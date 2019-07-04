Странная смерть Захида Хакназарова – выдающегося узбекского дирижера, гуманиста, оппозиционера

16:02 05.08.2019 Странная смерть одного из светочей узбекского народа

Захид Хакназаров – выдающийся дирижер, гуманист, оппозиционер



"Все СМИ заняты восхвалением личности президента, хотя он еще ничего принципиально нового в сторону улучшения уровня жизни народа и государства не совершил. Много обещаний, мало конкретных дел".



По сей день в условиях Узбекистана, человек сказавший и тем более, написавший эти мысли должен обладать бесстрашием, стойкостью, чуткостью, глубиной, широтой ума, характера, подлинным состраданием к простим, бедным, обездоленным людям. Именно таким человеком, одним из светочей узбекского народа, был Захид Хакназаров – выдающейся дирижер, гуманист, оппозиционер. Меня и других, кто его лично знал, понимал огромную роль его критики каримовской тирании и медлительность, половинчатость мирзиеевских реформ в стране, ошарашил трагическое сообщение о том, что его мотоциклист на смерть сбил и он погиб в Анталье, Турции, 18 июля 2019 года, 82 году жизни. Его тело, перевезли из Анталья в Стамбул, 20 июля, из этого города в Ташкент, столицу Узбекистана, и утром следующего дня – 21 июля, похоронили. Пусть земля будет ему пухом, а его имя давно вошел в историю развития искусства, культуры и борьбы за свободу, демократию, достойную жизнь народа Узбекистана.



Почему здравомыслящих людей и тех, кто его лично близко знали, поразил трагическое сообщение о том, что его мотоциклист на смерть сбил и он погиб на месте? Во -первых, потому что он был аккуратным, в точности соблюдающим правила дорожного движения личностью. Во - вторых, странность сообщения Министерства Иностранных Дел Узбекистана: "По информации Посольства нашей страны в Турции, 18 июля 2019 года в Анталье при переходе дороги был сбит мотоциклом и погиб на месте происшествия гражданин Узбекистана З.Х."**. В сообщение нет имени и фамилии, указываются их только первые буквы – З.Х. Это о гибели выдающегося деятеля искусства, культуры, ведущего дирижера страны, народного артиста Узбекистана, профессора Ташкентской Консерватории. Посольства в Турции и МИД страны проявили явное неуважение, пренебрежение к нему. В - третьих, учитывая то, что Посольства и МИД страны находятся под контролем СГБ (КГБ) и президента Ш. Мирзиеева, мягко говоря, возникает предположение о неуважение Захида Хакназарова, ими. В-четвертых, причина в том, что он говорил и писал правду о каримовской тирании и призывал отказаться от культа личности тирана-палача, демонтировать его режим репрессий, коррупции, иначе мирзиеевские реформы, будут полсти и скоро остановятся. Это вызывает лютую ненависть у силовиков, чиновников, заинтересованных в сохранение режима. В-пятых, он пытался донести Ш. Мирзиееву мысль о том, что "не надо выдавать свои личные чувства за выражение всенародного желания. Ибо у определенной части населения страны есть страстное желание вообще больше не слышать имени Ислама Каримова, не говоря уже о памятниках ему". В-шестых, крайняя скудность информации о мотоциклисте, который сбил его на смерть, "якобы" сам получил "тяжелое" ранение, свидетели и турецские полицейские видны в фотографии с место аварии, сайта Haberler.com.***



В-седьмых, странная смерть Захида Хакназарова, в контексте смелых свидетельских данных, журналиста Улугбека Ашура, приведенных в статье "Шавкат Мирзиеев - бранью и кулаками на трон в Оксарой"**** обретает весьма подозрительный, даже зловещий оттенок.



В эпиграфе приведенные мысли Захида Хакназарова, верны, но и крайне опасны до сих пор в современном Узбекистане. Причина в желание ключевых должностных лиц каримовского периода, по ныне курирующих силовые структуры Р. Инаятова, З. Алматова и др. близких к президенту Шавкату Мирзиееву, сохранить каримовщину: культ руководителя - диктатуру, произвол, вместо приоритета Конституции, законов, везде сущую коррупцию, неуважение к правам, свободам граждан, игнорирование того, что все чиновники – включая президента, являются наемными работниками граждан и обязаны служить им, двуличия (расхождения слов и дел), осуществлять проекты разоряющие и так бедных граждан, малый бизнес, и. т. д. Видимо, это пагубное для страны стремление, обретает некий смысл исходя от двоякого подхода президента Ш. Мирзиеева к каримовщине: с одной стороны, он резко раскритиковал все унаследованные от Каримова сферы, спецслужбы, экономику, политическое отношение с соседями, социальные, культурные реалии, обучение и подбор кадров, ограды вокруг офисов, перебои со снабжением электроэнергией, природным газом, питьевой водой, бездушие к нуждам простых людей, отсутствие свободы слова. Однако почти три года прошло как тиран, использовавший маску – президента, Ислам Каримов сгинул, но несмотря на "беспощадную" критику его наследия со стороны Ш. Мирзиеева и провозглашением им реформ, не менее 90% населения, подавляющее большинство жителей страны по ныне бедны, находятся в тисках беззакония, лжи – продолжаются произвол, коррупция чиновников, полиции, спецслужб, нет подлинной свободы слова, СМИ, открытие нескольких вебсайтов, говорящих чуточку откровенно, не решает этот вопрос. Под видом, строительства нового горда - new city, в Ташкенте, областных центрах, городах, поселках сносят добротные дома, без разрешения хозяев и уплаты им надлежащей компенсации. Ибо как правило, цена представляемых хозяевам, в много этажных домах квартир, не соответствует цене их собственных домов с садиком, огородом. При этом неизвестно, учитывается ли в строительстве много этажных домов то, что территория Узбекистана входит, в сейсмически опасную зону? Бациллами ненасытности и произвола массово заражены бюрократы, сотрудники спецслужб с верху до низу. Иначе как объяснить то, что снесли имеющее общенациональное значение, простоявший много лет, давно ставший узнаваемым во всем мире, символ красоты Ташкента, неповторимо прекрасный линейный Фонтан, на площади Независимости… Не уж то, об этом не знали президент Ш. Мирзиеев, премьер-министр А. Арипов? Все безобразия происходящие до сих пор в стране беспокоили Захида Хакназарова, и он не отмалчивался, имел мужество говорить, писать об этом, находясь не за рубежом, а в Узбекистане*****.



Немало оппозиционеров, интеллигенции, студентов, Захида Хакназарова, называли узбекским Вацлавом Гавелем, хотя он не сидел, не был безработным и не работал кочегаром как последний. Но зная присущее ему веру в силу бессильных, как В. Гавел, то есть в возможности к преобразованиям – простых, бедных, притесняемых граждан, когда они начинают проявлять активность по отстаиванию своих прав и свобод. Он выпускник Московской Консерватории имени П. Чайковского, стал профессором, народным артистом Узбекистана. Он в себе органично воплощал высокие проявления гуманизма, лучшие черты культуры, философии узбеков, туркистанцев - Востока и высокие достижения духа, интеллекта, музыки русских, европейцев, Запада. И еще потому, что среди известных лидеров Народного движения "Бирлик" (Единство) и других демократических оппозиционных организаций Узбекистана, он, выделялся интеллигентностью, честностью, обширными знаниями, неподкупностью, неподдельной простотой и доступностью, чуткостью и состраданием к наиболее обездоленным слоям общества. В 88, 89, 90, 91, 92 годы прошлого века возрастание популярности и влияния Захида Хакназарова – сопредседателя "Бирлика" среди народа раздражал, пугал Каримова, КГБ страны. И против него власти организовали провокации, но несмотря на это он продолжал свою деятельность, в качестве одного из лидеров оппозиции. Я это пишу, как живой свидетель и как человек неоднократно ездивший и ходивший с Захидом Хакназаровым на встречи, для разъяснения сути и значения демократии, гласности, общечеловеческих ценностей, перестройки, правовой культуры, независимости и др. вопросов, с жителями кварталов (махаллы), студентами учебных заведений, сотрудниками научно-исследовательских институтов, рабочими предприятий. В каждой встрече, он, не только спокойно и толково разъяснял обсуждаемые темы, но и как тонкий эстет, соответственно одевался элегантно.



Если мне память не изменяет, 1995 году меня по сфабрикованному делу пытались упечь на долго, и я сидел в районном отделение милиции, доказывая прокурору и следователю абсолютную несостоятельность "дела". После недели в камеру, где уже сидели больше десяти человек, подселили бандита - верзилу и он начал угрожающи придираться ко мне, требуя, чтобы я, ему отдал свой костюм, для подушки. Я сказал ему, что костюм мне самому нужен и никому не отдам. В этот момент, среднего роста, упитанный, с волевым лицом, двадцати пяти – двадцати восьми летный парень, узбек (к сожалению, не могу вспомнить имя), встал и подойдя к нам, сказал, обращаясь к верзиле: "Адбуфаттах ака, сидит здесь, за то, что борется чтобы мы вырастали нормальными людьми, а не ворами! Он единственный чистый среди нас. Ты или другой, если будете приставать к нему, будите иметь дело со мной". Верзила сразу сник и медленно удалился. А парень, который заступился за меня, сказал, "Адбуфаттах ака, вы, со своим другом, одетым во все белое – белом костюме, белой сорочке, белом галстуке, приходили в нашу махаллу и рассказывали, что нужно для улучшения нашей жизни. Это мне запомнилось". Я сказал ему, что это был Захид Хакназаров – выдающийся личность, много лет руководивший филармонией, консерваторией Узбекистана, сейчас заведует кафедрой, которого знают, ценят не только у нас, не только в Советском Союзе, но и в зарубежных странах. После освобождения и суда над гражданкой, оклеветавшей меня, я встретился с Захидом Хакназаровым и рассказал ему о случившемся провокации против меня и о том парне - криминальном авторитете, который в камере заступился за меня. Он ответил: "Вы проникновенно и страстно рассказываете о философии жизни Сократа, взглядах жителей добродетельного города Фараби, мечте джадидов о светском образовании. Значить мы идем по их мудрому пути - просвещая простых, даже заблудших людей, сеем семена добра и благородства. Примерно, как классическая, симфоническая музыка - постепенно проникая в души, сознание, внутренний мир различных по возрасту, по уровню, по интересам слушателей, очищает их от суеты, мелочей, забот и поднимет, возвышает их дух".



В период перестройки, гласности и первые годы независимости популярность оппозиции и уважение к ней народа были на высоком уровне. Люди, с разнообразными проблемами, которых им не удалось решить в официальных властных структурах, шли не к религиозным учреждениям, не в мечет, не в медресе, не к имаму, а туда где находились демократы, правозащитники. В столице страны, в Ташкенте этими местами были, в начале комната на первом этаже Союза Писателей Узбекистана, позже офис на Ленинградской улице, адвоката и одного из активистов "Бирлика" Миролима Адилова и еще чуть позже в доме на Пишпекской улице, который был выдан ведущему дирижеру страны, одному из лидеров народа Захиду Хакназарову, как место для творчества, но использовался в качестве центра движения "Бирлик". Этот дом находился в отдаленности от большой дороги и власти предполагали, что это послужить к уменьшению посетителей, но это их желание не оправдалось. Люди не только посещали это место, но оказывали посильную поддержку движению. Один смелый председатель колхоза подарил легковую машину "вилис" для движения "Бирлик". Были и другие акты спонсорства, поддержки. Если мне память не изменяет, в конце лета или в начале осенью 1991 года, в этом центре движения, в большой комнате сидели и обсуждали поступившие разные документы, письма, послания, академик Бек Ташмухаммедов, профессор Захид Хакназаров и ряд других деятелей движения, в их числе и автор этих строк. А в другой комнате, на машинке что - то печатала Дилбар Вахидова – секретарь движения. И кто-то постучал в дверь, после слов, заходите дверь открыто, в комнату вошли двое стариков, аккуратно, чисто, но очень бедно одетые, один из них был в старом сурхандарьинском чепане (халате), другой пиджаке из дешевого материала (тринка), оба в старых тюбитейках, старых рубашках, поношенной обуви. Дав должное их возрасту, все сидящие встали и поздоровались с ними. Они сели, и мы думали, что они из числа просителей. Но один из стариков сказал, что они приехали из Сурхандарьи и для "Бирлика" привезли собранные односельчанами немного денег. Другой старик, на стол положил, старую черную сумку, и оттуда вытащил, завернутые в старую газету деньги. Захид Хакназаров, чуточку запинаясь (видимо, от несоответствия состояния самих стариков и того, что они принесли финансовую помощь) сказал, огромное вам спасибо, деньги примет наш секретарь. И в сторону, другой комнаты, чуть громче, сказал, Дилбархон, пожалуйста, придите сюда и примите деньги. Она пришла, поздоровалась и забрала деньги. И через несколько минут принесла поднос с хлебом и сладостями. А через 10 минут принесла и горячий чай. Я сам, автор этих строк, уже старик, мне 69 пошел, восемнадцатый год живу в США, никогда не был плаксивым человеком, скорее всего наоборот отличаюсь стойкостью характера, но как вспоминаю, этих стариков, с моих глаз непроизвольно текут слезы.



Аура самоотверженного их дара движению долго не покидал центр "Бирлика". А Бек Ташмухаммедов, на русском языке, Захид Хакназаров, на узбекском, несколько раз повторяли, что сами нуждающиеся люди, из глубинки страны, преодолев огромное расстояние приехали к нам, отдали свое последнее нашему движению, верят нам, мы должны оправдать, их доверие. К сожалению, не все лидеры оппозиции оказались на высоте и оправдали доверие народа. Но Захид Хакназаров как спокойный бесстрашный интеллигент, в своем профессиональном поприще до последнего вздоха оставался выдающимся дирижером, маэстро, а в политической, социальной сфере гуманистом, смелым заступником бедных, обездоленных людей. Он бесстрашно критиковал каримовщину - тиранию и призывал новое руководство страны преодолеть пагубное влияние предыдущего режима, коррупцию, произвол, бездушие, семейственность, очеловечить реформы, вернутся к приоритету права, Конституции, законов, сменяемости всех должностных лиц. Он, будучи человеком с большой буквы, одаривал простых людей надеждой и таковым останется в памяти тысячи и тысячи учеников, поклонников, идейных последователей.



Примечания:

*Фото - Захид Хакназаров за дирижерским пультом, взят из фейсбука Государственной филармонии.

** Сообщение Министерства Иностранных Дел Узбекистана. https://mfa.uz/ru/press/news/2019/07/20095/

***См. турецкий сайт Haberler.com: https://www.haberler.com/motosiklet-yayaya-carpti-1-olu-1- agir-yarali-12258622-haberi/) Спасибо Джахангиру Маматову, за поиск, нахождение и любезное представление мне этой информации.

****Улугбек Ашур. Шавкат Мирзиеев - бранью и кулаками на трон в Оксарой. http://www.fergananews.com/articles/9103

***** Захид Хакназаров. Ислам Каримов - человек или аэропорт, или Поставить общественное выше личного. http://www.fergananews.com/articles/9312

Захид Хакназаров. Надо переходить от слов к конкретным делам.

http://www.fergananews.com/articles/9305 О провокации против Захида Хакназарова см.:

Абдуфаттах Маннапов. Лунный серебристый зимний свет (К двадцатилетию московских трагических событий) Первая часть https://turonzamin.org/2018/03/22/af-6/#more-24916



Абдуфаттах Маннапов

4 июля 2019 года Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565010120

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