Как казахи ополчились против Андрея Малахова, не разобравшись в значении термина "секс-символ", - Н.Даутбек-кызы

00:54 09.09.2019

Как казахи ополчились против Андрея Малахова,

не разобравшись в значении термина "секс-символ"



Новость о том, что Андрей Малахов публично извинился перед Димашем за то, что представил его новым "секс-символом", иначе как трагикомедией не назовешь. "У меня Instagram просто "обвалился". Мне писали: "Как Вы могли так назвать его, он - национальная гордость, какой секс-символ? Это у вас в России…" (слова А. Малахова). В общем, это похоже на ситуацию, когда в 1986 году некая советская активистка встала и произнесла во время первого российско-американского телемоста гордую и ставшую анекдотом фразу "У нас (в СССР) нет секса, и мы категорически против этого!", после чего грянул смех и гром аплодисментов в обеих студиях.



Если бы российский журналист употребил в отношении Димаша какие-то другие определения и эпитеты, типа "мачо" или "гей", то можно было бы и возмутиться, и говорить о "святотатстве", оскорблении нации и пр. А что такое "секс-символ"? Элементарно поинтересуйся, что обозначают этим словом в современном мире, в поп-культуре, кино, киноиндустрии, почитай об этом сначала в интернете! Ведь и наши искусствоведы, киноведы писали, что исполнители главных ролей популярного советского казахского исторического фильма "Кыз Жибек" Меруерт Утекешева и Куман Тастанбеков фактически были первыми секс-символами казахского кино 70-х гг. ХХ века (хотя такое понятие коммунистическая идеология не разрешала).



Секс-символ - это привлекательная для большинства представителей противоположного пола личность, ставший идеалом и моделью образ красивого мужчины (или женщины). А разве Димаш Кудайберген не стал привлекательным для миллионов девочек в Китае и других странах, которые сохнут по нему и мечтают с ним встретиться?! Именно это и подразумевал наверняка А. Малахов.



Обычно для того, чтобы считаться секс-символом в современной поп-культуре и киноиндустрии требуется иметь внешнюю притягательность, был стройным, атлетичным, также иметь особое обаяние, голос и тд. Иметь соответствующие данные и превратиться в секс-символ - значит достичь максимальной популярности, получить право и возможность заключать самые выгодные рекламные контракты и т.д.



Например, знаменитый американский актер Брэд Питт назван (по версии журнала People) самым сексуальным мужчиной, среди живущих на земле в 1995 и 2000 гг. Секс-символом современности считаются Леонардо Ди Каприо, знаменитая Анджелина Джоли и другие кинозвезды. Секс-символом в среде музыкантов был Элвис Пресли, Адриано Челентано и др. И разве в этом есть что-то оскорбительное и унизительное для артиста и его страны? Секс-символы бывают и в мире спорта. Та же Алина Кабаева. Также читаем в справке из интернета "… В настоящее время секс-символами называют также и молодежных кумиров - солистов девичьих и мальчиковых групп, так называемых герл-групп и бой-бэндов..". А вообще слово "секс" (sex) - переводится просто "пол", и это слово у тебя, казах, написано в загранпаспорте РК отдельной графой!



Нас удручает нынешний уровень образования молодого и не очень молодого поколения Казахстана, в том числе падающий с каждым годом уровень владения литературным русским языком. И это грустно. Политика политикой, а любой язык - это духовное богатство, тем более язык Пушкина и Толстого не следовало бы нам выбрасывать за борт. Но у нас выросли и стали уже интернет-активистами новые поколения казахов, которые никогда не изучали в школах и университетах ни грамматику, ни фразеологию русского языка, не владеют толком и английским, да и казахский литературный язык они не знают..



Они вообще не читают книги, журналы, а только тыкают пальцами в свои гаджеты. Для них Лев Толстой, Навои, Рабиндранат Тагор, Габит Мусрепов, Ануар Алимжанов, Шота Руставели, Фирдоуси, Марина Цветаева, Чингиз Айтматов - все гении мировой и национальной литературы - не что иное, как пустой звук, эти великие имена для них абсолютно ни о чем не говорят. Не говоря уже о реальном чтении и знакомстве с их творениями. Из таких невежд и вырастают потом и террористы, и педофилы, и насильники, и националисты, и предатели нации, и просто лодыри и болтуны, бегающие на уличные митинги, распространители и потребители информационных фейков, клюющие на всевозможные провокации и т.д.



Лично в моей научно-педагогической практике было неоднократно, когда при произнесении в казахскоязычной студенческой аудитории интернационального, латинской этимологии термина "секс" (например, в контексте лекции по социальной истории, современной истории Казахстана и др.) многие начинали переглядываться и хихикать (?). А как насчет книги великого философа современности Кена Уилбера "Секс, экология, духовность" ("Sex, Ecology, Spirituality" )?!



Что за дремучесть вообще? Видимо, массы казахов усвоили у нас только однобокий, физиологический аспект содержания термина "секс", т.е. в смысле "сексуальный контакт", "постельные эротические сцены", а возможно даже ассоциируют совершенно нейтральное и научное слово "sex" с аморальностью, распущенностью? Этот "филологический" момент для меня остается вообще непонятным… Пусть разбираются в этом филологи, переводчики, социологи, воспитатели молодежи, активисты партии "Нур-Отан" и пр.



Вообще, становится страшно, и в то же время жалко наш народ, молодежь, которые опять катятся в пропасть невежества, из которой вытаскивал нас еще великий Абай. Сказывается и слабое владение русским и английским языками, и низкое качество знаний в общеобразовательной школе. Итак, на самом деле незачем было нападать на тележурналиста А. Малахова; в конце концов это может быть его личным видением. Кто-то видит в Димаше ангела, кто-то - секс-символ и т.д.



Назира Даутбек-кызы