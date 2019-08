Уйгуры: кинжал под подушкой и древние мужские союзы, которых испугалось китайское правительство (полемика)

12:16 19.08.2019 Уйгуры: кинжал под подушкой и древние мужские союзы, которых испугалось китайское правительство



19.08.2019 Шын-гызХан 01:06 19.08.2019 Уйгур | 178.63.68.137 [x]

Уйгурское княжество Бешбалык – Куча развивалось до самого расцвета эпохи Чингиз-хана, до XIII в.

Уйгур ты не только раб, но и еще и совсем тупой! Тебя говорят историки твой народ таранчи, никакого отношения к древним уйгурам не имеет. Древние уйгуры - это часть уйсунких племен, первые принявшие ислам! Что касается тебя и твоего рабского народа, то они взяли это название в 1921 году на конференции в Ташкенте. Но это ничего не меняеет, раб он и в Африке - Раб! Сейчас твой народ загоняют китайцы в концлагеряю А ты вместе того, чтобы им как то помочь - лижешь китайцам одно место! Дурак, раб и еще тупой! Рожденный ползать - летать не может!



19.08.2019 Вот и выясняется, уйгуры принесли к тюркам то чему научились в Персии.

Уйгуры грамотные, преимущественно заняты международной торговлей.

Есть предположение что уйгуры и курды родственные народы.

Было дело, Персидский Шах переселил часть курдов на границу Турана (Древний Мерв, граница нынешнего Туркменистана).

У персиян есть легенда о правильном брате по-имени Иран и его брате грубом и жестоком разбойнике Туран.

Так получается что уйгуры "прометеи" перенесшие Свет Знаний Персии в войлочные шатры туранцев.

Курды тоже обходятся без своего Государства, вот уже три тысячи лет.



19.08.2019 Уйгур Уйгуры, потеряв империю Монголии, заняли оазисы севера Тарима, в Кара-ходже или Кочо, древнем Турфане, в Кученге, в Бешбалыке, в Карашаре и Куче (843). [284]

Другая уйгурская группа, известная под именем Сары-уйгуры, осела в 860 или 866 гг. в западном Ганьсу, около Канчэу. [285]

Уйгурское княжество Канчэу просуществовало до 1028 г., времени, когда оно было завоевано тангутами. [286]

Уйгурское княжество Бешбалык – Куча развивалось до самого расцвета эпохи Чингиз-хана, до XIII в.

И тогда на основе древней "тохарской" культуры, точнее, кучанской, т.е. индо-европейской, с которой они пересеклись, уйгуры развили совместно с кучанской культурой, интересную манихейскую, несторианскую и буддистскую цивилизацию.

Заселение уйгурами Турфана и Кучи повлекло за собой тюркизацию этих древних индо-европейских земель, что происходило поэтапно, так как смешение уйгуров с местным населением могло привести к созданию на некоторое время двуязычного населения.

Вот на что указывают мусульманские источники, в которых говорится, что наряду с их тюркским говором жители Уйгурии долгое время владели другим языком, на котором они общались между собой. [287]

Во всяком случае уйгуры извлекли пользу из литературного наследия богатства "Тохарского" мира, который они продолжили.

Уйгурская литература как ксилографическая, так и письменная, обнаруженная английской, немецкой и французской экспедициями в нынешнем Синьцзяне, свидетельствует, что страна, сохраняла свое активное интеллектуальное прошлое. [288]

Уйгуры заслужили таким образом стать "профессорами цивилизации" тюрко-монгольских государств от Алтая до Орхона, как найманов XII в., так и чингизханидов XIII в.

Которым они направили специалистов писарей, предоставили "канцелярии" и свою письменность.



19.08.2019 Уйгур Уйгурская империя стала господствующей силой Верхней Азии.

Императорский двор Тан ни в чем не мог отказывать Уйгурам, враждебность которых могла разрушить империю, союз с ними оказался спасительным и они были на равных с Китаем – новое явление отношений между китайцами и варварами. [274]

При этом последнем кагане "небесном", и в его честь были выгравированы около Карабалгасуна на левом берегу Орхона, известные предложения на трех языках: китайском, уйгурском и согдийском, из которых мы почерпнули эти сведения. [275]

Учение манихеизма, вместе с тем, что оно содержало христианские и маздеистские философские элементы, а также иранского искусства, было направлено на то, чтобы приобщить уйгуров к цивилизации.

Надписи Карабалгасуна говорят, что "эта страна с варварскими обычаями и наполненная запахом крови превратилась в страну, где употребляют в пищу овощи, страна, где было распространено убийство, стала страной, где начали поощрять за добрые дела".

Неоднократно (770, 771, 807) уйгурские посольства были при династии Тан покровителями манихеиских общин, которые существовали в Китае или намеревались там обосноваться.

С 768 г. каган добился от Поднебесной декрета, разрешающего пользоваться манихейским учением в Китае.

Для уйгуров были сооружены манихейские храмы (771) в Кингчэй Хубея, в Иангчэу Канси, в Шаохинге Чекианга и в Нанчанге Канон.

Уйгурское посольство в 807 г. попросило разрешения построить новые манихейские храмы в Лояне и Тайюане.

Турфан, [276] который входил во владения уйгуров, также насчитывал процветающие манихейские сообщества, как об этом свидетельствуют фрески и миниатюры, связанные с этим верованием, найденные, в частности в Идикут-шахри, экспедицией Фон Ле Кока.

Небезынтересно видеть на миниатюрах рядом с уйгурскими донаторами, портреты манихеиских священников в белых одеяниях, к тому же здесь мы видим первые известные персидские миниатюры. [277]

Именно из Персии манихейские миссионеры доставили в то же время, что и религию, технику живописи, которую они рассматривали, и небеспричинно, как превосходное пропагандистское средство.

Уйгурские донаторы также фигурируют на некоторых буддийских фресках турфанской группы памятников, в частности, Муртук-Безаклика. [278]

Разодетые в величавые церемониальные костюмы, с великолепными дворцовыми одеяниями, с митрой или тиарой на голове, с дамами, предлагающими цветы, их прислугой и музыкантами, они являются свидетельством богатства и великолепия уйгурской культуры.

Чуть далее на этих же буддийских фресках видны другие донаторы с бородами, тюркоиранского типа, наподобие нынешних кашгарцев, с плоскими головными уборами, в сопровождении верблюдов и мулов, они подобны буддийским магам-правителям и представляют перед нами согдийские караваны, с помощью которых уйгурская империя вошла в контакт с религиями Ирана. [279]

Наконец, в уйгурском Турфане имеются еще несколько прелестных фресок несторианцев.

Но только после 840 г., особенно в следующую эпоху во второй половине IX в. начале X в., уйгуры, изгнанные из Монголии, в большинстве своем, нашедшие убежище в Турфане, создали новое княжество, где уйгурское турфанское искусство стало развиваться, особенно в Муртук-Безаклике.

В то же время, заимствовав у Ирана или Внешнего Ирана их манихейскую религию, уйгуры переняли также в том же регионе, отчасти в Трансоксиане, согдийский алфавит, восходящий к древнесирийскому языку и сами создали на этой основе особую уйгурскую письменность, которая предназначалась в том же IX в. для замены древнего тюркского алфавита (тукю) Орхона. [281]

С помощью этой новой письменности уйгуры создали национальную литературу, первую в истории тюркских литератур, на которую они переводили с иранского языка многочисленные манихейские тексты, осуществляли переводы с санскрита, кучанского и китайского языков многие буддийские тексты. [282]

Уйгуры, таким образом, значительно опередили другие тюркомонгольские народы, учителями которых они оставались до эпохи Чингиз-хана.



18.08.2019 Читайте Рериха "Сердце Азии". Он подробно описывает Западный Китай и его жителей - сартов.



18.08.2019 Уйгур Чингиз-хан собрал вблизи истоков Онона на большой ассамблее или курултае [495] всех уже подчиненных Тюрко-Монголов, в данном случае кочевников современной внешней Монголии.

По этому случаю он был провозглашен всеми монгольскими и тюркскими племенами высшим ханом.

Или, как переводит Секретная История, каганом или кааном согласно старой титулатуре Жуан-жуанов в V в., перешедшей с тех пор ко всем наследственным хозяевам Монголии, Тукю VI в. и Уйгурам VIII в. [496]

После падения Уйгуров в 840 г., империя степей практически находилась в упадочном состоянии.

Чингиз-хан, объявленный высшим ханом "всех тех, кто живет в войлочных палатках", заявлял, что эта старая империя, поочередно находившаяся во власти предков Тюрков (Хун-ну), затем предков Монголов (Жуан-жуаней и Эфталитов), затем заново Тюрков (Тукю и Уйгуров), была окончательно восстановлена в пользу Монголов.

Тюрки, как и Монголы, были, таким образом, включены в новую монгольскую нацию (монгол улус, монголджин улус) и отныне именно под этим именем Монголов будут известны победители и побежденные.

Вся Монголия была подчинена.

Знамя Чингиз-хана, белое знамя с девятью языками пламени, станет флагом всех Тюрко-Монголов.

Уместно заметить, что во время поражения Найманов, в 1204 г., хранитель печати Тайана, Уйгур Тататона, попав в руки Монголов, перешел на службу к Чингиз-хану. [494]

Таким образом, при Завоевателе образовался зародыш монгольской канцелярии с уйгурскими "кабинетами".



18.08.2019 Развивая мысль можно сказать что в Алтайском крае, жителей по местожительству (природным условиям и условиям хозяйствования) называть так: уйгуры (жители равнин алтайского края) и кыргызы жители Горно-Алтайского округа.

Если посмотреть на участников фольк-музыки Алтай-кай там музыканты ничем от казахов неотличаются. А кашгарские уйгуры больше похожи на персиян, а уйгуры верховий рек Или и Черный Иртыш тоже неотличаются ничем от казахов, то есть алтайские люди. А город Урумчи совсем новый город и кто там живет незнаем.



18.08.2019 Уйгур Линейный дискриминантный анализ (LDA) - проведен для поиска "предковых" (ancestry-informative) маркеров, отделяющих уйгуров от других популяции.

Для этого из всей изученной панели STR маркеров были удалены те, которые имели нулевые или дуплицированные аллели.

В результате для анализа было оставлено 9 STR маркеров, и индивидуальные гаплотипы по этим 9 STR маркерам были визуализированы на графике двух LDA факторов.

Однако график LDA не выявил очевидного отделения образцов уйгуров от других популяций (красный цвет), хотя восточноазиатские образцы хорошо отделяются от европейских.

Полученные данные еще раз склоняют чащу весов в пользу того, что генофонд уйгуров сформировался в результате взаимодействия восточноазиатских популяций и миграций из западной Евразии.



18.08.2019 Уйгур Таримцы - первые древние тюрки на Востоке.

Таримские мумии – мумифицированные тела европеоидов, сохранившиеся в засушливых условиях пустыни Такла-Макан, Турфана и в некоторых других областях Таримской впадины, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Эти на удивление хорошо сохранившиеся человеческие останки были обнаружены в засушливых соляных песках пустыни Такла-Макан, которая является частью Таримского бассейна в Восточном Туркестане.

Прекрасно сохранившиеся продолговатые лица имели глубоко посаженные глаза, крупные носы и тонкие губы.

Некоторые из них, судя по радиоуглеродным данным, жили во II тыс. до н.э.

О том, как были обнаружены захоронения мумий рассказал в своей книге "Лоулань" японский писатель Иноуэ Ясуси: "В один из дней Гедин нашел в пустыне Такла-Макан два захоронения. Одно из них находилось на вершине холма, а другое на некотором отдалении, у его подножия.

О том, как было обнаружено это последнее захоронение, Гедин в подробностях рассказал в своей книге: "Но вот, наконец, последние препятствия устранены, и мы, затаив дыхание, со всеми возможными предосторожностями поднимаем гроб на поверхность месы. Форма гроба оказалась характерной для этого многоводного района: она в точности воспроизводила обычную лодку-каноэ, только корма и нос у этой лодки были спилены и заменены ровными торцевыми стенками.

Две доски, образовавшие крышку гроба, были подняты еще до того, как рухнула стенка, отделявшая захоронение от мессы: мы просто пылали желанием увидеть тело незнакомца, который так долго и безмятежно здесь покоился.

Однако увидели мы не тело, а шерстяное покрывало, в которое оно было укутано с головы до пят.

Впрочем, покрывало оказалось настолько ветхим, что рассыпалось в прах при самом легком прикосновении…

А когда мы сняли часть ткани, которая скрывала голову, то, наконец, увидели… Увидели ее – беспредельной красоты владычицу пустыни, Принцессу Лоуланьскую и Лобнорскую…"



17.08.2019 Уйгур Популяция уйгуров на графике расположилась между европейскими (кластер синего цвета) и восточноазиатскими популяциями (кластер розового цвета), вблизи от популяций Центральной Азии

(Tarlykov et al., 2013; Lacau et al., 2011; Dulik et al., 2011; Di Cristofaro et al., 2013).

При этом популяции хань Китая (кластер желтого цвета) генетически далеки от уйгуров.

В то время как другие народы Китая близки к генофонду уйгуров и других восточноазиатских популяций (кластер розового цвета).



17.08.2019 Посмотрите не один узбек не кричит о узбеках мы мы на сайте за это уважаю их скромные люди. Хотя их история побогаче уйгурской никто не выставляется. Хоть имеют национальные чувства держат в себе не хвастаются. Ты уйгур если хвалишся хвались собственными достижениями а если хвалишься уйгурскими то они все равно они не твои это другие люди это не ты. Они уже прожили и умерли что ты ищешь среди мертвецов. За их счет ты не возвысишься и их не возвысишь не уподобляйся несносным глупцам..



17.08.2019 Что ты развел тут уйгуры уйгуры кому вы нужны вы чужие что вам надо от нас ? Не нужна ваша история и вы не интересны. Зачем нам это все пихаешь а уйгур не пошел бы ты со своим уйгурством иди это пихай уйгурам. Зачем нам таранчи иноземцы ничего не надо сгинь. Не раздражай людей ты один работаешь против уйгур ты настраиваешь людей против уйгур. Раньше я хорошо относился к уйгурам а ты заставляешь людей презирать уйгур сгинь же пожалей уйгур если ты уйгур если враг уйгур то продолжай.



17.08.2019 Уйгур В истории собственно древнеуйгурских племен выделяются три основных периода:

- Период государственных образований в Монголии и Джунгарии (союзы кочевых племен IV-VI веков).

- Период раннегосударственных кочевнических образований - каганатов - в Центральной Азии

(Первый Уйгурский каганат, 647-689 годы;

Второй Уйгурский каганат, 744-840 годы).

- Период возникновения и длительной исторической жизни оседлых государств в Восточном Туркестане и Ганьсу, IX-XIII вв.

Исторические сведения о союзах племен, предшествовавших образованию двух Уйгурских каганатов, весьма отрывочны и не позволяют составить целостного представления об истории уйгуров того времени.

Более полными являются сведения, относящиеся к последующим двум периодам истории уйгуров, их государственности в Монголии, Восточном Туркестане и Ганьсу.



17.08.2019 Уйгур Древние Уйгуры (вэйху, хойху, ойхор) - один из крупнейших средневековых этносов, сыгравших значительную роль в этнополитической истории народов Центральной Азии.

История древних уйгуров на основе сведений письменных источников прослеживается на протяжении почти тысячелетнего периода.

Начиная со времени появления на международной арене племенного объединении "гаочэ" - "тегрег" (высокотележники) в IV веке.

До XIII-XV вв., когда древние уйгуры окончательно влились в состав новоуйгурского или современного уйгурского этноса Восточного Туркестана и желтых уйгуров Ганьсу.

Историческая жизнь протоуйгурских племен в эпоху, предшествовавшую этому временному отрезку, т.е. ранее IV в., не поддается реконструкции, однако, известно, что она непосредственно связана с гуннским племенным союзом.



17.08.2019 "авторы объясняют миграцией орхонских уйгуров"

А вот тут если можно поподробнее. В руки китайцев попала книга "Толкование снов" на древнеуйгурском языке. Китайцы подарили эту книгу Англичанам. Где-то в английском музее хранится.

Вы можете читать эту книгу без переводчика? Понимаете смысл?

Древнеуйгурский алфавит существовал. Нечто среднее между рунами и иероглифами.



17.08.2019 Уйгур Уйгуры: между Азией и Европой

Популяция уйгуров находится между европейскими и восточноазиатскими.

Такое положение характерно для смешанных популяций, которые всегда располагаются на дереве между исходными популяциями (Kopelman et al., 2013).

На дереве по данным панели из 23 STR маркеров (рис. 4А) популяция уйгуров кластеризуется с популяциями хуэй, венгров, монголов.

Авторы статьи объясняют это тем, что население хуэй сформировалось в XIII веке в ходе смешения популяций Центральной Азии - монголов, ханьцев и уйгуров.

Близость уйгуров с венграми, по мнению авторов, согласуется с предположением об азиатской прародине мадьяров (Biro et al., 2009, 2015; Csanyi et al., 2008; Nagy et al., 2011; Pentelenyi et al., 2014).

Тесную связь с монголами, авторы объясняют миграцией орхонских уйгуров (Orkhon Uyghurs), предков современных уйгуров, которые смешались с коренным населением Синьцзяня, таким, как тохары (Tocharians).

Которые в свою очередь генетически близки к популяциям Северной Евразии (Cui et al., 2004; Mallory et al., 2008; Zhang et al., 1982).

Этот же аргумент авторы используют в качестве объяснения того, что исследованная популяция уйгуров ближе к европейским популяциям, нежели к восточноазиатским, как это представлено в их результатах анализа AMOVA.



17.08.2019 Бадалов может хватит обсуждать этих террористов?



17.08.2019 Шынгыз Хан 15:26 17.08.2019 Уйгур | 178.63.68.137 [x]

Современные уйгуры, казахи, башкиры и некоторые другие народы Сибири, Центральной Азии и Приуралья ведут свое начало от древнего рода R1b1 и сохраняют ту же гаплогруппу вот уже 16 тысяч лет.

Уйгур не надо подмазываться! Ты уже показал свое лицо - лицо лживого раба, готового лизать жопу китайцам за чашку лапши! Вы никогда не были нам родственниками - волк (казах) - свинье (уйгур- таранчи) не товарищи и тем более не родственники! Знай свое место и лучше езжайте в свой Китай!



17.08.2019 Акскл Тюрки-кочевники господствовали над всеми народами Старого Света, куда могла дойти их конница. Поэтому многие народы получили названия родов-племен тюрков-кочевников. Отсюда и путаница. Аристократия всех народов мира имеет одинаковые и чисто казахские традиции - строгое прослеживание родословной по мужской линии, конные развлечения, охота с ловчими птицами и пр.



17.08.2019 Уйгур На основании данных ДНК-генеалогии выдвинуто и обосновано положение, что в древности, вплоть до середины 1-го тысячелетия до н.э., во всей Евразии, вплоть до Атлантического океана, поочередно доминировали два языковых поля – тюркское (прототюркское) и индоевропейское, языки гаплогрупп R1b и R1a, соответственно.

Современные уйгуры, казахи, башкиры и некоторые другие народы Сибири, Центральной Азии и Приуралья ведут свое начало от древнего рода R1b1 и сохраняют ту же гаплогруппу вот уже 16 тысяч лет.

Гаплотипы носителей гаплогруппы R1b Евразии

Сопоставим гаплотипы уйгуров, с одной стороны, и чувашей, болгар, венгров с другой, все - гаплогруппы R1b.

Уйгуры обычно имеют более древнюю подгруппу R1b1b1, которая преимущественно осталась в Азии.

У уйгуров, а также у многих узбеков, таджиков, тувинцев, казахов он происходит от предкового гаплотипа:

13-19-14-11-13-13-12-12-14-14-13-16

По сравнению с "модальным атлантическим" он отличается на 11 мутаций.

Зная, что каждая мутация образуется в среднем раз в тысячу лет, уже можно видеть, как далеко во времени отстоят предки азиатских и европейских носителей гаплогруппы R1b.

Более детальные расчеты с более протяженными гаплотипами показали, что общий предок как азиатских, так и европейских гаплотипов жил в Азии 16 тысяч лет назад.

Это, видимо, минимальная нижняя временная планка прото-тюркских языков.



17.08.2019 Правда то что моголы были правителями уйгуров. Потому что уйгуры постоянно имели над собой правителей тюркских кровей поэтому язык у уйгур тюркский приняли язык своего господина тюрка раньше был лжетохарский. Еще уйгуры очень боялись жунгар даже в своих сказках они они пугали детей джунгарами.



17.08.2019 Современные уйгуры это народ с неправильным названием они по начальному происхождению ложные тохары. Были настоящие тохары ираноязычные которые жили в районах пограничных с Афганистаном. Те которые проживали в Кашгаре и близлежащих районах это ложные тохары говорившие на другом языке. Когда эти тохары жили у себя в городах настоящие уйгуры жили в Монголии воевали захватывали земли и не имели ни какого отношения к лжетохарам. Когда уйгурам пришел конец в конце 1 тысячелетия нашей эры остатки растворились среди китайцев а также среди среднеазиатских тюркских народах. И угораздило небольшой части уйгур поселится в Синзяне. Никакого перелома культуры кашгарских насельников не произошло как ходили в халатах так и до сих пор ходят. Остались теми кем и были раньше. А настоящие уйгуры были кочевым народом воинственные и скотоводы а подкосила их религия манихейство. Вот они и исчезли тысячу лет назад умерли как народ. То что сейчас существует под именем уйгур это фейковые уйгуры то есть ложные. В истории есть примеры когда народ называли не своим именем это не только уйгуры. Есть славянский народ под именем болгары они по сути не являются болгарами. Болгарами тюрками были их владетели захватчики ханы Аспарух и другие династия длилась около 300 лет. За это время эти ханы сотворили государство для славян защищали их со своими тюркскими воинами расширяли пределы их государства. Ханы и их солдаты растворились среди болгар а имя осталось но болгары не являются булгарами они другой славянский народ. А потомки настоящих булгар остались и сохранили свое имя это кавказские балкарцы. От древности грузины называли их астиагами то есть азами. Еще остались потомки азов булгар в Поволжье те кого сейчас называют татарами это в немалой части потомки булгар азов. В Средней азии еще до недавних времен изделие из хорошей кожи называлось булгар от производителей из Булгара Поволжья.



17.08.2019 Пост . По мнению В. П. Юдина, сопоставление этнонимов долан и доглат (дуглат) с фонетической и морфологической стороны не должно вызывать особых возражений.



17.08.2019 Пост Долланы - это наверное исторические доглаты? Мухаммада Хайдара?



17.08.2019 Уйгур К XX в. лишь несколько групп тюркского населения, напрямую возводимых к могулам Восточного Туркестана, сохранили традиционное могульское племенное деление.

Это нюгейты, доланы, лобнорцы, ардбуль, хурасан.

Остальные могулы вошли в состав различных этнографических групп уйгурского народа.

Немалая часть сословия уйгурских беков (местной знати) была также потомками знатных бекских могульских фамилий.

Одно из сословий уйгурской знати - хакимбеки происходили от восточной ветви ханов чагатаидов.

Они сохраняли свое влияние в уйгурском обществе вплоть до середины XX в.

А их вассальные княжества (Кумульское и Турфанское ханства) существовали до 1930 г. когда они были упразднены гоминьданским правительством Китая.

Могульский компонент в уйгурском этносе достаточно весомый, оставивший в культуре, традициях, литературе.

"Тарихи Рашиди" Мухамад Хайдар Дуглата, "Хроники" Шах Махмуда Чураса, многочисленные тазкира жизнеописания могульских ханов, о Туглук-Тимур-хане, Саид-хане и др.

Мифологии и многочисленные сказки, такие как о "Чин Темур батуре".



17.08.2019 {http://ru.wikipedia....Илийские_уйгуры}

In 1921, Sergey Malov was behind the idea of renaming the Xinjiang Turkic to Uighur at the Tashkent Conference.[1]

В 1921 году Сергей Малов стоял за идеей о переименовании этих Синьцзянских тюрков в уйгуров на Ташкентской Конференции.

http://en.wikipedia....alov

The term "Uighur" was adopted for this language in 1921 at the suggestion of S. E. Malov, although Uighur is not a linguistic continuation of the Old Uighur language.

Термин "уйгур" был принят для этого языка в 1921 году по предложению С.Е.Малова, хотя уйгурский (язык) не является лигвистическим продолжением старо-уйгурского языка.



17.08.2019 MODERN UZBEKS

By Edward A. Allworth, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, California, 1990

с.206 (мой перевод - А.)

...Подобное же законодательство случилось и с близкими родственниками узбеков - таранчи, кашгарлыками и им родственными. Уже в конце июня 1921 года Советы организовали съезд "Джунгарских и алтышарских трудящихся" в Ташкенте для того чтобы принять название "уйгур" как общее имя для таранчи и других оседлых народов живущих и в РСФСР и китайском Туркестане (Синьцзяне). В 1930-х годах, по мере увеличения русского присутствия в Западном Китае, название "уйгур" распространялось, охватывая этих восточных туркестанцев 29. Русские никогда не проводили плебисцита среди населения Центральной Азии, не созывали народного референдума для выбора группового имени, наиболее желаемого для таранчи или сартов, во время 1920-х годов. Эти власти произвольно выбрали мертвые или умирающие средневековые названия и присудили их политическим декретом народам этого региона.

Уйгуры (сарты):

семиреченские уйгуры (таранчи )

ферганские уйгуры (кашгарцы , кашгарлыки )

хотанцы (хотанлыки )

{{ http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?%F1%E0%F0%F2%FB }}

Сам термин "уйгурский" в применении к языку населения Восточного Туркестана появился лишь после 1921 года, когда в Ташкенте прошел съезд представителей уйгурской интеллигенции, на котором, по предложению академика Малова, наименование "уйгур" было восстановлено в качестве этнонима оседлого тюркского наседения Восточного Туркестана. До этого жители оазисов именовали себя и свою речь по месту проживания, то есть кашкарлик и кашкар тили в "кашгарцы" и "кашгарский язык", турпанлик в "турфанцы", таранчи и таранчи тили (дословно "земледельцы") в "жители илийского края" и "таранчинский язык" и т. д. Ахун в узбекское название ферганских уйгуров. В дореволюционной русской литературе уйгуры именовались также сартами и малобухарцами...

Таранчи (происходит от слова "тары" - просо) - средневековый термин, употреблявшийся для обозначения мусульманских земледельцев китайской области Кульджа в современном СУАР, в особенности тех, кто имел тюркское или тюркско-"монгольское" происхождение. В некоторых источниках термин стал употребляться и по отношению ко всем земледельческим мусульманским народам тюркско-"монгольского" происхождения всей Средней Азии, так как в переводе с чагатайского языка попросту означает "земледелец", "крестьянин".

Кроме таранчей - земледельцев, также в ходу долгое время были термины - сарты (для обозначения горожан, ремесленников, жителей крупных оазисов) и, наконец, моголы (также доланы) для обозначения правящего класса.

Впоследствии, в ходе так называемой Большой Игры, когда тюркские племена оказались разделены границами и получили свои республики, термин таранчи стал синонимом слову уйгур, а затем был вытеснен им. Сартами поначалу именовали современных узбеков, но затем и он вышел из употребления.

В 1881, после поражения мусульманского восстания в Китае, часть таранчей переселилась в Семиреченскую область, где и сейчас проживают уйгуры. В настоящее время термин таранчи - архаизм или историзм.



17.08.2019 Уйгур Тохары - (в древнегреч. источниках) и юэчжами (в кит.источниках), индоевропейские племена, самоназвание которых неизвестно, населяли Восточный Туркестан с эпохи бронзового века.

Последние письменные памятники тохарского языка датируются 6-8 вв.н. э.

Первые тюркские уйгурские племена в регионе появляются начиная с первой пол. 1 тыс. н. э.

Считается, что ассимилированные уйгурами тохары дали такие данные гаплогрупп ДНК уйгуров.

У уйгуров высокая доля гаплогруппы R1b[3], наиболее распространенной на западе Европы, особенно у кельтских народов (около 20%).

и R1a, распространенной в основном в восточной Европе и Индии (около 30%).

Тюркоязычие уйгуров, уже к периоду полной миграции кочевых и полукочевых уйгурских племен в Восточный Туркестан в 9 в.

На территории региона было широко распространенно два близких языка, называемых караханидско-уйгурским (район Кашгарии и Или) и древнеуйгурским (район Турфана, Кумула, Урумчи), на современном потомке которых - новоуйгурском языке - и разговаривают современные уйгуры.

Древнеуйгурские легенды (Огузнаме и др.) и мифы (происхождение от волка и др.), а также часть традиций (мужские союзы, собрания) широко распространенны у современных уйгуров.



16.08.2019 Уйгур Могульский пласт

Последним крупным этническим компонентом вошедшим в состав современного уйгурского этноса стали могулы (тюркизированные монголы),

Могулы ассимилировались с уйгурами несколькими волнами начиная с XIII в., и состояли из таких племен как:

барлас, дуглат, нюгейт, арлат, чурас, байрин и другие.[1]

Последняя крупная волна могулов пришла с чагатаидом Саид-ханом в начале XVI в.

Изначально говорившие на монгольских языках могулы постепенно ассимилировались местными тюрками-уйгурами.

Перешли на местный тюркский Уйгурский язык названный чагатайским, приняли ислам (XIV в. Туглук Тимур-хан), и стали оседать.

Первым племенем уже практически ассимилированным к XVI в. стали дуглаты.

Часть доглатов, постоянно или в основном находившаяся в Кашгарии, по-видимому, ранее других вступила в этническое взаимодействие с уйгурами и до XVI в. в значительной степени была ассимилирована. В. П. Юдин



16.08.2019 Уйгур Современные ученые считают, что современные уйгуры являются потомками древних уйгуров, мигрировавших в бассейн Тарима после падения Уйгурского каганата и ассимилировавшие тохаров, а также древние сакские племена и другие индоевропейские народы, населяющие Таримскую впадину до прихода тюркских уйгуров. [42]

Анализ ДНК показывает, что народы Центральной Азии, такие как уйгуры, являются смешанными "европеидами " и восточноазиатами. [23]



16.08.2019 Уйгур твои предки не делали набегов они торговали и выращивали арбуз. Набеги делали другие народы. За тысячелетия существования вашей толпы вы не сделали не одного набега ни одного завоевания только не ссылайся на древних огуз-уйгуров вы не огузы и это правда.



15.08.2019 Уйгур 17:16 15.08.2019 Асатулло | 37.130.229.149 [x]

китайцы и уйгуры - нации - клоны

-------------------

Конечно, Уйгуры и китайцы - это не нации-клоны.

Но, доля правды в этом сравнении есть!

Уйгуры - единственный древний народ, который выжил рядом с могучим Китаем и, самое главное, приобрел стойкий иммунитет к китайцам.

Великие монголы, захватившие Китай, растворились в небытие.

Кто-то слышал о сопротивлении Внутренней Монголии в Китае?

Великие маньчжуры, управляющие Китаем более 300 лет - канули в лету.

Кто-то слышал о сопротивлении Маньчжурии?

И только Уйгуры не только усилились и увеличили свою территорию до невероятных размеров - но и ЕДИНСТВЕННЫЕ бросили вызов могучему Китаю и побеждают его.

Уйгуры заставили председателя Си одеть уйгурскую доппа (тюбетейку) и говорить по-Уйгурски.

И то, что Уйгурские боевики взорвали вокзал с которого уезжал председатель Си - было прелюдией для Уйгурской ловушки.

Так Уйгуры вынудили пойти Китай на беспрецедентные меры по "перевоспитанию" и опозорили Китай перед всем миром.

Теперь Китай вынужден оправдываться и приглашать правозащитников со всего мира и что-то блеять - это мощнейший и продуманный Уйгурский удар по имиджу Китаю.

Заметим, при этом НИ ОДИН уйгур не пострадал имуществом и не убит в "школах перевоспитания".

Те бесчинства, которые творят сегодня китайцы Сянгана (Гонконга) в городе - не поддержит никто в мире - это анархия.

Китай сломает "хулиганов" и ни один правозащитник не сможет упрекнуть Китай.

Еще раз повторю - падение коммунистического Китая начнется именно с Уйгурстана (СУАР).

Тысячи лет мы - Уйгуры, заставляли китайских императоров платить нам дань и строить великие стены от наших набегов.

Старая китайская притча - не бойся конца света, бойся Уйгуров!



15.08.2019 Асатулло китайцы и уйгуры - нации - клоны - читайте Тюняева.

_________________________________________

обыкновенный фашизм



15.08.2019 ASTANA китайцы и уйгуры - нации - клоны - читайте Тюняева. Это биороботы без Души, совести, чести, разума, в них нет ничего человеческого. Свою природу они загадили давно. Жаль, что Россия позволяет вывозить им свой лес в таких кошмарных объемах. ЭТО УГРОЗА ЖИЗНИ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. ПОЛСИБИРИ УЖЕ ВЫВЕЗЛИ В Китай. Зачем им столько леса? Будут реэкспортом заниматься, что запрещено правилами ВТО. Увеличение содержания СО2 - углекислоты- приведет к гибели всего живого на Земле. Но тк китайцы и уйгуры - клоны и биороботы они не думают об остальном человечестве. Истребить нужно эту заразу на Земле.



15.08.2019 Уйгур 08:32 15.08.2019 Bagysh | 213.145.157.222 [x]

Конечно, уйгуры самый многочисленный народ Центральной Азии, если включать в понятие ЦентрАзии Восточный Туркестан

------------------------

Географический центр Азии находится на территории Восточного Туркестана (СУАР) - примерно в 30 км от уйгурской столицы Урумчи.



15.08.2019 ШЫНгысхан 13:38 15.08.2019 Уйгур | 178.63.68.137

Китай располагает огромными финансовыми ресурсами, из которых правительство Уйгурстана (СУАР) щедро финансирует Уйгурскую культура и науку. Чего не скажешь о бедных ЦА странах.

В чем проблема Уйгур, почему так распинаешься хваля Китай, который угнетает твоих же единокровных братьев таранчи!

Рабы всегда хвалят своих хозяеев в надежде получить кусочек пожирнее! Такова рабская психология называемых себя уйгурами - рабского племени таранчи!

Езжай в свой Китай и живи там счастливо - достойной тебя рабской жизнью!



15.08.2019 Пост Никогда не знал что в СУАР уйгурский на ряду с китайским гос. язык



15.08.2019 Уйгур 08:32 15.08.2019 Bagysh | 213.145.157.222 [x]

А сейчас Китай сделает все, чтобы ассимилировать все народы на своей территории, и пикнуть никому не даст.

-----------------------

Слухи об ассимиляции Уйгуров сильно преувеличены.

Скорее, речь идет о глобализации уйгурского народа.

В Уйгурстане (СУАРД два государственных языка - Уйгурский и китайский (путунхуа).

Большинство уйгурского населения двуязычны - все знают родной язык и свободно владеют китайским.

Все национальное культурное достояние уйгурского народа сохранено в полном объеме (письменность, тысячелетние литературные и научные труды, национальная музыка и медицина и т.д.)

Китай располагает огромными финансовыми ресурсами, из которых правительство Уйгурстана (СУАР) щедро финансирует Уйгурскую культура и науку.

Чего не скажешь о бедных ЦА странах.

При этом, свободное владение китайским языком и международно признанное китайское образование, дает уникальные преимущества Уйгурам.

К примеру, у тюрков в постсоветских станах получение образования на русском языке считается более конкурентным, чем на национальных языках.

Хотя, русскоязычные школы и университеты сокращаются.

Образование на местных языках - ниже плинтуса.

При этом, русский язык - умирающий язык, в отличие от китайского.

Так, русскоязычный сегмент Интернета - это всего 4% от мирового интернета.

Китаеязычный интернет - до 50% мирового интернета, более 1 млрд пользователей, в том числе, миллионы уйгуров.

Высокими темпами развивается и Уйгурский интернет.

В то время как, интернет на национальный языках в ЦА странах - скорее мертв, чем жив.



15.08.2019 АлиБадалов террористы, что с них взять



15.08.2019 Bagysh Конечно, уйгуры самый многочисленный народ Центральной Азии, если включать в понятие ЦентрАзии Восточный Туркестан, но в настоящий момент их выживание, как самостоятельного этноса, под большим вопросом, несмотря на понты Уйгура. Не на тех поставили в свое время, элита ошиблась, понадеялись на богатство. А сейчас Китай сделает все, чтобы ассимилировать все народы на своей территории, и пикнуть никому не даст.



15.08.2019 Оседлые сарты оазисов Восточного Туркестана решившие себя называть уйгурами только в 1921 году, никакого отношения к древним кочевым уйгурами не имеют. Их настоящие названия сарты, таранчи, от слова тары - просо, малобухарцы.



15.08.2019 "Во всемирно известных уйгурских Безеклик - пещеры тысячи Будд - есть хорошо сохранившиеся фрески древних уйгурских каганов, жемчужины коллекций ведущих музей мира.

Любой может увидеть, как выглядели Уйгурские вельможи с 8 века и позже."

А можно поподробнее, какие ключевые слова искать?

Уважаемые казахи, а отчего такое резкое неприятие уйгура?

Человек говорит на нашем языке. Хорошим называет приблизительно тоже что и мы называем хорошим (образование, медицина, культура, мир).

А то что хвалит и славит свой народ так то ведь понятно: "Всяк кулик свое болото хвалит" (а еще чистит, холит, лелеет СПРН на ней строит и ПРО-ой непрошибаемой накрывает свое "болото"). Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566206160

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Глава государства подписал Указ о пересмотре порядка назначения руководителей ряда организаций республиканского уровня

- Аскар Мамин проинспектировал ход восстановительных работ в г. Арысь и строительства объектов в Туркестане

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №585

- Кадровые перестановки

- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством первого президента

- В Казахстане участились "межнационально-трудовые" конфликты

- Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС будет запущен не позже 1 января 2025 года

- 21 тысяча семей, получающих АСП, скрыли реальные доходы

- Казахстанцы все чаще покупают новые автомобили