"Мы свой кадр знаем"... Что есть для Узбекистана угроза всех угроз, ч.2 - Б.Мусаев

02:00 23.08.2019 Бахадыр Ф. Мусаев ЧТО ЕСТЬ УГРОЗА ВСЕХ УГРОЗ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА -2



"Мы свой кадр знаем", или о том, что дефицит элементарной порядочности, честности ... и есть для Узбекистана угроза всех угроз. (Окончание).



По обыкновению, с ранья после выгула собаки, заглядываю в Сети. Вот и сегодня 22.08 19 вижу, что слегка замутил я завсегдатаев интернета . своей вчерашней заметкой на сайте centrasia.ru про дефицит порядочности и честности...

Словом, ай да Мусаев! Оно, конечно, я не Пушкин, но, оказывается, и потому я не какой - то обыкновенный сукин сын, а .нечто большее..

Обратил внимание, в частности, на тот факт, что принимают меня некоторые знатоки из Форума не за такового сына, а злого шакала. И это меня радует, потому как я к тому же и не шоумен, не поп звезда, чтобы нравится всем. Подумать только, ведь мало того, что читают, но реагируют, например, раздражаются, клеймят, тратят свое время, читая мои опусы нужного формата, стиля и жанра, написанные специально для Сети и которые воспроизводятся на различных сайтах вот уже на протяжении более двух десятков лет .., значит...И эта неприязнь тех, включая даже таких персонажей Форума, кто, заметим, в не без витиеватости крякает (вякает) в мой адрес подобно майору Пронину "умный – умный, а дурак" Они и иже, кто с ними, тем не менее, питают меня и заряжают энергетикой, которая, помимо всего прочего подкрепляется за редкими исключениями и позитивными оценками читателей

Не буду голословен. Приведу пару- три образца различных оценок

07:46 22.08.2019 мусаеву | 94.141.85.130 [x]



слабость Мусаева как раз как тут заметил Гуломжон в витиеватости написания ! притом не впервые , а стиль автора такой, что уже раздражает всех читателей ! пиши как есть , и в лицо , а не по коварному и зло, как какой то шакал ! притом что смысл то правильный, но уж поднесение материала удручает, как будто после зоны вышел человек и плачется всем и каждому.



0:52 19.08.2019 400 | 213.230.84.18 [x]



Респект Автору!!! Статья хорошая, грамотная, правильная. Уважаемый Б.Мусаев! Ш.М.Мирзиеев в бытность Хокимом Самаркандской области выгонял толпами студентов и школьников в городе Самарканде вместо занятий на улицу на так называемые уборки территорий. Когда на очередном заседании один из руководителей ВУЗа попытался ему объяснить, что из-за так называемых уборок территорий срываются занятия студентов, Ш,Мирзиеев "доходчиво" объяснил этому руководителю ВУЗа о том, что у наших дедов есть выражение: "Труд облагораживает человека", И ЧТО ОН сам учился в коридоре института став в последствии Хокимом. Вот такое отношение у нас к знаниям. Очень жаль, за державу обидно. Что говорить о простых смертных.



07:16 22.08.2019 | 46.135.37.174

"Все на борьбу с коррупцией по призыву подозреваемых в ней"

лучше не скажешь. кажется люди во власти не понимают как работает госмашина. посмотрите, что делает хоким города; почти как на базаре торгует строительным разрешением. Он в курсе, что есть такие документы как территориальное и строительное нормативных и законодательныъ актах, что регулирование разрешение строительства в мегаполисе не подобно базару с семечками?

Да, уж ничего тут не попишешь, здесь перед нами, скажем так, мимолетности импрессии отдельных представителей общества, если быть точнее, проявление факта прямого отражения в массовом сознании сложных социальных явлений как они есть в действительности.

О чем я? Говорю вовсе не витиевато, а прямо все о том же, что не надо выходить из зоны и жаловаться, плакаться. Она, зона здесь и сейчас (1991-2016) и поныне кругом и внутри нас, если признать, что живем до сей поры, опущенные до состояния быдло, попросту говоря, являемся холопами, холуями, судя по тому по каким правилам, нормам –рамкам жизни, спущенным "верхами" "низам" и покорно (вынужденно) приняв их живем.

Иди и гляди! Слова, слова произносят с высоких трибун персоны власти, а происходят реальные дела навыворот этим правильным словам . Разумеется, там "наверху" не дураки, а кто тогда дурак (и)?

Ответ очевиден, ибо их поведение лично мне подсказывает, что они за таковых принимают нас всех (множество) Полагаю, что они бы согласились с выражением поэта "Если бы другие не были дураками, так ими были бы мы" (В. Блейк).

По жизни, конечно, все не так просто, в частности, у нас и про нас, ибо не все верят делам и словам "верхов". Правда – лекарство горькое, помимо этого, она и удручающа, как, например, вышепреподнесенный на Форуме сайта материал о том, что Ш. Мирзияев, будучи хокимом Самаркандской области выгонял толпами школьников и студентов в г Самарканде на уборку территорий На сетования же ректоров вузов и директоров школ, что срывается учебная программа, он "доходчиво" объяснял, что труд облагораживает человека. Объяснения относительно того, откуда растут ноги сей практики по нынешний день излишни. . Я не стану говорить вновь о стереотипах политического (экономического и т.д.) мышления наших руководителей, читай, картинок, образов о мире в их головах , именно и это обстоятельство отчасти объясняет, что они не хотят (и не желают) понять, что самые эти "тяжелые условия" Узбекистана не мыслимо исправить без радикального изменения природы политической системы, сложившейся здесь и сейчас (1991-2016), т.е. во времена правления известной персоны власти. Кстати, именно в эти времена сложилось так, что множеству стало нечего терять, даже заржавевшие цепи были с них сорваны и проданы власть имущими Теперь же "верхи" ссылаются на сложившиеся "тяжелые условия". Вот только что принимать за таковые условия и как изменить положение, это видится "верхами" верх ногами , ибо...

Это не вина, а беда множества людей - наших соотечественников, что у них завсегда такие руководители. Почему? А это уже совсем другой вопрос.

Тем не менее, в качестве задела для размышлений о "тяжелых условиях" возьмем, например, ссылку на 33 млн. , которых де предстоит накормить .

Помнится , 32 года назад, в августе 1987 года группа социологов Института философии и права Академии наук УзССР ( в составе Бахадыра Умарова, Нины А. Смирновой, Малики Юлдашевой, Арслана Т. Таксанова, Эркина Халилова и Бахадыра Ф. Мусаева) под руководством проф Талиба С. Саидбаева приступила к работе по изучению социально- демографической ситуации в Узбекистане и ее последствий до 2010 г.

Была проделана большая работа, которая включала анализ статистических данных , хранящихся за семью замками в тайных сейфах государственных учреждений, были проведены социологические опросы молодежи вузов, средних школ, ПТУ, призывников, работников партийного и советского аппаратов.. Все это обнажило, что нет в республике концептуальной базы .., что схемы и прогнозы Госплана "слеплены" кабинетными деятелями , далекими от реальных проблем реальной жизни, интересов людей..

"Выход из социально- демографической ситуации, сложившейся в Узбекистане, потребует всестороннего комплексного подхода ,- писали мы в докладной записке для ЦК КП Уз и Правительства республики - Предстоит большая работа по созданию материальной базы, способной обеспечить оптимальную занятость населения... Следует, наконец, начать научно-обоснованную, рассчитанную на длительный срок просветительскую работу по регулированию рождаемости, изучит с этой целью зарубежный опыт"

Коллективу была выражена благодарность от ЦК КП Узбекистана и Совмина . Далее, как и бывает, вместо того, чтобы делать дело партийные и советские органы все пустили на самотек, иначе говоря, не стали напрягаться. Более того, нам вдогонку организовали обвинение в промальтузианских позициях и т.д. и тп. (см. об этом и прочем. Бахадыр Мусаев " Я никому не хочу зла...только справедливости прошу" Заметки социолога ж "Звезда Востока" №2 1991, с. 72-80).

И вот сегодня, спустя более 30 лет, Узбекистан находится в той же позиции, только катастрофической Но нынешние руководители также не чешутся относительно того, чтобы приступить наконец к решению проблем занятости. Зато слов предостаточно не без амбициозных заявок, связанных с возведением Сити, иных планов волюнтаристкого характера, например, расширение границ Ташкента до города Чирчика, строительство новых станций метро, ...

На самом же деле, замечу, что, на мой взгляд, здесь налицо поразительные проявления социального примитивизма руководителей , показного неприятия ими нашей отсталости в технологии, фактически не признание фактического состояния экономики, уровня жизни людей и их бедности. И это соседствует, скажем так, с их наивным нежеланием прежде всего устранить все то, что не соответствует представлениям руководителей о международных стандартах в различных области жизни , ...идти напролом для их (этих стандартов) внедрения в виде налогов, штрафов, цен на коммунальные услуги ...

Достаточно постановить, указать, что надо быть преданным делу и выполнять постановления... забывая, намеренно или по неразумению, что дело отнюдь не в знаниях, уровне подготовки Чем все это попахивает как не проявлениями издержек прошлого, особенно, напоминающее классовый подход, при котором организаторов (этих массовиков –затейников ) ни на гран не интересовали подлинные интересы человека, его помыслы и чаяния

Зато, пожалуйста, создаются организационно-правовые условия для экспорта миграции (почему бы не сказать, что в Узбекистане ставится на поток обеспечение заинтересованных стран гастербайтерами), экспорта плодовоовощной продукции, ... Президент сказал: "экспорт – это политика" и заявил далее, что под экспортом нужно понимать уровень конкурентоспособности экономики страны. По его словам, "та организация, которая не экспортирует, не думает о завтрашнем дне".

Я тоже по инерции рефлексирую на сюжеты ко всему вышеизложенному и прихожу к следующим обобщающим выводам, вернее, критическим замечаниям.

О каком завтрашнем дне и соответствующем уровне конкурентноспособности экономики страны, международных (европейских) стандартах начинает говорить сегодня президент Ш. Мирзиеев, когда страна в буквальном (не фигуральном) смысле слова лежит на обломках эпохи Каримова с вытекающими отсюда последствиями, например, когда бедность угнетает и унижает, ....и множеству не до этих стандартов (не до жиру – быть бы живу и прикрыть голый зад.

А что же на деле по жизни фиксируется на самом поверхностном уровне.

Лично имею возможность зреть каждый день во дворе многоэтажного детей, много детей. Их так много стало в последние времена, что складывается впечатление, что наши женщины рожают не единожды в год

Проталкиваюсь буквально через машины, толпы детей и опять соображаю: а почему наши дворы заполонены легковыми машинами? Доколе, и . когда будут решать этот вопрос?

Кстати, о машинах и правилах движения. Днями, переключая каналы телевизора, обратил внимание на передачу "Утро России". Там выступал работник ГБДД. Он говорил о штрафах и остановился на вопросе о размере штрафа за пояс безопасности. Он сказал, что за нарушение здесь штраф полагается с водителя в размере 400 р. И подчеркнул: "эта сумма немалая".

В самом деле, немалая, учитывая среднюю заработную плату россиян (если не ошибаюсь , она составляет не менее 20 тыс рублей) Сопоставил с штрафами водителей автомашин в Узбекистане и ....в шоке я, потому что, согласно правилам ПДД ( прочитал по сайту Podrobno.uz) штрафы варьируют между суммами в объеме от одной до трех минимальных заработных плат. Получаются, суммы фантастические.

Это что же, получается, кругом наседают, читай, власть совершает натурально грабеж своего населения. Абсурдно рассуждать в таковой ситуации о порядочности и честности. А далее вообще полный апофегей, когда видишь, что она (власть) и тем более намерена внедрять в нашу убогую действительность стандарты международные., закрывая глаза на то, как и на что, каким образом живет среднестатистический узбекистанец. Ну, да ладно, если это ограничивалось бы только штрафами, но налоги, коммунальные услуги..., какие счетчики модерн на электричество, , воду, отопление. Разве не факт, что только названные "мелочи" жизни и быта узбекистанцев, актуализируют тему на предмет дефицита элементарной порядочности и честности и порядочности в контексте возникающих угроз ....

И еще.

По законам ассоциативного мышления вспомнилась фраза президента "Экспорт- это политика".

Так что же за политика такая в Узбекистане. Поинтересовался, между прочим, насчет плодоовощной продукции. И здесь непорядок ...

Цена зелени, экспортируемая из Узбекистана в Россию (например, стоимость ее в Москве) несколько ниже, чем в Ташкенте. Согласен, должно пополнять бюджет страны и в т.ч. за счет плодоовощной продукции, но любопытно, насколько пополняет свой семейный бюджет производитель – узбекистанец Сомневаюсь, что ему выгодно, когда закупают оптом его товар за бесценок.

Это –во первых. Во – вторых, не бьют ли по карману горожанина, возьмем, жителя Ташкента, установившиеся цены на плодоовощную продукцию, которых валом экспортируют в различные регионы России и некоторые др. страны

Читатель, пользуясь моментом, подумай сам, сопоставь цены в др. странах на бензин в Узбекистане, легковые автомобили, штрафы, налоги, коммунальные услуги, сравнив уровни жизни граждан

И что получим в итоге? Правильно, что слова и дела нашего руководства далеко не совпадают.

Какие такие у нас могут быть введены международные стандарты

при настоящем состоянии экономики и уровне жизни множеста. Впрочем, на уровне международных стандартов устроена жизнь самих устроителой этой нашей жизни. Вот, в частности, это касается того, кто решился заниматься бизнесом, потому что он по его же словам "имеет духа" или находится, как я уже говорил, близко к телу того, кто не остался в тени Юртбоши и воплощает в жизнь его житейскую формулу: "Биз хечким дан кам эмас миз" ("Мы ничем не хуже остальных") и стал летать на самом крутом самолете стоимостью в за 300 милл долл.

Итого, вышесказанное дает мне основание отметить, что результирующая от несовпадения первого со вторым (по сути, имеющая здесь место мистификация дел и слов ) показывает нам - множеству, что мы в дураках, которых послали подальше на известные три буквы, подсказывая просто и доходчиво, подобным языком фольклора Ну, вот, например, вот так:

"Отдай жену дяде, а сам иди к бляди".

Согласитесь, весело живем.

И, право, резон ли всерьез воспринимать мою заявку в стремлении раскрыть тему о том, что есть для Узбекистана угроза всех угроз и пытаться связать . разговор о порядочности и честности. с вопросами обеспечения национальной безопасности. Впрочем, господа – товарищи, быть может, есть тому основания копать здесь и я дал некоторую пищу (затравку) для размышления..



Бахадыр Ф. Мусаев 22 . .08 2019 Ташкент Тузель-2. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566514800

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