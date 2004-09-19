Казахстанский транзит тихо сдох. Дарига Нурсултановна Назарбаева переизбрана спикером Сената

12:12 02.09.2019

2 сентября на совместном заседании палат КазПарламента избран новый старый спикер. Безальтернативно выдвинутая кандидатура действующего спикера - Дариги Назарбаевой получила единодушный одобрямс депутатов. 48 голосов "за" из 48 присутствующих.



Назарбаева Дарига Нурсултановна родилась в 1963 году. Окончила Исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, аспирантуру Московского государственного университета.

В разные годы занимала должности директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан (2007-2012); заместителя премьер-министра РК (11.09.2015-09.2016)

Выборные должности, депутатство:

· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва (по списку партии "Асар") (19.09.2004-20.06.2007), руководитель депутатской группы "Аймак" (02.2005-20.06.2007);

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (18.01.2012-03.04.2014);

· Заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Руководитель фракции "Нур Отан" (03.04.2014-09.2015);

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (03.02.2016);

· Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (с 13.09.2016, переизбрана с 09.2017).

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан (с 20.03.2019).