Политическое и экономическое значение Рогунской ГЭС для ЦентрАзии, - С.Золов

12:57 11.09.2019 Политическое и экономическое значение Рогунской ГЭС для Центральной Азии



В День Независимости Республики Таджикистан, 9 сентября 2019 года состоялся торжественный запуск второго агрегата Рогунской ГЭС - стратегического объекта страны. Как и около года назад, 16 ноября 2018 г., в этом грандиозном событии особой важности, инициированном Президентом РТ, Лидером нации Эмомали Рахмоном, участвовали непосредственно строители гидропроекта и жители страны, многочисленные иностранные гости, представители международных организаций, журналисты ведущих информационных агентств из ближнего и дальнегозарубежья. Благодаря работе первого агрегата Рогунской ГЭС, в прошлом и текущем году жители РТ бесперебойно получали свет и тепло. С вводом второго агрегата мощность Рогунской ГЭС многократно возросла.



Сегодня стало понятно всем, что "Рогунская ГЭС - это не просто энергообъект, это, прежде всего, инженерная гордость, триумф современных технологий, инженерной мысли и человеческого труда".



Вода - это неоценимое богатство человечества, его жизнь и благополучие. Глава Республики Таджикистан Э.Рахмон, обсуждая проблемы водопользования в Центрально-азиатском регионе и в мире, пути рационального использования водно-энергетического потенциала Таджикистана, неоднократно заявлял, что республика никогда не будет реализовывать проекты кому-либо во вред, выражая уверенность в том, что водная проблематика в Центральной Азии найдет свое решение посредством сотрудничества и взаимопонимания. На самом высоком уровне неоднократно было подчеркнуто, что Таджикистан, являясь страной расположенной в верхнем течении, серьезно относится к своим обязательствам и ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, то есть никогда не ограничивал и не будет ограничивать поток воды соседним странам в низовьях рек. Потребности воды в Таджикистане составляют 15% от общего стока Амударьи. На самом деле, РТ использует лишь от 10 до 11%, и эта же норма будет оставаться даже после сдачи Рогунской ГЭС в эксплуатацию. Так как Таджикистан - горная страна, и орошаемых площадей, в силу ландшафтных условий, не прибавляется, воды Рогуна будут использоваться в гидроэнергетике (т.е. водоиспользование), а не для ирригации (как водопотребление).



Напомним, что проект строительства ГЭС был разработан в годы СССР. Строительство было начато в конце 1970-х годов, но после распада СССР работы были надолго приостановлены - до 2008 года. Гражданская война осуществление крупнейшего проекта затянула.



Первый технический проект был утвержден в 1974 году, а к разведыванию местности и подготовительным работам специалисты приступили гораздо раньше.



Только на начальном этапе в проекте участвовало более 300 предприятий советских республик. На площадке будущей Рогунской ГЭС трудились лучшие инженеры, проектировщики и строители со всего Советского Союза.



После обретения независимости Таджикистан не оставил проект электростанции. Активное строительство продолжилось после окончания гражданской войны в условиях восстановления экономики.



Мощнейшая в регионе станция будет иметь 6 агрегатов, после сдачи в эксплуатацию ожидается выработка 17 миллиардов кВт в год. Это, по мнению специалистов, обеспечит недорогой электроэнергией не только Таджикистан, но и Пакистан с Афганистаном.



В то же время в случае завершения строительства ГЭС большой объем генерируемой ею энергии будет в конечном счете поставляться на экспорт, что, по мнению S&P, может оказать значительное положительное влияние на макроэкономические показатели страны в целом. После запуска всех шести агрегатов Рогунская ГЭС мощностью 3600 мегаватт (свыше 17 млрд кВт/ч) станет крупнейшей ГЭС в Центрально-Азиатском регионе. После завершения строительства Рогунская ГЭС станет самой высокой в мире. Плотина должна достигнуть высоту 335 метров. Планируется, что полностью проект строительства шести агрегатов будет завершен к 2024 году.



Анвар Рахмонов, директор по производственным вопросам ОАО "Рогунская ГЭС", сказал в беседе с Радио Озоди, что с запуском двух агрегатов ГЭС сможет поставлять электроэнергию посредством двух 220 кВ высоковольтных линий электропередачи в единую энергетическую сеть страны и шести 500 кВ высоковольтных линий электропередачи в соседние страны.



По его словам, в будущем планируется протянуть еще четыре высоковольтные линии для экспорта электроэнергии не только в Узбекистан и Афганистан, но и в Пакистан.



В настоящее время Таджикистан в летний период поставляет электроэнергию в соседний Узбекистан и Афганистан по цене 40 дирамов (4 цента) за каждый киловатт.Таджикистан за первое полугодие 2019 года поставил в Афганистан около 1 млрд кВт.ч электроэнергии, и ожидается, что до конца года поставки составят 1,5 млрд кВт.ч. С запуском второго агрегата, производимой электроэнергии будет достаточно для бесперебойного обеспечения жителей страны.



Позицию Таджикистана по водным проблемам, в частности по Рогунской ГЭС, однозначно поддерживает Евросоюз, представители которого официально подтвердили безопасность Рогунской ГЭС, ее необходимость и полезность, поскольку ранее "Таджикистан находился в состоянии постоянного энергокризиса". Это было материально подтверждено инвестициями от Европейского банка в виде первого кредита и гранта на общую сумму в 21 млн. долларов на развитие энергетического сектора. Кроме того, депутаты Европарламента отметили, что строительство Рогунской ГЭС может послужить делу борьбы с международным терроризмом: "Бедность порождает террор и появление рабочих мест для афганцев, пакистанцев, граждан стран ЦА, решение их экономических проблем может остановить вливание воды в мельницу терроризма, и в этом вопросе цена пользы Рогуна вырастает в десятки раз".



Американский сенат Соединенных Штатов также назвал Рогунский проект "своевременным", призвав к эффективному управлению водными ресурсами в Центральной Азии.



Российская сторона с самого начала поддерживает проект Рогунской ГЭС и возобновление ее строительства. На начальном этапе строительства официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил: "Россия заинтересована в том, чтобы проекты, связанные с водопользованием в близком нам регионе, становились "площадками" для общерегионального сотрудничества".



Огромную значимость Рогунской ГЭС в перспективе для стран региона подтвердил спикер законодательной палаты Олий Мажлис Узбекистана Нурдинжон Исмоилов, находящийся в те дни в Душанбе с официальным визитом. Он искренне поздравил Президента РТ Эмомали Рахмона и весь народ Таджикистана со сдачей в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, заявив: "Я восхищаюсь успешным запуском этого грандиозного объекта, это событие будет запечатлено в новейшей истории Таджикистана, а реализация данного проекта имеет значение не только для народа Таджикистана, но и для народов всего региона Центральной Азии. Этот уникальный проект осуществился благодаря Вам, уважаемый Эмомали Рахмон, Вашей решительности, твердости и дальновидной политике".



Свое положительное отношение к строительству Рогунской ГЭС на торжественной церемонии в честь запуска первого агрегата выразили многие гости, в числе которых Вице-президент Всемирного банка по регионам Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер, выступивший с поздравительной речью. Он в частности отметил, что Рогунская ГЭС станет важной вехой для энергетического сектора Таджикистана, так как способна обеспечить более высокий уровень благосостояния и процветания для народа Таджикистана. Высокий гость в частности сказал: "Рогунская ГЭС способна стать источником столь необходимой, недорогой, возобновляемой и надежной электроэнергии для населения Таджикистана. Рогун также может стать важным источником экспорта электроэнергии, доходы от которого поможет финансировать другие важные инвестиции в человеческий капитал, что в свою очередь поможет преобразовать экономику Таджикистана и заложить основу для процветающего будущего".



Заместитель министра иностранных дел Италии Манлиоди Стефано также высоко оценил проделанную работу, заверив, что с пуском первого агрегата Рогунской ГЭС население страны во все времена года будет обеспечено электроэнергией, а деятельность промышленных производственных предприятий в городах и районах страны получит новый импульс, еще больше увеличится производственная мощность суверенного Таджикистана в направлении производства конкурентоспособной и нацеленной на экспорт продукции.



Строящаяся Рогунская ГЭС не только поможет удовлетворить собственные потребности РТ и его девятимиллионного населения в энергоресурсах, но также экспортировать дешевую электроэнергию в страны ШОС: Афганистан, Пакистан, Индию и Китай. Завершение строительства Рогунской ГЭС и параллельно других гидроэнергетических проектов позволит Таджикистану осуществлять экспорт электроэнергии в объеме до 4 тыс. МВт ежегодно. То есть энергия и вода Рогуна будет способствовать прогрессу не только Таджикистана, но и всего Центрально-Азиатского региона. В частности, как упомянуто выше, будет оказана существенная помощь в социально-экономическом, промышленном и сельскохозяйственном возрождении Афганистана: преодолении нищеты и повышении жизненного уровня афганцев, как единственной альтернативы в борьбе против терроризма, экстремизма, оборота наркотиков.



Специалисты, эксперты, экономисты и политики в своем большинстве уверены в крайней необходимости Рогунской ГЭС. Например, энергетики и водники, как Таджикистана, так и Узбекистана хорошо понимают значение и пользу реализации этого проекта. Завершение его строительства принесет весомую пользу не только Таджикистану, Афганистану, Пакистану, Индии, Китаю, но также и другим ближайшим соседям - Узбекистану и Туркменистану. Это будет дешевая электроэнергия, которую готовы покупать названные страны. По подсчетам ученых, после возведения Рогунской плотины, Узбекистан и Туркменистан могут ежегодно получать дополнительно по 6 кубокилометров воды, которой хватило бы на освоение дополнительных 300 тысяч гектаров. Такой водный объем мог бы помочь спасению высыхающего Аральского моря и возродить его былое рыбо-хозяйственное и транспортное значение, а самое главное - оживить экологическую систему, а следовательно, улучшить социальную и медико-санитарную обстановку в регионе.



Исследования ВБ подтверждают жизнеспособность и долговечность плотины Рогунской ГЭС при определенных условиях. Правильная эксплуатация этого гидросооружения при вводе в строй всех мощностей способна максимизировать выгоды, как для Таджикистана, так и для прибрежных стран низовья. Экономический анализ показывает, что проект является экономически оправданным и весьма выгодным. Проведенные исследования демонстрируют, что и Таджикистан, и страны низовья могли бы воспользоваться преимуществами кооперативного режима эксплуатации плотины Рогунской ГЭС. Общие выгоды могут быть увеличены при различных режимах эксплуатации, и существует множество способов распределения выгод между секторами и странами. Также, при любых режимах эксплуатации плотины Рогунской ГЭС намечаются неоспоримые выгоды для прибрежных стран в плане разработки дополнительных институциональных механизмов - будь то международно-правовые обязательства, финансовые гарантии, или то и другое.



Именно Рогунская ГЭС позволит существенно повысить безопасность энергоснабжения в Таджикистане, способствуя в среднем выработке около 30% электроэнергии, необходимой для удовлетворения спроса в 2020-2050 гг. Кроме того, после ввода в эксплуатацию всех мощностей, запланированного на декабрь 2024 года, ежегодная выработка этой ГЭС составит 17,1 млрд. кВт/ч. Это полностью обеспечит электричеством всю страну, максимизирует выгоды, как для Таджикистана, так и для прибрежных стран низовья.



Рогунский проект помогает решать проблему трудовой занятости населения. Он уже значительно снизил уровень безработицы и, как следствие, уровень бедности. Здесь работают более 25 тысяч строителей различных специальностей и квалификации, 90% из них составляют труженики Таджикистана. Однако стройка является поистине международной. Первый агрегат был запущен в установленные сроки, что подтвердило, что Таджикистан нашел надежного партнера в лице местных и зарубежных специалистов. Строительно-монтажные работы осуществляются с привлечением 67 организаций и учреждений, известных отечественных и зарубежных подрядчиков, с использованием 3700 машин и механизмов. Координирует строительство московский НИИ "Гидропроект". В качестве субподрядчиков выступают более 50 компаний из России, Украины, Белоруссии, Китая, Германии и Ирана. Электротехническое оборудование произведено в России и на Украине.



Неоспоримость экологической целесообразности, технической безопасности и экономической обоснованности документально доказана международными экспертами и засвидетельствована оценкой Всемирного банка. Многостраничные заключительные отчеты ВБ опубликованы на его официальном сайте 1 сентября 2014 года, а Рогунская ГЭС названа важной вехой для энергетического сектора Таджикистана.



Для Таджикистана это - долгосрочный стратегический проект, который будет служить на благо его и соседних народов около 120 лет, производя до 3600 мВт/ч электроэнергии. Кроме того, благодаря Рогунской ГЭС и реконструкции Нурекской ГЭС, Таджикистан может стать лидером в экспорте электроэнергии в Азии, расширит потенциал и возможности для экспорта излишков электроэнергии в летний сезон в Афганистан, Пакистан и Индию посредством проекта CASA-1000, в котором также участвует Кыргызстан, а в перспективе может присоединиться Россия и Китай. Рогунская ГЭС в краткосрочной перспективе способна стать основой для расширения регионального рынка энергетики, охватывающего другие страны Центральной, Южной и Восточной Азию, содействуя сотрудничеству между соседними странами по управлению водными ресурсами на уровне всего бассейна Амударьи.



Для всей страны это знаменательное событие не только потому, что вводится в эксплуатацию одна из крупнейших ГЭС в мире. Здесь важнее моральная победа, ведь долгострой, начавший свое существование с 1970-х годов, наконец достиг первых успешных результатов.



Рогунская ГЭС уже считается самой крупной в регионе и в мире, технические характеристики которой поражают своим размахом и масштабом. Ее запуск запечатлен в новейшей истории Таджикистана, а окончательная реализация данного проекта имеет значение не только для народа Таджикистана, но и для народов всего региона Центральной Азии.



Семен Золов, экономический обозреватель общественной организации "Modern industry". Источник - ЦентрАзия

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