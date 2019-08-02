Проклятье священного озера. Казахстан может повторить судьбу Алаколя и стать... Фатехпур Сикри, - Н.Даутбек-кызы

13:57 03.08.2019 Проклятье священного озера. Не только помпезный отель "Koktem Grand Resort", но и вся страна может повторить судьбу Фатехпура Сикри (проклятого города-призрака), если только не…



Я знаю, что в моей жизни ничего случайного не бывает. Прошлым летом мне "вдруг" представилась возможность совершить большой хадж. При содействии Верховного муфтия Казахстана шейха Серикбай-хаджи Сатыбалдыулы Ораза, на средства эмиратского благотворительного фонда шейха Заида бин Султан Аль-Нахайяна. Всевышний дал мне уникальную возможность посетить священные Мекку, Медину, молиться на горе Арафат, выполнять ритуалы исламской религии в долинах Мина, Муздалифа. Хадж - это тема особого разговора, и мои дневники паломничества пока еще не "заговорили"…



А в начале этого лета я "случайно" поехала на наше озеро Алаколь. Притом со стороны Алматинской области, а не ВКО (хотя Восточный Казахстан - моя малая родина), в курортный поселок Акчи (Акши), левый берег. Маршрут, по всей вероятности, был предопределен. Хотя бы для того, чтобы я написала настоящее эссе. И, разумеется, чтобы произнесла религиозное проклятье в адрес загрязнителей природы и людских душ в лице владельцев и покровителей известного санатория.



Суть заклятья такова: вызвавший народный гнев и оскорбление духа священного казахского озера Алаколь помпезный отель "Коктем Гранд", демонстративно сливавший грязную воду своих горделивых VIP-туристов в народное озеро, должен повторить судьбу Фатехпура Сикри. Для неосведомленных в истории Востока читателей: Фатехпур Сикри -заброшенный, проклятый город-призрак в Индии. Великолепно отстроенный город императора Акбара умер из-за внезапного недостатка воды (или землетрясения), что расценивалось современниками как Божья кара за надменность правителя и строителя этого "райского города".



Итак, поселившись в одном из скромных пансионатов для трудящихся на Алаколе - хотя наверняка заслуживаю и большего за мой 30-летний адский труд на поприще исторической науки, казахской культурологии и религиоведения - я с радостью, в духе "канагат" ("довольство малым" в исламе) приняла деревенские условия, простой, аульный сервис в этих маленьких домиках близ любимого народом чудесного озера.



Ведь главной целью для меня было само уникальное озеро Семиречья - с чистой, целебной водой, также чистый воздух степи, солнце, мать-земля! Не зря Алаколь называют буквально "лечебным озером". И стало притчей во языцех, что именно сюда раньше регулярно прилетали купаться советские космонавты, чтобы оздоровиться, очиститься от вредной радиационной пыли...



Озеро с первозданной природной красотой, чайками над водой, бело-голубыми, серебристыми волнами, которые радуют взор, своим шумом и плеском ласкают человеческий слух…При виде нашей жемчужины так и хочется - как некогда Сергей Есенин сказал про превосходство русских ("рязанских") раздолий перед персидским Ширазом - воскликнуть тоже типа: "Как бы ни был красив турецкий Ак Дениз (Средиземное море), он не лучше нашего родного Ала-Тениза!" (старое казахское название Алаколя)".



"Ала тениз", "Ала коль" переводится с казахского "пестрое, т.е. разноцветное, переливающееся море (озеро)". Вообще, часто большие, красивые озера типа Алаколя в народе неофициально называют "морем" (как Байкал, например). Справка из Национальной Энциклопедии "Казахстан" об Алаколе: площадь озера - (с островами) - 2696 км², длина - 104 км, максимальная ширина - 52 км, глубина - до 54 м, объем воды - 58,56 км.



Еще в XI веке это древнее озеро отмечено на знаменитых картах арабских географов, трудах аль-Идриси и др. как "озеро Гаган" и охарактеризовано как бессточное озеро в землях кочевых тюрков-кимаков - древнего племени, одного из компонентов будущего казахского народа. Позже в исторических источниках уникальное соленое озеро называлось по-разному: "Турге нор" (монгольское "озеро-мост"), Ит ишмес ("собака не будет пить") и т.п.



Итак, встреча и общение со священным озером удались. Мы, казахи, мусульмане, испокон веков чтили природу как дар Бога, как "аманат" (залог), данный человечеству Творцом, за пользование которого мы всегда в ответе. Как кочевники мы вдвойне дорожили окружающей природой, землей, горами, озерами, реками, а в древности даже поклонялись этим стихиям. Так или иначе, каждый казах ("казак баласы") с молоком матери впитал запреты и предписания экологического поведения, в том числе, например: не плевать в воду или огонь (тем более не мочиться), ибо духи или периште, т.е. одушевляющие природные объекты сверхъестественные силы могут разозлиться и наслать природное бедствие или порчу, болезнь; не рвать зеленую траву и растения без надобности, не прижигать животным на теле клеймо, не бить их в морду и пр.



И, конечно, в море, озеро, реку казахи заходят со словом "бисмилля" (аналог русского "Господи, благослови!"), ища защиту и излечение прежде всего в Боге, Всевышнем Аллахе, который только и может дать "кайыр" (благо) или, напротив, "кесыр"(зло), исходящие от любых сущностей или созданий. Даже безобидный ветерок, подувший на нас, может нести добро, исцеление, но также и вред (болезнь, порчу). Поэтому наши мудрые предки говорили всегда "Әуелі Алла, бір Алла" (Сначала Аллах, единый Бог). Также в русле суфийского адаба не считается лишним приветствовать невидимых духов воды, гор, лесов, домов, мечетей, при встрече с ними словами: "Ассаляму алейкум!"



Вместе с тем, как я понимаю сейчас, помимо отдыха и общения с родной природой Казахстана, летом 2019 года мне была уготована возможность и честь (в кавычках) наблюдать и изучить помимо драгоценного Алаколя, один рукотворный объект - странно-одиноко, горделиво возвышающийся на малообжитом еще в туристическом плане левом берегу озера, ныне скандально известный 5-звездочный отель-санаторий "Koktem Grand Resort"!



Да, да, представьте себе, мне пришлось недавно много раз проходить мимо того самого отеля, который открыто, цинично сливал грязную воду, использованную в бассейнах для его "дважды рожденных" VIP-туристов, обратно в Алаколь, т.е. на наши с вами, людей "второго сорта", головы и тела… А лучше сказать - плевали в наши души, оскорбляли священное слово "халык" (народ)! А также, поправ все нормы экологической культуры и национальный этикет, оскверняли и намеревались продолжать бесконечно загаживать знаменитую жемчужину Казахстана, если бы не случай публикации кем-то видеосюжета в интернете…



Конечно, я не намерена сгущать краски насчет степени экологической опасности случившегося факта, и не вижу оснований не верить (да и исходя из логики) Главному санврачу РК и другим членам комиссии, которые оперативно вмешались и сразу удостоверились, что учреждение сливало в Алаколь не канализационную или какую-то ужасно грязную, вредную, ядовитую воду, а просто воду из двух бассейнов этого отеля. То есть учреждение практиковало такой, возможно давно негласно распространенный в зонах отдыха, организованных "по международным стандартам", "круговорот воды" для своих клиентов, обновляя воду для бассейнов.



Но я хочу обратить внимание именно на моральную, этическую сторону, на демонстративную форму и способ слива загрязненной воды, весь этот внешний антураж с оскорблением чувств социальных низов общества (которые для них - по сути "гои", "шудры" или "крепостные") - когда в сторону "простого народа" и "дикого" озера (сами предпочитают цивильные бассейны) вот так, бесцеремонно можно протянуть какую-то огромную железную трубу, направив среди белого дня бурлящую или шипящую струю непонятного происхождения и состава жидкости… при этом совершенно ничего не комментируя, не объясняя и не извиняясь, без всяких вывесок и объявлений, не ломая голову о том, что перед ними и около них, на берегу толпятся такие же ЛЮДИ (!), а они могут быть обеспокоены или напуганы, даже психологически.



Хочется обратить внимание именно на эту, присущую сейчас для казахской "элиты" (из-за стойкого пренебрежения в стране идеологией, ментальностью, культурой чувств и поведения) сатанинскую гордыню, в высшей степени пренебрежительное, наплевательское отношение, азиатско-ориентальные, байско-феодальные или барские замашки хозяев и собственников той или иной территории, объектов, учреждений и, разумеется, снобизм, чванство и высокомерие самих посетителей, туристов подобных отелей, диктующих и требующих для себя такие условия. Нам ли, казахам, вчера только пережившим Голодомор и каннибализм, а сегодня задыхающимся от острых социальных противоречий, задирать носы и разбрасывать деньги на строительство дорогостоящих помпезных объектов?!



Конечно, честно признаюсь, что на момент моего отдыха на Алаколе, на левом берегу, мне самой не привелось видеть и замечать слив сточной воды из гостиницы в озеро, широко обсуждавшийся позже в стране. В течение целой недели, несмотря на долгие прогулки по береговой линии, внимательное обозрение и наблюдения за поверхностью озера, постоянные купания - и в 5 утра и вечером, и днем - подобное ужасное зрелище мной и другими отдыхавшими тогда туристами не было обнаружено и зафиксировано. Возможно, это техническое новшество заработало позже нас, в разгар сезона отдыха; либо ввиду огромной территории отеля "Koktem Grand Resort", слив грязной "господской" воды имел место в каком-то отдаленном от нас участке берега, а нас отчасти Аллах миловал, не знаю…



(продолжение следует)



Назира Даутбек-кызы Источник - ЦентрАзия

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