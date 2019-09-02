Кадровая Кадриль ЦентрАзии: итоги злого лета, на пороге долгой зимы, - В.Хлюпин

10:33 03.09.2019 1. Киргизский эндшпиль. Больше не наливать...



Восстание Атамбаева закончилось тем, чем и должно было закончиться - дешевым кроваво-пьяным фарсом.



Киргизским политологам вообще давно пора диссертации на примерную темы - "Виски Джек Дэниелс" как регулятор политической пассионарности местных элит Южного Кыргызстана". Сам Атамбаев держится молодцом и даже почти что куражится. Веселый озорный алконавт. Трезвый и пьяный Атамбаев - это два человека и они вместе почти не встречаются. В СИЗО, без внешней подпитки, этот личностный диссонанс скоро схлопнется и мятежный президент необратимо загрустит, зато не без пользы для личного здоровья - всяко печень бы долго не выдержала революционных нагрузок.



Горькое похмелье. Киргизия трезвеет?..



В страну тем временем потянулись криминальные изгои - экс-наследная дочь Бермет Акаева-Тойгонбаева, экс-премьер Бабанов..., что им не сидится/лежится за границей, понятно, деньги проедаются быстро и никому эти единые молью "полит-петрушки" в далеких чужбиных на хрен не нужны, не интересны... Зеленые жирные мухи всегда слетаются на гнилое мясо...



Счастливый Жээнбеков на радостях амнистировал сразу двух ранее посаженных соплеменников коррупционеров - госзаговорщиков из "ошмяков" - Омурбека Текебаева (экс-торага Парламента и главаря партии "Ата-Мекен") и Дуйшенкула Чотонова (экс-главу МЧС и посла). Оба эти полит-аксакалы - прожженое жулье и ворье, вполне себе заслуженно топтали зону восьмериком, теперь вылезли из узилищ и чуть пройдет время - еще славно куснут руку своего благодетеля. Кыргызскую трйбо-кратию ничем не исправишь - Жээнбековы, хоть и южане и "ошмяки", но там даже внутри самого Юга такой перегретый котел внутренних противоречий и обид.



Жээнбековы - это племя адигине, родовитое, уважаемое, компактно населяющее достаточно изолированную высокими хребтами Алайскую долину, они - пришлые, из мигрировавших и втершихся в южное правое крыло Киргизской орды "северян", во время многочисленных кокандско-кыргызских войн (погромов-стычек) 18-19 вв., хитрые адигинэ предпочитали отсидеться в своей труднодоступной долине и пока кипчаки и прочие ичкилики отчаянно резались с кокандцами в Фергане и Андижане, "союзничали" с Кокандом, принимая от хана богатые дары и придворные титулы (вплоть до амир ляшкара-главнокомандующего и визиря). Хитрый вождь адигинэ Алимбек-бий, фактически, спас Коканд от полного разгрома и ликвидации при бухарском вторжении 1840-х гг., затем, соперничая за власть с кипчакским вождем Мусульманулом, много посодействовал чудовищной резне кипчаков, устроенной Худояр-ханом в 1850-х гг. Ловкий интриган и перманентный заговорщик он стяжал себе славу выдающегося коллаборанта своего времени и его бесконечные "коллаборации" хотя и укрепили власть и положение самих адигинэ, никак не способствовали единению киргизского народа. Скорее - напротив.



Антогонизм кипчако-ичкиликской (Ферганской) знати к адигине-монгушам - уже тогда расколол Правую орду и следы этого противостояния не изгладилдись веками. Киргизский "Юг" совершенно не однороден и помимо обособленного Баткена ("Юг-Юг"), колетсся на ичкиликский ("Юг-Запад") и адигинайский ("Юг-Восток"). Плюс, внутри каждого суб-мини-этноса - свои "терки" и взаимные претензии, обиды.



Так что тотальная "Ошмякизация" киргизского политикума, чем активно занимается команда Жээнбековых, приводит, как это не пародоксально, к усилению внутренней конкуренции среди "южан". В прошедшем августе КырИстеблишмент пополнился от "ошмяков" новыми видными членами - "вкусное" кресло главы Фонда госумущества получил Жылдыз Исакулов, но понесены и потери - Абдыкалык Рустемов (глава Госкомлесхоза) попался на взятке в 2 тысячи долларов.



Освободившееся кресло главы Таможни возглавил северянин и, по некоторым сведениям, "сородич" премьер-министра Алтынбек Торутаев (киргизские СМИ открытым текстом называют его ставленником "олигаршонка" Раима-"миллиона" Матраимова) - масштаб Кыр-коррупции показателен, как и мелочность "южных" коррупционеров.



И заживут они теперь долго и счастливо. Ага, как бы не так...



2. Победная песнь Казахской Сольвейг (Хозяйки Дома) или Бал Балбала



Этим августом Второй КазПрезидент отметился новацией в области Казахской историософии.



Казахстанские корни оказывается ведут в Улытау (мелко-сопочно-горный массив в самом центре страны, полупустынный и почти необитаемый). Якобы, там похоронен старший сын великого Чингисхана Джучи - там была ставка (столица) его Орды. От улуса Джучи плавно прорастая сквозь века и поднялось Великое Казахское ханство... Что правда, то правда - Джучи был старшим Чингисидом, точнее сыном - старшей и самой почитаемой жены Чингисхана - Борте, которая забеременела неизвестно от кого будучи в меркитском плену (чаще всего назыают некоего племенного вождя Чильгир-Боко, но есть и другие варианты). Чингисхан признал ублюдка своим первенцем и взял его в свои походы. Чем прославился Джучи - резня народа Цзинь, резня и разгон прибайкальских киргизов, резня Хорезмийцев и заговор против заболевшего отца. Закончил жизнь трагически - то ли был отравлен по приказу Чингиса, то ли ему, по монгольскому обычаю, сломали шею...



Чем он реально отличился - это редкостной плодовитостью, прилежные жены уже к 40 годам нарожали ему 40 сыновей (дочери в гаремную бухгалтерию за слабой надобностью не попадали). Ни как государственный муж, толковый администратор, архитектор и строитель городов, грамотный и просвещенный правитель, Джучи современникам не запомнился.



Тупо - трахал в шатре теток и в промежутках между этим увлекательным занятием резал головы покоренным киргизам и хорезмийцам. Все. Идеальный правитель и претендент на роль нового "Отца основателя" Казахской государственности....



Вчера Токаев наконец осчастливил КазНарод и своим первым президентским посланием. Ждали, ждали и дождались...



Кто сочинял Токаеву эту байду, дня не прошло, как советника президента Ерлана Карина расперло признанием, - "Он (Токаев) сам все сочинил...". Не удержался...



Начало встревожило - Мантра заклинание про "Пять институциональных реформ и План Нации", предначертанные дланью великого Елбасы.



Дальше - веселее.



В первом же абзаце своего спаслания КазПрезидент-2 формулирует диалектическое противорчеие - "Наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны по схеме "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Сильный президент - это который из них? Который в реале правит или который получил в спикерши (себе за спину) - Черную Вдову. Спикер по Конституции - человек №2, стрясти "президента" с поста через послушный парламент Елбасы может одним щелчком пальцев и все, новым президентом автоматом становится Папина Дочка.



Задача по воплощению концепции "Слышащего государства", это, вообще, зачет, это пять, как говорил мой друг, коллега и казахстанский полит-технолог Лев Тараков. Не он ли это и придумал? Чувствую руку мастера. Хорошо бы дополнить и додумать эту тему концептами: "нюхающего парламента", "говорящего спикера", "писающего (вечно мимо) мальчика" и т.д.



Другие "задачи" подстать: продолжить партийное строительство... Что за бред. Партии, вообще-то - это не отделы администрации президента, это самоорганизующиеся снизу общественные объединения. Ими не надо "заниматься", тем более "строить", с ними надо сотрудничать и совместно работать, но никак не управлять процессом их искусственного оплодотворения. Причем, совершенно понятно зачем эти пункты прописаны особо - любое строительство новое партии - это нехилый бюджет, в карманы тех же пиарщиков, которые сочиняли Токаеву этот дикий текст. "Создавателям" "Асара", "Нур-Отана" очень хочется еще разок другой по-крупному подкормиться.



Пункт 2 - Эффективная обратная связь с населением... под что создан новый отдел (бюро жалоб) Президентской Администрации, во главе с мадам Балаевой.



Про Балаеву я уже писал - эта забавная женщина может, как Гай Юлий Цезарь, одновременно - чинить карандаши, болтать по телефону, смотреть телевизор, пинать под столом кота и чесаться спиной об игло-чесалку доктора Кузнецова, жаль только не умеет, одновременно, о чем-то... думать.... В свое время русский царь Борис Годунов тоже повесил к одним из ворот Кремля ящичек для сбора жалоб и челобитен с народа и был крайне удивлен обнаружив, точнее - не обнаружив в нем ничего путного. Так - несколько записок с просьбой выдать стрельцу такому-то внештатный штоф водки и пара доносов жен других стрельцов о блуде и обидных побоях...., дохлую собаку, сломанный утюг и вполне себе целый, но один сапог. Царь даже приказал отодрать подметки с сапога, думал там запрятаны ценные сведения, ан нет - было пусто...



К чему это я... Да, ни к чему...



"К 2020 году сократить на 20% количество госслужащих...". Какой милый, дешевый и наивный популизм. В духе раннего Ельцина, осталось только запихнуть Токаева в душный рейсовый троллейбус и катать по городу, пока ему там что-нибудь не прокомпостируют...



Ежу понятно - любое сокращение госаппарата чревато только увеличением его численности.



"В стране сложился целый слой так называемых "латифундистов". Они ведут себя как "собака на сене". Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель..."



Латифундисты - это правильно, золотые слова. Жаль не добавил еще и "компрадоры", тоже хороший, а главное - актуальный для Казахстана, латино-американский термин.



Кто не помнит - это представители местных пост-колониальных полит-элит, занятые обслуживанием интересов иностранных монополий-гигантов, торговцы в розницу природными богатствами родины, без своего производства, все - на вывоз, "банановый вариант". Стоит ли продолжать кто в Казахстане главные мальчики банананы? Открываем список Форбс, читаем с номера один...



Новость в тему - Динара Назарбаева-Кулибаева в этом же августе прикупила по дешевке близ Женевы замок Бельрив (всего за 63 ляма долларов). Эта Женевская принцесса за всю свою 53-летнюю жизнь отработала на производстве лет 5-ть, потом только в Фондах имени Папы и во имя Папы, скопила честным трудом 3 лярда баксов и вот, на зарплату учительницы прикупила фазенду. Что тут скажешь? Токаев сам все верно сказал, про собак на сене...



Кто ж все это писал... Зачем. Кому... Такое ощущение, что заготовка "болванка" лет 5-ть как валялась по бабакумаровским кабинетам, ожидая случая к использованию... Нашли при захвате кабинета, обновили, чуть подшаманили, дали оживляж...



Карин - прекрасный специалист и знаток своего дела - опытный плагиатор-партстроитель, умелый компилятор и неутомимый ретранслятор аппаратных сплетен и баек.



Душа - человек. Перманентно перебегающий от одного "агашки" к "другому" в поисках покровительства и вкусного едалища. С таким - только в разведку. Подстать ему второе умное лицо аппарата - Маулен Ашимбаев. Первый просто цинично беспринципен, воторый принципиален, принципиально не имеет принципов... С ними Токаев точно не пропадет...



Токаева можно понять - пытается почистить карму. Имиджа ради... найти пятой точкой шестую опору под разъезжающимися стульями... Елбасы глумится - шурудит под столом ногами... ловко высовывает из рукавов крапленые карты... на ходу переписывает правила игры...



А вокруг - пустота, кругом только симулякры, копиисты и эпигоны...



"Запустить пилотный проект оценки населением эффективности работы местной власти"... Ну что за детский сад. Кто оценивать-то будет, мадам Балаева?



"Вовлекать в обсуждение насущных задач... гражданское общество. Для этого создан представительный по составу Национальный Совет общественного доверия...".



Да не обсуждать надо насущные проблемы, сколько можно болтать болтовню об одном и том же.... Сами же, пунктом выше, создали отдел Балаевой, с ней и можно обсуждать что угодно и сколько угодно времени в году. Она согласна, она может... Толку-то. Необходимы механизмы реального контроля за произволом власти, нужны органы подлинно народного самоуправления - по типу и в духе земств, необходимы реальные полномочия выборным органам...



Ничего этого нет, не предусмотрено и не надо. Одним словом: Елбасариум - гнилое болото. НацСовет имени Балаевой... Тьфу, БалабайСовет... Тьфу - три раза...



Бла-бла-бла-блаблизм.



Чем выступать с такими Посланиями, лучше молчать...



Блин, Касымжомарту Кемелевичу хорошо бы, чем подмахивать и озвучивать такую белиберду, полистать на досуге школьный учебник по обществознанию, благо 1 сентября на носу, и шмякнуть им по голове кого там первого из подвернувшихся, Ерлана.... Маулена.



Маулен, Ерлан, ребятушки, включайте мозги, начинайте хоть как-то шевелить чем осталось. Понимаю, трудно, многолетний расслабон и соседство с первобытно-дремучими коллегами по цеху типа Талгата Калиева не располагают к интеллектуальному со-творчеству. Но надо... Напрягитесь! Тужтесь!! Полно гнать дичь и лепить халтуру. Этот детский лепет, что озвучил Второй Президент, похож, одновременно, на Лебединую песнь и Щенячий скулеж, только не на послание Лидера Нации.



***



Вообще, последние президентские действия Токаева какие-то суетливые, мелкие, птичье царапанье, голос - воробьиный клекот... и, как максимум, гусиный шип... Безусловно, ему тяжело, однозначно - его давят со всех сторон как тюбик с пастой, но если уж ты назвался груздем, облачился золотой цепью "Алтын Кырана", то будь добр - шевели мозгой, клюй врагов по зернышку, полезай в кузовок... Казахской трайбо-племенной квадриги - Старший, Млаший, Средний + торе.



С помпой анонсирована Новая кадровая политика.



Новая, в чем?



Это в назначении вице-премьером по социалке одиозного старшежузовского аксакала Бердибека Сапарбаева, выдвижение на его место министром абсолютно никому и ничем неизвестного "болашку" - жамбыльского дулатского сородича Биржана Нурымбетова?...



Другие августовские новации - Академию управления при КазПрезиденте возглавил абсолютно невежественный Ерлан Абил. Из аппарата правящей партии "Нур-Отан" Байбек высадил последнего некоренного секретаря - Илюшу Теренченко. Что выгнал, правильно, но это, формально, едва ли не последний "русский" (пусть и украинец) в КазИстеблишменте. Такая национализация кадров больше похожа на обыкновенный национализм. Отдел безопасности и правопорядка администрации Президента возглавил маловыразительный Алмат Байшуаков (из прокурорских). Отдел госуправления АП - примерно столь же заметный младшежузовец (что редкость) Альтаир Ахметов.



Совершенно некрасивый и показательный скандал сразил тем временем всю верхушку КазМинобраза. Директор департамента административной работы и госзакупок Анар Каирбекова публично и прямым текстом заявила, что ответственный секретарь министерства Орсариев, вице-министры Рустем Бигари и Фатима Жакыпова оказывали на нее коррупционное давление, требуя помочь им скрысятничать более 100 миллионов бюджетных тенге, выделенных на "миграцию серверов". Пикантность в деталях - Арын Орсариев - не рядовой чинуша, а подающий большие надежды родовитый болашакер, в недавнем прошлом - зав сектором администрации Елбасы, глава



Агентства РК по делам государственной службы и ректор Академии госуправления при Президенте. Особа приближенная к Императору... Куда и зачем они всем Министерским кагалом пытались смигрировать серверами - вопрос, конечно, интересный.



Те еще элитарии, и с этими персонажами, а они, вообще-то, вроде как стоят во главе всей системы КазОбразования, Токаев собрался решать задачи воспитания новых кадров? Ты со старыми разберись, дорогой друг, хоть элементарный порядок вокруг наведи...



Наконец, мелькнувшая незаметно новость - умер Сатыбалды Ибрагимов, могучий как карагач аксакал южанин, соратник и (вероятно) собутыльник юности Елбасы, однокашник по Днепродзержинскому ПТУ, непременный участник и свидетель юношеских пубертатных подвигов... Знал его лично, как много интересного он помнил и рассказывал... Сталевар, сиделец, бизнесмен-миллионер, доктор экономики... Мир его праху!



Вся Новая кадровая политика Казахстана - это старый Трайбо-Дуракизм, обыкновенный, банальный, насквозь фальшивый, драный и тертый нафталином занавес истинной полит-сцены.



Токаев, несмотря на огромный опыт жизни (и выживания) внутри системы, немножко похож на мульт-героя "Лунтика", который упал на Землю в консервной космической банке и удивленно лупает по сторонам большими глазкаами, не понимает - где он, кто он, кто вокруг и чего они все делают и от него хотят.



Казахскому ДиумВластию можно смело ставить актуальный диагноз - БАР - биполярное аффективное расстройство аппарата. Значительная часть ЧинАппарата дезортиерована наличием двух органов власти и источников силы, отсюда явные признаки сопутствующего БАР - МДП (маниакально-депрессивного психоза), которое проявляется в самом широком диапазоне аффектов - от буйного помешательства до тихого идиотизма, главная особенность - реактивно быстрая смена этих маний/депрессий у одного организма.



Есть хорошее казахское слово-определение - "кишкентаи". Молодые, наглые и амбициозные недоросли, недоучки, без жизненного опыта и опыта руководства хоть чем либо, кроме собственных машинок на ковре... Одна дико наигранная преданность в глазах, почитание Шефа. Отца-благодетеля. Эти молодые "болашаки", несмотря на всю европейскую образованность, на самом деле еще большие носители трайбализма, чем их советские (интернационально воспитанные отцы и деды). Потому как без своей "команды", "племени" - они никто, пигмеи и аппаратные чебурашки. Их сила - в массе, в толпе, в дружной слитности с своим баши-агаем, который ведет за собой по министерским кабинетам всю эту свору алчных, поверхностно образованных оглоедов, в гарвардских галстуках.



В Казахстане наступил второй этап "болашакеризации" полит-элиты... "Болашаки" (юные засланцы за знанием в западные вузы) первого призыва уже доросли до позиций - министров и ответсеков, второй призыв тотально "омолодит" аппарат.



Все-таки знаковое совпадение - первая тронная речь второго президента и избрание ему в напарницы (вице-замены) Елбасинды. Елбасы, все ж таки, красавец... Ласково мурлыча утопил в ведре орущего о пощаде котенка Казахской Модернизации. Убил тапком беззубого бобика Казахского Транзита. Несокрушимый Кремень, Несгибаевый степной Балбал!



Транзит власти умер едва начавшись.



Можно подумать что-то принципиально изменится в НурБасином королевстве.... Аллес, отнюдь!



3. Узбекистан многопартийный. Чудище обло...



На декабрь назначены выборы в УзбПарламент. Теперь он будет совсем многопартийным. Пять партий. И все - правящие... в смысле сифонят подпитку трубочками из одного казана и славят осанну одному портрету на стене. В чем прикол такой Шавкат-Янусовой многоликости. В глубоко затаенной и теперь проснувшейся демократической природе узбекского трайбализма? Кому и чего он пытается доказать? Неужели пример идиотствующего из года в год Кыргызского Жогорку Кенеша ничему не показателен?



На кой Узбекистану многопартийность? Чего собирается решать Мирзиеев с 5 партиями поддакивающих голов?



Чудище узбекской кланократии - обло, озорно и стозевно. Зачем его размножать искусствнно, оно и так успешно плодится естественным путем. Дрессуре это зверь поддается плохо, так и новоровит хватануть за штаны зазевавшегося, отвернувшегося хозяина...



Был во времена расцвета СССР такой известный натуралист-мичуринец, народный академик из хохлов - Трофим Лысенко. Пытался выводить новые породы КРС, кормя коров шоколадом, уверял, что окружающая действительность и искусственное воздействие селекционера сильнее наследственных генных факторов. Что-то разумное в его учении, наверное, было, хотя главный посыл неверен в корне - гены и паттерны (архетипы) сознания племени - завсегда победят любое личное приобретенное качество. Это даже не молоко матери и не модное теперь "глубинное первородное", это сакрал сакрала...



Не варите козленка в молоке матери его... Очнитесь, отцы-командиры. Что вам там, совсем "Ташкент-сити" застит глаза примером европейского благолепия.



Оторвитесь от мрамора лепнины..



Взбодрить застойное политическое поле, провоциируя сверху инициативу масс? По историческим меркам совсем недавно правил в одной ныне несуществующей стране один такой провокатор масс - Михаил Сергеевич Горбачев. Чего ему не жилось спокойно с спокойным и послушным Верховным советом партократов, нет, собрал "демократическим путем" Съезд народных депутатов. Вместо того чтобы работать три года балоболили там языками, полоская и разоблачая родную страну. Разоблачили вдрызг, и самих себя, и Горбачева, и страну... Ну как объяснить, что искусственное увеличение численности профессиональны политических трындычих - это не признак наступающей демократии, а ровно наоборот, симптом впадания в маразм верхней головки правящего класса.



Идеальный парламент для ЦентрАзии - это гарем. "Елбаса" в нем отдыхает от трудов праведных спустив шаровары, расслабляется, пользует в свое удовольствие болтливых гаремных чаровниц, слушает их сплетни и доносы друг на дружку, милостиво раздает виноградинки-награды в рот, ласково шлепает нерадивых и виноватых, тетешит особо отличившихся особ...



Никаких иных форм парламентаризма быть просто не может или бывает только в виде кыргызского "Балаган лимитед" - Жогорку Кенеша. Который даже не пародия на народоправство, а похабная карикатура.



Новая кадровая политика Узбекистана - явление онтологически аналогичное казахскому...



В последний день лета учреждена "Академия молодежи". Целью - аккумулировать инновации и стартаперские проекты узб-молодежи. Уволили из главарей узб-Союза молодежи одиозного перестарка - 49 летнего блогер-мема Кахрамона Куранбаева. Он получил едва ли не мировую известность своими эскападами. На узбекскую молодежку сел 24-летний вундер-киндер с высшим сингапурским дипломом Алишер Садуллаев (уже успевший 2 года просидеть в замминистрах народного образования).



Из других "кадровых" узб-новостей обратили на себя внимание -



1. Некогда весьма влиятельного "регионального короля" - хокима Самаркандской области Тураба Джураева закрытым судом "закрыли" на 13 лет строгого режима за растраты и хищения. Экс-хоким погорел на сносе старого Самарканда и правительство клятвенно обещало навести порядок в данном вопросе.



2. Отставка министра труда и молодого выдвиженца "ферганца" Шерзода Кудбиева, впрочем перешдшего на гораздо более влиятельную позицию "советника Президента по вопросам госслужбы и взаимодействию с представительными органами власти". Очередной фаворит?



Продолжили свой карьерный рост и прямые потомицы президента - Шахноза Шавкатовна (старшенькая) назначена начальником Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования.



Ранее она служила замначальника управления и, без всякого сомнения, скоро сядет в кресло под нее и созданного Миндошколобраза.



Лучшая из возможных реформ в Узбекистане - это суровый гендерный запрет женщинам заниматься политикой. Вообще. Выключить им телевизор и отобрать смартфон.



И нарушительниц безжалостно и прилюдно пороть. У узбечек любой политический процесс заканчивается одним - "ой-бай, тесто, шайтан его хватай, убежало...". Пускать узбечек в политику - грех.



К однозначно полезным новациям УзбРуководства следует отнести создание "Нацкомиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду", которую, по совместительству возглавила сама спикер Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.



Много реально полезного может принести и Комил Рашидов во главе новосозданного органа "департамента по вопросам защиты прав и поддержки граждан Узбекистана, работающих за границей" (т.е. гастарбайтиеров). Рашидов кадровый дипломат с опытом работы по линии СНГ и это назначение вполне логично. Дело за малым - насколько энергично и эффективно начнут работу указанные структуры.



Шафкату Миромоновичу хорошо бы несколько подуспокоить неуемный реформизм вошедшего в раж гос-аппарата. Заставь дураков Аллаху молиться, они не только себе лоб расшибут... Вся эта прыготня и беготня вокруг и заради реформ, все эти книксены и реверансы в стороны западной демократии до добра не доведут. Спокойнее надо быть, без суеты и лишней мишуры. Дело делать...



А пока - жаркое лето кончилось. Впереди сумрачно-слякотная Зима. Занавес.



Виталий Хлюпин, кандидат полит. наук, редактор веб-сайта ЦентрАзия Источник - ЦентрАзия

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