Узбекистан. Собаки и Нелюди, - Б.Мусаев

20:53 04.09.2019 Бахадыр Ф. Мусаев Узбекистан. Собаки и Нелюди.



Не могу совладать с переполнившими меня чувствами, узнав о том, что произошло несколько дней назад в последних числах августа 2019 г. . в славном городе Самарканд



Но прежде чем, сказать слово на предмет озаглавленного, выразить свое отношение в адрес Нечисти –НЕлюди, способной на все, читай, существ никчемных, т.е. неспособных ни к чему, но . способных свершать нечто чудовищное, озадачиться, почему может иметь место такое сегодня в Узбекистане , я бы рекомендовал читателю ознакомиться с нижеприведенными материалами ( новостное сообщение и мнение) , которые были воспроизведены на сайте www.AsiaTerra. Info Но прошу слабонервных не смотреть видео , где .ужас....



ВО ВРЕМЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ "ШАРК ТАРОНАЛАРИ" В САМАРКАНДЕ БЫЛИ УБИТЫ СОТНИ СОБАК И КОШЕК

Вторник, 03 Сентября 2019

С 26-го по 30-е августа, пока в Самарканде проходил XII-й международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" ("Восточные мелодии"), в этом городе целенаправленно умерщвлялись сотни домашних и уличных животных.

Оказавшиеся в распоряжении интернет-издания Repost.uz видеокадры организованной властями травли животных в Самарканде возмутили буквально всех. На записи, сделанной 29 августа, неизвестные (в одном из них опознали бывшего домкома) идут по улице махалли "Истикбол", подбрасывая отравленные крысиным ядом сосиски под ворота частных домов и перебрасывая их через забор, предварительно проверяя, есть ли кто-нибудь дома. Женщине в красном, неожиданно вышедшей навстречу, отравители предложили сделать "вакцинацию" домашних питомцев. Та отказалась, но ее собаку позже все равно отравили.

Видео.

По сообщению издания, только на одной из городских улиц, где числится 25 домов, в ходе смертоносного рейда было уничтожено 10 собак – как бродячих, так и домашних, привитых и стерилизованных. Их трупы валялись повсюду. Всего же в "колыбели древней цивилизации", как любит именовать Самарканд высокое начальство, путем отравления и смертельных уколов за несколько дней оказались уничтожены около 300 животных.

В субтитрах видеосюжета поясняется, что в объемном синем контейнере, который несет один из мужчин-отравителей, находятся те самые отравленные сосиски. Разбрасывавшие их повсеместно живодеры даже не задумывались о том, что ядовитые "деликатесы" могут попасть в руки малолетних детей. И они попали.

"Несколько сотен собак погибло от крысиного яда. Минимум двое детей в реанимации. Умирают другие животные. Будьте внимательны и бдительны. Это очень опасно. В городе орудуют террористы из местных органов власти и структур МВД", - написал на своей странице в Фейсбуке местный активист Мурат Сарсенов.

Бессмысленную и жестокую акцию власть затеяла "в честь" традиционного музыкального фестиваля и в преддверии очередной годовщины независимости – чтобы собаки своим видом и возможным лаем не смущали иностранных гостей.

Днем ранее, 28 августа, в соцсетях были распространены кадры другой дикой расправы с собакой в том же Самарканде, где местные правоохранители состязались в попытке забить ее кирпичом и задавить. А когда общественность подняла шум, сотрудники городского отдела внутренних дел (ГОВД) придумали отговорку – дескать, животное было бешеным, покусало аж 15 человек, вот и устроили на нее "законную" облаву, созвав целую громаду спецов. На самом деле, по словам самаркандских активистов, еле державшаяся на ногах собака была в состоянии агонии после того как съела отравленную приманку.

3 сентября корреспонденту Репоста удалось переговорить с пострадавшими жителями Самарканда, которые поделились жуткими подробностями массового варварского уничтожения животных, поясняя, что последствия разбрасывания отравленной пищи неизвестными отразились не только на собаках и кошках.

"У Мадины (имя изменено по желанию свидетеля) также 29 августа был убит ее четырехлетний лабрадор. Из-за контакта с мертвой собакой ее маленькая дочка поступила в больницу с признаками интоксикации от воздействия пока неустановленного яда", - рассказал собеседник издания.

"Мы живем в старой махалле сзади Гур-Эмира. У нас был лабрадор. Собака породистая, заводили мы ее со всей степенью ответственности, делая прививки в срок. 29 августа мы были в гостях. Когда вернулись домой, собака лежала посередине двора, вытянув конечности в неестественной позе. Наша шестилетняя дочь первой вбежала в дом и увидела нашу собаку. Я услышала страшный вопль ребенка, подумала, что что-то с ней случилось. Когда я зашла в дом, ребенок, обхватив собаку, громко рыдал. Ближе к вечеру ребенку стало плохо. Повысилось давление, началась рвота. Было небольшое кровотечение, но оно закончилось. Мы пролежали день, и нас выписали. Несколько моих соседей также потеряли своих питомцев. Мне никогда раньше так страшно не было. Погибли не только питомцы. У моей соседки погибли куры. На улицах валяются трупы голубей, воробьев и других птиц. Я не чувствую, что я и мои дети находятся в безопасности даже в доме. Я не знаю, что мне теперь делать", - делится с журналистом свидетель "геноцида" домашних питомцев.



Отметим, что в Узбекистане со времен СССР не было закона о защите животных. Жестокое отношение к собакам и кошкам заметно усилилось (в силу инертности общества) в годы независимости, когда задачи по их отлову и уничтожению были возложены на плечи так называемых отделов благоустройства при хокимиятах (администрациях). Особую активность эти варварские акции приобретали накануне государственных торжеств и праздников.

В мае этого года парламент одобрил закон, усиливающий административную ответственность за жестокое обращение с животными. Штраф за подобное обращение, повлекшее их гибель или увечье, а равно их истязание, должен составить от 1 до 3 минимальных зарплат ($24-71 ), а если правонарушение совершено повторно, то3-5 "минималок" ($71-120).

Однако когда животные уничтожаются по тайному указанию самих властей, никто никакого наказания не несет.



Алексей Волосевич



Мнения>

КРОВАВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ШАРК ТАРОНАЛАРИ"

Среда, 04 Сентября 2019

Со стороны все красиво и торжественно: новые дорожные разметки, флаги, цветы.

Богатое прошлое, великое будущее и прочие красивые слова.

Но если наши иностранные гости узнают, что творится "за кулисами", никто не захочет приехать сюда ни за какие деньги.

Вчера вечером мою собаку зверски убили. Называть их животными - оскорбительно для животных. Просто нелюди.

Этим нелюдям дали команду очистить город от бездомных собак другие нелюди.

Чтобы все выглядело благопристойно и празднично.

У нас же все хорошо. Нет бомжей и бездомных животных.

Но им было мало убить бездомных и бешеных собак. Которые даже и рады, наверное, были умереть, чем жить такой невыносимой жизнью.

Они пошли дальше. Был рейд по махаллям. Приходили в дома под видом того, что собакам нужно сделать прививки от бешенства. Кто-то соглашался, кто-то нет. Кто согласился, тоже потерял свою собаку.

Или просто стучались в дома, если слышали лай, то кидали сосиску с ядом через забор.

Так убили мою собаку, и собак моих соседей.

Смерть от такого яда страшна. После переваривания сосиски, яд поступает в кровь. Все внутренние органы начинают лопаться. Животное испытывает нечеловеческие страдания.

Моя девочка кричала, бегала с безумным видом. Забежала в дом совершенно ошалевшая.

Я не могла понять, что случилось.

Она бегала кругами и кричала. Оказывается, в этот момент у нее случилось внутреннее кровотечение от моментального разрушения внутренних органов. Всех.

Боль, которую испытывает животное в этот момент не описать. Наступает агония и галлюцинации.

Потом она упала, начались конвульсии. И наступила смерть.

Все произошло в течение 15 минут.

Убили здоровую, счастливую, любимую

и любящую собаку. В своем же доме!!!!

Которая не причинила никому зла. Никого не кусала. По улицам не ходила. Ей был всего годик. Добрейшее создание, которое не отпускало меня на работу, пока не обниму.



Я проклинаю тварей, сделавших это, проклинаю тварей, издавших такой указ, а также проклинаю матерей, их породивших.

Я хотела бы посмотреть на то, как они бы кричали и страдали от разрыва внутренних органов. И чтобы в это время на них смотрели их самые близкие люди, и не могли бы им помочь. И чтоб сердца их разрывались от боли и от такого зрелища.

Есть такие, кто считает, что помогать надо людям, а не животным ("вон посмотрите сколько приютов, сколько брошенных детей"). Знайте, что никогда с человеком не поступят так, как с бедными животными. Они живут в детдомах, в домах для престарелых.

Качество их жизни желает оставлять лучшего, но ее у них никто не отнимает!

На них не охотятся, им не подкидывают яд, их не забивают арматурой, их не давят колесами машин.

Этих брошенных людей породили люди, у которых изначально был выбор.

Даже изнасилованная девушка может сделать аборт.

У животных таких привилегий нет. Они живут инстинктами. Они не могут сами себя стерилизовать. Они не могут сами себе сделать аборт. Они не могут пойти в магазин и купить себе еды.

Люди вначале выкидывают ненужных собак на произвол судьбы, а потом жалуются, что их детей покусала бешеная собака.

Такое зверское отношение к животным впитывается с молоком матери.

Ребенок видит все это в семье, члены которой были воспитаны точно также своей семьей.

Это замкнутый круг. Это менталитет.

Так что засуньте себе в задницу ваши возвышенные слова о великом будущем и о том, что у нас добрые и душевные люди. (Курсив мой – Б.М.)

Наши люди из кожи вон лезут, чтобы дать своим детям образование.

Но пока вы не научите их хотя бы сострадать животным, о любви уже молчу, не будет никакого великого будущего.

У нас недавно вышел закон о защите животных. Ну и что? Что будет тем нелюдям что убили незаконно и необоснованно наших домашних (!) любимцев? Ни-че-го.

Сегодня вы травите наших бедных беззащитных животных.

А завтра на людей перейдете?

Станете травить неугодных??

Люди, берегите ваших собак!

Спасите хотя бы оставшихся.

Если стучат в ворота, тут же выходите.

Бросить сосиску с ядом, секундное дело, еще пара секунд и она в животе у вашей собаки.

А дальше вы ничего сделать уже не сможете.

Источник (https://www.facebook.com/AlikaAbdullaeva1/posts/909421106108014?hc_location=ufi)



Алика Абдуллаева



Вместо P.S.



Вот такие дела. Такова селяви в Узбекистане, где и когда происходит нечто, не укладывающееся ни в какие рамки того, что называется нормальной жизнью людей

Не знаю, кто и как смог воспринять вышеприведенный текст сообщения ташкентского журналиста А. Волосевича и мнения жительницы из Самарканда Алики Абдуллаевой, лично я потерял душевное равновесие. Стало так душно на душе, что вышел прочь на улицу и бродил несколько часов. по окрестностям Тузеля.Вернувшись домой, сел за компьютер.

Вновь перечитал названные тексты о геноциде. И тягостны мои размышления. Нет, конечно, я понимаю, что мы имеем в поступках представителей этой нелюди, как новой поросли – детей Каримова, ... закономерные проявления..., точнее, заметные подвижки самого процесса деградации общества, где никто ни за что не отвечает и между тем, каждый готов выполнить то, что ему поручили свыше. Да, и не может быть по другому, если "наверху" ...Действительно, разве может быть речь о том, что благодаря грамотной внутренней политике в Узбекистане здесь и сейчас (1991-2016) по настоящий день воочию наблюдается переход нашего соотечественника "в человеческое состояние" (Фитрат), того состояния, которое по словам джадида "мудрецы и называют человеком".

Безусловно, на предмет озаглавленного, конечно, если разуметь обстоятельный разговор с позиций правды и расстановкой акцентов, то получится крепкая "ересь", где достаточно будет ссылаться на выступления президента Ш. Мирзиеева, его монологи перед подчиненными, указы, ..., где реалии жизни абсолютно им противоречат, ибо дела т.н. государственников – чиновников делаются (и получаются) навыворот этим правильным словам Иногда, думается, что же это за дела, когда по жизни многое, что происходит в Узбекистане один к одному напоминает хронику абсурда. Вчера, например, президент решил наказать хокимов тем, что они, оказывается, должны покаяться перед людьми, т.е. теми, у кого вымогали, обкрадывали, отнимали кому хамили, ... а сегодня, к Дню независимости, награждены за заслуги перед Отечеством. Также было сказано, что отныне самая уважаемая и почетная профессия, это учитель и в дополнении к этому постановили, что дважды в неделю хокимы станут выступать с лекциями (речами, докладами) в общеобразовательных школах

И еще общеизвестно.

Сколько раз твердили на самом высоком уровне "верхов", что отныне не будут привлекать к уборке территорий работников государственных учреждений . А ведь продолжают привлекать Чему удивляться, если, оказывается, Ш. Мирзиеев, когда он, будучи хокимом Самарканда, привлекал к общественно- полезному труду, то бишь к уборке территорий студентов и школьников, приговаривал: наши деды учили, что труд облагораживает человека. Мне же невольно (по законам ассоциативного мышления) вспоминается другой слоган, начертанный на воротах концлагерей "Труд освобождает человека".

Однако пора мне заткнуть фонтан. Уже налицо перебор. И все же из песни слов не выкинешь, хотя, с позиций правды выражусь: на хрен вообще нам в целом все эти песни, если иметь в виду новые песни о старом, когда очевидно, что сегодня как вчера, когда и где уже видно невооруженным взглядом: ничто доброго не светит людям, когда общество депрессивное, больное и с репрессивным мышлением, где к тому же развелось столько нелюди и крыс.



Вот и все и не все, что могу высказать с учетом устава времени и места.



Да, удивительная страна Узбекистан, оглядываешься кругом и столько в ней интересного.



Иди и Гляди! Жизнь бьет ключом. И прав классик, что она (жизнь) бьет по голове. У меня впечатление, переходящее в убеждение, что она, в первую очередь, напрочь отбила нам память, убила душу с вытекающими отсюда ближайшими последствиями.



Бахадыр Ф. Мусаев 04. 09 2019 Ташкент Тузель-2. Источник - ЦентрАзия

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