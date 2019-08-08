 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Проклятье священного озера. Казахстан может повторить судьбу Алаколя и стать... Фатехпур Сикри. Ч.2, - Н.Даутбек-кызы
19:35 09.08.2019

Часть 2. Проклятье священного озера. Не только помпезный отель "Koktem Grand Resort", но и вся страна может повторить судьбу Фатехпура Сикри (проклятого города-призрака), если только не…

(часть 2)

"…Обезвоженную столицу пришлось оставить и знати, и простым жителям внезапно. В роскошных каменных зданиях поселился ветер; территория мертвого города заросла чертополохом и лианами. Здесь завелись пантеры, ягуары, грифы и змеи, а люди обходили проклятое место стороной…",
"Фатехпур-Сикри превратился в город-призрак, стоящий между маленьких деревень во всем великолепии своих дворцов, мечетей и павильонов"
(об истории города Фатехпура-Сикри, материалы интернет-ресурсов)

Итак, на малообжитом левобережье озера Алаколя нам сразу бросился в глаза выделяющийся своей внешней монументальностью один архитектурный объект. По рассказам он был сдан в эксплуатацию недавно и соответствует всем международным стандартам. Это и был пятизвездочный многофункциональный курортный комплекс под названием Koktem Grand Resorts. Первое, что мы, остановившиеся в скромном пансионате бедные преподаватели алматинских вузов, услышали тогда от других туристов и местных жителей – это то, что в круглосуточно охраняемом, полностью огороженном высокими заборами и защищенном от взора "простых смертных" роскошном пятиэтажном здании со множеством дополнительных строений (территория комплекса составляет 16 гектаров), как ресторан, сауна, детские площадки, теннисный корт, кинотеатр, парковка и др. стоимость номеров варьируется в пределах 55-100 тыс. тенге за сутки. Конечно, необходимую и более точную информацию об этом заведении, наверное, можно легко найти в интернете. Наш разговор – не об отеле как таковом, а о моральном облике наших чиновников и бизнес-элиты, который случайно обнажился в связи с фактом загрязнения воды Алаколя злополучной гостиницей…

Мы – отнюдь не противники бизнеса и современного туризма международного уровня, развития инфраструктуры побережья озера Алаколь и т.д. В динамично развивающемся Казахстане, как и во всем мире, конечно, должны быть фешенебельные здания и зоны отдыха. Я вовсе не являюсь сторонником социалистической уравниловки и вульгарного эгалитаризма. Разумеется, имеют право на существование отели, рестораны, элитные жилые комплексы высшего класса, где должны жить, отдыхать и встречаться достойные, весьма уважаемые персоны, а также гости, иностранные туристы. Проблема лишь в том, кто в нашем представлении должны зваться элитой и V.I.P. – a very important person?

Мы не против, если в подобных пятизвездочных отелях и санаториях отдыхают, например, легенда казахского искусства Бибигуль Тулегенова, летчик-космонавт Тохтар Аубакиров, народный поэт Мухтар Шаханов, знаменитый математик Аскар Жумадилдаев, популярный алматинский ученый-физик Виктор Инюшин, патриот и общественный деятель (казаховед азербайджанского происхождения) Аслы Османова и любые другие – действительно заслуженные деятели, яркие личности страны. Рисковавшие своей жизнью на службе герои-офицеры, спасавшие тысячи жизней и имеющие золотые руки врачи, болеющие душой за Отечество и занимающиеся благотворительностью честные бизнесмены... По-казахски мы сказали бы о таких: "қандай да болсын құрметке лайық" (перевод: "достойны и заслужили любые почести").

Однако я очень сомневаюсь в происхождении доходов, общественной репутации, а также уровне сознания и внутренней культуры большинства претендентов на звание V.I.P. в нашей стране. И нагло, незаконно вмонтированные две трубы из бассейнов Koktem Grand Resorts для демонстративного и безответственного слива использованной и неочищенной воды бассейнов "богатых" в прибрежную зону озера Алаколь, где отдыхают "бедные" – это наглядный пример плевка в сторону народа и родной природы. Это – типичный образчик отнюдь не благородного, аристократического мироотношения, а, напротив, откровенно плебейской, бездуховной, ущербной ментальности наших нуворишей, вырвавшихся "из грязи в князи".

Известен парадокс: можно быть нищим, но иметь душу царя и святого, т.е. быть духовно и душевно богатым. И, наоборот: под маской "светского общества" часто бытуют нормы поведения "подлых" людей (низких, безродных), черни – в самом худшем смысле этого слова. Ведь на самом деле аристократизм и элитарность имеет свои живительные корни в духовности и благородстве, вере и аскетизме, самопожертвовании, самоограничении, скромности. И если к истинному аристократу духа приходят заслуженные власть, золото, богатство, он прежде всего воспринимает их амбивалентно и может пользоваться данными земными средствами и плодами – но совершенно не прикипая к ним душой и сердцем, а также щедро делясь с другими. А что касается психологии плебея, то ей присущи малодушие, жадность, культ "эго" и потребительства, разгул материализма и вещизма.

Любой возгордившийся субъект, владетели тех или иных земель, городов, даже целых государств и империй, если они превысили свои права и полномочия перед Богом и народом, непременно рано или поздно будут преданы проклятью и справедливой каре со стороны Высших Сил. Кто не слышал легенду об Атлантиде – цивилизации-материке, достигшей материального блеска и технических высот, но именно из-за морального фактора в одночасье погрузившейся в пучину океана?! Фатехпур Сикри или другой хрестоматийный пример – пароход "Титаник" – все это тоже грозные предупреждения, посланные нам свыше, "знамения для разумеющих" (Коран).

Казахский понт в лице "Koktem Grand Resort", конечно, может быть только жалкой, смешной копией грозного и великого Фатехпура Сикри. Поскольку последний был блестящей столицей целой империи – государства Великих Моголов в XVI веке. Но Фатехпур Сикри в данном случае –метафора. Это – страшный аят (знак, знамение) Всевышнего Аллаха человечеству, намекающий на то, что история всегда может и готова повториться. Согласно Священному Корану, надменные владыки, поправшие справедливость и мораль целые падшие сообщества были в час Х, как полагается, низвергнуты в морскую бездну, охвачены разрушительными землетрясениями, наводнениями, цунами, эпидемией или засухой…

(окончание следует)

Назира Даутбек-кызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565368500
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