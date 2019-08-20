Потоки бурной Или мирно по Азии плыли. Часть 1-я . Генерал Куропаткин и ирригатор Ян Поклевский, - В.Проскурин

00:33 22.08.2019 Воалимир Проскурин



Потоки бурной Или мирно по Азии плыли



Часть 1-я . Генерал Куропаткин и ирригатор Ян Поклевский



В 1885 г. вышла в свет занимательная книга "Новый торговый путь от Иртыша в Верный и Кульджу" . Автор инженер Ян Поклевский с увлечением пишет о его длительном исследовании реки Или, о торгово-промышленном значении Семиречья и Кульджинского края, о построенном им пароходе , с почетным названием "Колпаковский" в заслуги губернатора края Г.А. Колпаковского. .



Книга была подарена с дружественной подписью : "Его Превосходительству Алексею Николаевичу Куропаткину" . Подпись : " И. Поклевский- Козелл. 9 марта 1886 г. С.- Петербург" . Генерал Куропаткин с радостью увлекся чтением. С Туркестаном связаны лучшие , печальные и радостные страницы биографии собеседников - военной, административной, дипломатической, литературной, семейной жизни. В разговоре за столом Ян Поклевский полушутя-полусерьезно сказал: "С Туркестаном я имею давние связи. Ополячившиеся мои предки - выходцы из азиатских просторов. Я же волею судеб возвращен на родину предков, чтобы содействовать своим сородичам-туземцам приобщиться к европейской цивилизации".



Беглое начинание о пароходстве на р. Или требует разъяснений или напоминаний современному читателю. Прежде всего , с упоминания лиц названных в новой краеведческой , торгово- промышленной и историко- культурной книге. Тем более, исполнилось 170 -летие со дня рождения генерала А.Н. Куропаткина (р. 17 марта 1848 г., Витебск , Псковской губ. - у. 16 янв.1925 г., сел. Шешурино , ныне Тверская обл. ), военного и административного деятеля, министра обороны России, генерал-губернатора Туркестана , радетеля успехов и процветания края. Куропаткин военный писатель, взял псевдоним Наговский , А. по месту юности в Наговье. Автор трудов "Алжирия" ( Спб. , 1877 г.) и "Очерки Кашгарии" ( Спб., 1873 г.) , "Завоевание Туркмении " ( поход в Ахал- теке в 1880- 81 гг., с очерком военнных действий в Средней Азии с 1839 г. по 1876 г.), "Задачи русской армии". - СПб., 1910. Т. 1- 3 ;, "Записки ген. Куропаткина о русско-японской войне. Итоги войны" . - Берлин, 1909 г. . ; 2-е изд.: 1911 г. ; " Туркмения и туркмены ", - СПб., 1879; = " Россия для русских", - СПб, в 3-х тт., 1910 г. Также архив, личный дневник А. Н. Куропаткина с 1891 г. (ЦГВИА СССР , ф. 165 ; "Красный архив" , журн., 1922 г., 1924-25 гг. и 1935 г. ) .



Пролетели события от друга молодости до врага народа в старости. Во время Революции в Ташкенте , случившегося 30 марта 1917 г. , генерал- губернатор Туркестанского края А.Н. Куропаткин был арестован . Власть передана Временному комитету в лице Н.Н. Щепкина. Затем, именитый полководец жил в своем родовом имении Шешурино. Здесь ,организовал сельскую школу, в которой работал учителем и заведовал библотекой (с 1998 г. "библиотека Куропаткина" носит имя прежнего владельца). Смена царской власти на советскую разметало в пух и прах дворянское гнездо Куропаткиных. Алексей Николаевич ушел в отставку с 24 января 1918 г.



Неизвестно о судьбе его второй жены Александры Михайловны ; единственного сына Алексея Алексеевича , расстрелянного в советские годы; осиротевших внуков , родственников, близких семьи Куропаткиных. Однако, на родине генерала А.Н. Куропаткина в России восстановлен памятник на могиле в сел. Наговье (19 марта 2018 г.) , установлен обелиск в день города Торопец ( 28 июля 2019 г.) . Вот пожалуй главная канва в биографии возвращенного Алексея Николаевича Куропаткина .



Расскажем читателю о судьбе семиреченского инженера Яна ( Ивана Ивановича) Поклевского (Koziell - Poklewski Jan ; псевд. Scala Jakub, Хлебович ) (р. 14 ноября 1837 г. , Сервечь , Виленская губерния - у. 7 мая 1896 г. , Бобруйск). Он был участником польского Восстания 1863 г. После поражения инсургент эмигрировал, стал полковником французской армии Scala Jakub . По возращению в Россию осужден, разжалован и сослан "без лишения прав дворянства и продвижения по службе" в Семиреченскую область, в строящейся центр Верный. Прибыл с семьей в Больше-Алматинскую станицу в сентябре 1872 г. (в 1883 г. по суду был амнистирован) .Инсургент Поклевский зачислен казаком Семиреченского казачьего войска ( СемКВ ), рядовым 1-й полусотни 10-го Туркестанского стрелкового батальона . Затем произведен прапорщиком 11-го батальона ( штаб-квартира укрепление Верное). .



В ноябре 1873 г. отзывается из СемКВ для исполнения поручений по строительной части , становится военным инженером, строителем, архитектором. Губернатор Г.А. Колпаковский, принимая в штат Поклевского, обосновал решение тем , что "...по недостатку в распоряжении администрации, я полагаю возможным воспользоваться познаниями возвратившегося из Парижа и помилованного эмигранта Поклевского-Козелло... Прошу поручить ему составить проекты и сметы на постройку постоянного моста через реку Или и на разработку дороги по направлению от Кастека на урочище Сарымсакты".



Поклевский занимал должность заведующего строительной частью Семиреченской области и Кульджинского края (1879-81 гг.). Проектировал г. Джаркент по генплану " Новая Кульджа, на р. Усек " , строил ирригационные сооружения в области . Отметим, его зодчество невероятно разнообразно по его проектам, эскизам, сметам , пояснительным запискам . В Верном до землетрясения 1887 года были возведены Туркестанский Собор, дом и подворье епископа , Гостиный двор и его купечества , Головной ( магистральный ) арык с арычной сетью по городу , пруды в Алматинском общественном саду, мельничные производства на р. Малой Алматинке, другие здания и сооружения. По иронии судьбы, Ян Поклевский строил Тюремный замок, где томились многие его товарищи по борьбе . Среди них польский инсургент Бронислав Шварце.



Поклевский- предприниматель, владетель месторождения горного камня -колыбташ и каменного угля . Однако, остановимся о главном, о чем пойдет речь в данном очерке. Совместно с джаркентским купцом Вали- Ахуном Юлдашевым Поклевский организовал торгово-промышленную компанию "Юлдашев и Поклевский" . Молодой купец ратовал за возможность навигации по р. Или , вдоль Балхашского бассейна , по оз. Иссык-Куль. Среди технико-строительных памятников Илийска назовем мост через Или , возведенный 1 мая 1884 г. , военным инженером Николаем Петровым . Это был деревянный десятипролетный мост, составлял в длину 120 саженей. Заказ исполнили из ферм Тагильского и Екатеринбургского заводов .



Первоначально до 1894 г. мост был подъемным, т.к. предполагалось судоходство по р. Или . С 1896 г. инженером Н. Нарановичем велись изыскания трассы предполагаемой железной дороги Верный-Илийск-Джаркент - Кульджа и строительство металлического моста.



Однако, вернемся к теме. В старой казарме казачьего выселка Илийска , переоборудованной в мастерскую , открытой 1 октября 1882 г. , Ян Поклевский собрал пароход и назвал детище именем "Колпаковский" в честь губернатора, основателя Семиречья Г.А. Колпаковского , генерал- губернатора Степного края. "... Без помощи которого, я едва ли мог выбраться из Кульджи и собрать пароход в Илийске" - писал он 1 октября 1882 г .



Пароход был заказан английскому з-ду Эдуарда Гейза в Стони-Стратсфорде, близ Лондона. Техничская характеристика такова : винтовой , 35-ти сильный, с паровиком локомотивного типа, длина 56 футов (17 м) , ширина 10 футов ( 3 м) , высота 6 футов (1, 85 м) , грузоподъемность 800 пудов и 4 фута (12, 8 т ) , осадка с грузом до 1, 25 м.. Экипаж первого парохода на р. Или : Ян Поклевский-Козелл , капитан Павел Романов, механики Эмиль Георг и Джон Норман (между прочим, англичане, жившие в Верном с 1869 г. ) Были также грузчики, они же кочегары и матросы, подготовленные механиком Норманом .



Доставкой парохода в Семиречье занимался предприниматель Поль Гурдэ , человек с весьма интересной судьбой , прежде всего городской архитектор Верного. Он знал Европу и языки, поддерживал связь с бывшими земляками. Потому, его командировка была удачной. Из Англии груз шел морем в Петербург, по железной дороге на Урал, далее гужем до Иртыша, на барже до пристани Семипалатинска. И , наконец, на подводах будущий пароход добирался в Илийск. Здесь, с осени 1882 г. до весны 1883 г. велась сборка корпуса, паровой машины и монтаж оборудования. Впервые пароход сошел на воду 14 марта 1883 г. Ходил по р. Или между казачьим выселком Илийским и Старой Кульджой . Впервые навигация в Борохудзир началась 21 марта 1883 г. механиком Норманом . Груз составил 800 пудов хлеба : пшеницы, овса, зерновых культур . Шестой рейс благополучно возвратился с каменным углем с наклонной шахты Я.Поклевского в Кара -Кемире. Было совершено пробное плавание на озеро Балхаш. Однако, отсутствие паруса и весел не позволило выйти в шторм в акваторию 22 августа 1883 года. .



Заметим , что навигация по р. Или закончилась неожиданно , без особых исторических упоминаний Будто и не было парохода или баржи во все времена. По былым разговорам , во время разыгравшейся бури на р. Или , судно было погублено , тем самым завершая смелое новаторское начинание в Семиречье. Кстати, остатки парохода , виесте с его владельцем купцом В.-А. Юлдашевым , сумел заснять в фотосюжете гидротехник Евг. Евг. Скорняков , изучавший Приилийскую долину в 1913 г. Вот так , мол, и закончилось дело "Юлдашев- Поклевский"



В биографии Яна Поклевского, также заметим, что в январе 1884 г. семья Поклевского выехала в СПб., где он был назначен инженер- строителем Мургабского имения Великого Князя Николая Константиновича. В 1891 г. гидростроитель Поклевский завершил "... свои грандиозные работы по обводнению Мервского оазиса из р. Мургаб...". Однако, неожиданно и тяжело заболел на строительстве Султан- Бендской плотины и ушел на пенсию . Это было время встречи ирригатора Я. Поклевского с генералом А.Н. Куропаткиным, воспоминания о родном Туркестане, и книжный дар на память книги о Семиречье в "Библиотеку Куропаткина" .



Иллюстрации:



1. Генерал А. Н. Куропаткин



2. Книга Яна Поклевского ""Новый торговый путь от Иртыша в Верный и Кульджу"" в Библиотеку Куропаткина Источник - ЦентрАзия

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