Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени, - Б.Мусаев

20:55 11.09.2019

Бахадыр Ф. Мусаев БОМБА ДЛЯ Президента Узбекистана .

Слушал и видел 10 сентября 2019 г. на Youtube.com "НЕГАТИВ", новую передачу независимого узбекского журналиста Улугбека Ашура.

Здесь речь шла о Хокиме, который грозит

- Если еще раз увижу тебя около президента, то убью и отправлю к нему твой труп

Но лучше один раз это все увидеть и услышать самому о т.н. Героях нашего времени, читай, национальных героях времен Мирзиеева (и историю самого Мирзиеева, когда он, будучи хокимом Дижакской области, начинал свое восхождение на вершину власти), тех самых, представляющих во всем своем великолепии лик исполнительной власти Узбекистана, той власти, что

Лично я зрел, слушал как об этих...., чего лукавить, Антигероях и их, чего греха таить, только лишь малой доли из множества недобрых деяний, о которых пытается поведать журналист. И хотелось пожелать ему, чтобы он продолжил свою, по сути, неблагодарную работу, на мой взгляд, отождествимую разве что с соскабливанием дерьма "обосравшейся истории" (Вас. Аксенов), если иметь в виду, конечно, нашу новейшую социальную историю Республики, начавшуюся с 1991 г

Времена. Старое будто вовсе не уходило, и нет признаков, что появится новое

Зато чего вдоволь, знает каждый мой соотечественник. . Это того, в чем мы все погрязли по самые макушки...

Смешно и грешно оттого, что хоким, скажем так, грозится, хамит, приворовывает и .. президент, между прочим, не раз публично и не лестно высказывающийся конкретно в адрес того или иного хакима, например, обвиняя его в предательстве, что он подставляет лично президента и , главное, вредит реформам, тем не менее, именно названные персоны не обходятся благодарным вниманием того же самого президента, так как к 28 –й годовщине Независимости он вручает награды за заслуги перед Отечеством.

Несомненно, президент Ш. Мирзиеев понимает, что слова "предатель" и "предательство" несут в себе морально-- юридическую и политическую нагрузку Спрашивается тогда, черт знает за что, он награждает, когда в стране творится такое, где дефицит порядочности и честности с лихвой покрывается (перекрывается) "подвигами" Крыс (больших и малых).

Да уж, смешно , отчаянно смешно, что невольно вспоминаются строчки времен перестройки из так называемого "черного юмора" как нового явления детского творчества

"Дедушка в поле гранату нашел,

Сунул в карман и к райкому пошел.

Вырвал колечко и бросил в окно:

"Я уже старый, мне все равно!"

Дай Бог, до этого не дойдет Но в жизни все бывает, тем более, если у нас столько проявлений подлости, крысятничества..., словом, если неисчерпаем сволочной потенциал страны, если ....

Нет, не хранит нас Бог от непорядочности, нечестности, тупости, жестокости, невежества, лицемерия и краснобайства тех же самых носителей названных пороков. ...Неужели прокляты мы и обречены, будто на вечную грязь!?

Почему?

Все просто и непросто, когда элементарно, что не вчера пошел процесс гниения , как всегда бывает, началось с головы и уже перешло на туловище.

Что делать?

Ответ очевиден Он подсказывается самим (и) содержанием и направленностью передачи "Негатив".

Стране необходимы реальные перемены в политической надстройке, точнее, нужны политические реформы, в противном случае наш Дом рухнет рано или поздно.

Бахадыр Ф. Мусаев 10 (11) 09 2019 Ташкент Тузель-2