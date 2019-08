РосМайдан не пройдет. Закон принят, беспорядки исключены, - Р.Устраханов

08:13 23.08.2019 Напоминаем оппозиционерам "всех цветов радуги" -- Гудкову и Яшину, Ходорковскому и Навальному, Удальцову и Шевченко. Напомним тем, кто мечтает о "революционных потрясениях", пытается делать все для их наступления. Закон "О защите безопасности" уже действует, вступил в силу 1-го апреля 2019 года!



На сайте органов государственной безопасности опубликовано выступление руководителя службы, поясняющего мотивацию принятия столь сурового правового акта. Вот что он заявил:



-- Нападения деструктивных элементов, поддерживаемых рядом иностранных государств, направлены на все слои общества, на дестабилизацию наших фундаментальных ценностей, нашей целостности, нашей независимости. Разведывательная деятельность иностранных держав на территории нашей страны расширилась и углубилась. Используются различные методы: от сбора информации, до влияния на операции, стратегические решения, электронные атаки, дипломатическое давление и проявления военной мощи. События, которые произошли, показали угрозу безопасности стране. Эти события делают жизненно важным расширение возможностей органов государственной безопасности и других государственных органов, ответственных за обеспечение правопорядка.



Остановимся на основных положениях принятого парламентом нормативного акта. Новый закон дает правомочия любому государственному лицу (так по тексту закона), которое осуществляет деятельность, считающуюся необходимой для обеспечения безопасности государства. Закон расширяет перечень надзорных органов за обеспечением государственной безопасности, включив в них, кроме правоохранительных, ведомства вооруженных сил, государственные агентства связи, транспорта, почты, инспекции здравоохранения и социального обеспечения, финансовые органы.



Новое законодательство о безопасности заменяет предыдущее 1996 года. В новом правовом акте "секретная информация" включает в себя четыре класса информации -- "совершенно секретно", "секретно", "конфиденциально" и "для служебного пользования". Следовательно, это дает основания признать государственной изменой выдачу информации конфиденциальной и для служебного пользования, которые теперь попадают в третий и четвертый классы секретности.



Закон расширяет понятия объектов деятельности, связанных с государственной безопасностью. В них включены все структуры, которые имеют центральное значение для функционирующего общества -- здравоохранение, энергоснабжение, транспортный сектор, IT-системы и так далее. То есть с первого апреля любое лицо могут привлечь к уголовной ответственности за разглашение гостайны или госизмену даже за публикацию или передачу сведений о зарплате и персонале городской больницы или электростанции.



Государство объявило Закон "О защите безопасности" важным шагом в Стратегии национальной безопасности. Закон дает невиданные доселе полномочия органам безопасности, правоохранительным органам, структурам министерства обороны. Ставит под их контроль все слои общества, государственные и коммерческие организации, социальные сети в целях предотвращения кибератак, терактов, массовых беспорядков. Вывод налицо: с 1-го апреля страна обрела форму полицейского государства, в котором о демократических свободах, продекларированных Конституцией, на время придется забыть.



Сейчас, внимание! Страна эта -- не Россия, а Королевство Швеция. Там 1-го апреля 2019 года вступил в силу Закон "О защите безопасности", основные положения которого изложены выше. Закон опубликован, в свободном доступе в интернете с комментариями шведских юристов и политиков ("The new security protection act. April 1, 2019", "The new Swedish Protective Security Act"). А в начале статьи приведена выдержка из речи Генерального директора шведской Службы безопасности (SÄPO) Класа Фриберга.



Хочется указать на еще одну "правовую новеллу", какая вступила в силу в Швеции с 1-го апреля. Новый закон в список угроз безопасности, кроме прочих, включает саботаж. Под ним понимается неисполнение определенных обязанностей в тех областях, какие обеспечивают безопасность государства. Таковыми, по новому закону, считаются все важные отрасли промышленности, наука, здравоохранение, органы власти и управления. Отсюда с 1-го апреля забастовка водителей грузовиков в Швеции может расцениваться как саботаж с последствиями в виде тюремного заключения.



Углубляться в оценку принятого в скандинавском королевстве правового акта не станем -- это внутреннее дело Швеции. Речь об ином: мы видим, как оперативно реагируют шведы даже на намек на угрозу их стабильности. Никаких церемоний и лишнего словоблудия о правах граждан, ибо интересы безопасности страны превыше всего. Заметим: такие меры встречают полное понимание всех политических сил Швеции. В информационном пространстве -- ни слова критики закона и пояснения в его необходимости.



Можно представить, как завизжат наши доморощенные оппозиционеры. Станут апеллировать к высокому уровню жизни в Швеции. Игнорируя, что последний военный конфликт числится за Швецией в первой половине 19-го века. И Швеция не принимала участие ни в одной из мировых войн, лишь богатела на них. Забудут объяснить, что именно жесткое реагирование на попытки государственной дестабилизации гарантирует королевству высокий уровень жизни. Впрочем, так реагируют все государства Западной Европы и других континентов Земли, какие признаны экономически благополучными. Ибо фундаментальным условием процветания всегда и везде является стабильность.



Теперь от Швеции перейдем к России: к происшедшему в конце июля и начале августа в Москве. Поговорим о выводах. Один из них -- в необходимости возложить принятие решений за нарушение порядка организации либо проведения митинга, демонстрации, шествия или пикетирования на руководителей отделов внутренних дел, их заместителей. Это разгрузит суды, облегчит работу территориальных отделов полиции, связанную с доставлением задержанных в суд (конвоирование, транспорт и прочее). Данная мера уменьшит интервал от времени задержания до времени принятия решения по делу об административном правонарушении в интересах самих доставленных.



Внесение изменений в действующий административный кодекс -- мера нужная, но не основная. Востребованное, исходя из "шведского прецедента" -- необходимость принятия нормативного акта подобно шведскому. Что мы наблюдаем сегодня? Возбуждено уголовное дело по массовым беспорядкам. По делу арестовано более десяти человек. Административному аресту подвергнуто несколько десятков, оштрафованы сотни. Но принятые меры отнюдь не достаточны. Ибо 90 процентов привлеченных к ответственности -- "стрелочники", не понимающие, что творят, "пушечное мясо" разрушителей государства.



Лидеры, главные провокаторы остаются практически безнаказанны, отделываясь штрафами, административными арестами, либо вообще ничем. Через неделю, две или три все эти Гудковы, Яшины и Навальные выходят на свободу. С еще большим остервенением зубами вцепятся в государственный организм. Но они, пусть значимые, но только винтики машины разрушения, набирающей обороты. "Конструкции" в ней присутствуют не менее опасные.



Речь о "взбесившихся" информационных ресурсах -- "Радио Свобода", "Новая газета", "Эхо Москвы", "The New Times" и прочих с многочисленной аудиторией слушателей. Речь об отморозках, какие открыто подстрекают к противоправным действиям. Почитайте публикацию от 13-го августа на сайте "Эха Москвы" одного из таких -- Дмитрия Быкова! Выживший из ума "писатель, поэт и журналист" заявляет о неизбежности насильственного смещения Главы государства. Несет то, за что должен сесть "всерьез и надолго". А медийные ресурсы, опубликовавшие быковские откровения ("Эхо", "Собеседник", ряд других), следует прикрыть незамедлительно.



Однако ничего подобного! Рожа зажравшегося "поэта-деревенщика" продолжает мелькать в информационном пространстве России, Украины, по всему "свету белому". Но Быков не одинок. Есть еще Шендерович, семейство Гудковых, Борис Вишневский, Леонид Гозман, гражданка Абальц и многие другие. Функционирует абсолютно бесконтрольный YouTube. По нему, с призывами свержения власти, выступают Ходорковский и прочие беглецы от правосудия. Есть бесконтрольный интернет, как орудие разрушения любого государства.



Поэтому интернету, интернет-провайдерам, кибер-технологиям, социальным сетям наполовину посвящен шведский Закон "О защите безопасности". В аналогичном акте нуждается Россия. Ибо действующее законодательство не в полном объеме учитывает реалии эпохи Четвертой промышленной революции, ее негативные последствия. России нужен свой Закон "О защите безопасности", который отвечает вызовам времени.



Реалии негативных последствий Четвертой промышленной революции -- во всемирном господстве системы объединенных компьютерных сетей. Интернет обусловил особенности прохождения массовых акций в виде несогласованных митингов, демонстраций, шествий. В них, как правило, отсутствует предварительная планированность, организованность и руководство в процессе проведения.



"Штатные" внесистемные оппозиционеры выступают здесь лишь в роли подстрекателей-провокаторов. А социальные сети, интернет служат средствами мобилизации участников акций. Опасность таких акций в том, в чем их слабость -- в отсутствии организованности, в стихийности. Ибо стихийность изначально исключает рамки идеологических и партийных барьеров. Это служит приманкой для пассионарной молодежи, асоциальных, люмпенизированных элементов, "заведенных" и агрессивно обработанных бесконтрольным интернетом.



Перед нами стратегия "управляемого хаоса". Управляемость в двух точках. В начальной -- в подстрекательстве саботажа, акций массового неповиновения, массовых беспорядков. И конечной -- в эксплуатации их противоправных последствий. Эксплуатацию противоправных последствий мы наблюдаем сегодня в истерии масс-медиа, в повышении градуса радикализма. Наблюдаем в заявлениях "поэта" Быкова, ему подобных. Происходит процесс затягивания в "воронку" экстремизма разных слоев общества. Об этом свидетельствует письмо с подписями трехсот преподавателей и профессоров Высшей школы экономики в поддержку одного из участников массовых беспорядков.



Однако подстрекатели и провокаторы -- не только те, кого называют "либералами". Это и различной окраски леваки и "духовно близкие" к ним, пропагандирующие утопическую идеологию уравниловки. Интернет забит их каналами в YouTube. Один из которых, "Спец", 17-го августа вышел в эфир под громким заголовком -- "Готовиться к национальной революции". Опасность в них не меньшая, чем условных "либералов". Все они: и "либералы", и "левые" вовлечены в "управляемый хаос". Являются его составными частями. И через интернет ведут подрывную деятельность, опасную для общества.



Безусловно, государство должно реагировать на стоящие перед ним угрозы правовым механизмом, адекватным сложившейся ситуации. Вернемся к Швеции, которая никогда не знала разрушительных революций. А конституционной монархией страна стала в результате бескровного дворцового переворота в 1809-и году. В Швеции практически мгновенно приняли Закон "О защите безопасности" при намеке на угрозу стабильности.



Для нашей страны сегодня востребован свой, российский Закон "О защите безопасности". Закон, направленный на защиту Государства и Народа, от сил внешних и внутренних, пытающихся вновь втащить Россию в разрушительное революционное состояние. Не принципиально, как он будет называться -- Закон "О защите государства", Закон "О мерах по обеспечению внутренней безопасности в Российской Федерации" или как-то иначе. Значимо его внутреннее содержание.



В закон следует включить меры по обеспечению информационной безопасности. Они должны предусматривать судебный запрет лицам, деятельность коих признают опасной для государства, выступать в средствах массовой информации, открывать собственные каналы в YouTube, пользоваться социальными сетями.



Закон должен наделить Президента России, по представлению Генеральной прокуратуры, правом запрета деятельности юридических лиц, представляющих угрозу безопасности страны. Необходимо предоставить суду право, по представлению прокуратуры, временно, на срок от шести месяцев до двух лет, лишать свободы лиц, деятельность которых будет признана опасной для государства с помещением в учреждения ФСИН, либо под домашний арест. Ответственность для физических лиц запретов, установленных Законом, должна влечь наказание в виде лишения свободы на срок от года до трех лет. Закон не должен дублировать ни уголовный, ни административный кодексы, а представлять собой самостоятельный правовой акт.



Необходимы изменения в действующем Уголовном Кодексе Российской Федерации. Под государственной изменой следует понимать не только выдачу сведений, составляющих государственную тайну, но и выдачу конфиденциальной информации (для служебного пользования). Соответствующие изменения внести в статьи 276 и 283 УК РФ. Не отставать же нам от демократической Швеции в вопросах обеспечения собственной безопасности! Разумеется, меры по обеспечению безопасности следует принимать не потому, что в Швеции принят соответствующий закон. Однако игнорировать мировой опыт и практику, опыт собственной истории нельзя ни при каких обстоятельствах!



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566537180

