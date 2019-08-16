"Мы свой кадр знаем", или о том, кто кого кормит в Узбекистане, - Б.Мусаев

12:15 19.08.2019 Бахадыр Ф. Мусаев



"Мы свой кадр знаем", или о том, кто кого кормит в Узбекистане.



Сегодня увидел на видеоролике в Сети президента Ш. Мирзиеева, вернее, фрагменты его выступления в Ташкенте . на расширенном совещании, которое он провел 14 августа. Здесь глава государства сказал нечто, которое "проняло" даже меня простодушного.

"Проняло", потому как ранее, лично я никогда не слышал, чтобы публично сам глава того или иного государства признавался в несостоятельности государственной машины По его утверждению, оказывается, ныне для страны представляют "главную угрозу" чиновники, точнее, уровень кадров и их знания.

Иначе говоря, получается вот так, что государственник Ш. Мирзияеев служил в эпоху известной персоны власти и хокимом был и премьер министром и только теперь, будучи уже во главе государстве с самой вершины пирамиды власти обнаружил, что " главная угроза" состоит ......Хотя по жизни, на мой взгляд, он руководитель не менее по житейски мудрый, чем один известный персонаж -руководитель из узбекского анекдота времен советов.



Идет торжественное собрание колхоза по случаю вручения коллективу переходящего Красного Знамени за трудовые достижения. В президиуме по этому случаю, кроме местного руководства, присутствует корреспондент газеты "Известия". В зале негде яблоку упасть. И на самом интересном месте доклада секретаря райкома партии кто –то испортил воздух. Да так испортили, что .. взгляды членов президиума обратились невольно к председателю колхоза. Он молча поднялся, внимательно оглядел присутствующих в зале. Неожиданно назвал чье- то имя и попросил его выйти вон из зала. Тот поднялся и, опустив голову, пошел к выходу. Особенно удивился этому журналист. Он спросил: Откуда, как вам удалось определить так быстро, что это он испортил воздух. И в ответ послышалось: Мы свой кадр знаем

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Но вернемся к нашему нынешнему руководству.

Ш. Мирзиеев сделал на совещание 14 августа еще одно парадоксально звучащее заявление, парадоксальное оттого, на мой взгляд, что оно адресовано тем же самим носителям угрозы для страны

"Вас всех должен мучить один вопрос: сможем ли мы в таких тяжелых условиях прокормить 33 млн человек, удовлетворить их потребности и реализовать наши большие планы?", - сказал президент

И далее президент Узбекистана углубил свою мысль.



"Меня мучает один вопрос: какая самая большая угроза для нас? Самая большая угроза - в уровне кадров, их знаниях, образованности, преданности. К сожалению, это самый сложный вопрос. Сегодняшние методы нашей работы абсолютно не соответствуют нашему уровню. Если вы не изменитесь, ситуация не изменится"

Послушал я эти откровения и ничего не понял . Видимо, не каждому смертному дано понимать или хотя бы иметь более и менее смутные представления как работает, функционирует и развивается, то бишь двигается государственная машина во благо всего общества, если у нас здесь и сейчас (1991-23016), а также поныне не наблюдается ее (государственной машины) функционирование по линии целесообразности для явного и понятного блага граждан Узбекистана.

Разумеется, по идее государство должно постоянно совершенствоваться. Однако как представлю , что сплошь и рядом государственные должности занимают, скажем так, Болто(воевы), читай, ничему не пригодные чиновники, ибо они подобны Болту со сломанной резьбой или того хуже типа Иштухтаева ( в переводе на русский фамилия Иштухтаев, звучит Останови работу) Такая машина с такими ...не сдвинется с места, разве что будет скрипеть, учитывая к тому же, что она стала очень громоздкой. Ясно, иной она, эта машина и не может быть, так как загажена изнутри, проржавела насквозь.

Словом, не зря у нас говорят "Хаким ты был, хакимом и остался". В действительности, наши люди, по обыкновению, уже привыкли видеть в чиновнике не защитника, друга и тем более, т.н. "слугу народа", а угнетателя – вымогателя, хама – начальника, занимающегося черт –те чем, но тебя равнее и главнее Складно говорит глава государства об уровне кадров, их знаний, но ни слова о том, что за душой этих...мировоззрении, об их шкурных интересах. Ведь последние проявляются , если у не всех, то у большинства...в силу природы вещей, установившихся порядков, когда и где всем и вся двигает корысть, такова уродливая суть системы как система, когда и где дальше и глубже двигается процесс по схеме "власть- деньги- власть", "купи-продайка- отнимайка"

Но, что же президент Узбекистана и чего стоят его слова о состоянии кадров в плане их знаний, и о чем он говорит, когда в Узбекистане происходит переход масс от состояния бедности к нищете в направлении к люмпенизации ... На своей земле миллионам узбекистанцам нет места, они в своем доме как бы неродные , изгои. Те же, кто остался, возьмем тех, кто занят собственно трудом земледельца Какая у него –земледельца доля, если землей распоряжается государство, читай, тот же самый чиновник Право, как то не к месту, если не сказать, для дураков звучат фразы –напутствия, прозвучавшие в вышеназванном высоком совещании: "вас всех должен мучить один вопрос... сможем ли мы накормить 33 млн ..."; "меня мучает один вопрос..какая самая большая угроза для нас...."

Меня вот простодушного тоже мучит и гложет один вопрос: какое такое мировоззрение у тех, кто самоуправствует и употребляет власть во вред народу , кто и кого фактически и реально кормит в Узбекистане, почему на протяжении почти трех десятков лет не перестает иметь место быть карикатурная имитация реформ в основных сферах жизнедеятельности государства и общества с проявлениями элементов криминала как то насилие, ложь, обман, мошенничество, основу (фундамент и двигатель) которой составляет государственная всесильная бюрократия

С другой стороны, что ли я чукча, который был завсегда озабочен положением в Гондурасе, в конце – концов, я свое пожил, пережил, (так и хочется порой воскликнуть: да хрен с ним со всем, лишь бы мир был)

Ан нет, подумаю про внуков, родственников, хороших людей, множество других моих соотечественников, опущенных на положение быдло и ..., помимо всего прочего, начинаю снова рефлексировать по профессиональной привычке, думаю о том, как жить всем вообще, жить по доброму, справедливому, равным по закону (и перед законом) каждому с каждым, ... чтобы люди почувствовали себя народом и единым с государством, конечно, государством, которое не является воровским

Сегодня увидел я будто "живьем" президента Ш. Мирзиеева, слова которого скажу откровенно совершенно не удивили меня, ибо он попросту лукавил

Не убеждают меня слова его . Сомнительно, что за ними стоит фактическое намерение заняться чисткой всех звеньев государственного аппарата (трех ветвей власти), т.е. по сути, сделать первые шаги на пути начала политических реформ

На самом деле, к чему употребление президентом слов типа "предательство", "предатели"

Ну, каким же должно быть без меры простодушным, чтобы слова "предатели", "предательство" воспринимать, как его желание возвести их в ранг закона или госполитики

По большому счету, с какого перепуга должно воспринимать всерьез его слова об угрозе, исходящей от настоящего состояния кадров в плане их знаний. Совсем смешно на грани абсурда звучит призыв президента мобилизоваться , чтобы прокормить 33 млн человек. И это адресовано представителям государственной бюрократии, для которой нет законов, вершившей и свершающей ныне мыслимые и немыслимые подлости, для приумножения своих богатств.

Даже мне простодушному очевидна истина, которую я повторял не раз и опять скажу следующее.

На повестке дня вопрос. Он стоит просто и жестоко: или Узбекистан будь он в лице одного героя, команды лидеров уничтожает государство воров – или оно постепенно и окончательно разворует ресурсы страны, уничтожит тем самым Узбекистан или же, по меньшей мере, ввергнет страну во времена смут, бунтов ...

И еще.

Спрашивается, когда и где корысть была напрямую связана с повышением уровня знаний, компетентности, какая выгода ворам, коррупционерам стать честными, когда факт, что они больные на голову в своем хищническом рвении .....Ведь дело не в том, насколько дилетантскими или компетентными являются (остаются или становятся) государственные структуры управления



Бахадыр Ф. Мусаев 18 (19).08 2019 Ташкент Тузель-2. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566206100

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