"Мы свой кадр знаем"... Что есть для Узбекистана угроза всех угроз, - Б.Мусаев

21:30 21.08.2019

Бахадыр Ф. Мусаев "Мы свой кадр знаем", или о том, что дефицит элементарной порядочности, честности ... и есть для Узбекистана угроза всех угроз.



"Спрашивается, когда и где корысть была напрямую связана с повышением уровня знаний, компетентности, какая выгода ворам, коррупционерам стать честными, когда факт, что они больные на голову в своем хищническом рвении .....Ведь дело не в том, насколько дилетантскими или компетентными являются (остаются или становятся) государственные структуры управления".

Этими словами я закончил свой отклик - впечатление (см. Бахадыр Ф. Мусаев "Мы свой кадр знаем"...www. centrasia.ru 19. 08 2019) на выступление президента Ш. Мирзиеева 14 августа с.г. в Ташкенте, где он делает признание, что ныне для страны представляют "главную угрозу" чиновники. А если быть точнее, глава государства сказал: "самая большая угроза – в уровне кадров, их знаниях, образованности, преданности". И все это говорится в контексте оценки им ситуации в Узбекистане, которую президент определяет емким словосочетанием "тяжелые условия". Не знаю, что он имел в виду конкретно, но смею предположить: это не дежурная фраза, руководитель страны проговорился, фактически констатируя, что национальная государственность в кризисе, если не сказать: оно, государство в нынешнем его виде, представленное аппаратом всех ветвей власти потерпело фиаско Нет, речь вовсе не об уровне кадров, их знаний В том то и дело, что дело не в том, коли говорить об угрозах стране, сопряженных....И она, угроза, это другая тема требующая отдельного разговора. Сейчас же, предваряя такой разговор, хотел бы акцентировать внимание на следующих моментах, сложившихся "тяжелых условий" в Узбекистане, главная причина которых кроется в настоящем состоянии аппарата управления, касающегося всех ветвей власти. Это очевидно, хотя бы из того, что каждый день страны наполнен хроникой всякого рода уродств , подлостей "патриотов" - крыс, грызунов помельче, будь то они являются башистами - каримистами, "народными" демократами, либералистами, федералистами – триатлонистами или как еще их там.... Здесь не до политкорректности. Мне все равно, как называть носителей лжи, насилия и демагогии, симукляров – имитаторов реформ, дела которых в действительности (на грани фарса):

с одной стороны, дискредитируют идею национальной государственности;

с другой – отражают напрямую их крайне негативное влияние на человека в моральном, социально-психологическом смысле, идейного разложения всего общества

В самом деле, я человек простой, читай, простодушный, привыкший судить увиденное и услышанное не столько с позиций благоразумия и тем более, содержания пафосных речей руководителей, а здравого смысла . И потому как только задумываюсь о чем бы то ни было, например, в нашем случае сейчас в тему о власти, о том, что она (власть) говорит и творит на деле, так сразу в голову идут народные афоризмы. Вот разве не справедлива молва людей, что о власти или хорошо, или правду.

С таковой позиции, я погляжу, нет, поглядим вместе на то, что происходит с нами – узбекистанцами, как мы здесь жили, живем и выживаем до сих пор наперекор всем реформам известной персоны власти и т.п.

А сегодня как живем и почему так? Не надо здесь предаваться размышлизмам, глубоко копать. Народная мудрость гласит:

"Если виноватых нет, значит, они уже у власти".

Может зря так я накручиваю и все будет хорошо, как было? . Вот именно так, как было. Убежден, не хуже, учитывая, что начали претворяться в жизнь пять инициатив, национальные проекты "Обод кишлок", Обод махалля"

Ведь только послушаешь руководство страны и будто должно стать духоподъемно на душе. Действительно, разве не всему начало слово

Слушайте и

"Выполняйте то, что говорят, немного самоотверженно и с верностью, и будет результат" Только теперь начинаем видеть, что значит экономика, конкурентоспособность, работа с мировым сообществом. Люди будут нас оценивать. … Вчера на совещании дал поручение [внедрить] кардинально другую систему. . В каждом постановлении указано решение проблемы, каждый день принимаем одно постановление для решения проблемных вопросов", - заявил президент.

Но вот лично я читаю, слушаю, сопоставляю с тем, что и какие дела делаются под ширмой... Полагаю, в данном случае излишни приведение фактов, которые демонстрируют, что дела то идут навыворот словам Кто не слышал о сносах жилья, Яккабаде на фоне строящихся Сити, начинаний бизнесменов, из числа тех, имеющих духа и само собой, находящихся близко к телу.. , кто не видел в Сети земледельцев –"фермеров", которых "учат" чиновники "работать" на земле, заставляя стоять по колено в холодной воде арыка или, запирая в зной на несколько часов в автобусе, закованных в наручники

Ничего не понимаю я. Быть может, здравый смысл и простодушие мешают мне адекватно оценить то, что же в действительности происходит в Узбекистане?!

Да, и можно ли, положа руку на сердце, принять начинания т.н. государственников, связанных, например, с начавшейся борьбой с коррупцией. Я грешным делом, просматривая Сети, каждый день обнаруживаю, что сегодня как вчера, вернее, остаемся во вчерашнем дне, хотя того задержали, там идет следствие, третьему , четвертому дали срок. Но ведь всех не пересажаешь, и главное, на мой взгляд, искомую государственную машину нельзя исправить, удалив оттуда Болтовоевых, . Иштухтаевых, освободив должности для других, пусть и грамотных с соответствующими знаниями Она, эта машина, все равно не поедет, потому как в целом принцип ее работы как целого остается прежним, где и когда, если в нужный момент не подмажешь, она не поедет, а если и тронется с места со скрипом , то в никуда.

И потом, таковая машина по определению не нуждается в честных и порядочных

Нет, видимо, совсем я пропащий в том плане, что потерял окончательно веру в такую власть, природа которой воровская. Сию минуту читаю афоризм и не столько смешной он по содержанию, а сколь поразительно точно (один к одному) отражает по жизни реальности нашей жизни

"Все на борьбу с коррупцией по призыву подозреваемых в ней"



Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 21 .08 2019 Ташкент Тузель-2.