Кому выгодно нагнетание напряженности на границе Таджикистана и Кыргызстана?

12:42 11.08.2019 В последнее время внимание СМИ разных уровней прикованы к конфликтным событиям, происходящим на таджикско-кыргызской границе. Известно, что общая протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров. После развала Советского Союза вдоль границы образовалось примерно 70 спорных участков. На сегодняшний день делимитированы и демаркированы 519 километров. Спорные участки, в основном, расположены на территориях, где с Бободжон-Гафуровским и Исфаринским районами Таджикистана граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Одним из них - Ворух-Аксай. Участки земель, пастбищ и водных ресурсов, доступные во времена СССР для жителей обеих республик, сегодня стали собственностью одного из суверенных государств. И как следствие: не демаркированных участках государственной границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий.



Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации между Таджикистаном и Кыргызстаном не может прийти к обоюдному согласию по поводу четкого определения линии границы из-за того, что Таджикистан предлагает работать с документами и картами 1924-1927 годов, а Кыргызстан за основу берет карты периода 1958-1959 и 1989 годов. На картах 20-х годов 20 века сельский джамоъат Ворух находился внутри границ Таджикской ССР, однако на картах 50-х Ворух уже является анклавом в Кыргызстане.



Из достоверных источников стало известно, что Кыргызстан претендует на 2,5 тыс. гектаров земли на нынешней территории Таджикистана. Власти Душанбе, в свою очередь заявляют, что в советское время земли и пастбища Таджикистана были отданы в аренду соседям-кыргызам, в результате чего около 143 тыс. гектаров таджикской земли Кыргызстан считает своими.



Отметим также, что в последние годы после смены руководства Узбекистана в 1917 году завершены работы по делимитации 92 процентов кыргызско-узбекской границы. Несогласованными остаются около 10 участков. Большинство из них в Джалал-Абадской области. По ним идут переговоры. При этом стороны принципиально взаимный обмен участками не рассматривают.



Раджаббой Ахмадзода, председатель Согдийской области на пресс-конференции в Худжанде, комментируя последние события на таджикско-кыргызской границе, 1 августа сообщил: "Глава нашего государства заявил, что наша цель - дружба, но мы не отдадим никому ни пяди своей земли. Мы будем защищать каждый клочок земли, который по праву принадлежит Таджикистану. Но есть некоторые деструктивные силы, которые собираются нарушить нашу дружбу".



Поэтому учитывая чрезвычайную сложность решения приграничного вопроса между Таджикистаном и Кыргызстаном, попытаемся вкратце анализировать причины и мотивы регулярного возникновения данного конфликта и предложим некоторые рекомендации по скорейшему решению данного вопроса.



Ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы уже второй раз в этом году обострилась вечером 22 июля. С обеих сторон эти события описывали по-своему.



Государственная пограничная служба (ГПС) Кыргызстана тогда заявила: "Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село. Жители села Аксай (КР) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего ружья".



По данным погранвойск Таджикистана, 22 июля жители селения Ворух в ходе подготовки к рабочей поездке президента Таджикистан Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым занимались работами по благоустройству, "в том числе на территории джамоъата Ворух на столбе установили государственный флаг Таджикистана".



"Граждане Киргизии воспрепятствовали этой ситуации, самовольно выкопали землю, установили надпись "Ак-Сай" и флаг своей страны. Поскольку граждане Кыргызстана выполнили этот акт на территории Таджикистана, жители Воруха воспротивились им. В результате между жителями двух стран возник конфликт", - заявляла таджикская сторона.



По словам местных жителей Воруха, силовики Кыргызстана перекрыли дорогу и открыли стрельбу из автоматов в воздух. А простые граждане наряду с тем, что бросали камни, также использовали огнестрельное оружие. В результате стрельбы погиб один гражданин РТ. В целом, в ходе этого конфликта пострадали 16 граждан Киргизии и 10 граждан Таджикистана.



Причем, если с таджикской стороны после 23 июля ситуация постепенно нормализовалась, то у соседей обстановка началась накаляться и на соседних участках границы. Силовикам обеих стран удалось взять ситуацию под контроль, а в некоторых случаях (с кыргызской стороны) даже с использованием спецсредств. Более 315 жителей села Ак-Сай после инцидента были эвакуированы в Баткен.



Пока стороны разбирались, кто виноват в инциденте, дорога из Исфары в Ворух оставалась заблокированной несколько дней. Только 25 июля было восстановлено движение по дорогам Исфара - Ворух и Ош - Исфана.



Управление погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана назвало "провокацией" произошедший инцидент на границе с Кыргызстаном и свидетельством нежелания "некоторых заинтересованные кыргызских кругов мира и спокойствия на линии границы" в преддверии встречи президентов двух стран в городе Исфара.



В ответ ГПС Кыргызстана призывал таджикскую сторону не поддаваться эмоциям и воздержаться от необоснованных обвинений в адрес кыргызской стороны и заявлений, способствующих нагнетанию обстановки на госгранице.



Некоторые кыргызские эксперты даже предполагали возможную отставку некоторых чиновников правительства. Они считали, что в ходе этого конфликта правительство проявило себя не очень удачно. С другой стороны, эксперты отмечали, что сейчас Жогорку Кенеш на каникулах, и депутатам не обязательно собираться на внеочередную сессию. С их точки зрения такие конфликты, имеющие системный характер, были, есть и будут, пока не решится окончательно вопрос с делимитацией и демаркацией государственных границ. Эксперты правы: пока не будет волевого решения глав государств по вопросу делимитации и демаркации границ, причем методом уступок и компромисса, такие конфликты будут повторяться.



Напомним, что таким же образом 13 марта на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел аналогичный конфликт. Причиной инцидента тогда стала работа по строительству кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай - Тамдык Баткенского района. С обеих сторон были пострадавшие. Официальные органы Кыргызстана сообщали об одном раненом со стороны КР. По данным Таджикистана ранения от камней получили 11 граждан РТ, и один человек погиб в результате применения огнестрельного оружия.



Тогда также граждане Кыргызстана перекрыли дорогу в населенном пункте Ак-Сай, а в ответ граждане Таджикистана закрыли дорогу в местности Торт-Кочо. Благо кыргызским и таджикским пограничникам тогда быстро удалось локализовать конфликт.



Специалисты по этнопсихологии считают, что к числу национально-психологических особенностей киргизов можно отнести такие черты, как трудолюбие, честность, исполнительность, сообразительность, способность сохранять присутствие духа в сложных обстоятельствах. Высоки традиции воспитания национального достоинства. Неуважительное отношение к родным, родственникам при беседе с представителями киргизской национальности воспринимается ими очень остро и очень их обижает. Вместе с тем, эти специалисты призывают учитывать тот факт, что киргизы эмоциональны и довольно легко подвергаются воздействию радикально настроенных соплеменников, выступающих в роли провокаторов и побуждающих к беспорядкам.



Возможно поэтому, не случайно, в постсоветском суверенном Кыргызстане так часто происходят смена руководства, и внутри страны возникают регулярные стычки и напряженности в отношении узбеков внутри страны и с таджиками на таджикско-кыргыской границе. По сообщениям СМИ в ходе возникших двух последних приграничных конфликтов наибольшую агрессивную активность проявляло население с кыргызской стороны. В обоих случаях выстрелами из охотничьего ружья были убиты двое граждан Таджикистана. И эвакуация 315 жителей Аксая в Баткен также отражает более высокую степень агрессии со стороны граждан Кыргызстана.



У жителей приграничных районов уже выработался нездоровый инстинкт реагирования в подобных случаях - это оголтелая агрессия, причем даже по самому ничтожному поводу. В последнее время в схватку все чаще вступают силовики, наделенные правом носить оружие. Эксперты предполагают, что такие инциденты не возникают спонтанно. Это тщательно продуманные и подготовленные провокации, за которыми стоят влиятельные люди или структуры. Выявление и непримиримая борьба с ними - вот единственно эффективный рецепт ликвидации очага напряженности на таджикско-кыргызской границе считают они.



Но несмотря на тревожно-взрывоопасную ситуацию на границе, резких обвинительных высказываний представителей пограничных служб и служб безопасности обеих стран, а также предостережения разных экспертов об отмене, заранее запланированного приграничного визита глав государств, их встреча все-таки состоялась и прошла без каких-либо эксцессов. Это свидетельствует о том, что президенты обоих государств в данном случае проявили в высшей степени государственную ответственность, мудрость и волю к решению приграничных конфликтов.



Встреча проходила в два этапа. После встречи с жителями приграничных районов на участке между Ак-Сайским Баткенского района и сельским советом Ворух (Исфара) президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым 26 июля 2019 года в городе Исфаре провели краткосрочную встречу. 27 июля президенты продолжили переговоры в Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана.



Президент Кыргызстана Сооронбай Жеенбеков по итогам этих встреч заявил:- "Мы проявили единство мнений по ускорению делимитации кыргызско-таджикской границы, договорились по границе вести работу "от простого к сложному", придерживаясь взаимного уважения и учета взаимных интересов. В данном контексте КР высоко оценивает и поддерживает созидательную политику РТ по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам водопользования на глобальном уровне". Он заметил, что благодаря поддержке Эмомали Рахмона проведена историческая встреча на приграничной территории.



"Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества", - заявил глава Кыргызстана.



На встрече были рассмотрены аспекты водно-энергетического сотрудничества между двумя странами. Отмечено, что для Таджикистана и Кыргызстана огромное значение имеет освоение гидроэнергетического потенциала с учетом интересов стран региона. Реализация гидроэнергетических проектов Республики Таджикистан и КР придаст позитивный импульс в решении социально-экономических задач не только стран Центральной Азии, но и за ее пределами.



Особый акцент был сделан на важности укрепления доверия между народами Республики Таджикистан и Кыргызской Республики, особенно в районе границы. Отмечена необходимость налаживания практики регулярного проведения культурных мероприятий, взаимного участия в проводимых: концертах и фестивалях в приграничных районах, в том числе активизации сотрудничества в сфере образования, спорта и туризма.



Считаю, что имеются несколько факторов, которые могут являться мотивом и целью регулярного обострения конфликта на границе этих соседних государств. Во-первых, Таджикистан, имеющий с Кыргызстаном общие границы, является явным следующим кандидатом на вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Во-вторых, территория Таджикистана и Кыргызстана богаты водными, гидроэнергетическими ресурсами и полезными ископаемыми. В-третьих, в Таджикистане в следующем году предстоят парламентские и президентские выборы.



Именно эти факторы, наряду с взаимными территориальными претензиями, в последнее время являются основными причинами и мотивами нагнетания напряженности в приграничных районах этих государств.



Исходя из анализа причин возникновения напряженной ситуации на таджикско-кыргызской границе, можно прийти к выводу, что в геополитической схватке за влияние в Центральной Азии западные страны во главе с США не заинтересованы в интеграционных процессах стран Центральной Азии, в частности Таджикистана, в состав ЕАЭС. Радикально настроенная религиозная таджикская оппозиция под названием "Национальный альянс Таджикистана", возглавляемая Мухиддином Кабири, с момента своего создания в сентябре прошлого года с территории стран Европейского союза (ЕС) объявила руководству Таджикистана "холодную войну". Спекулируя на вопросах, связанных с правозащитной деятельностью, данная оппозиция в начале этого года смогла настроить представителей стран ЕС и США против руководства Таджикистана.



В целях реализации концепции создания "огненного кольца" вокруг России от Балкан до Южных Курил западные страны заинтересованы в дестабилизации на таджикско-кыргызской границы. Интересы "поджигателей" совпадают с интересами таджикской религиозной оппозиции. Более чем уверен, что именно религиозный фактор в приграничных районах двух стран, где радикально настроенные религиозные силы Кыргызстана и Таджикистана имеют большое влияние на общественное сознание местного населения, является одним из основных причин разжигания подобного рода конфликтов.



В связи с этим Таджикистану очень выгодно в ближайшее время заявить о своем решении вступления в состав ЕАЭС. После объявления санкционной войны со стороны Запада против России и ужесточения миграционных законов в РФ, начиная с 2014 года, резко сократились объемы денежных переводов таджикских трудовых мигрантов на родину. В свою очередь, это резко отрицательно отразилось на всей социально-экономической жизни Таджикистана. В стране разразился банковский и финансово денежный кризис, резко сократились доходы в бюджет страны, ужесточились условия сбора налогов, что стало причиной закрытия многих предприятий и выезда предпринимателей и экономически активной части населения в Россию и другие страны мира. Глубокий кризис переживают энергетический и воздушно транспортный системы страны и т.д. А недавно Национальный банк Таджикистана сообщил, что международные финансовые организации, в том числе Всемирный банк, находящиеся под влиянием западных стран, не будут финансировать проект по дальнейшему возведению Рогунской ГЭС.



Отметим, что в течение последних лет у Таджикистана изменился торговый вектор с дальнего зарубежья на развитие внутрирегионального сотрудничества: в 2018 году 32% его экспорта и 15% импорта формируется торговлей с Казахстаном. На втором месте стоит Турция (экспорт 21,0%, импорт 5,3%), на третьем - Китай (4,9 и 43% соответственно). Россия свои товары в Таджикистан продает (23% местного импорта), но покупает мало (2,6% экспорта). За последние 10 лет в среднем до 40% ВВП страны формируется за счет денежных переводов таджикских трудовых мигрантов из России.



Естественно, что экономический фактор играет существенную роль во внешнеполитической деятельности страны. С другой стороны, вступление в ЕАЭС ни в коей мере не означает для Таджикистана сворачивание многовекторности внешней политики.



Только от вступления Таджикистана в состав ЕАЭС финансовый эффект за счет сокращения расходов таджикских трудовых мигрантов на свою легализацию составит от 700 миллионов до одного миллиарда долларов США. Учитывая высокую долю населения, желающего углубления интеграционных процессов со странами ЦА и Россией, объявление о вступлении Таджикистана в ЕАЭС, несмотря на разного рода провокации со стороны религиозной оппозиции, которая поддерживается Западом, может положительно влиять на ход и результаты выборов Маджлиси Оли и президента, а следовательно сохранить мир и стабильность в стране. Также в рамках ЕАЭС, где предусматривается свободное передвижение товаров и услуг, капитала и рабочей силы, намного упрощается решение приграничных вопросов между двумя странами. Тогда для скорейшего решения данного вопроса можно было бы использовать высокий авторитет Нурсултана Назарбаева - патриарха в политике постсоветского пространства, а также и российскую дипломатию в качестве посредников.



Учитывая накопленную озлобленность и агрессивность в сопредельных населенных пунктах, где возникают межнациональные конфликты, в результате которых имеются человеческие жертвы, необходимо, до полного решения приграничных вопросов, на спорных участках механически, в том числе и путем построения временных заборов. разделить кыргызские и таджикские поселения. Там, где необходимо, построить двухярусные не пересекающие автомобильные дороги, позволяющие гражданам сопредельных территорий свободно передвигаться на территории своих государств. Только тогда местное население поймет высокую значимость для обоих народов свободного и дружеского общения, которое имело место в советский период. Со временем, после полной стабилизации обстановки и решения приграничных вопросов, можно было бы снести эти преграды.



Последние события доказали, что силовым путем невозможно решить приграничные споры. Только твердая воля президентов Таджикистана и Кыргызстана способна решить эти проблемы и не дать им перерасти в масштабный конфликт.



Хоким Мухаббатов - автор книги "Воля к свободе" Источник - ЦентрАзия

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