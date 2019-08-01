О концепции политических партий Узбекистана (полемика), - Ш.Муталов

18:26 02.08.2019 Какова концепция системы политических партий Узбекистана?



Шоахмад Муталов



До якобы ключевого внутриполитического события нынешнего года в Узбекистане еще почти полгода. За это время будет издано множество указов и постановлений президента. Вот это значимые события, так как после этих документов все приходит в движение (точнее, резко меняется направление движения), начинается снос, строительство, перенос, переименование, исчезают кварталы, возникают города внутри городов и т.д. А выборы в парламент - это смена статистов в декорациях, предназначенных для создания видимости демократии перед некоторой частью мирового сообщества. (Полагаю, Эмиратам, Оману или Саудовской Аравии дела нет до демократии.) Политические партии являются частью этой декорации. Недаром, УзЛиДеП выдвигает заведомо избираемого кандидата, а остальные партии - заведомо не избираемых. Ведь ни разу УзЛиДеП не выдвигала своего лидера в качестве кандидата. А другие партии никогда не выдвигали кандидатами лиц, которые могли бы справиться с должностью (не хочу называть фамилии). Известно, неуловимый Джо потому неуловим, что он на фиг никому не нужен и его никто не ловит. Аналогично можно сказать о "партийной системе Узбекистана" - что там изучать. Вот совсем недавно зарегистрированная Экологическая партия преобразована из Экологического движения Узбекистана. Последнее было образовано в 2008 году по инициативе тогдашнего президента страны. Почему "движение", а не партия? Якобы потому что партия, как "зеленые" в Германии, забудет про экологию и станет бороться за власть (?!) И эту мысль президента (тогдашнего) дружно поддержали учредители движения. Теперь по инициативе нынешнего президента Узбекистана, и те же лица дружно поддержали инициативу (сами они с такой инициативой никогда не выступали), движение моментально преобразовалось в партию. А как же борьба за власть в ущерб борьбе за экологию? А ларчик просто открывается: ни одна из "политических партий" в Узбекистане за власть не борется.



В "концептуальном" анализе партийной системы Узбекистана, предложенном С.Саидовым, нет, на мой взгляд, главного - что такое политическая партия. Итак, "Политическая партия - это группа лиц, организованная с целью приобретения или осуществления политической власти" (определение Британской энциклопедии) или (сокращенно): "Политическая па́ртия … объединенная группа людей, непосредственно ставящая перед собой задачи овладеть политической властью в государстве или принять в ней участие через своих представителей ….



Политическая партия - иерархическая политическая организация, объединяющая … лиц с общими социально-классовыми, политико-экономическими, национально-культурными, религиозными и иными интересами и идеалами…." Определение из Википедии, чтобы не отмахнулись сразу.



Народно демократическая партия Узбекистана вовсе не правопреемница Компартии. Это объединение, опять же инициированное сверху, людей, которые не могли представить жизнь без партии, не важно, какой. Недаром оказалось, что численность этой партии оказалась в 3-4 раза меньше, чем было в компартии к моменту распада. Хотя НДПУ не является правопреемницей КПУз, она несет ее "родимое пятно" - защищает интересы всех, то есть, никого. А компартии в Узбекистане не может быть по закону.



Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" также выражает интересы всех. В связи с "Адолат", что означает "справедливость", вспоминается попытка одной активистки создать и зарегистрировать партию "Свободных дехкан". Главным аргументом "против" было, что дехкане в Узбекистане и так свободные и никакой специальной партии не нужно. Из этого следует, что либо партию "Адолат" нужно распустить, либо справедливости в Узбекистане нет, несмотря на то, что все партии за справедливость борются.



Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш", основными целями которой "являются: создание благоприятных условий для роста национального самосознания, формирования и укрепления у граждан Республики Узбекистан чувства национальной гордости, преданности и любви к Родине; объединение в своих рядах патриотов своей страны, мобилизация их интеллектуального и творческого потенциала для служения Узбекистану и поднятию его международного авторитета; внесение действенного вклада в дело патриотического воспитания молодежи в духе уважения, любви и гордости за свою Родину." Позвольте сделать несколько выводов. Первое, если для указанных целей нужна специальная партия, с этим делом плохо (по крайней мере, было плохо). Вспомним "свободных дехкан". Второе, другие партии, видимо, безразличны к патриотизму, духовному потенциалу, гордости за свою родину и т.д. Третье, указанные чувства и потенциал нужно развивать с младых ногтей, как это делали "Октябрята" и пионерская организация, а партии обычно занимаются взрослыми людьми. Поэтому, указанную партию нужно бы расформировать и передать частью в Центры просветительства и духовности, частью в Союз молодежи, а еще частью - в ведение Министерства дошкольного образования.



Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП). То, что это декорация, видно уже из названия партии -"предприниматели" и "деловые люди", по существу, одно и то же. Что касается "либерально", то в отношении к экономике это означает минимальное вмешательство государства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов. Хотя в сопротивлении приватизации предприятий УзЛиДеП замечена не была, зато она за приватизацию земли не выступала. А имя предпринимателям, как в промышленности и услугах, так и сельском хозяйстве, у кого бизнес пострадал из-за изъятия земли - легион.



Экологическая партия Узбекистана. Об этой партии сказано выше.



Судя по названиям партий, как будто представлен достаточно широкий спектр. Народно-демократическая, социал-демократическая, просто демократическая … . Но это не имеет значения, поскольку политические партии в Узбекистане - декорация. Поэтому нет смысла разбирать это правые, центр или левые. С.Саидов также признает, что "идеологические основы и предвыборные платформы существующих партий очень близки и между ними нет принципиальной разницы". "Вкус" к политической активности был отбит в 30-е годы прошлого века. А в девяностые он был ликвидирован, едва возродившись.



Тем не менее, есть в Узбекистане партия, отвечающая классическому понятию. Обратимся к определению в Британской энциклопедии. "В более ранних, дореволюционных, аристократических или монархических режимах группировки и фракции, организованные вокруг отдельных дворян или влиятельных лиц, противостояли друг другу". В Узбекистане правит бал такая, юридически не оформленная, партия. Она либеральная и ведет Узбекистан в тот тупик, к концу которого пришли так называемые развитые страны.



В силу вышесказанного реформа со стороны государства партий, созданных государством, ничего не изменит. Партия - это идеологический авангард социальной группы. Можно переименовать "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") в "Национальное развитие". Но в каком смысле понимать "национальное". Если в этническом, получается, что партия создана на национальной основе, а это запрещено законом. Если понимать этатически, то партия будет заниматься развитием всей страны, как в былое время КПСС выражала интересы всего народа. Тогда не нужны другие партии. В частности, предлагаемая партия республиканцев, нацеленная на оптимизацию госуправления. Это последнее является лишь аспектом, моментом развития и оказывается, поэтому, в поле деятельности партии развития. К тому же это одна из прямых функций правительства. И, по логике, республиканцы должны противополагаться монархистам. Или, как в США, республиканская партия оппонировала распространению рабства на штаты, где его не было.



Интересна идея создания "Партии Туркестан". В "романтический" период независимости Центрально-Азиатских республик существовало Народное движение Туркестан, основной своей целью объявившее именно сближение тюркских народов. Активисты движения участвовали в курултаях, конференциях в Турции, Азербайджане, Казахстане, и безуспешно в течении многих лет пытались зарегистрировать движение в Узбекистане. Затем, то ли активисты устали, то ли поверили тогдашнему президенту Узбекистана, выдвинувшему лозунг "Туркестан - наш общий дом!", движение сошло на нет. Теперь "одних уж нет, а те далече". Таким образом, активной группы единомышленников, которые хотели бы образовать партию с упомянутым названием и целями, нет. Если, предположим, предлагается государству создать такую партию (в Узбекистане это обычная практика), то государство, власть, считая сближение в Туркестане отвечающим интересам народа, может эту политику проводить и без создания партии.



Отклоняясь несколько основной темы, кратко о пантюркизме. В общем, пантюркизм, в отношении к России, рассматривается как опасное и вредное учение и течение. Чтобы дискредитировать идею пантюркизма привлекают даже расовые различия. Например, указывая на различия в физическом типе тюрок (https://www.sonar2050.org/publications/vyzov-pantyurkizma-i-evraziyskiy-otvet/) как непреодолимое препятствие к сближению тюрок. Автора не смущает существование, признанное существование, всех латино-американских наций, американской (США) нации, законодательно сформулированный вывод о том, что сложилась российская нация - во всех представители относятся к разным расам. Даже сам русский народ (или нация) представляет собой различные малые расы. Но, как говорится, дьявол в деталях. Тюркское сближение мешает российскому империализму, от слова "империя", а не высшая стадия капитализма. Есть тревожно большое число тех, кто считает, что Россия есть и должна быть империей. Это вредит России больше, чем пантюркизм. Для федерации или других форм равноправной интеграции пантюркизм не оппозиция, а подспорье, так как интеграция равных (более, или менее) более устойчива.



Но вернемся "к нашим баранам", как говорится. С.Саидов делает оговорку, что не обязательно создавать именно такие партии. На мой взгляд, не нужно создавать никакие партии. Картина многопартийности создана, изменения, к которым могут привести новые партии (если их будет создавать власть) не стоят хлопот по их организации. Следует прилагать усилия к повышению самосознания социальных групп (классов), чтобы они создавали партии для выражения их интересов. Три предложения в этом плане. В русле развития открытого правительства Парламенту (обе палаты) и всем представительным органам власти было бы целесообразно публиковать стенографические отчеты заседаний и сделать их абсолютно доступными для всех интересующихся без писем с места работы и обоснования необходимости знакомиться с ними. Также и политическим партиям публиковать стенографические отчеты курултаев. Средствам массовой информации было бы целесообразно публиковать больше материалов о выигранных гражданами гражданских дел против действий или бездействия чиновников. А такие есть, и достаточное количество. Это будет воспитывать политическое сознание народа лучше, чем тысячи призывов по телевидению. Ну а если народ не захочет создавать партии выражающие интересы социальных групп, отличающихся по их отношению к средствам производства, значит так и надо. Как говорил Гегель, каждый народ имеет тех правителей, которых заслуживает.



Хотя я против реформ в виде переименования, одно переименование хочу предложить сам. Это - переименовать должность "хоким". Крылатое выражение гласит: как корабль назовешь, так он и поплывет. Так вот, "хоким" означает "правитель". Вот они и ведут семя как единоличные правители вверенной им территории, в то время как они просто должностные лица. Поэтому должность нужно переименовать в "маъмур", что означает "администратор". Пусть и чувствуют себя назначенными на должность администраторами. Источник - ЦентрАзия

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