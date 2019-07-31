Яшасин! Хвала и слава президенту Ш. МИРЗИЕЕВУ, - Б.Мусаев

19:38 01.08.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. ЯШАСИН!



ХВАЛА И СЛАВА ПРЕЗИДЕНТУ Ш. МИРЗИЕЕВУ.



(комментарий на выступление Виталия Хлюпина "Пепел Яккабага и купание преКрасного Мирамончика")



24 июля 2019 г. останется в истории. Этот день не канет в лету. Останется, как остается в истории все нужное людям.

Я, конечно, имею ввиду, не столько, то, несомненно, значимое событие, связанное с с 62 –й годовщиной рождения президента. Ш. Миризиеева., а сколько тот, всем известный факт, как он оперативно собрал селекторное совещание с хокимами, где состоялся очередной (в который раз) их разнос как предателей и врагов реформ. Да уж, наш глава государства не какой – нибудь там полубезумный Таргариен, а натурально от Бога правитель и лидер, который в здравом уме и является образцом порядочности, работоспособности, руки его никогда не были осквернены ошибками и грязными делами.

Кто бы сомневался, что Ш. Мирзиеев феномен – управленец, непромокаемый.., ... ибо его руки не были замечены в грязи, несмотря на то, что он на протяжении многих лет (2003-2016 гг.) исправно выполнял функции премьер –министра того самого печально известного правительства , где все и вся держалось на воровстве

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, Я, В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ ПРОСТОДУШНЫХ УЗБЕКИСТАНЦЕВ, ПРИВЕТСТВУЮ, "СПРОВОЦИРОВАННОЕ" ВОПРОСАМИ ЖУРНАЛИСТА ТАТЬЯНЫ ПИОТРОВСКОЙ, ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕДАКТОРА веб-сайта ЦентрАзия Виталия ХЛЮПИНА " Пепел Яккабага и купание преКрасного Мирамончика. Итоги июля в ЦентрАзии" (см. www.Centrasia.org от 01 08 2019 )

Пользуясь случаем, желаю воздать должное Слову редактора об Узбекистане, где согласно...

Повторяю, что хочу воздать должное за слова правды, которые в принципе следовало выражать журналистам, публицистам из Узбекистана. А они лишь, создается такое впечатление, что они только днями, будто по команде с цепи сорвались, потому как им – "людям с ошейниками" (С. Мадалиев), эти самые ошейники хозяин слегка ослабил и позволил ..сказать то, что на поверхности



Однако, не станем отвлекаться на мелочь, вернемся к Президенту Узбекистана.

ХВАЛА ЕМУ И СЛАВА!

Он выглядит так, как и должно руководителю, у которого незапятнанный облик.... Осмелюсь при этом заметить, что это, наверное, не очень сложно и не требуется ему (президенту) больших усилий интеллекта, когда и рядом и кругом немало козлов (разумеется, и козлов отпущения), особенно, на местах

Впрочем, именно о таковых непорядках разговоры В. Хлюпина Например, на замечание журналиста Татьяны Пиотровской о том, что "июль в этом году выдался какой-то не очень отдыхательный, мало релакса - много политических новостей", шеф –редактор (он же В. Хлюпин), останавливаясь на Узбекистане, с ходу обозначает тему "Пепел Яккабага" и делает ряд "выстрелов" и все они в десятку, потому как его слова и суждения зеркально точно отражают ситуацию в стране, чем оно может чревато.

Вот, например, одно из обобщающих суждений



"Крепко попорчена оказалась вся имидж-малина Узбекской мирзиеевской оттепели".



И еще.



. "Что там далекий Яккабаг почти аналогичные события происходят буквально под носом у Мирзиеева в Ташкенте, при отселении людей и сносе "старых" домов при пафосном президентском новострое Ташкент-сити."

Или вот примечательный фрагмент диалога между Т. Пиотровской и В. Хлюпиным

. Журналист, ссылается на случай, когда милиционеры заперли в автобусе при 50 ти градусной жаре фермеров

"Что это? Самодурство отдельных персонажей или некая система тиранического правления...

Народ взроптал и власть тут же попятилась, испуганно разводя руками - я не я, приказа не давал... Уже и

Парламент клеймит самодурство отдельных хокимов и сам премьер Арипов обещает прекратить позорную практику и строго наказать виновных."..



В ответ слышим (читаем) следующее

"И первое, и второе, и, самое главное, третье - общий уровень политической культуры страны. Когда забитый и зашуганный властью народ позволяет измываться над собой в самых причудливых формах. Но, есть признаки пробуждения масс - в хорезмском Ургенче, а это совсем не рядом с Кашкадарьей, тысячи людей перекрыли

автомагистраль, протестуя против сносов домов. Это такое ноу-хау узбекской реновации по мирзиеевски - без компенсации жителям, под "государственные" градостроительные прожекты, дворцы и гостиницы - принудительно сносят чужое имущество, якобы, ветхое и бросают оставшемуся бомжу в компенсацию какие-то копейки. Это на уровне столичных имидж-проектов - этим особо прославился ташкентский хоким Артыкходжаев, на региональном - районные хокимы "сносят", в основном, экономические объекты конкурентов своей семьи - чайхоны, магазинчики, рынки и т.п."



Вместо P.S.

Из сказанного В. Хлюпиным насчет ситуации в Узбекистане ничего не убавить. Разве что от себя могу дополнить следующим замечанием. Время пробуждения масс в Узбекистане не пришло.

Это с одной стороны хорошо, что нет пока смуты в условиях страны

С другой - - не исключено, учитывая неопределенность завтрашнего дня сопряженную с существованием в Узбекистане целого ряда обстоятельств, среди коих, отсутствие всякой оппозиции и самой мысли о ее необходимости, засилье насилия в делах и головах людей, непрерывность процесса умножения армии безработных и роста бедности, социальной зависти, то факт точный, как факт медицинский, что когда – нибудь случиться "вдруг" или, выражаясь обыденным языком, наступит бардак. Я имею в виду кровавый бардак, сравнительно с которым прежние ужасы, определяемые словом "виоленсия" (насилие, террор, полицейский произвол), могу только вообразить, покажутся цветочками

А что наше государство?!

На мой взгляд, Оно, т.е. Государство как оно есть сегодня совместно с нашим Таргариеном ( Хвала ему и Слава!), то, чем Оно занимается, демонстрирует свою убогость умом, ибо не дает никакого ответа на главный и вечный вопрос жизни, как жить дальше и что делать, чтобы избежать....

Ведь, как погляжу, остается все как есть, когда все также с большим воодушевлением ждут встречи на местах президента Мирзиеева Одни хокимы велят людям красить крыши в красное, другие озадачивают белить стены..., но большинство с лопатами и вениками благоустраивают территорию ...Словом, вот такая кипучая жизнь в Узбекистане Много чего еще иного интересного можно увидеть здесь и рассказать

Однако, если взаправду, стоит только встать на голову, так увидишь действительность в реальном (истинном свете) и расхачивается говорить о том, как живет страна родная. Вот сейчас ощущаешь какая душная а у нас атмосфера, так появляется желание сесть на попутную машину и ехать и ехать с попутным ветром.

Да, далеко ли уедешь, когда после Дурдома следующая остановка ...



Бахадыр Ф. Мусаев 01 08 2019 Ташкент Тузель-2