 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обаяние туранской расы. Димаш Кудайберген и развенчание мифа о монголоидности и первобытности ("тенгрианстве") казахского народа
14:48 18.08.2019

Обаяние туранской расы. Димаш Кудайберген и развенчание мифа о монголоидности и первобытности ("тенгрианстве") казахского народа

"Сәйпілмәлік–Жамалдай бейнетіңе көнсем-ай,
Қозы-Көрпеш–Байандай бір молада өлсем-ай"
("Жажду принять мытарства любви подобно
Сейфульмалику и Джамал,
И возлечь с тобой в одной могиле –
как Козыкорпеш и Байан"
– из казахской народной песни)

Примитивные племена чукчей и других шаманистов, которые обменивались друг с другом женами или предлагали их своим гостям, самосознание которых в силу доцивилизационного мировосприятия не доросло до утонченных чувств, любви, эталонов благородства и чести, конечно, никогда бы не поняли вдохновение казахской национальной души, запечатленное в строках из песни "Інжу-маржан" (XIX век) "Жажду принять мытарства любви подобно Сейфульмалику и Джамал". В народной песне воспевается высокий образец любви и верности, на котором воспитывались многие поколения казахов. В свою очередь, это навеяно популярнейшим в Казахской Степи народным дастаном "Сейфульмалик", возникшем на сюжет сборника восточных сказок "Тысячи и одной ночи".

В последние годы заметно, как коллективное сверхсознание казахов ("аруах") в форме самореабилитации национального духа начало активный джихад против 30-летней (а может и 300-летней, если вести счет с тлетворных акций колонизаторов, Н. Ильминского) наглой фальсификации нашей цивилизационной истории, систематических усилий врагов народа по искусственной перекодировке этнического "я" с последующей презентацией международному сообществу этого, казалось бы, отнюдь немалочисленного и авторитетного тюркоязычного этноса Евразии в образе заядлых шаманистов и банальных представителей монголоидной расы. И феномен Димаша Кудайбергена в русле такого духовно-национального подъема казахов – не случаен.

Чтобы сломать хребет национальной идентичности казахов надо было в первую голову лишить их мусульманства, деисламизировать этнос, притом втихаря – тонко, наукообразно внушая ему симпатию к доисламской, якобы идиллической и первозданной старине. Это был завет "великого обрусителя инородцев" Н. Ильминского. А сегодня тренд "ошаманивания" казахов подогревается, с одной стороны, страхом политического истеблешмента перед исламским фактором ("как бы чего ни вышло" перед лицом Запада и "прогрессивного человечества"), а с другой стороны – затянувшейся модой на мифологию и архаику.

Но как бы не тужились 30 лет любители неоязычества и подобные им фальсификаторы, истинное культурное "я", духовно-цивилизационное лицо казахской нации, альхамдулилла, все более проясняется, и оно озаряет все вокруг своим сияющим светом, ибо истинная Душа Казаха – это Нур, свет веры во Всевышнего Аллаха, это – "имани гуль" ("цветок веры", воспетый Абаем), это – утонченность и мудрость суфизма, духовные плоды синтеза тюркской прямоты и персидского изящества…

Далее, как бы ни натягивали всячески на лицо обманутого, подневольного казаха маску этакого эффектного монголоида (в фильмах неких "продвинутых" кинорежиссеров, рекламных роликах страны и др.), в условиях глобализации уже никто не может скрыть от мирового сообщества визуально доступный смешанный (mix) расово-антропологический облик казахов – весьма своеобразного азиатского народа, всегда с большой натяжкой считавшегося монголоидами, а при строго научном подходе относящегося к туранской (turanid) или т.н. "южно-сибирской" расовой группе, в составе которой не менее 30% признаков выступают индикаторами европеоидной расы (см. работы профессора-антрополога О.Исмагулова и др.).

Помнится еще в нач. 80-х годов мне, тогда еще старшекласснице, попали в руки увлекательные книги и учебники советского ученого, выдающегося специалиста в области палеоантропологии и географии рас, член-корреспондента АН СССР В.П. Алексеева на тему происхождения человеческих рас. И я была удивлена, что в одной из книг небольшой параграф был специально посвящен расовой характеристике казахов и родственных им киргиз, и назывался он… "Ничья земли", т.к. автор обосновывал положение о том, что казахов нельзя отнести ни к одной из известных рас, а можно лишь условно выделить их в отдельный тип внутри "желтой" расы.

А некоторые зарубежные ученые и вовсе считают, что тураноидов (казахов и кыргызов), как и представителей смешанной уральской расы, следует отнести в плане физической антропологии к южным европеоидам. Разумеется, элементарно осведомленный человек должен знать, что "европеоид" (раса) – это не обязательно "белый" европеец. Южные ветви этой расы представляют такие смуглые народы, как арабы, армяне, грузины, персы, индусы, таджики, уйгуры, узбеки и др. (хотя, например, отдельные этнические группы внутри узбеков характеризуются морфологическими признаками монголоидной расы).

Я – вовсе не сторонник раздувания болезненного ажиотажа вокруг ныне всемирно известного и популярного особенно в Азии казахского певца Димаша – с пронзительным голосом и модельной внешностью, хотя все же считаю его гордостью нации. Для меня важно то, что помимо своей артистической карьеры эта, выдвинутая национальными аруахами молодая звезда послужила ярким, живым аргументом, наглядным доводом для развенчания мифа о монголоидности и первобытности ("тенгрианстве") казахского народа. Во-первых, он носит роскошное мусульманское имя Дин-Мухамед. В Казахстане данный антропоним является почетным вдвойне: по своему буквальному значению ("дин, т.е. религия ислама +пророк Мухаммед"), а также из уважения к памяти Динмухамеда Кунаева, возглавлявшего в 70-80-е годы советский Казахстан. Фамилия певца – Кудайберген (а не Тенгри-берген или Умай-берген). Слово "Кудай" (Худа) проникло к тюркам из языка фарси в ходе исламизации.

Во-вторых, Димаш Кудайберген на самом деле воплощает суфийский архетип красоты и изящества ("джамаль" – образно говоря, женственный проявленный аспект Бога), равно как и казахский идеал "султана джигитов". Вопреки внушаемому нам извне (уже непонятно кем) типу низкорослого, монголоидно-скуластого грубого мясоеда, у наших предков истинный батыр и степной красавец представлялся весьма рослым/"еңсегей бойлы" (до 2 метров) богатырем, сильным, широкоплечим ("кең жауырынды") и, самое главное, с "аристократическими" чертами лица и утонченными манерами ("әдепті", "қыз мінезді жігіт").

Под внешними признаками аристократизма в традиционной казахской генетике, психологии и физиогномике понимались для мужчины гордая осанка, высокий лоб, выразительные глаза средних размеров, овальное лицо ("ат жақты" - букв. "лошадиное лицо") и выдающийся ("благородный"), а не монголоидный, плоский нос. Древняя казахская пословица гласит: "Ат ерінді келеді, ер мұрынды келеді"/ "Конь бывает губастым, а героя выдает крупный/выдающийся нос"). Любопытно, что вообще у народов монголоидной общности типичные признаки данной антропологической расы бывают наиболее ярко выражены среди женского населения, тогда как мужчины в общем выглядят нетипично, более "европеоидно" (а еще в детстве представители этих народов бывают более монголоидны, тогда как по мере взросления эти признаки ослабевают).

Назира Даутбек-кызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566128880
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