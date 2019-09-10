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"Ботай – начало степной цивилизации", - лекция профессора В.Зайберта в КазНУ
12:56 11.09.2019

В КазНУ им. аль-Фараби состоялась лидерская лекция профессора В.Ф. Зайберта "Ботай - начало степной цивилизации"

10 сентября 2019 г. в конференц-зале факультета истории, археологии и этнологии КазНУ состоялась лидерская лекция доктора исторических наук, профессора, известного археолога В.Ф. Зайберта "Ботай - начало степной цивилизации". Признаюсь: ввиду предубеждения к археологии, к "золотоискателям", я приготовилась слушать банальное и скучное перечисление и описание артефактов вперемежку с дежурными назиданиями молодежи.

Однако Виктор Федорович меня приятно удивил: прозвучала весьма содержательная, интересная, яркая лекция, которая, несомненно, вдохновила студентов-первокурсников, да и всех слушателей. Несмотря на стереотип о сухой археологии (не зря ее называют "вещеведением"), в лекции нашлось место и для патриотизма, и гуманизма, и юмора, и лирических отступлений.

Молодых слушателей заставил задуматься призыв ученого о том, что надо с детства и юности больше читать серьезные книги, впитывать знания с первого года обучения в университете, а не довольствоваться формальным подходом к занятиям. При этом ученый упомянул свое детство и школьные годы, когда он, простой парень из села Северного Казахстана, любил читать книги и заниматься спортом.

Известный казахстанский археолог В.Ф. Зайберт открыл памятник древнейшей Ботайской культуры на территории северного Казахстана, включенный ныне в список 100 общенациональных сакральных объектов. Обратил внимание лектор и на актуальность темы Ботайской культуры в свете статьи Первого Президента Н.А. Назарбаева "Семь граней Великой Степи", также вспомнил свою первую встречу с Елбасы в 1997 г.: тогда В. Зайберт работал в университете в Петропавловске, и Президент РК посетил презентацию первых материалов по Ботайской культуре.

Все мы так или иначе осведомлены о знаменитой Ботайской археологической культуре Казахстана, датируемой эпохой энеолита, где были найдены уникальные следы доместикации лошади; сотни тысяч костей, свидетельствующие об огромной роли этого животного в степной Евразии. Но из данной лекции слушатели узнали свежие факты, новые обобщения, гипотезы. Было сказано о "новом прочтении ботайской архитектуры", реконструкции жилищ наших древних предшественников; о прототипах юрты кочевника, которые использовались, когда весной ¾ населения ботайцев уходила на джайляу, в степи, практикуя , таким образом, яйлажный тип скотоводства. Обитатели Ботайского поселения в большом количестве разводили лошадей и любили конину, изготавливали кумыс (показаны на слайдах кумысная, и загон для дойных кобыл).

Были представлены и обоснованы интригующие факты о религиозных верованиях и культах этих насельников, в частности, продемонстрирован череп человека, который родился гермафродитом и был обожествлен как святой или шаман. "Ботайцы" поклонялись Солнцу, проводили соответствующие ритуалы. Им были известны 16 видов домашних промыслов. Жизнь их была полна опасностей и трудностей: они воевали с внешним врагом 15 лет, также живя в землянках, страдали от туберкулеза и др. болезней.

В следующем, 2020 году археологи будут отмечать 40-летие Ботайской культур; в настоящий момент создан музей-заповедник "Ботай". Сделано уже немало в плане всестороннего междисциплинарного исследования артефактов, масштаб исследований вышел на полноценный международный уровень. Сейчас есть все основания говорить об уникальности Ботайской культуры, в которой отражены прототипы всех фундаментальных моделей скотоводческой культуры и степной цивилизации тюрков. И это означает, отметил профессор, что с учетом данных Ботайской культуры можно говорить о том, что 6 тыс. лет назад начался отсчет истории предков казахского народа.

О своем детище проф. В.Ф. Зайберт рассказывал с большой любовью; демонстрировал интересные слайды, схемы и диаграммы, фото Ботайского поселения, сделанные из космоса и др. Оказалось, что знаменитый археолог всегда учит участников раскопок и в целом молодых археологов девизу "не спеши!", призыву не увлекаться количеством, не болеть болезнью "золотой лихорадки". При проведении раскопок, по его мнению, требуется толерантность, тактичность, чувство уважения к земле, ушедшим поколениям и верность науке прежде всего.

Слушая ученого, студенты поняли, что за настоящими открытиями археологов стоит тяжелейший труд, физический и интеллектуальный. "Только за один сезон на месте раскопок члены экспедиции вывозят 120 "камазов" земли; в целом на месте Ботайского поселения обнаружено 300 тыс. ценных находок (орудия труда, наконечники стрел, остатки жилищ, керамика и др.), около 20 тонн костей лошадей. Притом, уточняет проф. В. Зайберт, в памятный для него первый день археологических раскопок на этом месте в 1980 г. сразу нашли 60 тыс. находок.

Весьма любопытным оказался палеоантропологический аспект наследия Ботайской культуры. Изучены всего 10 останков людей, и они показывают, что среди насельников северного Казахстана в эпоху энеолита преобладал европеоидный средиземноморский тип, но в то же время найдены черепа, принадлежащие людям монголоидной расы, и даже экваториальной, т.е. негро-австралоидной расы (один череп). И это подтверждает известный тезис о том, что степи Евразии и территория древнего Казахстана всегда были зоной культурных контактов, миграций, смешения и метисации рас, взаимодействия различных цивилизационных моделей.

Н.Д. Нуртазина,
профессор КазНУ им.аль-Фараби

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568195760
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