Почем демократия для туземцев? Выходит новая книга Е.Дьяконова из серии "В зоне Uz"

20:32 07.08.2019

Для меня всегда было дико, наблюдать, как в некоторых государствах СНГ властями нарушаются не только законы и конституции этих стран, но даже здравый смысл.



Всеобщая Декларация Прав Человека и прочие основополагающие документы о международном и гуманитарном праве, по сути, повешены на ржавый гвоздь в общественных сортирах, имя которым ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ГосДеп, НАТО и иже с ними, коими подтираются все кому не лень, особенно диктаторы, будучи уверенными в своей безнаказанности.



Но больше всего меня коробит от чванства и лицемерия мировой политической, прости господи, элиты! Они без зазрения совести одной рукой грозят одним диктаторам, а другой поощряют чудовищные преступления против человечества. В частности, в Центральной Азии, где местные феодалы даже не пытаются скрывать, что там реанимированы и модернизированы концлагеря, в том числе и рабочие лагеря смерти, такие как Жаслык или Караулбазар, пыточные тюрьмы – "Андижан Т-1" или "Таштюрьма", ровно как и закрытые клиники, такие как "Чукурсай" в Ташкенте, где на живых ставят ужасные медицинские опыты.



При молчаливом согласии просвещенной Европы, а где-то даже и одобрении, узаконены пытки, внесудебные казни, политические репрессии, множатся полчища аппаратной номенклатуры в погонах и армия стукачей.



Именно об этом я и хочу рассказать тебе, дорогой мой читатель, в моей четвертой книге из серии "В зоне Uz", которая выходит уже совсем скоро, а ты уже сам сделаешь для себя вывод, и я надеюсь, что ты сможешь ответить на вопрос: - Почем же демократия для туземцев? Короткая видео презентация здесь https://youtu.be/my4TreWySbw

Источник публикации https://wp.me/p1oIwI-h9



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