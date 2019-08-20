Фонд госимущества Киргизии возглавил исфанайский "ошмяк" Жылдызбек Исакулов

10:59 21.08.2019

Глава Фонда управления государственным имуществом Кыргызстана Ренат Тулебердиев освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".

Тулебердиев занимал этот пост с 2017 года.



Вместо него главой фонда распоряжением премьер-министра назначен Жылдызбек Исакулов. Ранее он работал заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области.