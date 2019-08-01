 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Яшасин! Хвала и слава президенту Ш. МИРЗИЕЕВУ. Ч. 2, - Б.МусаевЯшасин! Хвала и слава президенту Ш. МИРЗИЕЕВУ. Ч. 2, - Б.Мусаев
00:04 03.08.2019

Бахадыр Ф. Мусаев ЯШАСИН!
ХВАЛА И СЛАВА ПРЕЗИДЕНТУ Ш. МИРЗИЕЕВУ –(2).
"Он ничего не знает, а думает, что знает все: ему на роду написано быть политиком"
Джордж Бернард Шоу
"Если общество скроено по нашей мерке, мы называем это свободой"
Роберт Фрост

Репортаж из Ташкента.
Минуло всего лишь несколько дней, как остался позади тревожный месяц июль, когда и где Яккабаг, Ургенч и другие... чуть было не послужили толчком к пробуждению масс, выхода их из состояния спячки Но, господа – товарищи, дышите глубже, успокойтесь и не волнуйтесь, это Узбекистан. Не волнуйтесь и успокойтесь, потому как, по обыкновению, здесь революции чаще всего, несмотря на наличие кризисной ситуации, не происходят, они отменяются...
Почему так происходит? Кто отменяет? Я не знаю и не собираюсь судить об этом как знаток, эксперт. Но могу заметить с позиций простодушного. Судя по моим житейским наблюдениям, в большинстве своем люди наши отходчивы, они как дети забывают быстро обиды, нанесенные им взрослыми (родителями). В данном случае, представители власти в глазах масс уподобляются взрослым. Ну, что тут говорить, понятное дело, дети будто не помнят зла и верят обещаниям взрослых. Во – вторых, наши люди (массы) соблюдают правила. Я говорю о правилах, которые навязаны "сверху"
Так что все пойдет путем, тем путем, согласно которым по теории все равны между собой и перед законом, а по жизни, одни равнее других . Иначе говоря, те, кто по жизни равнее других , могут практически позволять себе сплошь и рядом преступать закон. Кстати, в условиях таковой государственности, если иметь в виду т.н. национальную государственность республики Узбекистан, которая в принципе не является государственностью в собственном смысле слова, ибо она не выполняет своей главной функции, связанной с обеспечением защиты права, то не имеет смысла говорить о социальной справедливости, правде, законе.
Кстати, о Законе и законах, они существуют лишь на бумаге. На самом деле, спросите среднестатистического (обыкновенного, рядового ) узбекистанца: как ты намереваешься добиться справедливости, в суде или с помощью денег?
Даже идиоту понятно, что предпочитают люди и почему так все устроено у нас, когда не приходится говорить, что у нас есть порядок и люди свободны.
В самом деле, какая может быть свобода у людей, когда по жизни превыше всего для каждого из них начальство, словом, власть!?
Где и какая для нас, именуемых по Конституции гражданами Узбекистана, может иметь место Свобода и существовать Закон, если здесь и сейчас (1989-2016 гг.) и по сей день, отсутствует в природе существующего в стране строя правления, читай, политического режима, дух законов, выражающийся в нормальном развитии частной Собственности (например, право частной собственности на землю, недра, ресурсы см об этом ст. 55 Основного Закона ..Абсолютно немыслимо звучит в условиях существующего строя правления и т.н. народовластия хрестоматийная истина, которую признают и следуют ей цивилизованные страны .
"Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов"
Вольтер
Вместо P.S. .
А теперь я хотел бы обратить внимание читателя на слова заглавия настоящего текста и спросить: правильно ли вы воспринимаете, содержащийся в них смысл и направленность моей мысли о президенте, т.е. , ироничную, мягко выражаясь.
В самом деле, фраза "Яшасин! (Да здравствует!) Хвала и Слава президенту..." ... с точностью наоборот несут смысловую нагрузку, содержащуюся в этих словах
Действительно, какая может быть Хвала и Слава президенту страны, главы государства, государства у которого нет ничего за душой , кроме ничем не оправданной мечты его главы совершить прорыв в "высший мировой эшелон" , мечты зряшной, пустой , ведь амбициозные заявки –это одно, а возможности государства – это уже нечто другое, напоминающее по содержанию ( и ситуации) заверения " одного персонажа из итальянского фильма, потенции которого иссякли, но он упрямо твердил, что якобы желание у него есть. Между тем, страна лежит на обломках эпохи Каримова и люди ее (страны) получили то, что получили, а именно, продолжающийся грабеж, насилие, коррупцию, бедность множества, ..на фоне пафосных заявок главы государства, его инициатив, связанных со всякого рода проектами, приправленных непременно ложью о том, как мы заживем ...
Словом, там "наверху", верно, все и вся сконструировали, касающееся национальных проектов, досконально обсчитали. Да, вот три года живем вместе с новым государем, воз же и ныне там, когда налицо имеем шизофрению оголтелого оптимизма мужей сегодняшнего государства, убогого умом и характером, которых, если слушать бездумно, то шагаем, как принято говорить, семимильными шагами в самое –самое, очень светлое будущее.
Бахадыр Ф. Мусаев 02 08 2019 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564779840
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