

селекторное совещание с хокимами и "строго" внушать этим яккабагским упырям, что хватит, ради Аллаха,

тиранить простой народ. Ей богу, - "В мире животных" какое-то...



Вопрос, - А глава Узб-пиара принцесса Саера Шафкатовна тем временем выкладывала в Сеть ути-пусичные видео с купанием на "летающей доске" внука Мирамончика...



В.Х., - Не будем судить ее строго. Очень трудно быть в адеквате с самой собой - когда ты молоденькая и глупенькая, а вокруг все твердят наперебой, что -

взрослая и умная... Отсюда и известный когнитивный диссонанс... Наглядно видно, как конкретно сифонит в главных Узб-пиар-головках. Купание Мирамончиков... Когда в пору думать о купании красного коня... Девочка просто немножко не понимает, что государственная пиар-политика - это не соревнование в лайках с Бузовой.



Дежавю, какое-то. Только избавились от одной пиар-принцессы Гугуши, в ее тапки со стразами влезла другая, такая же ярко-Lookовая... государственная деятельница... Горе луковое с этими узб-принцессками...



Старшая, младшая дочка, первый, второй зять - это не должности, не титул и даже не почетное переходящее звание - это не более чем фиксация момента и на самом

деле - серьезное бремя ответственности.... Ну да о чем я говорю...



Вопрос, - Какие еще интересные подвижки произошли в Узбекском правящем классе, усиливаются "ташкентцы"?



В.Х. - Похоже на то. Еще в конце июня вновь поменялся Генеральный прокурор - теперь в это кресло сел аппаратный ташкентский зубр - Нигматилла Юлдашев (экс-минюст и спикер Сената при Каримове

и даже, несколько дней, интеррекс - врид президента в пересменок передачи власти Мирзиееву).

УзбГенпрокуратура - это, в отличие от аналогичных прокуратур других стран ЦА, весьма боевой орган и эффективный инструмент перераспределения элитного капитала (по принципу "грабь награбленное").



В главные советники Мирзиеева по инвестициям и внешней торговле выдвинулся тертый калач ташкентской клановой номенклатуры Равшан Гулямов - минэконом и глава Госкомпривата при позднем Каримове. Правда, говорят, в Узбекистане - кланово-территориальная обособленность в последнее время несколько размылась...



Татьяна Пиотровская Источник - ЦентрАзия

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