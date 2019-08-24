28 лет независимости Узбекистана: от террора политического к террору коммунальному, - Б.Мусаев

14:28 25.08.2019

Бахадыр Ф. Мусаев 28 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА, ЭТО ВАМ - НЕ ХАЛАМ – БАЛАМ, А ПУТЬ ПРОГРЕССА ОТ ТЕРРОРА ПОЛИТИЧЕСКОГО К "КОММУНАЛЬНОМУ ТЕРРОРУ".

Опять стучу сию минуту по клавишам своего компа, собираюсь набрать острые слова и фразы, где смешаются воедино мои веселие и злость. Да вот такой я, который, не принимает во внимание тонкости Востока, нарушает негласные запреты, т.е., скажем так, режет правду матку, будь то она адресована высокому начальству в лице президента, чиновников правительства, всесильных бесспредельщиков – хакимов, ... Не знаю, кто читает (читал) и как воспринимает (воспринимал), то, что я пишу и писал про нашу жизнь, которая сформировалась за годы независимости. Но, конечно, могу на мгновение вообразить, что, учитывая приближение 28 –й годовщины (1 сентября 2019), отбросил я веселость и злость, не называю более вещи своими именами, забыл, что живу в натуральном Дурдоме (кому нравится, назовите зоной) и вопреки правде новейшей нашей социальной истории (1991-2019) сотворил добротный текст с соответствующими стилистическими взлетами, духоподъемными и просто замечательными словами о посильном вкладе высокого начальства, читай, известной персоны власти, его преемнике и других т.н. государственников в дело устойчивого развития Узбекистана, обеспечения последовательного роста благосостояния граждан за минувшие годы. Однако натура –дура, то бишь моя природа по жизни как всегда берет верх, где нет места оголтелой оптимистичности в оценках реального положения страны и узбекистанцев . На этот раз мне достаточно только одного осознания факта, что в следующую субботу или воскресенье в Ташкенте на площади национального парка имени Навои состоится праздничный концерт, перед началом которого с краткой речью выступит президент Ш. Мирзиеев., Несомненно, надо ожидать, что здесь (в содержании выступления главы государства) найдут место элементы самовосхваления власти самой себя, связанные де в первую очередь с выдающимися достижениями в области обеспечения Прав и Свобод личности, борьбы за утверждение Справедливости и Закона в различных сферах жизни общества, включая бескомпромиссную борьбу с коррупцией, продолжающегося процесса формирования человека с мировоззрением патриота, преданного... Разумеется, там помянут в качестве национальных героев имена Тамерлана и Нью-Тамерлана

Впрочем, пора мне закругляться с вводным словом и сходу выстрелить следующим образом

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: нонсенс претендовать на роль первооткрывателя проявлений окружающего нас зла жизни. Сколько и кто только не писал об этом, в частности, об клептократии . Теперь лишь повторяют изо дня в день, который год, относительно признаков воровской системы, приводя различные факты, подтверждающие таковую природу настоящего строя правления . Лишь ленивые, инертные (благоразумные) не высказывались вслух о том, что в Узбекистане утвердились порядки, когда каждый из тех, кто равнее и главнее, чем другие, "жнет, где не сеял". Потому, видя все это, лично я, возмущаюсь и "плачусь", словом, начинаю писать чрезвычайно неполиткорректные опусы. Вместе с тем, ныне я воздержусь от обличений власть имущих в том, что именно они внесли немалый вклад в процесс, связанный со становлением и развитием национальных особенностей капитализма узбекского образца, где близко не пахнет истинными законами рынка, зато предостаточно "элементов" безнравственности, насилия, лжи, мошенничества в этом Доме, построенном на Песке ...

Воздержусь от обличений власти, от соблазна описания атмосферы страха, царившей здесь и сейчас (1991-2016), политическом терроре в Узбекистане и социальной паранойе известной персоны власти, на мой взгляд, являющейся корнем зла, и вообще на них, этих .. и сегодня главных носителях ... , которым негде ставить пробы.

Вместе с тем, чтобы не быть голословным на счет озаглавленного, а именно, что Мы прошли большой путь, и он, этот путь прогресса связан с тем, что в Узбекистане отныне нет, будто политического террора, он "опустился" на уровень "террора коммунального", процитирую следующее

(см нижеприведенные материалы сайта AsiaTerra. Info от 24 августа 2019 ).

АФЕРА КОСМИЧЕСКИХ МАСШТАБОВ СО СЧЕТЧИКАМИ В ТАШКЕНТЕ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ

Суббота, 24 Августа 2019

Наивные люди в Узбекистане пытаются найти "разумное" оправдание, но его нет. Факты:

1. Новые, установленные в принудительном порядке счетчики, не прошли поверку. Сколько накрутят, столько и заплатите.

2. На многих пользователей счета пришли от $150 за месяц. Можно "договориться" о скидке, нужно дать в лапу. Начальники РЭС (Юнусабадского и др.) за один месяц "опухли" от денег. Долю отдают в ГАК. Разницу списывают на остальных потребителей - биллинг никто не аудировал - он у них в руках.

3. Таким же образом закрывают просроченную дебиторскую задолженность и рапортуют наверх.

4. Поставщики комплектующих для новых счетчиков занесли колоссальные откаты, от 40 процентов и выше от суммы сделки.

Коммунальный террор и прямое выбивание денег - фишка нового режима. "Автотест", сносы, грандиозные #акцизы на импортное продовольствие, плата за тонировку, плата за подачу документов в ВУЗы и т.д.

При "диктаторе" Каримове доили крупный бизнес, никто не отрицает. Сейчас - стригут всех от

водителей до олигархов. Игорь Тилепин

ПОД ПРЕДЛОГОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЕЛОДОРОЖКИ ПОД ТАШКЕНТОМ СОБИРАЮТСЯ СНЕСТИ 28 ЖИЛЫХ ДОМОВ

Суббота, 24 Августа 2019

В поселке Геофизиков Кибрайского района Ташкентской области администрация намерена снести около трех десятков жилых домов, чтобы возвести на их месте… зеленую парковую зону с велосипедной дорогой. Об этом сообщила в популярной тематической группе "ТАШКЕНТ - СНОС" одна из местных жительниц.

По ее словам, началась эта "разрушительная" история, еще в марте.

"Славные представители Кибрайского районного хокимията стали приходить к жителям с благой вестью: "Вас будут сносить!".

После первого удара-шока жители стали спрашивать: "Почему? Где постановление хокима и генеральный план застройки?".

Эти вопросы вызвали недоумение у слуг народа: "Да зачем!? Сейчас все же так делают!" - цитирует автор публикации диалог домовладельцев с представителями властей.



Территория будущей велодорожки

"Наши территории пытаются облагородить, а мы, такие неблагодарные и не способные понять, что для нас велодорожки должны быть важнее и нужнее собственных домов, - пишет она. - Ну никак жители не хотят отдавать свои дома за мизерную компенсацию, а еще лучше даром, - как только представители хокимията ни пытаются, выбились уже из сил".

Взяв себя в руки, жители все же решили не сдаваться без боя, а действовать согласно Конституции РУз, постановлениям президента и правительства, что, как и следовало ожидать, очень не понравилось хокимиятовским. Люди стали активно обращаться с заявлениями во все инстанции, начиная с райадминистрации и далее по списку – президенту, премьер-министру, в ГлавАПУ, Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, Олий мажлис (парламент – ред.), но с принципиальной настойчивостью все письма непременно спускались "для рассмотрения" тем, на кого и жаловались, - в райхокимият!

В анонимной беседе с Азиатеррой автор поста сказала, что точка в этой судьбоносной истории еще не поставлена, и долготрудное хождение заявителей по инстанциям продолжается по сей день. Заметив, что "на данный момент ситуация находится на стадии "заморозки", но это скорее напоминает тишину перед бурей".

Следует отметить, что многие читатели этого сообщения в соцсетях считают, что заявленное строительство велодорожки – это только повод, чтобы на месте снесенных домов построить новые многоэтажки. О том, в чьи карманы попадает прибыть от их строительства рассказывается здесь и здесь.



Напоследок вместо P.S.



Безусловно, узбекистанское общество увязло в болоте дерьма

Узбекистанец, кто ты есть на сегодня? Голый и по самые макушки в ....Между тем, несмотря на смрад, должно жить дальше и не забывать крылатое изречение "ВРЕМЯ – ГОВНОЧИСТКА"

Хотя бывает, что думаю: нет времена у нас, будто не меняются и Сегодня как Вчера.

Итак, мы голые и вляпались к тому же по самые макушки в ... АНА ХАЕТ! (ВОТ ОНА ЖИЗНЬ!)



Бахадыр Ф. Мусаев 24. 08 2019 Ташкент Тузель-2