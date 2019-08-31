Нур-Султан. Стартовал отбор в "Президентский молодежный кадровый резерв"

12:53 02.09.2019

В Казахстане стартовал прием заявок на участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв, сообщает пресс-служба Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы (АДГС).



Для приема документов участников запущена автоматизированная онлайн – платформа сбора документов.



Онлайн-платформа имеет интуитивный интерфейс и удобна в использовании.



На главной странице сайта кандидат может ознакомиться с данными о процессе отбора в Президентский молодежный кадровый резерв в виде инфографики: как и кто может принять участие, каковы сроки и этапы отбора.



Процедура регистрации максимально упрощена.



Кандидату необходимо указать свои личные данные, такие как ФИО, ИИН, предпочтительный язык для прохождения этапов отбора и, самое главное, действующий электронный адрес и мобильный телефон.



Также важно ознакомиться и принять согласие на хранение и обработку данных и пользовательское соглашение, отметив соответствующие чек-боксы. Не приняв данные требования, кандидат не может принять участие в Президентском молодежном кадровом резерве.



Для участия в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв кандидатам необходимо зарегистрироваться на сайте PKRezerv.kz.