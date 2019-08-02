Неужели в Узбекистане наступает эпоха перемен !? - Б.Мусаев

00:03 05.08.2019 Бахадыр Ф. Мусаев . НЕУЖЕЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ НАСТУПАЕТ ЭПОХА ПЕРЕМЕН !?



" Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена – переходные"

М.Е. Салтыков – Щедрин.



Репортаж из Ташкента.

В Узбекистане будто настают времена переходные. Это действительно так, судя по тому, как ведет себя президент Ш. Мирзиеев и, что он говорит Тем не менее, не стоит паниковать и бежать отсюда, опасаясь таковых времен . Насколько помнится мне, живущему в нашем Дурдоме, извиняюсь , в стране, с тех пор, когда она именовалась Узбекская ССР, впоследствии - Республикой Узбекистан, короче, здравствующем со времен здесь и сейчас (1989-2019 гг.) и дни нынешние, то лично я нахожу, что нынешние времена никуда не делись, они как были во времена известной персоны власти, так (такими) и остаются ныне , т.е. нынешние времена были и есть, как вчера, так и сегодня. Хотя ...

Хотя должно признать, что у нас нынче нечто меняется. Впрочем, судить читателю. Заодно прошу не судить меня строго Так уж получается, что пишу тогда, когда слова идут, словно из под пера Получается, что получается Заранее знаю, что пользуюсь моментом, чтобы высказать несколько гложущих меня мыслей, забывая привести в соответствие соотношении логическое и историческое, концепцию заметки (идеологию) Однако именно это стремление высказать пару мыслей , составляют цель моего выступления Не имеет значения в какой упаковке они преподносятся.

Итак, нынче у нас нечто меняется.

Вот, например, 2 августа с.г. президент Ш Мирзиеев подписал Постановление о ликвидации специализированной колонии по исполнению наказания №19 Министерства внутренних дел Каракалпакстана в поселке Жаслык в Кунградском районе –

В тот же день состоялось селекторное совещание, на котором президент Узбекистана, в который раз поднял тему предательства и существования врагов реформ

Врагами политики президента оказались хокимы, прославившиеся сносами – главы Ургенча, Яккабага, Хорезмской, Ферганской и Кашкадарьинской областей. Но не станем останавливаться на подробностях , как происходило совещание, что сказал президент в адрес конкретных лиц. На этот предмет не рассуждал, не вел разговоров разве что самый ленивый Новизна же момента в главном, если опираться на слова Ш Мирзиеева и решения названного совещания от 2 августа состоит в том, на мой взгляд, что отныне можно считать: хокимы разделяться на две категории: те, кто сидит в тюрьме, и те, кто должен сидеть в тюрьме.

Словом, факт, что 2 августа 2019 г состоялось селекторное совещание.... И если все и вся, что там происходило, не принимать за лицемерие и фарс в лучших традициях каримизма, когда и где глава государства в одном лице (как в театре одного актера) представлял автора идеи, сценариста - постановщика и исполнителя, то это еще одно убедительное подтверждение, что система правления окончательно пришла в непригодность . Она есть, но не функционирует, точнее, "работает" лишь на карман (общак) государственной машины, т.е. армии чиновников.

Вывод один.

Громадье планов государства и самого президента, в частности, резко диссонирующие с реальным состоянием экономики страны (низким экономическим заделом) , морально- политическим обликом и управленческими способностями чиновничьей бюрократии и т.д. и т.п. , могут привести страну к финансовой катастрофе .. В данной связи, скажу за вероятность таковой катастрофы с последующим появлением признаков ее сползания к социальным катакликлизмам, то, что Узбекистан обладает неисчерпаемыми и постоянно растущими ( и незанятыми) многомиллионными человеческими ресурсами , в условиях, когда в любой день, год, месяц резко может уменьшится ( или хуже того, прекратится ) движение потока гастербайтеров за пределы Узбекистана

Где выход? Вопрос в не в том, кто виноват в таком положении национальной государственности? Остается вечным и как никогда для нас сегодня актуальным вечный вопрос Что делать?

Даешь политические реформы! Но прежде должно решать, не откладывая в долгий ящик проблемы сопряженные с решением вопросов насилия и неравенства в условиях страны, где они вопиют . На это указывают сплошь и рядом грабеж, насилие, некомпетентность, хамство, демагогия и элементарное мошенничество, воровство, ...под прикрытием, например, воплощения в жизнь президентского проекта "Благоустройство махали". Нет необходимости в приведение фактов. Впрочем, вот свежая информация для размышления

На сайте www.rus.ozodlik.org днями (после Яккабага. Выступления президента на селекторном совещании, где в адрес хокимов ...) воспроизведена телеграмма от жильцов Кибрайского района г. Ташкента

Привожу фрагмент.

"в вашу редакцию обращаются жители Кибрайского района Ташкентской области. К нам на прошлой неделе приехали сотрудники хокимията и принесли решение хокима района от 15 марта 2019 года о сносе наших домов. В документе не прописаны ни номера домов, подлежащих сносу, ни название улицы, на которой будет производиться снос, ни имена владельцев домов, ни объем сноса. Самое возмутительное заключается в том, что во втором пункте данного документа прописано, что снос будет осуществляться за счет самих жителей.

Сотрудники хокимията отказались показать нам генплан, заявив, что этот документ является секретным. А один из представителей хокимията даже оказывал давление на жителей, которые больше всех были активны в плане написания письма в портал президента и сбора подписей. Он говорил, что они агитируют всех против властей и поэтому с ними состоится отдельный разговор.

По закону, перед сносом домов власти должны провести собрание с жителями, во время которого уведомить их о предстоящем сносе. Однако никакого собрания не было. Представители райадминистрации лгут, заявляя, что собрание с жителями было проведено еще в марте месяце. Мы понимаем, что, предоставив документ задним числом, они хотят доказать, что после уведомления о сносе прошло шесть месяцев. Но все это вранье"

И таким примерам несть числа, как и лгунам, ворам, "патриотам", т.н. слугам народа, ...

Кому и чему верить, если кругом натуральный Дурдом №2 с обозначающимися признаками бардака, когда никто ни за что не отвечает, а президент день деньской носится как пожарный, устраивая селекторные совещания...А вообще то от всей происходящей суеты создается впечатление безвластия , когда президент не может привести в порядок аппарат государственности, навести дисциплину среди государственных служащих Вместе с тем, увидишь в очередной раз президента Узбекистане Всегда он такой бодрый, улыбающийся , то озабоченный на видео, когда выдает хокимам Да, не остался он в тени того покойного, т.н. Юртбоши, который тоже прилюдно, выступая по национальному телевидению громко называл хокимов ворами. Мирзиеев же пошел дальше, а именно начав с подобной же ругани адресованной прокурорам и судьям В конце же концов, все возвращается на круги своя. Оказывается, со слов Ш. Мирзиеева хокимы не только воры , а предатели и враги реформ.

Все же и все же наше сегодня, как вчера. Нынешние времена были и вчера, есть и сегодня. Так что остается воскликнуть: Яшасин! Молодес.с! Хвала и Слава президенту ..



И еще.

От лица простодушного, рядового гражданина Республики Узбекистан, учитывая историческую значимость постановления президента Ш. Мирзиеева от 2 августа 2019 о ликвидации Жаслыка –специализированной колонии по исполнению наказания № 19 , смею предложить

1 Принимая во внимание, что в Узбекистане предпринимаются решительные шаги по исключению развития насилия, угроз возрождения государственного террора в отношении верующих, инакомыслящих и других "врагов" нации, присвоить имя И Каримова вышеназванной бывшей колонии в Кунградском районе Каракалпакстана

2. Рекомендовать использование помещений бывшей колонии №19 в качестве каракалпакского филиала Республиканского музея им И. Каримова, которая базируется в Ташкенте (Ак Сарай)



Бахадыр Ф. Мусаев 04 08 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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