Таджикистан. Крах оппозиции. Оппозиция не находит доводов

19:29 16.08.2019 В сети Интернет периодически появляются серии заказных критических статей, в которых предпринимаются попытки умышленно исказить реальные успехи Таджикистана, идущего по пути созидательного развития под мудрым руководством Основателя мира и национального согласия-Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.



Причины и истинные подлые цели и замыслы продажных авторов, так называемых "разоблачений" верно вскрыл эксперт Карим Вохидов, подчеркнувший, что "в указанных публикациях затрагиваются актуальные социально-экономические вопросы, требующие приложения значительных усилий для их решения. Однако, было бы наивным предполагать, что авторы материалов и тем более организаторы подобной информационной кампании по "промыванию мозгов" (а именно так звучит это на сленге спецслужб) руководствовались какими-либо благими намерениями или заботой об интересах таджикского народа, размещая на интернет-ресурсах свои пасквили. Напротив, их истинные мотивы и цели прямо противоположные.



Понять в чем они заключаются вовсе не сложно: достаточно внимательно присмотреться к нынешней ситуации в Сирии, Ираке, Ливии, Украине и других "горячих точках", после чего вспомнить, с чего все начиналось. Стабильно развивающиеся страны, семьи в которых имели кров над головой, полные дастарханы еды в доме, уверенность в завтрашнем дне, подверглись массированным информационным атакам, инспирированным иностранными спецслужбами. Используя подставных лиц, продажных отечественных политиков, общественных деятелей и представителей СМИ, за короткое время населению названных стран им удалось внушить, что граждане обделены в благах, их правительства не проявляют должной заботы о народе, чиновники поголовно коррумпированы и единственным путем изменить все к лучшему является вооруженная борьба с властью.



Поверив лицемерным обещаниям сказочного будущего и лживым змеиным речам, тексты которых согласовывались за океаном и лишь затем озвучивались местными оппозиционными политиками, народы этих стран лишились всего за очень короткое время. Взаимен мира, стабильного развития и общественного согласия они получили хаос, разруху, нищету, кровь, смерть, насилие и неизвестность завтрашнего, возможно, последнего дня своей жизни.



Сегодня те же самые апробированные технологии манипулирования массовым сознанием зарубежные спецслужбы пытаются применить в отношении народа Таджикистана. Несмотря на попытки внешних сил, как в 1990-ые годы, превратить республику в пылающий факел, для того, чтобы пожар терроризма и управляемый хаос охватили всю Центральную Азию и распространились дальше, власти Таджикистана при поддержке всего общества смогли сберечь мир и согласие на родной земле, своевременно нейтрализовав продажных политических исламистов, состоявших на довольствии иностранных спецслужб.



Планы внешних сил по превращению нашей страны во второй Афганистан, где народ уже несколько десятилетий страдает от кровопролитных войн и засилья разнообразных интервентов, безнадежно провалились. Их громкие вопли и демагогия о том, что таджикское правительство не пользуется доверием народа и не контролирует ситуацию в стране, оказались просто пустыми звуками, не имеющими отношения к реальности. Весь мир воочию убедился в солидарности общества с государственной политикой руководства Таджикистана, в прочности позиций властей, ориентирующихся на общенациональные интересы и опирающихся на поддержку широких слоев населения.



Все это сейчас вызывает бессильную злобу внешних деструктивных сил, потративших, как оказалось впустую, сотни миллионов долларов на организацию управляемого хаоса в Таджикистане…



Секрет непонятной для иностранных спецслужб позиции таджиков предельно прост - они любят родную землю, прошли через горнило гражданской войны 1990-ых годов и ценят те значительные достижения в развитии суверенного государства, которые стали возможны благодаря миру и последовательному претворению в жизнь руководством страны стратегии внутреннего развития и эффективного международного сотрудничества.



Как отмечают эксперты, сегодня даже критики действующей власти признают, что современный Таджикистан в кратчайшие сроки преодолел колоссальный разрыв в развитии, обусловленный многолетней гражданской войной, и сегодня разительно отличается от Таджикистана 1990-ых годов. На протяжении более двадцати лет выверенный политический курс позволяет обеспечивать поступательные темпы роста экономики и социального благополучия в стране, при том, что республика не обладает собственными крупными разработанными месторождениями углеводородного сырья".



При этом во главу угла при реализации государственной политики Лидером нации ставятся интересы народа Таджикистана. Достаточно привести лишь некоторые положения из ежегодных посланий главы государства парламенту: "Республика Таджикистан, несмотря на изменения в мире в политической и экономической сферах и в области безопасности, делает устойчивые шаги по пути поступательного экономического развития, достижения стратегических целей во имя обеспечения достойной жизни народа…



Правительство Республики Таджикистан, объявляя своей высшей целью повышение уровня и качества жизни народа, направляет свою деятельность на решение предусмотренных в Национальной стратегии развития целей путем решения вопросов устойчивого экономического развития, укрепления человеческого потенциала, совершенствования системы государственного управления, расширения экспортных возможностей страны, улучшения инвестиционного климата, развития частного сектора и улучшения состояния рынка труда...



Это требует от нас придавать первостепенное значение решению вопросов социально-экономического характера, в том числе повышению уровня и качества жизни населения, и укреплению производственного потенциала страны...".



Забота Лидера нации о своем народе, об укреплении государственности отражается в реальных делах и достижениях. Каждый рабочий визит главы государства в регионы сопровождается открытием новых производственных и социальных объектов, служит мощным мотивирующим фактором для местных администраций по наращиванию темпов развития регионов, промышленного потенциала, улучшения условий жизни населения.



Так, только в ходе августовских визитов Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в районы Хатлонской области были проведены торжественные мероприятия по вводу в строй множества объектов. По данным средств массовой информации, "в Ховалинге, в сельском джамоате Лохути, президент открыл несколько общеобразовательных школ, новые административные здания, амфитеатр на тысячу посадочных мест, детскую поликлинику, молодежный центр и спортивную футбольную площадку, историко-краеведческий "Республиканский музей-заповедник имени Восе". В центре города на территории 2,5 гектара появился свой благоустроенный парк. Основной его композицией стала стела с государственным гербом в 24 метра и шпиль с флагом высотой 53 метра. В Бальджуванском районе открыты новый детский сад и школа-интернат, сдан в эксплуатацию цех по переработке местных камней ООО "Элегант-Бальджувон" В Вахдате состоялось открытие новой двухэтажной школы рассчитаной на 1300 учащихся и многофункционального "Центра обслуживания и развлечения детей и подростков". Также в ходе рабочего визита в Хатлонскую область открыт новый участок автомобильной дороги "Кангурт - Бальджувон - Ховалинг" длиной 43 километра, шириной 7 метров. Согласно проекту, на протяжении всего отрезка дороги построено 6 мостов, 5 стоянок и другая необходимая инфраструктура. Введен в эксплуатацию завод по переработке лекарственных растений "Сари Хосор" и другие объекты". Следует отметить, что при советской власти на протяжении 70 лет, в далеких горных районах, таких как Памир, Ховалинг, Бальджуван, Рашт и других не было построено, создано и открыто и малой части того, сколько сделано сегодня при непосредственной поддержке или участие Президента РТ Эмомали Рахмона.



Говоря о макроэкономических показателях и достижениях следует учесть, что по информации официальных источников, впервые за 27 лет суверенитета Таджикистан отныне не только полностью обеспечен электроэнергией, но и осуществляет экспорт электроэнергии в объеме почти 3-х миллиардов киловатт/часов. За последние 10 лет производственная мощность энергетической системы страны увеличилась в объеме 1520 мегаватт, были созданы и сданы в эксплуатацию более чем 1300 километров высоковольтных линий электропередачи. С начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 миллиарда сомони, только в 2018 году 3,9 миллиарда сомони, а в 2019 году с этой целью намечено направить почти 4 миллиарда сомони, что позволит своевременный пуск второго агрегата крупнейшей в регионе ГЭС. В сентябре 2018 года сдана в эксплуатацию в высокогорном районе Мургаб гидроэлектростанция "Таджикистан" мощностью 1500 киловатт общей стоимостью 80 миллионов сомони, благодаря чему потребности на электроэнергию в Горно-Бадахшанской Автономной области полностью обеспечены. В настоящее время готово техническое обоснование строительства еще двух гидроэлектростанций в этом регионе, то есть в Горно-Бадахшанской Автономной области - "Санобод" и "Себзор" общей совокупной мощностью 211 мегаватт, и продолжается работа с международными организациями по нахождению и привлечению инвестиций.



За последние годы в результате строительства международных автомагистралей и присоединения Таджикистана к дорогам Китайской Народной Республики, Исламской Республики Афганистан, Кыргызской Республики, открытия железной дороги и 16 пограничных пунктов с Узбекистаном, Таджикистан вышел из коммуникационного тупика, что являлось одной из стратегических целей государственной политики на протяжении последних десятилетий.



Также необходимо отметить поступательное и в других сферах. В 2018 году рост валового внутреннего продукта составил 7,3 процента, а инфляция сохранилась на уровне 5,4 процента.



Обеспечено развитие различных сфер экономики, в особенности, в производственном секторе создано более 150 тысяч новых рабочих мест, а в течение трех последних лет число трудовых мигрантов сократилось на 25 процентов.



Денежные доходы населения выросли на 11 процентов, объем вклада в банковской системе страны по сравнению с прошлым годом вырос на 9 процента, а уровень бедности снизился до 29,5 процента.



Положительные тенденции продолжаются в социальной сфере, в частности уровень продолжительности жизни населения достиг 75 лет, смертность матери и ребенка по сравнению с 1998 годом снизилась соответственно на 2,1 и 2,6 раза.



Численность населения в стране с 5,4 миллиона человек 1990 года выросла до 9,1 миллиона человек в 2018 году, и согласно прогнозам, численность населения страны в 2023 году достигнет 10 миллионов человек.



С сентября 2018 года заработная плата работников организаций и учреждений бюджетных сфер, в том числе науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, а также работников других организаций и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, одновременно с этим и пенсии и стипендии повысились до 15 процентов.



Необходимо иметь в виду, что доходная часть государственного бюджета с 6,5 миллиарда сомони 2010 года будет доведена до 24 миллиардов сомони в 2019 году, увеличиваясь почти 4 раза, и в котором доля расходов в социальную сферу составит 43,7 процента.



В бюджете 2019 года по сравнению с 2018 годом в сферы культуры и спорта будет направлено более чем 17,3 процента средств, в науку и образование 14 процентов, социального страхования и социальной защиты населения 9,5 процента, здравоохранения 7,2 процента.



В то же время, вышеназванная ситуация свидетельствует о крахе оппозиции, которая не может найти доводов, безосновательно и бездоказательно очерняет власть, несмотря на то, что практически ежедневно в Таджикистане открываются предприятия и объекты социального и культурного назначения, что омрачает оппозицию и нарушает ее деструктивные планы. Без всяких мотивов и доводов они посредством ангажированных СМИ, ведут информационную войну, которая вредит имиджу РТ и ее народа.



Однако, приведенные и многие другие показатели устойчивого поступательного развития Таджикистана являются наглядным и убедительным свидетельством эффективной работы власти, ее заботы о благосостоянии и счастливом будущем народа нашей страны.



Как представляется, именно это и раздражает те деструктивные внешние силы, кто мечтает устроить в Таджикистане второй пылающий афганский пожар войны и хаоса. Для этого они и покупают оптом и в рознице продажные души тех, кто сегодня обливает грязью все достижения нашего народа, а сами далеко, в комфортных условиях заграницы, без угрызений совести проедают деньги, заплаченные им за предательство родной земли. Только не учитывают они того, что народ Таджикистана по трагическому опыту 1990-ых годов уже знает истинную цену их лживым речам, умеет распознавать подобных существ и презирает их.



Сухроб Рашидов, экономист-международник Источник - ЦентрАзия

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