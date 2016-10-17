О собаках, хокимах и прочем, - Б.Мусаев

14:45 16.08.2019 БАХАДЫР Ф. МУСАЕВ. О СОБАКАХ, ХОКИМАХ И ПРОЧЕМ.

СТРАНИЦА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПРОСТОДУШНОГО.



СЕГОДНЯ 15 АВГУСТА 2019 БУДТО ОТСТУПАЕТ ЖАРА, НО АТМОСФЕРА ....

ВСЕ ЖЕ И ТО ХОРОШО, ЧТО НЕ СЛУЖУ Я И НЕТ НАДО МНОЙ НАЧАЛЬНИКОВ, , ЕСЛИ НЕ СЧИТАТЬ МОЕГО ЧЕТВЕРОНОГОГО НЕМЦА ПО ИМЕНИ "БАРОН". СЛУЧАЕТСЯ ОН ВЕДЕТ СЕБЯ НЕ КАК ДРУГ ЧЕЛОВЕКА. А СКАЖЕМ ТАК, КАК ХОКИМ, Т.Е. ПОПРОСТУ НАЧИНАЕТ ЛАЯТЬ, КОГДА, НАПРИМЕР, НЕ УСПЕВАЮ ПОСЛЕ СНА БЫСТРО ВСТАТЬ, СОБРАТЬСЯ И ЗАПАЗДЫВАЮ НА УТРЕННЮЮ ПРОГУЛКУ.

КСТАТИ, О СОБАКАХ, ХОКИМАХ И ПРОЧЕМ, ИМЕЮ ЗАМЕТИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ. КОНЕЧНО, У МЕНЯ НЕТ И В МЫСЛЯХ СРАВНИВАТЬ ИХ, СТАВИТЬ НА ОДНУ ДОСКУ ЧУВСТВА И ПОСТУПКИ ПЕРВЫХ СО ВТОРЫМИ, , ЗАДУМЫВАЯСЬ О ТАКИХ ВЕЩАХ КАК ВЕРНОСТЬ И СОВЕСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ, ..

Я О ДРУГОМ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, "КОМАНДА ТРИУМФАТОРОВ" , СУДЯ ПО ТОМУ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ТЕКУЩЕГО 2019 Г , СОВСЕМ НЕ ПЕРЕСТРОИЛАСЬ. БОЛЕЕ ТОГО, ВРЕМЯ, ЗА КОТОРОЕ БЫЛО НАВОРОЧЕНО НЕМАЛО ДЕЛ И СКАЗАНО СТОЛЬКО СЛОВ, ПОКАЗЫВАЕТ ИХ ЛИЦО. ОНО ТАКОЕ ЖЕ, КАКОЕ И ПРЕЖДЕ МЫ ЗРЕЛИ. ТАКОЕ ЖЕ ЛИЦО У НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ, КАКОЕ ОНО БЫЛО И ПРЕЖДЕ В ЭПОХУ ИЗВЕСТНОЙ ПЕРСОНЫ ВЛАСТИ . ДА, СОБСТВЕННО, НЕЛЬЗЯ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО МЫ ЯВЛЯЕМСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ РОЖДЕНИЯ НОВОЙ ЭПОХИ. ОНА, ЭПОХА, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ТА ЖЕ САМАЯ, ИБО НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ НАСИЛИЕ И ЛОЖЬ, НА МЕСТЕ ОСТАЛАСЬ ЖЕСТКАЯ БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И НЕОГРАНИЧЕННАЯ ВЛАСТЬ ОДНОГО ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОВЫХ ЕГО МАНДАТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОПИСАННЫХ В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ. ПОЭТОМУ ИЗЛИШНИ БЫЛИ БЫ РАЗГОВОРЫ О НЕКОЕЙ РАЗУМНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ, КОТОРЫЕ ДЕ НАЧАЛИСЬ С ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА.

ДОЛЖНО ГОВОРИТЬ, ЧТО ПО ЖИЗНИ, КАК ОНА ПОКАЗАЛА ЗА ТЕКУЩИЕ ГОДЫ (2016-2019) РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ОБ ПЕРЕХОДЕ К НОВОЙ ЭПОХЕ, А, К СОЖАЛЕНИЮ, ЛИШЬ О ТОМ, ЧТО НАСТУПИЛИ ВРЕМЕНА, КОГДА "ИЗБРАННЫЕ" ВЕДУТ СЕБЯ ОТНЮДЬ НЕ КАК ГЕРОИ, ВОЖДИ, ТВОРЦЫ ИСТОРИИ, А ПРОЯВЛЯЮТ СЕБЯ БАНАЛЬНЫМИ ВОЛЮНТАРИСТАМИ, АВАНТЮРИСТАМИ, ....ПРИКРЫВАЯСЬ ОБЕЩАНИЯМИ ПРОВЕСТИ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ

ВПРОЧЕМ, КАЖДЫЙ УЗБЕКИСТАНЕЦ, КТО НЕ СЛЕПОЙ И НЕ ГЛУХОЙ, ВИДИТ И СЛЫШИТ, СПОСОБЕН ПОНЯТЬ: ВСЕ И ВСЯ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ В СТРАНЕ "РАБОТАЕТ" НА ОБОГАЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ СИСТЕМЫ, , ДАЖЕ ЕСЛИ СЧИТАТЬ, ЧТО ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ДЕЙСТВУЕТ ИЗ ЛУЧШИХ ПОБУЖДЕНИЙ, ОБЛАДАЯ НЕДЮЖИННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ УПРАВЛЕНЦА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО - МЕНЕДЖЕРА

ОДНАКО ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЕКРЕТОМ., КТО ЕСТЬ КТО В УЗБЕКИСТАНЕ, ДОСТАТОЧНО ОГЛЯНУТЬСЯ КРУГОМ, ПОСМОТРЕТЬ ВНИМАТЕЛЬНО, ....КТО И ЧТО СТРОИТ, - КАКОЙ ТАКОЙ НОВЫЙ МИР СТРОЯТ И ДЛЯ КОГО, ЕСЛИ ГОВОРЯТ И ТВОРЯТ ...

ВОТ СЕГОДНЯ НА СТРАНИЦЕ WWW. ASIA TERRA. INFO ЧИТАЮ ИНТЕРЕСНОЕ МНЕНИЕ



ФАРИДА ШАРИФУЛЛИНА: "ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СУДИТЬ ТЕХ, КТО ГОВОРИТ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ?"

Среда, 14 Августа 2019

Комил Алламжонов, хотела бы уточнить несколько пунктов по поводу ваших планов реставрации цензуры и наложения кляпа на блогеров и журналистов.

Я не читала вашу речь на вашем сайте, потому что меня тошнит от официальных речей. Я и интервью-то ваше не слушала. Жалко было полтора часа времени и трафик.

Но просмотрев статьи, заметки, стендапы журналистов и блогеров, которых я уважаю, меня заинтересовали следующие моменты. Хотелось бы получить толковый и краткий ответ. Краткость - сестра таланта, знаете ли.

1) Якобы вы сказали, что всякие статьи, посты и комментарии, в которых критикуют правительство, позорят Узбекистан. Вы серьезно считаете, что на имидж страны влияют посты и комменты о позорных действиях представителей местной и государственной власти, а не сами эти позорные действия? То есть можно отнимать у людей бизнес, изгонять людей из своих домов, вырубать кругом деревья, но писать об этом нельзя? Можно давить на "Ниссане" людей, но выражать свои эмоции по этому поводу нельзя? Можно отдавать загородные резиденции впридачу с миллиардом из бюджета не больным детям, а федерастам триатлона, но комментировать это нельзя? Можно бесконечно поднимать цены и обвинять людей (но не чиновников, это же ангелы) в том, что они слишком много тратят электричества, воды и газа, но говорить, что об этом думаешь, нельзя? Так, что ли? То есть вы собираетесь судить не настоящих преступников, а тех, кто говорит о преступлениях?

2) Якобы вы сказали, что теперь за мат в комментах будут наказывать. А скажите, пожалуйста, когда наконец-то накажут хокимов областей и районов, которые не в сетях, а в реале матерят и костерят последними словами живых людей? Почему вы их не наказываете? Вам привести примеры, дать ссылки?

3) Якобы вы сказали, что теперь блогеры будут нести ответственность за отрицательные комменты и мат к их постам со стороны других блогеров. Значит ли это, что если какой-нибудь блогер напишет в комменте на вашей личной странице "Алламжонов, вы зае**ли!", или нечто подобное на странице вашей заместительницы касательно ее папочки, то привлекут к ответственности вас лично и Саиду? Заманчивая перспектива!

Вы не подскажете закон Республики Узбекистан, где написано, что за комментарии к блогу отвечает блогер? Вы понимаете, что эти ваши слова абсолютно противозаконны? Вы понимаете, что такими заявлениями и действиями именно вы лично наносите непоправимый ущерб имиджу страны?



Фарида Шарифуллина, администратор группы в Фейсбуке "Ташкент-СНОС".



Кстати, возвращаясь к озаглавленному, т.е. о собаках, хокимах и прочем, читай, делах и словах "команды триумфаторов" Касательно всего этого , говорилось немало и не только сегодня. В частности, и я предавался размышлизмам 3 года назад. Перечитал сей свой опус и такое впечатление, нет, ощущение, что сегодня в августе 2019 действительно как вчера в октябре 2016 . А сию же минуту мне вновь смешно и грустно



Дети Каримова. Мы свой, мы новый... мир построим

Автор: Бахадыр Мусаев, centrasia.ru

Опубликовано: 17 October 2016



Сегодня открыл www. centrasia.ru Там на Форуме …. Ба! Знакомые все лица.



Да, и как их не узнать. Это, судя по тому, с каким пристрастием обсуждают, воспроизведенную 11.10 2016 г. на страницах названного сайта заметку "Старые песни "нового" Узбекистана" и заодно моральный облик ее автора, они являются соотечественниками.

Разумеется, это вам, не какие – то продажные краснобаи типа Балалайкиных, или слепые черви, а патриоты, настоящие дети Каримова, если быть точнее, порождение его эпохи, продукты постсоветского каримовского Узбекистана, постсоветского лишь во временной последовательности, а, по сути, заповедника советского строя со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в головах людей.



(см об этом подробнее Бахадыр Мусаев Возвращение из будущего. Советский Узбекистан как способ "мумификации" Часть 4-я. www.centrasia.ru 06.08 2009)



Можно быть уверенным, что даже человек посторонний, никогда не бывавший в нашей стране, ознакомившись с нижеследующими строками, ясно представит "новый" Советский Узбекистан с его "веселеньким пейзажиком".



…….Заткнутся они! Ты, наверное корячишься по 10-12-ть часов на работе (еще и довольный домой ползешь, что успел там что-то сделать "за себя и за того парня, который на хлопке"), а Б.М. накорябал две страницы бредятины и ... оба-на - бабло конвертируемое (пока) в кармане!!!



21:32 12.10.2016 Ташкент | 178.218.204.61



Как в пословице" Sulaymon o"ldi- devlar quturdi." Так и тут еще не успели избрать президента, еще ничего худшего слава богу не произошло, а ВрИО Мирзияев пока только делает положительные изменения и пока народ рад этому, а хлопок собирать осталось недолго,так как скоро холода начнутся и кончится хлопковая страда, а такие шакалы и предатели страны уже начинают тяфкать и хаять все и всех. Кому какое собачье дело как мы живем и чем занимаемся? Хочется таких подонков послать подальше, притом по ФИО то это узбек строчит и что ему красные трусы за это кто - то подарит или он таким макаром свою семью кормит? Собака лает, а караван идет своим путем. Мы народ будем избирать Мирзияев,чтобы скорее заткнуть рты таким предателям и проходимцам нашей Родины и скорее бы 4 декабря наступило,чтобы прекратить все эти шашни недостойных нашей страны.



Вот такие дела.



Я, живущий безвыездно здесь и сейчас (1991-2016), свидетельствую:



на своей шкуре чувствую, что никому не дано освободиться от своего времени, - его можно только пережить. Благо, что я не только чувствую, а и человек думающий, не без юмора. Вот, к примеру, прочитал эти откровения, являющиеся, на мой взгляд, образчиками проявлений патриотизма, того самого патриотизма, о котором говорят как о последнем прибежище для негодяев и будто посмеялся.



Да, мне бывает часто смешно, ибо понимаю нынешнюю природу порядка вещей, порядков, определяемыми нормами – рамками, словом, правилами игры, навязанными "сверху" и принятыми "снизу" (и, конечно, по существу, не всеми, а формально, всеми – прим. Б.М.) Особенно рельефно, это обнажается, если посмотреть на поведение людей через призму отношений "верхов" и "низов" на любом уровне сегментов общества, сфер жизни, включая межличностностные. Здесь в качестве скрепа, механизма или приводного ремня отношений выступает страх. Именно страх благоприятствует принятию людьми порядка, правил, навязываемых "сверху". Это называется конформизмом.



Не знаю, кто как, а лично я всегда поражался и не перестаю поражаться принятию ими, тех вещей, которые будто не совместимы с элементарным уважением к себе, не говоря о чести и достоинстве.



Вот так и живут немалое число наших соотечественников, в смирении, перейдя черту терпения, и чего скрывать, у которых берет верх в поведении позорное благоразумие, инстинкт самосохранения с дальнейшим перерастанием в поведение человека раболепствующего.



Тем не менее, в двух словах, не так прост наш человек. А если говорить о слове "народ", то хрестоматийная истина гласит, что в нем следует отличать два понятия: народ исторический и народ, представляющий собой идею демократизма, так сказать народ, где еще не все в нем потеряно и есть перспектива.



Кстати, о нашем народе, называть ли его народом, потерявшим себя, или просто народонаселением, он, как народ в смысле его понимания как системы целостного общественного организма, в самом деле, претерпевает как никогда кризис. Он – люмпен, не имеет частной собственности и, тем не менее, должно признать, в частности, я убежден, что он как народ еще не совсем пропал и наступит час торжества, когда он будет пробужден. Да, верно, из ничего ничто не возникает, но это не про нас, не про наших людей в своем большинстве… Чувствуя социальную реальность, верю и надеюсь на лучший исход. И вера моя и надежда стоят не на пустом месте, опираясь на следующие вещи, социальные факты, надежные как медицинский факт.



Мне приходилось ранее писать о поведении наших людей, тех людей, большинства людей земли, представляющих из себя истинную ее соль, не принявших природу установившихся порядков… Конечно, они демонстрируют, что будто принимают власть и показывают это своим поведением, внешне покорном принятии правил игры, предложенной "верхами" с показной до шутовства "любви" и "обожании" этой власти. В действительности же, в живой в повседневной жизни, делая все то, что делает власть – стараются переиграть ее на своем поле, рассуждая: если власть обманывает и обворовывает нас, то почему нам не проделывать это с властью, отвечать взаимностью? И вкладывают свои усилия в работу адекватно заработной плате. Ни больше и ни меньше!



Притом умудряются выживать, кормить, обувать, одевать, растить детей, женить сыновей и выдавать замуж дочерей, обустраивать свои жилища. Разве не мудрый такой народ? Он прекрасно понимает, что у него нет причин ввязываться в открытое противостояние с режимом ценой потери собственной жизни и жизни своих детей.



И думая о своих людях, пусть и называю его народонаселением, я пытаюсь понять природу вещей и будто начинаю понимать многое…и все равно не могу успокоиться . Тем более, когда приходится вслед над собственным видением живой жизни "народа" , слышать не заслуженно несправедливые про них слова типа этих. Согласно им, получается, что де наши люди один в один напоминают глуповцев Салтыкова –Щедрина – образ огромной массы людей, всего народа, тех, которые уже в наших условиях места и времени готовы с неиссякаемым стремлением принимать и принимают издевательства хакимов и иже с ними других начальников.



07:40 13.10.2016 676 | 217.147.83.43



В этом стане, за время правления старого коммуняки Каримова, сложилась необычайно продуманная, защищенная и устойчивая система узурпации власти кучкой избранных.

Поэтому еще сотни лет там будут сидеть на троне пожизненные падишахи со своими семейками и шестерками, и спокойно набивать свои бездонные карманы!))

Защита этой системы, при соответствующей поддержке силовиков, установлена и закреплена навеки старым, мудрым ИАКом))

А "народ" еще сотни лет будет выть и лить слезы после смерти старого пожизненного узурпатора...

И громким, восторженным визгом приветствовать нового...

Просто всем будущим правителям этого стана очень повезло иметь население с таким забитым, рабским менталитетом....

Еще древние греки говорили такую истину: "Каждый народ заслуживает того правителя, который его имеет"....



Так – то оно и так, но действительно ли каждый народ, если иметь в виду наш, достоин таковой печальной участи?



ОДНАКО вернемся к нашим баранам, для которых, оказывается, главное, это "Мы народ будем избирать …, чтобы скорее заткнуть рты предателям и проходимцам нашей Родины и скорее бы 4 декабря…"



Итак, Мы – народ, мы будем избирать…



Еще не хватало, чтобы наши критики, присоветовали внимательнее читать КОНСТИТУЦИЮ, согласно которой у нас народовластие. Так было уже и в 1936 г, именуемым как сталинский период, когда принята Конституция победившего социализма, когда еще в какой – то степени оправдано было считать, что это вершина народовластия. Ведь подавляющее большинство руководящих постов с самого низа до самого верха занимали выходцы из низших слоев населения. Далее наступила пора брежневской Конституции развитого социализма. Здесь уже не скажешь, что здесь тоже снизу доверху выходцы из низших…, т.к. наступила эпоха господства нового класса, именуемого номенклатура. Названный новый класс прошел эволюционный путь от диктатуры номенклатуры в постноменклатурный строй. Учитывая названный путь, нельзя считать, что в советском Узбекистане образца 1991-2016, имеет место народовластие.



Между тем, дети Каримова, говорят: "Мы – народ будем избирать…" Разве мы это не проходили?



ГОСУДАРСТВО - ЭТО МЫ. Выражение В.И. Ленина из Политического отчета Центрального Комитета РКП (б) XI съезду Коммунистической партии 27 марта 1922 г "...когда мы говорим "государство", то государство это – мы, это пролетариат, это авангард рабочего класса" (В. И. Ленин. Полн. СОБР. Соч., т.45, с. 85)



Кого же собираетесь избирать, как, впрочем, кого избирали все эти годы здесь и сейчас, если кругом во власти, за редкими исключениями, последышы номенклатуры, а главный, который стоял на вершине пирамиды, как остроумно заметил российский журналист Даниил Кислов был, сам себе Генеральный секретарь ЦК КПСС и Политбюро.



В дополнение к сказанному, я бы отметил: президент был, с одной стороны, худо – бедно, а и Главным Менеджером страны, с другой – натуральным восточным властителем типа Падишаха.



Не будет откровением утверждение, что у каждого времени свой устав, как свои герои, антигерои, "друзья" народа, враги его и отщепенцы.



Известно, у каждого времени и человека, выражаясь фигурально, свои песни о главном



Одни провозглашают, как будто "поют хором": Государство – это мы. Полагаю, нет надобности в рассуждениях на предмет, что и кто стоит за "мы", что такое "народовластие". Неужто следует снова и снова говорить и говорить, давать сигналы, знаки о том, что представляет из себя наше общество? Например, и том, что служащие государственных СМИ Узбекистана, по обыкновению, на протяжении всей четверти века сплошь и рядом вместо подлинной реальности (настоящего), то есть бублика с дыркой, преподносили людям нечто типа карамелек (парварды), слащавый конфетный мир. Между тем, если человек не обделен нормальными серенькими клеточками, которые не отморожены, догадается, что этот мир наш, ну, совсем не такой конфетный. Ведь, помимо всего прочего, мир Республики Узбекистан образца 1991-2016 есть плоть от плоти выкидыш советского строя. И не секрет, что в нашем обществе, например, нет СВОБОДЫ – эта констатация стала общим местом всякого, кому не лень рассуждать о нашем обществе.



Потому сдается мне, что в лице детей Каримова, мы имеем тот самый случай, как бывало в истории обществ закрытого, тоталитарного типа, когда желают вождя. На что им свобода, которая требует от человека, чтобы он думал и отвечал, нес ответственность за что-либо.



И еще.



Отвлекаясь от культурно-исторического континуума и ментальности общества, должно отметить: они совершенно не представляют, где они находятся, какая у нас здесь и сейчас сложилась социально-демографическая и экономическая ситуация, не знают (да, и кто знает – прим. Б.М.), имеется ли у правительства Узбекистана цельный комплекс решаемых стратегических задач, из которых вытекают конкретные особенности тактических его шагов на том или ином этапе времени, начиная с момента провозглашения независимости. Нет, разумеется, не знают и, верно, не хотят знать про все это, но всеми потрохами голосуют за господина живота своего, читай, вождя, Юртбоши, или Врио который будет якобы думать за них и делать все, нарисует им дорогу в очень и очень светлое будущее или как там его еще называют "государство с великим будущим". Не об э том ли они поют хором и в хоре старую песню МЫ СВОЙ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ, переиначив ее на иной лад.



Словом, все возвращается на круги своя. Помнится, в далекие начала 60-х минувшего столетия, будучи старшеклассником школы №2 г. Ферганы, как и все, я писал сочинения на свободную тему: Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Правда, спустя некоторое время, у меня уже не было, подобной легкости в мыслях, и я смеялся, слушая анекдот все про то же светлое будущее всего человечества.



"Как ты думаешь, доживем ли мы до коммунизма?"



- спрашивает один человек другого.



"Мы то не доживем – отвечает тот, - а детей жалко".



Смешно, ей богу, смешно и грустно, как только лишь подумаю о своих внуках, что будет в ближайшем будущем с ними и моей страной?



P. S.



И чем кончится эта наша история, если прошлая ничему не научила и нас?



Говоря о прошлом, я имею в виду историю СССР, Китая и соответственно историю известных вождей Сталина, Мао ЦЗЭДУНА, когда они и их аппараты переходили на политику сознательного обмана масс в условиях того же самого, так называемого народовластия, когда были осквернены идеи гуманизма, идеи прав и свобод человека. Однако это уже совсем другая история, требующая иного разговора сопряженная с темой об угнетении, рабстве и бесчеловечной власти.



Бахадыр Ф. Мусаев, Ташкент, Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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