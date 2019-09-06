Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов задушил Порье и вновь стал чемпионом UFC

00:32 08.09.2019

В Абу-Даби завершился бой чемпионского турнира UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Дастином Порье.

Дастин с апреля 2019 года являлся временным чемпионом UFC в легком весе, после дисквалификации Хабиба.

В первом раунде боя не было. Хабиб быстро нырнул в партер и заборов Порье мял его по канвасу без особого успеха. Второй раунд начался для Хабиба тревожно, он пропустил 3-4 увесистых прямых и даже несколько "поплыл", но сориентировался и переведя дело в партер "слипся" с соперником и не дал ему развить успех.

Третий раунд - Хабиб опять ловко ныряет в партер и взяв спину душит Дастина, тот вырывается, но как-то вяло и быстро сдается. Все.

Радостный Хабиб опять перелез через сетку октагона, но не стал ни с кем драться, так он радовался обнимаясь с родственниками и болельщиками.