Судьба туркестанских архитекторов А.Зенкова и А. Пугаченкова, - В.Проскурин

00:03 27.08.2019 Судьба архитекторов А.Зенкова и А. Пугаченкова по книге В.Н. Проскурина



"Эпоха зодчих Зенковых"



Владимир Проскурин



Стройинженеров творчество, в соцреализме зодчество



… Архитектурно-строительное ведомство оставалось под началом областного инженера А.П. Зенкова . В 1900 -17 гг. он исполнял обязанности начальника строительного отделения правления Семиречья. Академик архитектуры Узбекистана Г. А. Пугаченкова полагала , что ее "…отец А.А. Пугаченков по приезде в Верный сблизился с областным инженером Андреем Павловичем Зенковым, чей великолепный Собор легко стремящегося в высь силуэта до сих пор является украшением Алма-Аты. …Зенков был моим крестным отцом и, возможно, именно это обстоятельство предопределило мой дальнейший выбор профессии" .



В годы творчества коллег Зенкова ,перед Первой мировой войной, наибольшее распространение получил в искусстве так называемый "ропетовский стиль" ( по имени известного русского архитектора Н.И. Ропета (Петрова) . При строительстве зданий использовались некоторые детали старинного русского деревянного зодчества и народного строительства , чисто декоративно, без учета их места в постройке, окружения, соответствия назначению. Строительное отделение несомненно воспользовалось этими приемами при строительстве Верного. Заботясь о поддержании репутации города, строители использовали, словно эхо минувших дней, традиции русской сибирской архитектуры.



Верный в двадцать тысяч жителей представлял не великий город, а только одноэтажную деревеньку. Над резными крылечками крепились для солидности массивные металлические вывески "Торговый дом Г.А. Шахворостова с С-ми" или "Наследники коммерции советника Н.И.Иванова", гостиница "Европа", ресторан "Париж", кинотеатр-иллюзион "XX век". Газета "Семиреченские ведомости" не без иронии писала, что "…в условиях повальной болезни поддержать репутацию полукустарного или несостоявшегося заведения пышной вывеской с многообещающим названием следовало бы подумать о переименовании Верного в город… Реномэ". Среди капитальных построек, которые выдержали натиск стихии землетрясения, были деревянные, четырехэтажные здания мельниц верненских купцов Гавриловых и Лутмановых. И зенковский "небоскреб" высотой до 54 м Туркестанского кафедрального Собора .



В 1913 г. строительное отделение получило архитектурно-строительный заказ на возведение выставочных павильонов юбилейной сельскохозяйственной и кустарно - промышленной выставки, посвященной 300-летию Дома Романовых. Зенкова назначили председателем 5-го отдела выставки, который объединил известных архитекторов и строителей Семиречья - Б.Х. Шлегель, С.А. Симанов, А.А. Пугаченков, И. П. Базилевич. Организаторы отвели 16 десятин земли в восточной части городского парка ( ныне 28-ми гвардейцев-панфиловцев) и прилегающих к нему улиц. Было возведено 28 казенных и 15 частных павильонов. Выставка открылась 17 сентября 1913 г. ( комиссар выставки С.Н. Велецкий ).



Символично, что у ворот выставки, сразу же за Кафедральным собором, поставили памятник -бюст Александру Второму , в царствование которого и были заложены успехи новой Семиреченской области. Наиболее значительными зданиями являлись Офицерское собрание, где разместили лесной отдел Семиречья. Также, образцовая школа Прокудина (перенесенная с годами на берег Алматинки и получившая ныне досадное название - ресторан "У Пугасова моста ") .



Главная аллея парка , вдоль проспекта Колпаковского ( ныне Достык) , украсилась юртами, где разместилось многообразие национального искусства, быта и промыслов народов Семиречья. В восточной части Пушкинского сада и на прилекающих улицах строители возвели павильоны торгово-промышленных домов: в "ропетовском стиле" наследников Исхака -Габдул Валиева; в "мавританском" - купцов Шахворостовых ; корпус заводчика Х.А.Тюменева , как точную копию вальцево-механической крупчаточной мельницы товарищества "Мукомол" в Петропавловске. Небольшое, но очень привлекательное здание торгового дома "Н.Я. Пугасов и С-я" выделялось в конструктивном отношении и было построено в "романском стиле". А павильон товарищества "Наследники коммерции советника Н.И. Иванова", несомненно лучший из всего созданного , - в "готическом стиле". В ансамбле деревянные павильоны, увенчанные "бочками и шатрами", украшенные "подзорами, петушками, полотенцами" и прочей сухой резьбой,- а крыши некоторых павильонов были искусно покрыты обычной стружкой, - в силу своей декоративности имели шумный успех. При возведении выставочных павильонов строители использовали последние новинки строительной техники и материалов: руберойд (толь), террофазерит ( черепица), линолеум. Были впервые применены железобетонные изделия местного гончарного завода " Ф.И. Титов и наследники ". Прежде всего трубы заменяющие деревянные, выдолбленные из стволов тянь-шанской ели. Новые типы зданий несли на себе печать примитивного стилизаторства, хотя и яркого таланта строителей, удачного взаимодействия традиций русской архитектуры с поисками самобытных архитектурно-строительных , в частности, антисейсмических конструкций и технологий.



Среди прочих инженерно-конструкторских или совместного проектирования с коллегами были авторские произведения А. А. Пугаченкова. Стояли словно верненские тополи, да карагачи на старых улицах , с утраченных в наши годы названиями и снесенными зданиями. Так и не ставшие , увы, памятниками городской истории и культуры.



…. Тем временем, по архивным документам в годы Первой мировой войны, полковник Зенков 21 апреля 1917 г. отправлен на фронт и его место начальника строительного отделения занял инженер Пугаченков. Зенков переписывался с коллегой , будучи старшим производителем работ 11-й армии Юго-Западного фронта , затем, начальником иненерных складов Волынской губернии (Староконстантинов, 1917-20 гг. ).



Поиск биографий областного архитектора А. А. Пугаченкова ( 1890-1930) и его коллеги А.П. Зенкова (1863-1936) , привел к верненскому окружению, повседневной жизни, о чем сохранились воспоминания и переписка в госархиве Алма-Атинской области. По настоятельной просьбе Галины Анатольевны была проведена работа по розыску ее родителей , послужных списков Анатолия и Софьи Пугаченковых. Было обнаружено личное дело областного архитектора Пугаченкова, составленное его рукой и с подписью. Что привело дочь Галину Анатольевну к словам благодарности , долгим просмотрам фотоальбомов, семейными пересказами и воспоминаниями. Моя собеседница возвращаясь к теме разговора, часто вспоминала верненские эпизоды, связанные с семьей, отцом и инженером Зенковым.



Родители Пугаченковы, Анатолий да Софья



Приведем краткие биографические данные на родителей Галины Анатольевны Пугаченковой. Отец Пугаченков ( Пугаченко) Анатолий Александрович (р. 11 февр.1890 г., Благовещенск - у. 15 мая 1930 г. , Самара), областной архитектор Семиреченской области ( с 1 июня 1913 г. по 20 мая 1917 г.) , первый советский зодчий, инженер-технолог и педагог.Строил совместно с инж. А.П. Зенковым : церковь Всех скорбящих Радосте ; Пастеровскую станцию ; консисторию, с архивом ; учительскую семинарию ; школу садоводства ( урочище Медеу) ; сейсмическую станцию. Вел строительство новой , мужской гимназии по ул. Мещанской ( не закончено ; в советские годы школа № 10 ); дома купца Габдулвалиева ( ул. Сергиопольская), мельниц и мостов на р. Алматинке . Пугаченков занимался проектно-сметной документацией, фотофиксацией и описанием памятников истории и культуры , реставрацией храмов ( среди них, обелиск славы в Узун-Агаче) .



Кроме прочего, инженер Пугаченков исполнял обязанности дорожного инженера Семиреченского переселенческого управления (с 1 сент. 1915 г. по 1 апр. 1918 г.) ,также , заведующего Верненской городской телефонной сетью (с 1 окт. 1915 г. по 1 мая 1917 г.; проект инж. И.П. Павлова ) . Между прочим, А.А. Пугаченков успешно провел в 1916 г. реорганизацию телефонной сети на 100 номеров. Эта система действовала в Алма-Ате до 1928 года.



Надо сказать, что в совершенно провинциальном городке Верном появление телефона , кино, автомобиля было не только редкостью , но и обязанностью чиновника строительного отделения. Областной инженер одновременно , являлся механиком или ирригатором, в зависимости от задач поставленных Семиреченским областным правлением и Войсковым правлением Семиреченского казачьего войска.



С установлением Советской власти и ликвидации строительного отделения (с 1 мая 1918 г.) А.А. Пугаченков занимал высокие должности в Совете народного хозяйства, и Комгосоора ( с октября 1920 г.). Он получил широкое техническое образование, владел европейскими языками , историей и культурой : учился в Никольском желелезно - дорожном училище ( 1899 г.), Хабаровском реальном училище ( 1907 г.) , на естественно - математическом факультете университета Цюриха ( 1908 г.), на механическом отделении электротехнического института Нанси ( Франция) и Киевского политехнического института ( 1912 г.). Прошел практику по инженерно-механическому, дорожному и строительному делу .Был специалистом высокого класса по гидравлическим двигателям и газогенераторным установкам. Служил машинистом 3-класса Юго-Западной железной дороги (с 1 янв . по 1 июня 1913 г.).



Должность Семиреченского ( Джетусуйского )областного инженера постоянно меняла наименования: Пугаченков состоял заведующим технико-промышленным отделом и отделом путей сообщения и строительства СНХ ( с 21 янв. 1919 г. по 12 февр. 1920 г.) ; строительным отделом Комгосоора ( с 12 февр. 1920 г. по 1 окт. 1920 г.) .Его коллеги также служили с дореволюционных времен по советские календы: областным архитектором А.Н. Лямин, начальник инженерной дистанции Н.И. Степанов, инженерной частью Комгосоор Н.П. Жемчужников, другие специалисты . Пугаченков состоял областным инженером с 20 мая 1917 г. по 21 янв. 1918 г. Впрочем, с января 1923 г. должность Семиреченского областного инженера ( с годами Джетысуйского губернского или Алма-Атинского окружного) восстановилась и ее вновь занял инженер А.П.Зенков.



В советское время А.А. Пугаченков основал в Семиречье политехническое образование , был избран деканом технического факультета Верненского народного университета (с 1 сент. 1918 г. - по 1 мая 1919 г.) . Инженер Пугаченков постоянный автор по теоретической механике , переводных и собственных научно- популярных статей по дорожным вопросам для ежемесячного сельско-хозяйственного и мелиорационного журнала "Семиречье" , областных газет "Семиреченская жизнь" и "Семиреченские областные ведомости" , и первых советских изданий. Им разработаны проекты по деревянным, каменным и железобетонным мостам, гражданским сооружениям и объектам коммунального хозяйства.



Первая жена Анатолия Пугаченкова Эстер (Эсфирь) Вальдман ( р. в 1887 г. - у. в марте 1963 г. ) , звалась в семье Софья Петровна . Педагог, филолог и обществовед, зав. учебной частью школы № 19 им. Чернышевского ( бывш. Пушкинского женского училиша) ..Первенцем в семье был сын Юрик ( скончался в 1915 г. от менингита в Верном) : дочерью стала Галина Анатольевна ,родившаяся в тот же трагический год. .Пугаченковы ютились по разным уголкам города , обыкновенно в халупе во дворе школы.



Восемнадцатилетний юноша Пугаченков женился на Софье Петровне в Швейцарии ( Цюрихе.), студентке философского факультета. В ту пору красавица жила эмигранткой во Франции ( Нанси) Надо заметить , известна с богатым революционным прошлым, член партии РСДРП с 1904 года. После трехлетней отсидки в российской юрьме процветала на европейских хлебах . Дама искала себя в юности в коммунистических иллюзиях, - то ли быть большевичкой, то ли стать анархистом. В Верном революционерка Софья Пугаченкова, организатор советского народного образования , посвятила себя строительству социализма по анархическим убеждениям . Тоже явлалась творцом из соцстроя творчества



В бывшем Пушкинском училище старые друзья Пугаченков и Зенков обратились в поисках работы с просьбой к С. П. Пугаченковой. Андрей Павлович устроился учителем математики и естествознания, называя чернышевскую школу по старинке - "пушкинской гимназией" (1921-23 гг). Его широкое техническое образование, знание европейских языков и некрасовского слога в стихотворчестве приносило плодотворные хлеба в образование и воспитание верненской молодежи. В биографии Зенков подчеркнул, что "…благодаря воспитанию и любви к стихотворениям Некрасова , он рано полюбил рабочий народ и болел его нуждами и страданиями… Таким остаюсь и останусь до гробовой доски…Это мне внушили с детства".



Демонстративный накал образа жизни старой большевички наводил беспорядок в судьбе семьи, живущей под шатким колпаком инструкций Страны Советов. Проще, ее боялись везде и всюду … Возможно, по политическим мотивам , семейные отношения между Анатолием и Софьей разладились. Отец наведывался в Алма-Ату и встречался с первой женой и с маленькой дочкой Галиной. Но потом расстались и надолго, до самой смерти .Не зная о трагической судьбе первого мужа , Софья Пугаченкова вместе с дочерью Галиной покинули навсегда Алма-Ату и поселились в Узбекистане.



Второй женой Пугаченкова стала Курдюмова Евгения Григорьевна (урожд. Седова, 1889 г. рожд.). Венчание пары состоялось в Верном 23 марта 1920 г. Приемной дочерью Пугаченкова была приемная дочь Седова Нина Анатольевна. В 1921 г. вместе с супругой Седовой и дочкой Ниной , А. А. Пугаченков отправился на перекладных в Ташкент, в "город хлебный". Тем более он стал столицей Туркестанской Советской республики, с традиционными восточным населением в 7-10 раз крупнее, чем провинциальный городок Верный. Думается , что природно-климатические явления повлияли на решение Пугаченкова сменить образ жизни. Землетрясение 1910 г. и сель 1921 г. вызвали снос значительной части города ,безвозвратно утерянного творческого наследия местных зодчих Собственно, десятилетия спустя Алма-Ата носила на себе печать безжизненной территории.



По воспоминаниям, причиной отъезда была давняя болезнь туберкулеза, обостренная в годы антироссийского восстания 1916 года. Когда на почтовой станции Самсы, областной архитектор Пугаченков был пленен и избит до смерти разгневанной толпой "революционеров" , под руководством небезызвестного большевика Т. Бокина. Его спас от неминуемой гибели казачьий отряд есаула И. В. Бакуревича. /Между прочим, есаул был любимым племянником бездетного инженера А.П. Зенкова. Словом, переплелись судьбы родственников Бакуревичей , Зенковых, Пугаченковых.



В Ташкенте А.А. Пугаченков устроился работать заведующим дорожным отделом Туркестанского Комгосоора, техническим специалистом Госплана . Принял участие инженером Средазводхоза в строительстве Байрам-Алайской оросительной системы и Гиндукушской плотины. Назначен начальником планового отдела Туркменводхоза (1925-27 гг., Ашхабад )



Тем временем , Страна Советов отмечала год Десятилетия диктатуры пролетариата . Пугаченков получил оценку Отечества за многогранную деятельность инженера , "по заслугам советского времени", по приобретенным меркам политического произвола. Будучи председателем техническо-строительного Комитета при Совнаркоме Узбекской ССР, наш Пугаченков был необоснованно арестован и сослан на пять лет в лагеря Беломорканала. Супруга Седова сделала невозможное. В годы сталинской эпохи , она добилась встречи с "всесоюзным старостой" М И. Калининым и освободила совершенно больного мужа. Раздавленный обстоятельствами жизни сорокалетний А.А. Пугаченков тяжело болел и скончался у родственников в Самаре.



Ташкент - город хлебный



Собственно, у каждого автора есть свои взгляд на прошлое и личное мнение на память. Об академике Г.А. Пугаченковой, ее родителях, написано много, прежде всего в замечательной работе Светланы Горшениной "Перебирая жизни черепки…" , в книге Владимира Проскурина "Эпоха зодчих Зенковых" , в научно- популярном сборнике Руслана Мурадова " Следы империй культуры Центральной Азии от Александра Македонского до Тимуридов " Всего не расскажешь в скупой статье о щедрости , внимании , взаимопонимании академика Г.А. Пугаченковой . Главное, что она познакомила меня с бывшими верненцами или близко знавших этот город Алматы, его наследием , коллекциями и собраниями.



Свидания с известными туркестанцами, деятелями истории, культуры, зодчества Семиречья, непременно происходят в путешествии из Заилийского города Верный ( ныне Алматы ) в столицу Туркестанского края Ташкент . "Заходите в наш дом, гостю двери открыты...", - говорила благодушная улыбка на лице Галины Анатольевны. Здесь среди суеты гостеприимства , за чашкой чая и домашним вареньем , сушками да пирожками , были встречи и беседы с учеными-обществоведами, архитекторами , писателями М. Мендикуловым, А. Маргуланом и Б. Глаудиновым.Прежде всего, в благоприятный дом привели меня близкие родственники, коллеги по охране памятников, заслуженные архитекторы-реставраторы Казахстана А.Н. Проскурин и Б.Т. Туякбаева . В этом доме решались судьбы памятников Ташкента и Алма-Аты, опрометчивый снос иных достопримечательностей , явлений, событий в нашем творчестве и жизни .



Здесь в Ташкенте , в былые годы, без особого труда отыщите старый дом, наркомовсккую квартиру № 34 в Ташкентском Доме специалистов .Хозяинами пенатов была семья академиков, востоковедов , археолога Михаила Евгеньевича Массона ( р. 21 нояб. 1897 г. - у. 2 окт. 1986 г.) и архитектора- реставратора Галины Анатольевны Пугаченковой ( р. 7 февр. 1915 г. - у. 18 февр. 2007 г.). Доброжелательные ташкентцы постоянно знакомили гостей с выдающимися отчественными деятелями .



Многолетняя дружба вывела на широкую географию творческих изысканий и работ с замечательными специалистами В.А. Нильсен (Ташкент ) , Р. Г. Мурадов (Ашхабад), Ш.С. Фатуллаев (Баку), С.Г. Хмельницкий (Берлин ), С. М. Горшенина (Париж). Судьба отправила в археологические международные экспедиции на Алтай, Монголию, Каракорум ( С.Г. Кляшторный) , на составление биографий портретов и архитектурного наследия ( А.Ф. Крашенинников) , паспортов на памятники истории и культуры (Б.А. Кириков) .Благодаря семье искусствоведов К. С. и Е. Р. Крюковых, близких родственников купцов Пугасовых, мне довелось поклониться дорогим могилам Боткинского кладбища Ташкента . Посредничество , поддержка , авторитет Галины Анатольевны вывели на публикацию историко-архитектурных очерков , совместно с редактором журнала "Архитектура и строительство Узбекистана" И. Е. Вуколовой , известными учеными-коллегами края , соавторами Л. И. Жуковой и Ю. Ф. Буряковым .



В мой адрес Г.А .Пугаченкова однажды отметила , на подаренной книге : "Владимиру Николаевичу Проскурину - энтузиасту среднеазиатского краеведения " .Храню книгу как благодарность свыше... Во время съемок документальной ленты ""Купцы Семиречья" (1993 г. , "Казахтелефильм" , авторы С. Морозов, В.Проскурин) в семье ее друзей оказалась портретная галерея Семиречья, десятки - сотни лиц, увиденных мной впервые - Глушковы, Пугасовы, Гранитовы, Торопнины, Лейбины , Ивановы, Керенские, Сваричевские , Кузнецовы. Благодаря подругам Пугаченковой М.В .Городецкой и Е. Ф. Федорович появились новые документальные киноленты, очерки, эссе о купеческом , православном , казачьем Туркестане. Источник - ЦентрАзия

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