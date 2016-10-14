Кой-Ташский штурм. Киргизские "южане" ломают череп КырВласти, - В.Хлюпин

06:43 08.08.2019 Блиц-интервью Виталия Хлюпина, редактора ЦентрАзии



Виталий Николаевич, что происходит в Киргизии?



В.Х. - То, о чем я и предупреждал несколькими днями ранее - несмотря на все "кремлевские" договоренности, два кыргызских курбаши не смогли договориться и развязали мини-гражданскую войну. Пока в границах одного района, но события могут легко выплеснуться в Бишкек - от Кой-Таша до столицы километров 20, полчаса хода маршрутками, конным галопом еще быстрее...



Вопрос - Что делят президент и экс-президент...



В.Х. - Власть и деньги... Атамбаев сам выбрал и сам продвинул в свои "преемники" Жээнбекова. Надеялся, что при нем сохранит свое влияние в качестве неформального гуру-наставника, типа казахского Елбасы. Точнее, в том его уверили ближайшие советники. Естественно, Жээнбеков клялся (не исключено, что на крови), что ни в чем не "обидит" своего шефа, однако вместе с ним к кормушке власти прорвалась алчная и голодная команда жээн-родственников. Племенная верхушка Атамбаевцев не захотела сдавать свои позиции. Все банально - Киргизия маленькая страна и не в состоянии прокормить две Большие трайбо-семьи одновременно. Вот и весь конфликт...



Вопрос, - Но они же, Атамбаев и Жээнбеков - оба южанина и даже, по слухам, что-то типа кавказских кунаков - побратимы...



В.Х. - Кунаки, но на другую букву... Да - оба южане, "ошмяки" (от Ош - столица юга страны), но один (Атамбаев) - из племенного союза ичкиликов (как и еще один обиженный президент - Бакиев), второй (Жээнбеков) - из большого алайского племени адигине. Среди "южных" племен - внутреннее соперничество. Раздробленные ичкилики всегда были ниже по иерархии, чем "аристокартическое" адигине. Значительная часть ичкиликов была вырезана Кокандскими правителями в Ферганской долине в последние годы существования этого замечательного ханства. Хитрые алайцы отсиделись у себя в ущельях, получив от Коканда в награду, что-то типа автономии, была у них даже своя "царица" - Курманджан-датха. Советская власть на время замаскировала извечное соперничество родо-племенных элит, но Эра Независимости быстро вернула кыргызов к привычному образу жизни и борьбы за власть -

набегам, погромам, родо-племенным ополчениям...



Вопрос, - Есть ли опасность погружения страны в хаос гражданской войны, о чем пишут некоторые российские исследователи?



В.Х. - Есть опасность, что внутренним расколом "ошмяков" попытаются воспользоваться горячие головы "северян" - начнется митинговая буза в Бишкеке. "Ошмякская" гегемония уже изрядно достала, считающих себя более цивилизованными (в прямом смысле этого термина - городскими и культурными) "северян". "Ошмякизация" органов власти как началась после свержения Акаева, так и продолжается по сей день... Южане - не могут существовать вне Семьи и без Семьи... Их власть - коллективна. Прорвавшийся к теплому креслу бастык обязан накормить должностями помогавших ему в этом земляков-сородичей. Тем более, что большинство "кресел" в КырПравительстве элементарно куплены в складчину богатыми родами. Такая вот дико-каменная полит-экономия... Беда в том, что Жээнбеков и его окружение - удивительно бездарные персонажи. Селекция кыргызской элиты последних лет по принципу выдвижения самых безвольных и послушных привела к тому, что при слабом президенте и в кресле премьера и спикера, и в мундирах основных силовиков - оказалась генерация политических ничтожеств... Единственный из "южан", более-менее наделенный волевыми качествами и хотя бы внешне похожих на "силовика", новый глава ГКНБ Опумбаев… вся надежда на него, но его спецназ полностью провалился в Кой-Таше…



Вопрос, - Что будет, если беспорядки перекинутся на Бишкек?



В.Х. - Случится очередная Кыргызская трайбо-революция. "Северяне" свергнут постылых "ошмяков" и вернут их в места традиционного обитания - на юг. Причем, даже если этого не случится этим летом, внутренняя логика Кыргызской истории такова, что такой исход - неизбежен...

У "северян" сейчас просто мало осталось на свободе настоящих буйных вожаков, но молодая поросль кок-буристов (козлодранцев) не оставляет сомнений в общем исходе (финале). Хотя, опальному "Королю Севера" Бабанову достаточно выделить малую толику - пару траншей нужным людям в Талас и пару мини-грузовичков с оружием (палками и пиками) - и Бишкек в 3 часа можно погрузить в такую тучу. Руки у него ой как чешутся, хватит ли мозгов и расторопности. Тут счет пошел уже не на сутки... на часы... В прошлый аналогичный раз он показал себя крайним недотепой. Редкий случай, история дала ему второй шанс. Ситуация накаляется быстро и кыргызы радикализируются буквально с пол-пинка и уличного крика "Наших бьют" и все, алга, дрыны в руки - пошла плясать Чуйская губерния. Это в близкой, сиюминутной перспективе, а в далекой - Кыргызы - сами, без извечных врагов китайцев, русских и казахов - раздерут свою страну по племенным кусочкам или так и продолжат существовать в виде некоего оазиса-заповедника басмаческой певробытно-общинной трайбо-демократии...



Вопрос. Что делать в этих условиях Москве? На кого ставить?



В.Х. Ничего не делать и никуда не ставить... Стоять спокойно в Канте. Кыргызские смуты - это как явления природы, стихия горного ландшафта… Кремль виртуозно ведет в ЦентрАзии партию профессора Паганеля - ничего не видит, никого не трогает, всех любит и гладит по потным холкам и раздает пряники. Небольшой хаос даже очень полезен - позволяет списать в форс-мажор сомнительные инвестиции. Миллер, Чубайс, "РусГидро" (список можно продолжить) - хорошо знают и умеют работать в Киргизии.

Дурацкий штурм, как итог последнего "миротворчества" Путина... Кремлевские помогальники, Христа Ради, чем исполнять очередную дурь, лучше - ничего не исполняйте!



Татьяна Пиотровская

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приложение



Кыргызская Орда в XXI веке: "Север" против "Юга", - В.Хлюпин

Кыргызская кочевая орда исторически распадалась на два родо-племенных "крыла" - Правое и Левое. Правые ("Ун канат") – занимали север и восток страны: крупнейшие племена – багыш, сары-багыш, солто, саяк, бугу, жедигер, баарын, черик, монолдор, мунгуш, азык, карачор и др. Левые ("Сол канат") - саруу, кушчу, мундуз, соответственно юг и запад. К южанам также географически относится и племенной союз "Ичкилик" - тейит, кесек, бостон, кипчак, кытай, найман, нойгут (Баткенская область). Ряд ученых выделяют их в самостоятельное объединение т.н. "внутренних кыргызов" (1).



Весь прошлый и позапрошлый век доминировали более многочисленные и модернизированные "северяне". Опираясь на столицу – Бишкек им удавалось держать власть практически весь советский период и первый "акаевский" фрагмент независимости. Сам А.Акаев происходил из племени "сары-багыш" (желтого лося), однако, доведенные до бунта самоуправством Семьи Акаева (особенно отличились в этом – старшая дочь Бермет и ее казахский зять – Адиль Тойгонбаев) свободолюбивые кыргызы смели Первую недо-династию (март 2005 г.) и нарушили прежнюю соподчиненность племен. Пришедший к власти Курманбек Бакиев был южанином (племя кипчак ичкиликского союза), он также попытался превратить страну в одно-семейную юрту (при помощи шести братьев и, особенно, сына Максима), но его постигла участь Акаева (апрель 2010 г). Но и свергнувшая его в итоге 2-й Революции коалиция демократов избрала президентом южанку - Розу Отунбаеву (племя саруу), которая плавно делегировала (октябрь 2011 г.) президентский пост своему воспитаннику - Алмазбеку Атамбаеву – южанину из рода тордош племени кытай союза ичкилик. Атамбаев опять же сам выбрал себе в преемники другого южанина – верного Сооронбая Жээнбекова, который сумел, при сумасшедшем давлении адм-ресурса и явных просчетах своего соперника, "демократично" выиграть президентские выборы (октябрь 2017 г.) у северянина Омурбека Бабанова (сына турчанки).



Новый пятый президент кыргызов Сооронбай Жээнбеков - кыргыз колена Биймырза подрода тенизбай ("Белое стремя Тенизбай") рода жору (жолжакшы) племени адигине Правого крыла Кыргызской орды. В 6-м колене потомок славного родоуправителя Кожоназар бия, чем очень гордится. (2) Отец – партработник районного масштаба и директор совхоза имени Ульянова с 1991 года (3). Племя адигине – достаточно многочисленное и особо почитаемое ("аристократическое") среди южан, несмотря на свое пришлое с севера Киргизии происхождение, отсюда их "историческая" принадлежность к северному правому крылу, в данный момент совершенно нивелированная интересами "Ошмякского" Юга (бытовое прозвище "южан" от названия их неформальной столицы – города Ош; северяне – в просторечье "аркалыки", т.е. внешние, в отличие от глубинных внутренних истинных кыргызов-южан). Сегодня Адигине компактно населяют Алайскую долину (Узгенский и Алайский районы Ошской области), известны своей воинственностью и относительной сплоченностью. Именно адигине был Алымбек-датка - правитель середины 19 века, достигший поста главного визиря в Кокандском ханстве и самым активным образом участвовавший во всех ханских распрях и усобицах своего времени. Он и его супруга – т.н. "Алайская царица" Курманжан-датка стремились автономизировать алайских кыргыз от Коканда и России, поочередно изменяя и присягая тем и другим. Закончила "царица" печально – умерла глубокой старухой всеми покинутая в старой юрте. (подробнее см.: Плоских В. Джолдошова Ж. Курманджан – Алайская царица. Бишкек, 2011).

Дети у нового Великого адигине Жээнбекова еще маленькие - дочь Бактыгуль студентка (замужем за сыном депутата парламента Атабеком Абжалиевым) и сын школьник. Хотя уже есть и внук - Алиаскар.



"Большая Семья" Жээнбековых - давно сложившийся и весьма разветвленный клан. Достаточно просто перечислить родных братьев: старший, Канторо Токтомаматов (умер в апреле 2017 г.), доктор наук и ректор Джалал-Абадского университета экономики и предпринимательства. Второй, Шарипов Жусупбек - экс-губернатор Джалал-Абадской области (2002-2005), затем посол в Саудовской Аравии и Египте, Кувейте, ныне (с ноября 2017 г.) – посол на Украине. Третий - Асылбек Жээнбеков - в 2015-16 гг. спикер Парламента КР. Четвертый - Жыргалбек, бизнесмен в родной Ошской области. Самый младший - Искендер Жээнбеков - в 28 лет стал прокурором Ошской области (ныне уже также скончался). Есть еще четыре сестры и более 20-ти двоюродных братьев и племянников, большей частью трудоустроенных в различных структурах госуправления страны (4).



Во многом, именно клан Жээнбековых организовал поддержку "апрельской 2010 года" анти-бакиевской революции на юге страны, обеспечивал предыдущему президенту А.Атамбаеву стабильность неспокойного юга и сыграл немалую роль в победе на последних президентских выборах 15 октября 2017 года над нечистым кыргызом - "северянином" Бабановым.



Действующий, юбилейный в истории независимой страны 30-й премьер-министр - Мухаммедкалый Абылгазиев (ранее Абулгазиев) – как положено для равновесия элит - северянин-нарынец, представитель племени черик (по преданию, название происходит от болезни "чер", что-то по типу проказы, поразившей и разукрасившей легендарного перво-предка), обладает идеальным набором качеств для главы кабинета: ленив, труслив, безынициативен, беспринципен. Но, для верности, присматривать за ним приставлены, верные "ошмяки" - первый вице-премьер Кубатбек Боронов (генерал МЧСник) и вице-премьер по силовому блоку – полковник милиции Жениш Разаков (ныне киргизской патриотической прессой объявленный таджикским шпионом, за недостаточно смелые действия в последнем пограничном конфликте за спорные земли анклава Ворух). Плюс, довеском к ним еще один классический карьерный "ошмяк", а ныне вице-премьер Замирбек Аскаров – учитель географии с нулевым уровнем компетенции, ранее никогда не бывший даже депутатом парламента, министром или замминистра, вся карьера - чуть более года – аким в Ноокатском районе и 4 года – зам. мэра Оша по физкультуре и спорту. И человеку с подобным опытом работы и послужным списком поручено курировать в правительстве инвестиционные программы…



В Киргизии все поделено: давно, четко и безальтернативно. Должность – чиновничье кресло, не просто институт или атрибут власти, а столовая принадлежность, через которую кормятся ее обладатель и его сородичи. Примерно как на Руси "кормление" царских воевод времен Иоанна Васильевича Грозного.



Отсюда закономерно: на "хлебные" должности (через которые идут западные займы и бюджетные вливания) рассажены свои: глава Минтранса - ошмяк Жамшитбек Калилов, минсельхоза – Нурбек Мурашев, ошмяк и экс-аким Ноокента, получивший всекыргызскую известность в феврале 2014 году зверски избив с сородичем врача отделения неврологии 3-й больницы Бишкека, "плохо" лечившего другую их родственницу (5). В Минэкономы (от которого на деле мало что зависит, но щедро отщипнуть с тендеров возможность есть) посажен ритуальный "русский", а, по сути, и месту рождения, тот же ошмяк Олег Панкратов – замечательный человек (клейма ставить некуда) - учитель физики и юрист, баскетболист, филателист и художник-самоучка, разговорно владеющий госязыком и умело этим пользующийся во всех возможных качествах. На грантовые линии Минобраза посажена южанка-баткенка Гульнара Кудайбердиева, до этого успешно осваивавшая гранты АБР в гражданском секторе. Важнейшие позиции "Ока Государева" (Генпрокуратуры) закрывают – "ошмяк" Откурбек Джамшитов, его заместителя-главного военного прокурора – перекрасившийся в кыргыза баткенский таджико-узбек Нуркамал Набиев. Другой ноокатский "ошмяк" Улукбек Марипов – глава Счетной палаты КР. Классическая карьера – помощник, консультант ("помогайка" на побегушках) у различных агашек, аппаратчик в Администрации Бакиева и после его свержения… помощник у ниспровергателя Атамбаева, а все потому что папа Атамбаева крепко кунаковал с папой Улукбека (депутата Парламента) (6).

Его подстраховывают матерые аудиторы из гульчинских "ошмяков" (бывший аким Оша) Алимжан Байгазаков и "джалал-абадец" Алмасбек Султанкулов.

Еще один "ноокатец" Исламбек Кенжекулов в марте 2019 года назначен командующим ранее воссозданными внутренними войсками МВД (в конце 2018 года президентом С.Жээнбековым ВВ были выведены из подчинения Нацгвардии МО и переданы в МВД КР). Самой Нацгвардией фактически "рулит" 1-й зам. – начальник штаба "ошмяк" Мирбек Имаев. Обе эти силовые структуры (Нацгвард и ВВ) отвечают за внутренний порядок и поддержание стабильности и по численности, бюджету и вниманию к ним далеко превосходят армию, которая в Киргизии даже не имеет Министерства обороны, а рядовой госкомитет.



Продолжают трайбо-кондуит доминирующего Юга: Болотбек Ибраимжанов – "алаец", глава Государственной службы миграции при правительстве КР (до этого многолетинй руководитель "Кыргызхлопка"). Карасуйский "Ошмяк" Абдыкалык Рустамов - директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, плотно сидит на "дровишках" и никому чужому не даст "пилить", то, что поручено пилить своим, правильным, дровосекам. Южанин из Баткена Акрам Мадумаров – глава Государственной кадровой службы КР, отвечает за подбор и расстановку кадров. Сам он - кандидат биологических наук по ветеринарии и дипломат, история его кадрового взросления - недра управления делами президента и акиматы родной Баткенщины. Совершенно невзрачная, но неприметно полезная аппаратная фигура. С 20 марта 2019 года ошмячка Элнура Боронбаева возглавила ФОМС-Фонд обязательного медицинского страхования, отжав этот вкусный пост от северянина "чуйца" Марата Калиева который пять лет (для Киргизии это едва ли не рекордный срок) кормился с этой должности…. И так далее, и тому подобное…



Их исторические антогонисты



"Север" в правительстве представляют: вице-премьер по социалке Алтынай Омурбекова, бывшая оппозиционерка, а ныне – ренегатка, амбициозно бестолковая мелко-бизнес-вумен; "иссык-кулец" Адилбек Касымалиев – минфин, тихий и скромный, даже застенчивый Альхен, сидит в должности уже три года (патриарх-сторожил); Госкомсвязи оставлен чуйцу Бакыту Шаршембиеву, минздрав – совершенно одиозному иссык-кульскому фармацевту Космосбеку Чолпонбаеву. Последний скандал с его участием – февральское этого года депутатское расследование госзакупа на нужды министра внедорожника VIP-класса – это просто детская шалость в длинном списке похожих подвигов (7).



За "северянами" оставлена важная, но не особо денежная должность главы МИД. До октября 2018 года эту позицию занимал сородич экс-президента А.Акаева и любимчик его жены - Эрлан Абдылдаев, сын кинорежиссера и в недалеком прошлом западный грантоежка – директор Бишкекского филиала IWPR (2007-12 гг.). В октябре он весьма неожиданно сдал эту должность молодому выдвиженцу Чингизу Айдарбекову, до этого лишь 2 года прослужившего послом.

Айдарбеков – не просто очередной 32-летний вундеркинд, а потомственный родо-племенной "элитарий": внук первого председателя Кара-Киргизского облревкома Иманалы Айдарбекова и сын академика-медицины. Недостаток профессионального, да и банально – жизненного опыта с лихвой компенсируется 5-летним стажем службы во главе отдела загранпоездок аппарата Парламента, где под чутким руководством спикера Жээнбекова (брата президента Жээнбкова), юный Чингиз услужливо оформлял визы и прочие нужные бумажки для бесконечных депутатских экскурсий – загран-вояжей. Бесконечные путешествия в "командировки" за госсчет – это еще одна важная привилегия и непременный атрибут кыргызского чиновника. Последний яркий скандальный пример - 22 сентября 2018 г. была освобождена от занимаемой должности заместителя министра труда и социального развития "ошмячка" Зууракан Каденова. Возвращаясь из официальной поездки она устроила пьяный дебош на борту самолета авиакомпании "Эйр Астана", следовавшего по маршруту Сеул - Алматы. (8). Дело пытались замять. Пресс-служба Президента была вынуждена официально опровергать, что мадам Каденова - не является племянницей Президента Жээнбекова (9). По ходу дела выяснилось, что из аналогичного загран-туризма, правда, без пьяных дебошей, не вылезает все руководство министерства и его пришлось отправить в отставку поголовно.



Бессмысленную, но почетную синекуру Минкультры олицетворял до своей кончины в октябре 2018 года Султанбек Жумагулов – северянин-нарынец, журналист от того же IWPR и "Радио Свобода", известный тем, что публично путал значение терминов "мумия" и "мумие". Особо отличился он в 2014 году: в октябре был назначен главой КырТРК, в декабре снят – за пьяный дебош на международном авиарейсе, пытался силой склонить к любви и дружбе неуступчивых стюардесс (10). В октябре 2018 г. его сменил застенчивый южанин 1987 года рождения Азамат Жаманкулов с весьма коротким послужным списком, но длинной родословной. В его "трудовой" всего две сколько-нибудь заметные должности - заместитель руководителя Секретариата 1-х Всемирных игр кочевников (4 месяца в 2014 году) и директор департамента туризма того же Минкультуры в 2015-2018 гг. На момент совершенно неожиданного назначения министром он даже не был женат, что по кыргызским меркам – полный нонсенс и признак незрелой мужской пубертатности. В "помогайки" к нему определен в марте 2019 года заместителем министра бывший глава Фонда духовного и культурного возрождения "Ыйман" Нуржигит Кадырбеков – весьма предприимчивый молодой человек. Всевозможные "фонды" поддержки кыргызской духовности вообще, помимо декларируемой культурологической функции, занимаются, главным образом, аккумулированием "общаков" всевозможных племенных ОПГ, являлсь прообразом (зачаточной стадией развития) японских и ктайских тражиционных мафий – якудза и триад, закрытых тайных обществ вспомоществования членам одного, в данном случае, трайбо-кыргыз-клана. Но это мы отвлеклись и опять ушли на "Юг"… Вернемся на "Север".



За "северянами" оставлены (пока еще) ряд важных позиций в силовом блоке: Дамир Сагынбаев – секретарь Совбеза – родом из Чуйской долины, Госкомитет по обороне возглавляет "чуйский" полковник Эрлис Тердикбаев (впрочем, за ним плотно приглядывают заместить – ошмяк полковник Нурсеит Кедеев и начальник Генштаба – южнанин-джалалабадец генерал Раимберди Дуйшенбиев); другой "чуец" Идрис Кадыркулов – глава основной спецслужбы ГКНБ, при нем "дядькой-надсмотрщиком" делегирован Югом бывший глава Ошского облКНБ, а ныне с 10.2018 г. - 1-й зам. ГКНБ КР Орозбек Опумбаев; наконец, их земляк – генерал Кашкар Джунушалиев – глава МВД (его пристально опекает первый заместитель – "ошмяк" Суюндук Омурзаков, при этом местная пресса не стесняясь указывает, что опекает он и наркотрафик страны, прямо называя главным "наркобароном"). (11). Тюпский иссык-кулец Канатбек Ашырбаев в июне 2018 года назначен руководить важным для экономической жизни страны Госпредприятием "Кыргыз Комур". И это несмотря на шлейф увольнений и взысканий, полученных еще на службе в финполиции и возбужденное уголовное дело будучи зампредом этого же "КырУгля". (12). Сохраняют неплохие позиции "северяне" и в руководстве Кыргызской энергетикой и золоторудной отрасли, благо они территориально располагаются в их родовых владениях.



При этом к каждому оставшемуся при должности руководителю "северянину" обязательно приставлены в заместители – один, а то и два зама - "смотрящие" от юга. Задача которых – "пасти" шефа и ревностно блюсти интересы своей родо-племенной клиентелы, банально протаскивая на ключевые позиции аппарата "своих" сородичей.



И это на уровне так скажем "Федеральных министерств", что творится в региональных акиматах – абсолютное торжество родо-племенной модели управления и разделения властей. Это даже не феодализация, а гораздо более глубокая социальная архаика - поднятая из глубин веков и слегка адаптированная (отмытая) под реалии современной жизни. Родо-племенно-общинные паттерны до-государственного развития общественного сознания. Дико-каменный век. Первые русские этнографы, описывавшие первых известных им кыргых выбрали именно этот термин – этноним: "дико-каменные буруты/кыргызы", живущие в "Дико-каменной Орде"

(см. М. И. Венюков. Очерки Заилийского края и Причуйской страны // Записки Императорского Русского географического общества. 1861, кн. 4.).



Что изменилось за 150 лет?



Родо-племенные споры стали причиной того, что в Аксыйском районе Джалал-Абадской области не могут назначить акима. Об этом 6 марта 2019 г. в парламенте заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. "По акиму Аксыйского района очень много предложений и споров. Скажем откровенно: в том, числе споры из-за племенного деления. Почему бы не говорить об этом открыто? Будем и дальше молчать? Мы должны открыто говорить о наших болячках". (13).



О какой модернизации и "устойчивом развитии" может вообще идти речь в стране, где до сей поры актуальной формой организации социума являются племенные вожди?



Не далее как 3 марта в Бишкеке прошел 4-й курултай (съезд) общественной организации "Ай тамга Солто" северо-кыргызского племени солто. В мероприятии участвовали: бывший премьер-министр Темир Сариев, депутаты парламента Мыктыбек Абдылдаев, Канат Исаев и ряд других известных выходцев из Чуйской области. Между делегатами даже произошел межфракционный конфликт - поссорились представители общественных организаций "Ай тамга Солто" и "Солто".

С момента обретения независимости в Кыргызстане свои курултаи провели почти все известные родо-племенные сообщества. Из публикаций в Интернете следует, что только за последние годы собрания провели племена монол, сарыбагыш, бугу, кушчу, кыпчак. Их курултаи больше напоминали съезды политических партий (14).



Вождем указанного северо-кыргызского племени "солто" на съезде был избран экс-глава ОАО "Аэропорт Манас" Эмир Чукуев, о чем он горделиво поведал журналистам – "На этот курултай были приглашены представители других племен. К примеру, со стороны племени "монолдор" был уважаемый Садыкбек Аблесов, бывший министр транспорта… в качестве почетных гостей были приглашены другие известные деятели Кыргызстана. Объединение направлено на единство и решение проблем в Чуйской области. В частности, на водообеспечение и другие социальные проблемы. Также в наших планах поддерживать молодежь…". Новый вождь Солто отрицал политические цели курултая, - "У нас начали уже привыкать в любом небольшом событии видеть политику. Мол, собрались бывшие госчиновники, чтобы просить для себя должности. В свое время я сам написал заявление об уходе и взамен не просил никакой должности. Просто на данном этапе мне предложили заняться общественной деятельностью, и я согласился. Так как целью объединения стоит именно единство и взаимопомощь". Кыргызские СМИ уточнили, что на курултай были приглашены такие политики, как Апас Джумагулов, Темир Сариев, Мыктыбек Абдылдаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Осмонакун Ибраимов, Кубатбек Байболов, Чолпон Джакупова и другие. (15).

Соседнее с "солто" племя "саяков" давно уже возглавляет известный полукриминальный деятель Нурлан Мотуев. Этот, своего рода Чингачгук земли кыргызской – лидер патриотической партии "Жоомарт" и председатель "Союза мусульман Кыргызстана", еще в середине 2000-х захватывавший с своими конными отрядами государственные угольные разрезы Кара-Кече, обвинявшийся в многоженстве и изнасиловании, ныне осужденный за призывы к отправке мусульман добровольцев на войну в Сирию и попытку государственного переворота у себя на родине (16)



Совершенно аналогичная картина и на юге страны – помимо формальных акимов, неформально дублируют официальную власть, а иногда и совмещают в одном лице, другие "вожди" племен. Непременным атрибутом их вождества является хорошо описанный еще Фридрихом Энгельсом в "Происхождении семьи, частной собственности и государства" принцип реципрокного обмена – состоятельные родоуправители периодически собирают своих соплеменников на бесплатные пиры, получая взамен нематериальное вознаграждение – уважение и "авторитет" среди соплеменников.

В Кыргызстане подобную роль выполняют "тои" - большие пиршества по случаю разного рода юбилеев и дней поминовения "великих предков" и т.п. Только в наше время проедается с соплеменниками не часть байского стада, а, обыкновенна, весомая доля местного бюджета, иностранные гранты и выбитые из недропользователей компенсации за экологический ущерб и.т.п.



В сентябре 2018 г. депутат Жогорку Кенеша 29-летний "чуец" Акылбек Жамангулов даже предложил ввести пятилетний мораторий на проведение тоев в Кыргызстане. По его подсчетам на каждый той уходит около 2 миллионов сомов. Сами посчитайте: 120-летие Балыкчи, 150-летие Нарына, 120-летие Кызыл-Кии, 100-летие Сузака, 100-летие Базар-Коргона, 90-летие Лейлека и другие мероприятия. Все это финансируется из местного бюджета". По его подсчетам за первые 8 месяцев 2018 года за счет государства была проведено 105 тоев (17).



Издержки родо-племенной мырко-кратии



Страной правят банально безграмотные и малокультурные люди. Говоря по кыргызки – "мырки". Об этом прямо и достаточно откровенно пишет республиканская пресса: "Не ликвидирована письменная безграмотность спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова. Подтверждением тому может послужить его письмо, написанное премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Увидевший ошибки в том письме человек будет в "шоке". Как после этого Дастан Джумабеков выступит перед народом, а? От стыда сгорел бы, какое там спикерство, надо было сдать мандат и уйти. Вот наши руководители. Нашей страной управляют такие безграмотные, как Дастан. По этой причине не развиваемся" (18).



Вот эта веселая камарилья + Семья Жээнбековых, точнее, наоборот, Семья + правительство и будут подъедать чахлые ростки кыргызской экономики в ближайшие 3-5 лет, а зависимости от долготерпения многострадального, но революционно-активного кыргызского социума. Большая семья нового президента уже пошла в свою саранчовую атаку. Как пишут местные СМИ, именно "братишка" президента Асылбек Жээнбеков пролоббировал назначение (август 2018 г.) новым мэром Бишкека Азиза Суракматова – крайне мутного бизнесмена-строителя, который не успев занять высокого поста уже начал путаться в показаниях: то он владеет собственной строительной компанией "Елизавета, то - в упомянутой компании "почти" не работает, то - что она (компания) вообще была продана несколько лет назад (19). На родню нового мэра оказались оформлены десятки каких-то сомнительных фирм и фирмочек, крутящихся в строительно-"кидальном" бизнесе. Зато мэр уже вошел в историю – стал первым в Центральной Азии администратором – официально разрешившим гей-парад (Бишкек. 8 марта 2019 г.).



И это рядовой пример кыргызского VIP-строительства: бизнесмен с сомнительной репутацией становится крупным чиновником, потом с треском снимается с должности и закрывается в тюрьму (на пол-года или год), затем выходит и вновь становится бизнесменом, затем – чиновником… и так по кругу 3-4 раза за 15-20 лет. Едва ли не треть действующего состава Жогорку Кенеша – любо находились, либо находятся под следствием (а некоторые продолжают депутатствовать даже будучи в международном розыске, как экс-первый-вице-премьер Аскарбек Шадиев, . Находящийся под домашним арестом депутат Канат Исаев продолжает посещать парламентские заседания (20).



Кыргызстану характерна (как в Казахстане, но более ярко и выпукло представленная) особенность местной "меритократии" - обратная селекция элиты: от лучшего – к худшему. Сереющая серость сгущается над страной не сама собой, это некий (закономерный?) тренд развития элиты страны. Последние премьер-министры, акимы Бишкека, большая часть министров и подавляющая часть губернаторов (постпредов в областях) этой страны явно выстраиваются в известную схему американской комедии "Тупой, еще тупее". Идет не просто беспорядочное самовоспроизводство "какократии" (от греческого "каκос" - плохой), а целенаправленная селекция т.н. "элит" в заданном направлении.

В спикеры Парламента вместо брата президента провели совершенно ничтожного 42-летнего "балашку/мальчика" Дастанбека Джумабекова, северянина-талассца, самого невзрачного из всех депутатов северян, 8 лет тихим мышонком просидевшего в парламенте и совершенно ничем никому не запомнившегося. Аппарат президента – ключевую должность в кыргызской реал-политике – естественно, возглавил в августе 2018 года сородич ошмяк – серенький, но верный, в доску "свой" аппаратчик из учителей истории - Досалы Эсеналиев. Генеральным прокурором в апреле 2018 г. стал другой невзрачный "ошмяк" - Откурбек Джамшитов, практически одновременно, аналогичный по качествам сородич – Бакир Таиров – получил кресло главы Финполиции. … Список анти-элиты можно продолжить.



Власть в Бишкеке не особо стесняется. Так в июле 2018 года Бишкекский райгорсуд отменил увольнение в ноябре 2017 года одиозного зам. главы Таможенной службы Райымбека Матраимова ("Раима-миллиона), который совершенно спокойно утверждал, что "приобрел" (надо полагать – купил) эту должность. Ни для кого в стране не секрет кто покровительствует Матраимову - "клан Жээнбековых-Матраимовых сросся окончательно" (21).



Царство победившей "серости"



Сложилась достаточно уникальная политическая ситуация – выхолощенная оппозиция "северян" вяло теребит и покусывает столь же бессильную Власть "южан". Безусловно, Бюрокартический аппарат, какая-никакая армия правоохранителей, дает преимущества Власти, но они (преимущества) столь эфемерны и легко компенсируются бишкекской люмпен-джигиттер толпой, завсегда готовой на любой кипиш (майдан) за небольшие деньги. Настоящих буйных мало – кризис вожаков, но дело это временное. Киргизия такая страна, где революцию может возглавить даже популярный в народе спортсмен кок-борист (джигит по козло-дранью), было бы желание у друзей и сородичей. Стихия кыргызской "улицы" (точнее – жайлоо) такова, что клич "айналайын, наших бьют" за час становится мобилизующим лозунгом "революции" по кыргызки – т.е. погрома супер-маркетов с элементами гос-переворота в виде захвата и ритуального сожжения административных зданий.



20 сентября 2018 г. выступая перед жителями Кеминского района Чуйской области Президент Жээнбеков заявил, - "говорят, что Жээнбеков стал, как Бакиев, и мои родственники начали властвовать. Но я скажу, что не привык вмешивать родных в свои дела. Моя главная цель - спокойно работать и передать власть по истечении срока. Появились также "родственники" и "друзья", которых я не знаю. Они называют мое имя, когда хотят скорее попасть в больницу или занять какую-то должность. Я требую, чтобы таких сажали в тюрьму... Глава государства добавил, что его сын никогда не станет таким, как Максим Бакиев…" (22). Свежо предание…



Кыргызская полития вообще – мать парадокса. На сегодня это, пожалуй, единственная страна в мире, где самая многочисленная политическая партия – Социал-Демократическая (СДПК), является, одновременно, правящей (ее член сам президент, а Кабмин сформирован парламентским большинством партии), и… оппозиционной – потому как против курса Президента открыто выступает экс-президент и формальный глава партии – Алмазбек Атамбаев. Как разрешится эта коллизия? Да как угодно, учитывая неуравновешенный и подверженный влияниям (вливаниям) характер бывшего главы государства – может психануть и повести за собой толпу на Белый Дом, может – заново побрататься с своим столь быстро оперившимся птенцом-преемником, благо гос-резиденции обоих в ущелье Ала-Арча смотрят окно в окно.



Кыр-модель Власти – демократична по форме и глубоко архаична по природной сути родо-племенного сознания. В полной мере отражает собой модель до-государственного цивилизационного развития кочевого кыргызского этноса, шагнувшего в социализм/капитализм сразу из трайба средневекового номадизма.

Процесс складывания правящей "Большой семьи" в Киргизии не прошел полной стадии по стечению ряда субъективных причин. Главная из которых – периодические революции, прерывавшие этот естественный процесс. Плюс доп-факторы: исключительная природная анархичность, а вместе с тем – мобильность кыргызского социума (слабость власти как таковой, но подвижность и легко-возбудимость конного ополчения). Киргизия, в определенной степени, еще вообще не государство, а прото-государственное образование. Не до конца умершая Орда. Демократизм Кыргызстана, вообще, проистекает природой не от высокого гражданского правосознания, а от бессознательной стихии и актуальной памяти пережитков вольного номадизма. Атрибуты Кыр-демократии - суть элементы своего рода карго-культа, призванные привлечь самолеты с гуманитарной помощью и кредиты, которые выдаются под "устойчивое развитие", "парламентаризм", "дорожные карты повышения эффективности..." и т.д., а на деле - проедаются вождями племен в дружном сотрапезничестве замкнутых прайдов.



Какие переговоры и о чем можно вести с этими, условно говоря, "правителями".

Раскурить "трубку мира"? Подарить ящик новых красивых зеркальцев и бус? Выменять на них Манхэттен? Все инвест-проекты в Родо-племенную Орду, априори обречены на провал – "кыр-правительства" меняются так стремительно, что и спросить не у кого, через полгода нынешний кабинет министров будет гарантированно за решеткой (большей частью) и в бегах (меньшей).

Киргизия – это лишь идеальный объект для совместного "распила" выводимых из страны кредитов и "инвестиций" по типу-газпромовского поиска углеводородов и рус-гидровского каскадо-ГЭСничества. Это заведомая Панама и "козлодранье" - игра/дерибан тушки барана. Где и в чем там Российские интересы?!



1) Подробнее о родоплеменном делении кыргызов см.: Абрамзон С.М. Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные связи, Л., Наука, 1971.

2) газета "Ачык Саясат плюс" №25 от 07.07.2017.

3) газета "Багыт.kg" №68 от 13.09.2017.

4) https://365info.kz/2017/10/ sooronbaj-zheenbekov-semya-bratya-i- sobstvennost-novogo-prezidenta-kyrgyzstana/.

5) https://www.vb.kg/doc/ 262166_nyrbek_myrashev:_ia_ne_izbival_vracha.html

6)http://gezitter.org/politic/ 39605_ulukbek_maripov_sdelavshiy_kareru_blagodarya_avtoritetu_ottsa/

7)https://kaktus.media/doc/ 386382_ministry_zdravoohraneniia_predlojili_ podat_v_otstavky_iz_za_syperdorogogo_avtomobilia.html

8)https://24.kg/obschestvo/ 96813_vinovnitsa_aviadebosha_uvolena_sposta_zama_glavyi_ministerstva_sotsrazvitiya/

9)https://24.kg/obschestvo/ 96808_zamministra_sotsrazvitiya_neyavlyaetsya_rodstvennitsey_sooronbaya_jeenbekova/

10) https://news.rambler.ru/other/ 38309510-sem-faktov-o-novom-ministre- kultury-sultanbeke-zhumagulove/.

11) газета "Ачык саясат плюс", №36, 14.10.2016.

12) vesti.kg/politika/item/ 52777-gp-kyrgyzkomur-vozglavil-byvshij-finpolovets- kotorogo-neodnokratno-uvolnyali.html

13) https://rus.azattyk.org/a/ kyrgyzstan-aksy-akim-election/29808151.html

14) https://rus.azattyk.org/a/ kyrgyzstan-politics-kurultai-solto/29805973.html

15)https://www.vb.kg/doc/ 377075_emira_chykyeva_vybrali_odnim_iz_liderov_plemeni_solto.html

16) www.ca-portal.ru/article:30181

17) https://ru.sputnik.kg/society/ 20180913/1041081412/kyrgyzstan-zapret- moratorij-toi-deputat.html

18) газета "Ачык саясат плюс" №9 от 15.03.2019/стр.2

19)https://www.gezitter.org/politic/ 72280_ne_schitayuschayasya_s_narodom_vlast_privela_svoego_mera/

20)http://kg.akipress.org/news:1467897

21) https://www.gezitter.org/politic/ 71875_azamat_attokurov_klan_ jeenbekovyih-matraimovyih_srossya_okonchatelno/

22) https://ru.sputnik.kg/politics/ 20180922/1041214159/kyrgyzstan- zhehehnbekov-rodstvenniki-zayavlenie.html



Виталий Хлюпин, редактор сайта "ЦентрАзия"

26.03.2019 Источник - ЦентрАзия

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