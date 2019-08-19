Прошу освободить досрочно, чтобы восстановить свой дом (обращение к Президенту Ш.Мирзиееву)

19:29 20.08.2019

Уважаемый Шавкат Миромонович,



Я Кахрамонов Хужарустам Кахрамон угли гражданин РУз ,уроженец г. Ташкент очень прошу Вас помочь вот в чем.



Мирабадским судом по уголовным делам г.Ташкент в июне этого года я осужден на 3 года лишения свободы в колониях поселениях по ст 168 ч.2 УК РУз. 6 мес я находился в СИЗО 1 и соотв мне осталось 3 мес срока в колонии поселение до выхода на исправительные работы. По распределению я попал в колонию поселение 51. У меня к администрации и сотрудникам колонии поселение 51также как и к СИЗО1 и в целом к ГУИН МВД РУз претензий нет и никогда не было. Никто на меня давления не оказывал и прав моих не нарушал.



Прошу Вас Уважаемый Шавкат Миромонович позволить мне оставшиеся 3 мес срока отбыть на своей стройке трудясь у себя в строящемся скромном доме под надзором участкового. Я мотаюсь по чужим стройкам в то время как мне самому и моим младшего школьного возраста детям негде жить из за недостроя. Мои детки и жена вынуждены вот уже полгода жить в тяжелых жилищных условиях в тесном старом доме ее родителей. По своей прописке я никогда не жил в доме бабушки (это подтвердит махаллинск ком).



Прошу Вас очень дать мне возможность до наступления зимних морозов завершить ремонт своего дома по адресу Таш обл, ...кфй, ...мфй, ул ... дом на имени моей матери. Больше нам с детьми жить негде. Это ведь тот же мой труд как и на объектах колонии поселение под надзором участкового. В другом случае этой зимой когда я освобожусь куда бежать за помощью когда мне с малыми детьми будет негде жить. (Фото недостроя прилагаю) .



Строй материалы уже имеются у меня дома. Необходим лишь мой труд. Помогите мне пожалуйста в оставшийся мой срок отбывания наказания в колонии поселение трудиться на Своей Стройке под гарантию ответственных лиц на основе трудового договора. Мои дети и жена ведь тоже часть нашего общества на благо которых кроме меня некому там заниматься ремонтом и строительством участка до наступления зимних морозов. Мой младший сын пойдет в первый класс уже совсем скоро. Дайте мне пожалуйста возможность помочь ему.



С УВАЖЕНИЕМ

Кахрамонов Х.К

99893 0016452