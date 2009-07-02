А судьи кто? О правосудии в Ташкете (продолжение темы), - Ю.Петров

13:42 12.08.2019 А судьи кто? О правосудии в Ташкете.



Прошло больше 3-х месяцев после нашей публикации в Вашей газете (30.04.2019). Многие ее читали, но открыто высказать свое мнение пока не решаются. Напомним. В этой публикации речь шла о том, что жители дома 17 по ул. Бешчинор Яккасарайского района г. Ташкент Петров Ю.В. и Аврамова Л.П., три года не могут добиться справедливого решения судебных органов по вопросу не законного строительства многоэтажного жилого дома (застройщица А.В. Иделби) на земельном участке общего пользования по указанному адресу. Эти суды с завидным упорством выносили неправосудные судебные постановления, не принимая во внимание следующие важные обстоятельства. Во-первых, строительство нового жилого дома осуществлялось без разрешительных документов, предусмотренных законодательством в области ИЖС. В список разрешительных документов, необходимых для строительства дома по адресу г. Ташкент Яккасарайский район, ул. Бешчинор, дом 17 входят следующие. .



1. Согласованный проект на реконструкцию жилья, принадлежащего Ю. Петрову. (Ст. 16,17,22 ПКМ 184 от 02.07.2009, ПКМ № 272 от 30.12.2006 г.).

2. Техническое заключение на обеспечение пожарной и сейсмической безопасности жилья, принадлежащего Ю. Петрову. (ПКМ 184 от 02.07.2009).

3. Разрешение на снос жилья, принадлежащего А. Иделби. (Жилищный кодекс РУз, ст.11).

4. Акт выноса в натуру земельного участка с учетом отступа от красных линий или от границ земельного участка или Топосъемка М 1:500. (ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ШНК 2.07.01-03*, с. 4-5).

5. Соглашение (договор) с ближайшими соседями на строительство нового жилого дома. (ШНК 2.07.01-03*). А не "Письменное согласие Ю. Петрова на стройку". Согласно П.17 ПКМ 184, "Требование от собственника или его представителя представления документов и согласований, не предусмотренных настоящим Положением, в том числе письменных согласий, не допускается".

6. Договор на авторский надзор в строительстве. (Госкомархитектстрой РУз, ШНК 1.03.07-2010).

7. "Основанием для начала строительных работ по реконструкции жилья является согласованный проект реконструкции". (П.22 ПКМ № 184). Эскизный проект дома не может использоваться в качестве утверждаемой проектной документации.



Все перечисленные документы ответчица А.Иделби не оформила, в гражданском делопроизводстве они отсутствуют. Таким образом, судья Б.А. Сагатов лгал, утверждая в своем решении от 27.09.2018 года, что документы на стройку жилого дома у А.В. Иделби имеются. Об их отсутствии свидетельствуют следующие факты:



1. Директор Центра "Одно окно" Яккасарайского Хокимиата Б.З Кадыров, 11.01.2018 года на адвокатский запрос адвоката Г.Л. Сухачевой пишет, что "С вопросом получения разрешения на реконструкцию второй половины данного дома, принадлежащего Петрову Ю.В., в "Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства" при Яккасарайском хокимияте никто (имеется в виду А.Иделби, как застройщица) не обращался"!!!

2. В ответ на адвокатский запрос, директор ООО "QULI SHARQ QURILISH" А. Турсунов в письме №51 от 27 февраля 2019 года утверждает, что в их распоряжении не имеются такие документы, как индивидуальный проект на реконструкцию частного дома по адресу ул. Бешчинор, дом 17, техническое заключение и договор на авторский надзор на строительство жилого дома А. Иделби.

3. В ответе зам. Хокима Яккасарайского района О. Дониева №01-04/480 от 01.03.2019 подтверждается то, что в Хокимиате, как перечисленных выше документов, так и таких документов, как согласование с соседями и топосъемка в М 1:500 не имеется.

4. Ответ на адвокатский запрос ведущего инженера Хокимиата г. Ташкент М.Рахмонова №14-4/337 от 25.03.19 подтверждает, что никакого Решения по поводу сноса дома по адресу ул. Бешчинор, дом 17 Хоким г. Ташкент не выносил.

Во - вторых, как явствуют перечисленные факты, эскизный проект в число разрешительных документов на строительство жилого дома А.Иделби не входит. Соответственно, нет проекта – нет законно построенного дома А.В. Иделби!



Удивляет предвзятое, ничем не обоснованное следующее заключение судьи Б.А. Сагатова: "...в ходе судейского разбирательства было установлено, что эскизный проект строительства нового жилого дома по ул. Бешчинор, дом 17 со стороны А. Иделби разработан с соблюдением Градостроительных норм...". Это полное противоречие здравому смыслу и фактам. И далее "...оснований признавать данный эскизный проект недействительным не имеется". Факты говорят о прямо противоположном. Судья Б.А. явно хотел угодить ответчице.



Справочно. Эскизный проект – это стадия архитектурно-строительного проектирования. На данной стадии осуществляется предварительное проектирование объекта, которое позволяет определить основные характеристики здания, его планировку и внешний вид. Эскизный проект дома - основа для разработки в дальнейшем всей документации, в т.ч. рабочего проекта. На стадии разработки эскизного проекта дома рассматривают обязательно расположение дома на участке. Эскизный проект дома не может использоваться в качестве утверждаемой проектной документации. Однако, эскизный проект, разрабатываемый для отдельно стоящих небольших и несложных домов и сооружений, при наличии опытных строителей, можно использовать в строительстве. Но это далеко не наш случай.



Неужели судьям трудно было понять то, что для данного конкретного дома этот проект является не действительным!!! Для него требуется проект на реконструкцию. А его то и нет !!! Особенно странно то, что в ходе шести (6) судов ни один судья не озаботился отсутствием документов, дающих разрешение на стройку. Очень похоже на коррупционный сговор с ответчицей.



В-третьих, эскизный проект выполнен по подложному кадастру. Сотрудники "Государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости" Яккасарайского района, выдали два кадастровых документа на один и тот же жилой дом по адресу улица Бешчинор, дом 17.



В кадастровом плане на часть дома, принадлежащего Ю.В. Петрову, от 02.02.2010 года указанный коридор включен в полезную площадь Ю.В. Петрова на основании инвентаризационного дела, выполненного в 1996 году (письмо № 3528а от 24.12.2018 года, подписанное начальником отдела информационных ресурсов ГП "Землеустройства и кадастра недвижимости г. Ташкент" Туйчиевым Ф С.). В 2016 году "были подготовлены новые кадастровые документы с указанием окна в связи с его возвращением на прежнее место" (письмо 12/537рн от 20.11.2016 года, подписанное начальником управления ГП "Землеустройства и кадастра недвижимости г. Ташкент" Расуловым Г.Ш.).



В "Решении" судьи Б.А. Сагатова № 1-3314/18 от 27 сентября 2018 года по поводу кадастра он признает: "ответчице Иделби А.В. на ее часть дома был выдан кадастровый документ не соответствующий действительности. Данный кадастр является незаконным. Кадастровые документы на часть дома Иделби А. были выданы без осмотра домовладения на момент выдачи в связи со сменой собственника, что привело за собой выдачу незаконного кадастра". Не законность кадастра подтверждается также апелляционным протестом прокурора Яккасарайского района И.К. Айдусовым и поддержавшим этот протест помощником прокурором г. Ташкент. Однако, апелляционная инстанция Ташгорсуда по гражданским делам в составе Алмамедов У.А. (председатель), Зиганшина Г.Р. и Тангабаев Р.А. проигнорировали протест, полностью, согласившись с неправосудными выводами судьи Б.А.Сагатова, в том числе о признании эскизного проекта в качестве разрешительного документа для строительства жилого дома. Таким образом, судьи, имея в своем распоряжении необходимый фактический материал по делу, возможность воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов в области ИЖС, допустили грубейшие процессуально-правовые нарушения, утвердив неправосудные судебные постановления. Основными причинами подобных нарушений, по всей видимости, являются служебная халатность и коррупция.



Справочно. Согласно ст.3 закона РУз "О противодействии коррупции":

коррупция - незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды;

коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за совершение которого законодательством предусмотрена ответственность.



Внимательный анализ действий судей показывает, что нарушения законов РУз совершаются в интересах ответчицы А.В. Иделби, в связи с чем, эти действия являются признаком их коррумпированности. Самих коррупционеров можно легко определить по их подписям на неправосудных судебных постановлениях.



Обратим внимание на морально-этические нормы поведения судей, заложенные в Кодексе этического поведения судей РУз от 29 января 2018 года, которые призваны защищать права человека судебными органами по следующим основным направлениям: Верховенство закона; право на справедливое судебное разбирательство; право на эффективные средства правовой защиты.



Я и моя супруга – пожилые люди, инвалиды 2-ой группы. Закон РУз "О социальной защищенности инвалидов в РУз" гарантирует защиту чести и достоинства инвалидов (ст.6). Статья 9 предусматривает "разработку проектных решений на новое строительство, реконструкцию зданий без приспособления этих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускается".



В результате не законной стройки в нашем доме появились две зоны, опасные для жизни. Первая, связанная с захватом коридора, делает не возможным его использование инвалидами. По этому поводу имеются заключения ЦГСНЭ и Главного санитарного врача РУз. Вторая зона связана с "ветровым подпором", который возник в результате того, что высокая стена жилого дома А. Иделби построена вплотную к вытяжной трубе нашего АГВ. Эксплуатация АГВ в таком случае запрещена (имеется соответствующий надзорный акт) из-за пожара или отравления угарным газом.



Мы во всех обращениях подчеркиваем нашу принадлежность к 2-ой группе инвалидности. Однако, со стороны судей всех рангов мы наблюдаем полное равнодушие к указанным проблемам. Считаем подобное к нам отношение грубейшим нарушением наших человеческих прав.



Последние обследования нашего дома специалистами показало, что происходит серьезное усиление его аварийного состояния, как в сейсмическом, так и пожаро – и угароопасном отношениях, которые вполне реально могут привести к нашей гибели (на радость супругам Иделби.). Непосредственными соучастниками готовящегося преступления станут судьи А.А. Игамбердиев, Б.А.Сагатов, А.К. Ериев, У.А. Алмамедов и другие причастные к неправосудным постановлениям, которые своим бездействием препятствуют началу восстановления нашего дома.



Директор института демократии и прав человека Узбекистана Сайерва Ходжаева в отрытом письме к Президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиееву обратила внимание на несовершенстве системы нынешней подготовки кадров, которые, как известно, решают все. Мы убедились за годы общения с судьями и с людьми, пострадавшими, как и мы, от судейского произвола, в том, что не все благополучно в Узбекистане с судейском кадровым составом. Главная причина такого положения объясняется тем, что часть судей свою профессиональную независимость путает с независимостью от закона. Судья, нарушивший закон, является преступником. Но самое отвратительное – это коррупция, с которой должна вестись безжалостная борьба. Наш Президент Ш.М.Мирзиеев назвал коррупцию главным внутренним врагом страны. Судя по действиям отдельных судей, этот враг является источником их доходов. Сайера Ходжаева очень точно акцентировала внимание на том, что "безнаказанность приводит к беспределу". Пора переходить от слов к делу и очистить судебно-правовую систему от коррупции.



Факты – вещь упрямая. Надеемся, что и в наш дом войдет справедливость.



Профессор Ю.В. Петров

Его супруга Л.П. Аврамова Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565606520

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой г. Алматы

- Н.Нигматулин встретился с конгрессменами США

- Первый Президент Казахстана принял Председателя правления АО "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова

- Ситуация на рынке труда

- Кадровые перестановки

- В МИД Казахстана обсуждены вопросы казахстанско-германского сотрудничества

- Маслихат поддержал уточнения в бюджет для развития мегаполиса по принципу "Город без окраин"

- Холдинг "Казагро" в результате реформирования планирует выйти на чистую прибыль по итогам 2020 года

