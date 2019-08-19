Посредник (черная антиутопия), - Эрик Ханымамедов

00:44 21.08.2019

Посредник



Алмаз привычно проснулся до сигнала на мобильнике. Окон в его секции как и во всем административном корпусе не было, но он знал что за окном еще темно. Время ночь-рассвет было их временем - Посредников.



Он оделся, глотнул вчерашнего холодного кофе, надел плотный, черный, металлический браслет на правое запястье и вышел из своей секции в общий коридор спального крыла. Все еще спали. Каждый день Алмаз первым начинал "объезд". Спустившись в гараж, он подошел к своему "Уралу". Это был модернизированный советский мотоцикл служивший ему еще с "ночи длинных ножей". Во время этой войны длившейся ровно год, он и еще человек пять близких друзей ездили по мятежным территориям пытаясь спасти как можно больше "чужих". Первое время безвластия и разгула криминально-полицейских банд на дорогах вынуждали передвигаться именно на мотоциклах, они были более маневренными и скоростными (после соответствующей модернизации), это позволяло уходить от погонь без потерь.



Сегодня Алмазу предстоял путь к границам татарского кластера. После поворота ключа зажигания по всему периметру мотоцикла загорелась синяя подсветка, и включились турбоускорители. Ворота гаража автоматически открылись и "Урал" Алмаза плавно выехал по бетонной дорожке к главным воротам Базы.



У главных ворот Алмаз притормозил: "Фархад, открывай". На мгновенье с вышки у ворот красный луч инфракрасного сканера метнулся к правому запястью Алмаза, в этот момент браслет был открыт.



- Удачной дороги, Алмаз! - смуглый парень на вышке слегка поежился. Ночь была прохладной, небо затянуло свинцовыми тучами, обещавшими всем своим видом затяжной ливень.



Через пару минут мотоцикл Алмаза скрылся из виду. До татарского кластера было несколько часов езды, База находилась в "серой зоне", она была равномерно удалена от всех кластеров, и их юрисдикция по Первому Межкластерному соглашению не действовала в пределах "серой зоны". Свободно передвигаться между кластерами могли только Посредники, и только по рабочим делам, но и они нередко имели шанс столкнуться с остатками криминально-полицейских банд на трассах между кластерами.



Впереди на горизонте показалась вышка татарского поста, Алмаз слегка прибавил скорость.



- Стой! - человек в полицейском шлеме у поста поднял правую руку, левая привычно лежала на Калашникове. На шлеме было изображение крылатого барса - символа татарского кластера.



- Браслет, - у второго подошедшего к мотоциклу в руках был инфракрасный сканер. Оба охранника поста презрительно смотрели на Алмаза, он расстегнул браслет и под ним на правом запястье тускло блеснул красным светом… герб СССР. Охрана посмотрела на сканер, подтверждение пришло.



- Есть "чужие"? - Алмаз не обращал внимание на презрительные взгляды охраны поста. Свою половину татарской крови, впрочем как и русскую половину он воспринимал спокойно. Он был рожден еще в СССР, помнил другие времена и не воспринимал иной реальности, особенно после "ночи длинных ножей".



- Да, осталась одна семья, за остальными ты уже не успел, мы немного развлеклись, - один из охранников поднял пуленепробиваемое стекло шлема, девичьи глаза блеснули ироничной злой усмешкой.



- Я их сам сотру, - Алмаз равнодушно взглянул на обочину дороги.



- Забирай, вместе с их фургоном, нам меньше мороки, - девушка продолжала зло улыбаться.



- Айдар! Подгони фургон с "чужими", - девушка махнула рукой кому-то в глубине поста.



Открыв дверь фургона Алмаз увидел пять человек с черными повязками на лицах и связанными за спиной руками. Смуглый крепкий мужчина, стройная блондинка, девочка - подросток и три мальчика примерно от пяти до десяти лет.



- Муж узбек, жена русская, а эти трое их отродье, бежали в среднеазиатский кластер. Им повезло, что ты успел, забирай, - охранник по имени Айдар захлопнул дверь фургона.



Закрепив на верхнем багажнике фургона свой "Урал" Алмаз сел за руль: "До следующего "объезда"".



- Езжай! Кара! (грязный, нечистый по-татарски - прим.) - девушка презрительно сплюнула на землю закрывая стекло шлема.



Алмаз развернул фургон и направился назад, к Базе. Отъехав на безопасное расстояние от поста, Алмаз остановил фургон. Открыл боковую дверь машины, вся семья инстинктивно прижалась друг к другу.



- Не бойтесь, я вас не сотру, - Алмаз снял повязку с лица мужчины.



- Я с Базы. Если вам очень нужно в среднеазиатский кластер, то мы подумаем, как вас туда безопасно доставить, - продолжал он, развязывая семье руки и снимая повязки. Муж с женой и дети со страхом смотрели на Калашников за спиной Алмаза.



- Мы бежали с русского кластера, старшего сына не уберегли - его стерли, - испуганно заговорила женщина, в ее глазах блеснули слезы, мужчина молчал.



- Вам повезло, что стерли только одного из семьи, - Алмаз протянул детям пачку галет, те испуганно посмотрели на родителей.



- Почему вас Посредников не стирают?! Вы же тоже "чужие"! - заговорил мужчина.



- Кому-то надо заниматься "чужими", "чистые" это делать в основном больше не хотят, поэтому есть мы, - устало произнес Алмаз.



- Через несколько часов я привезу вас на Базу. Отдохнете, а там решите, в среднеазиатский кластер или остаться на Базе, - Алмаз снова сел за руль.



- А ты нас точно не сотрешь? - мужчина недоверчиво посмотрел на Алмаза.



- Зачем мне это, я родился давно, в СССР, там не было "чужих" и "чистых", и взгляды свои я менять не стану, - фургон медленно тронулся.



- Ярослав, открывай, - Алмаз остановил фургон перед главными воротами Базы. Русоволосый парень подошел к водительскому месту с инфракрасным сканером, Алмаз привычным движением расстегнул браслет.



- Там "чистого" поймали, - убирая сканер сказал охранник.



- Я понял. Вызови к воротам Алию, пусть примет эту семью, - Алмаз вышел из фургона и пошел пешком к административному корпусу.



Зайдя в здание Алмаз знал куда нужно идти. Войдя в комнату он увидел крепкого светловолосого парня, руки у него были связаны за спиной.



- Ты же знаешь что согласно Первого Межкластерного соглашения обычным "чистым" на Базу путь закрыт, - Алмаз сел за стол.



- Так ты еще и ветеран "ночи длинных ножей", - Алмаз обратил внимание на татуировку ножа на правом плече задержанного.



- Да, и я много стер вас "чужих" и горжусь этим! - на мгновенье страх промелькнул в глазах парня.



- И ты знаешь, что по договоренности обычных "чистых" пробравшихся на Базу стирают, - Алмаз нажал кнопку под крышкой стола.



Дверь комнаты открылась, Алмаз коротко бросил вошедшему: "Ибрагим, ты знаешь что надо делать".



- Вставай, пошли! - Ибрагим подтолкнул "чистого" к двери.



- Все равно вы все сдохните! Останемся только мы! - задержанный попытался обернуться к Алмазу, но Ибрагим с силой толкнул его к двери.



- Согласно Первому Межкластерному соглашению приговариваем тебя к стиранию, - громкий звук передернутого затвора автомата раздался в ночной тишине.



- Вы все… - короткая автоматная очередь не дала договорить "чистому".



***



В 2025-м году после жесточайшего социально-экономического кризиса в Российской Федерации началась Первая Межнациональная Гражданская война, получившая неофициальное название "ночь длинных ножей". Она длилась год. По ее итогам РФ разделилась на национальные кластеры. Детей из смешанных семей и других метисов стали называть "чужими". На постсоветском пространстве образовались три самых крупных кластера: русский со столицей в Москве (центральная часть России и завоеванные Москвой бывшая Беларусь и Украина), татарский со столицей в Казани и среднеазиатский со столицей в Ташкенте (объединенные бывшие пять среднеазиатских советских республик). Тех, кто не был метисом стали называть "чистыми".



В 2027-м году согласно Первому Межкластерному соглашению определили границы "серой зоны" где разрешалось жить и работать с оставшимися "чужими" небольшому отряду получившему название Посредники - в сознании "чистых" это была каста неприкасаемых, а скорее прокаженных. Негласной столицей этой "серой зоны" стала База, название этому поселению давать было запрещено, но фактически этот город "чужих" через какое-то время уже насчитывал несколько миллионов человек. Тех "чужих", кто не успел добраться до "серой зоны" после "ночи длинных ножей" в основном отлавливали и стирали (убивали). Но со временем "чистые" стали отдавать "чужих" Посредникам.



P.S. Этот рассказ черная антиутопия. Главное чтобы когда-нибудь она не стала реальностью…



Эрик Ханымамедов