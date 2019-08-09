Водное сотрудничество в Центральной Азии - успехи и помехи

12:29 11.08.2019 ВОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - УСПЕХИ И ПОМЕХИ



Проф. Духовный В.А.

Инж. Сорокин А.Г.



Введение



Почти 30 лет тому назад единодушным мнением руководителей водохозяйственных ведомств стран Центральной Азии было принято знаковое решение об организации Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК) как механизма совместного управления трансграничными водными ресурсами региона. Спустя год это решение было утверждено главами государств Центральной Азии, и привело к созданию Международного фонда спасения Арала (МФСА). Прошедший период подтвердил правильность принятых решений, ибо, как было подчеркнуто при подведении итогов 25-летней деятельности МКВК, осуществленный комплекс мер по планированию и регулированию управления водными ресурсами позволил пройти бесконфликтно периоды маловодья и паводков. Тем не менее, различия в интересах стран верхнего и нижнего течения имели и продолжают иметь место, что нашло отражение в замораживании Кыргызстаном участия в работе МФСА, МКВК и их органов. Оставив в стороне политическую сторону вопроса, давайте проанализируем, какие имеются плюсы и минусы от такого решения, с точки зрения обеспеченности водой и энергией.



Cуть и анализ причин и последствий



Для Кыргызстана в управлении водными ресурсами особый интерес заключается в обеспечении работы гидроузлов в целях максимального производства гидроэлектроэнергии и развития гидроэнергетической отрасли. Для ликвидации энергетического дефицита в рамках сотрудничества было сделано две попытки. Первая при подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья (Бишкек, март 1998). Данное соглашение попыталось увязать интересы ирригации и энергетики путем взаимных поставок электроэнергии, вырабатываемой летом из Кыргызстана, соответственно поставками энергии Кыргызстану в зимнее время. Соглашение с трением действовало до 2003 года вследствие постоянных затяжек с ежегодным подписанием протоколов и спорами по ценам.



Вторая попытка была сделана предложением создать водно-энергетический консорциум, что окончилось неудачей из-за различных взглядов на цели этой организации. Кыргызстан видел консорциум как источник финансирования гидроэнергетического развития страны, Казахстан и Узбекистан как механизм финансового регулирования и обеспечения необходимого режима работы гидроузлов в интересах орошаемого земледелия и природы.



Замораживание участия в МФСА



Невнимание со стороны МФСА к вопросам гидроэнергетики и к предложениям Кыргызстана об изменении характера и целей МФСА привело к тому, что первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Д. Кемелова, принимая участие в Диалоге высокого уровня ЕС - Центральная Азия 18 мая 2016 года в Брюсселе, заявила, что "в связи с тем, что неоднократно предлагаемые кыргызской стороной реформы МФСА не были реализованы, Кыргызстан принял решение о замораживании своего участия в деятельности МФСА и его органов".



Надо сказать, что Кыргызстан никогда активно не участвовал в деятельности МФСА. Ни разу страна не взяла на себя председательство в МФСА, хотя каждые три года происходит ротация председательствования и месторасположения МФСА. Председательствующая страна разрабатывает план приоритетных мероприятий на трехлетний период и имеет реальную возможность внести существенные изменения в работу организации, процессы ее взаимодействия с национальными, региональными и международными организациями. Но Кыргызстан, к сожалению, оставался в стороне от этой работы.



Сотрудничество в рамках МКВК



Деятельность Кыргызстана в рамках МКВК была более активной и результативной. Кыргызстан систематически проводил заседания МКВК на своей территории, активно участвовал в работе исполнительных органов МКВК, рабочих групп и заседаниях. Такие члены МКВК как Зулпуев М., Бекболотов Д., Кошматов Б. сыграли решающую роль в развитии МКВК и расширении ее деятельности. Более того, Кыргызстан поддерживал инициативы МКВК по организации региональной информационной системы, услугами которой пользуется до сих пор, хотя информацию после 2015 года не поставляет. Также активно участвовал в развитии сети тренинга, внедрении интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и других проектах внешнего финансирования, привлекаемых МКВК. Поэтому можно с уверенностью сказать, что не только другие страны региона, но и сам Кыргызстан многое потерял от замораживания сотрудничества в рамках МКВК, по сути технического органа управления водой. Таким образом, политическое решение лишило водников Кыргызстана возможности регулярно встречаться и обсуждать имеющиеся вопросы с коллегами по МКВК.



С одной стороны, Кыргызстан (в отличие от других стран региона), казалось бы, особо не заинтересован в сотрудничестве по обеспечению лимитов водоподачи на свои орошаемые земли, ибо его потребность в оросительной воде удовлетворяется, в основном, непосредственно из каналов, находящихся под его юрисдикцией, а не в ведении БВО "Сырдарья" или соседних стран. Исключение составляет часть орошаемой пашни в Ошской области, питающейся из системы Южного Ферганского канала и канала Савай. Но отсутствие представителей Кыргызстана на заседаниях МКВК не преминуло отразиться на обеспечении водой для орошения в самом Кыргызстане. Может казаться парадоксальным, но в бассейне Сырдарьи, где командует парадом водоподачи Токтогульское водохранилище, находящееся в ведении энергетических ведомств Кыргызстана, потребности кыргызских ирригаторов в причитающейся им по распределению МКВК воде в годы после замораживания участия в МФСА были полностью не обеспечены. Так, если в 2012 году ирригационным системам Кыргызстана было недодано всего 5 млн. м3 воды за вегетацию или 2,7%, то в 2017 году (хотя Токтогул сработал на 1,6 км3 больше, чем предусматривалось), ирригационные системы Кыргызстана недополучил 58,1 млн. м3 или 23,6%! Та же ситуация повторилась в 2018 году, когда Кыргызстан за вегетацию недополучил 50,2 млн. м3 или 20,4% потребности из трансграничной части бассейна.



Другой индикатор сотрудничества - информация и ее доступность. Практически весь обмен информацией идет по линии региональных организаций МКВК: БВО "Амударья", БВО "Сырдарья" и НИЦ МКВК. Ранее определенная информация поступала из Кыргызстана от Координационно-метрологического центра МКВК на базе ПКТИ "Водавтоматика и метрология" и от Департамента водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. В настоящее время в формировании базы данных и ее обновлении активно участвуют только Казахстан и Узбекистан. Остальные страны - очень слабо, в основном поставляя информацию за плату в рамках различных донорских проектов по созданию информационных продуктов общего пользования. Хотя еще в 2014 году было принято решение МКВК об организации рабочих групп по совершенствованию деятельности МКВК по четырем направлениям учет воды, ИУВР. водосбережение, орошаемое земледелие, практически в этой работе опять участвуют только Узбекистан, Казахстан, и немного Туркменистан, а также региональные организации. Между тем НИЦ МКВК ведет и постоянно пополняет базу знаний с глоссарием, которым ежедневно пользуются почти 10 тысяч респондентов. Также добросовестно с завидной периодичностью - раз в неделю НИЦ выпускает бюллетень новостей по водному хозяйству, орошению, экологии стран ВЕКЦА и Центральной Азии, раз в месяц выходят аналитические отчеты.



Большую ценность для Кыргызстана также могут представлять новые информационные продукты, разрабатываемые в рамках МКВК. Например, инструмент мониторинга эффективности водопользования в Центральной Азии - WUEMоCA, созданный Университетом Вюрцбург и НИЦ МКВК, отображает результаты космических исследований территории региона в части картирования земель, в том числе орошаемых, по видам культур и по площадям, затраты воды на орошение, степень водообеспеченности площадей вплоть до каждого района, эффективность использования воды. В ближайшее время для организаций МКВК намечен тренинг по использованию и перспективе развития этих наблюдений, кыргызские коллеги также будут приглашены.



В связи с этим особое значение получает позиционирование Кыргызстана вне МКВК, ибо практически лишает ирригационные организации возможности наладить взаимные поставки воды и электроэнергии в бассейне реки Сырдарьи, действовать скоординировано в преодолении, как нынешнего водного дефицита, так и особенно связанного с назревающим изменением климата. Хотя в бассейне реки Сырдарьи прогнозы более-менее утешительны с точки зрения среднемноголетнего объема стока, но пугает нарастание частоты и размаха экстремальных значений колебаний стока, с которыми имеется только один метод борьбы - многолетнее регулирование на основе четко отработанных прогнозов. И прогнозы, и регулирование возможны лишь на бассейновом уровне с привлечением гидрометслужб всех стран бассейна, гидроэнергетических и водохозяйственных органов совместно. Именно на эти цели сориентировано предложение Президента Узбекистана Мирзиеева Ш.М. наладить совместное развитие гидроэнергетических мощностей Кыргызстана - в первую очередь по строительству Верхне-Нарынского каскада и Камбаратинской ГЭС-1. Это возможно и целесообразно, если в последующем эксплуатация Нарынского каскада будет вестись согласованно в рамках МКВК на основе четко прописанных взаимных обязательств сторон. Без такого тесного взаимодействия Кыргызстан будет нести потери из-за холостых сбросов ГЭС и потерь электроэнергии на этих сбросах, а все ирригационные системы бассейна (включая и Кыргызстана) будут ущемлены в значительной степени в водоподаче, при этом тем более, чем меньше будут согласованы действия между странами по планированию и распределению воды в бассейне в целом.



Далее больших усилий требует проведение совместных убедительных исследований о фактически возможных снижениях стока рек в связи с уменьшением объема ледников. Сейчас этот вопрос превратился в определенную пугалку соседей и мирового сообщества. Между тем сток рек является результатом водного баланса всех составляющих водной сферы, и в нем ни по одной реке катастрофических изменений не наблюдается и не предвидится.



Неплохо было бы вспомнить об эффективности совместных работ в рамках МКВК по разработке и внедрению основных положений интегрированного управления водными ресурсами Ферганской долины, где специалистам трех стран совместно с НИЦ МКВК и ИВМИ удалось не только внедрить принципы ИУВР на площади 130 тысяч гектар в четырех областях долины, в том числе в Ошской области, резко сократить водозабор и усилить равномерность водообеспечения за счет общественного участия и передовых методов учета воды и организации водопользования. При этом внедрение консалтинговой службы обеспечило увеличение продуктивности земли во всей области и даже вне ее пределов.



Выводы



Совместная деятельность стран в рамках МФСА открывает дорогу Кыргызстану в программу ПБАМ, в которой доноры уделяют особое внимание потребностям стран зоны формирования стока. Так участие Кыргызстана в ПБАМ-3 принесло стране финансовую поддержку от Всемирного Банка, направленное на улучшение гидрометеорологического обслуживания страны региона в размере 9,5 млн. долл. Положительными результатами от таких инвестиций в виде улучшенных прогнозов должен получать весь регион, но этого пока нет. Сейчас идет работа по разработке программы ПБАМ-4, в рамках председательствования Туркменистана в МФСА.



Бесспорно, не все страны в равной степени участвуют в развитии и укреплении сотрудничества. У меня в этом отношении никогда не было никаких разногласий с моими киргизскими коллегами. Обидно, что непродуманное политическое решение мешает сложившимся между нами достаточно плодотворным рабочим отношениям. Поэтому вывод один - снять эти препятствия и вернуться в рабочее русло наших общих решений.



Кыргызским коллегам хорошо было бы вернуться к совместной работе и обсуждениям в рамках МФСА, МКВК и МКУР. Оставаясь в стороне, нельзя восстановить доверие и чувство сопричастности к общему делу. Процесс построения отвечающих интересам всех стран региональных институтов и эффективного и взаимовыгодного сотрудничества должен быть общей заботой и ответственностью, в который каждая страна должна внести свой посильный вклад. Тогда мы вместе будет радоваться нашим общим успехам и устранять имеющиеся помехи. Источник - ЦентрАзия

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