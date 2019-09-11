Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-2 (полемика), - Б.Мусаев

13:32 12.09.2019

Бахадыр Ф. Мусаев . ЕЩЕ РАЗ К СЛОВУ О ГЕРОЯХ И /ИЛИ АНТИГЕРОЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (2)

Полагаю, должно мне вернуться к вопросам, которые были подняты на страницах настоящего сайта, где речь .....(см. "Узбекистан. Герои и /или Антигерои нашего времени" Б. Мусаев 11. 09 2019 www.centrasia.ru

Повторю: должно вернуться. И в этом, надеюсь, редакция сайта пойдет мне навстречу, опубликовав нижеследующий текст в порядке полемики, который, по сути, является логическим продолжением начатого мной разговора на предмет озаглавленного. Тем более, как вижу, судя по начатым дискуссиям в лице Знатоков (анонимных) Форума, участники этой дискуссии поделились на две стороны. Первую представляет лишь автор (Б.М.), а вторую половину (сторону) составляют все Знатоки...

Собственно, хочу сказать, что я разделяю свою точку зрения, отстаиваю и буду ее отстаивать, хотя по своему простодушию ожидал понимания, запамятовав, что мир полон и недоумков, идиотов и просто придурков.

Вот, к примеру, некий Сарт. Он откликнулся следующим образом

01:30 12.09.2019 Сарт | 70.71.230.48 [x]

... я так и не понял, что же хотел сказать аФФтор? Тот что б.мусаев.



Он хотел сказать, что все хреново, не говоря, почему хреново и кто виноват. Хотя, собственно, это трудно сказать, потому что виноваты - хоть понемногу – все



Дальше – больше и глубже копают другие ( очередные Знатоки) в соответствующей последовательности.



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09:02 12.09.2019 | 46.20.206.35 [x]



какая хрень...

словесный понос какой-то

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08:36 12.09.2019 Bobur | 2a00:1370:8113:7744:616a:98e8:1cde:cdc5 [x]



На сколько я понял господин Мусаев обличает методы руководства страной по всей вертикали ну и естественно исполнителей, но как обычно в свойственной ему манере не предлагает рецепт исправления ситуации.

Так сказать вот проблема , а методы решения додумывайте сами.

А народ у нас всякий и мыслит по разному , но в основном в своих мыслях приходит к радикальному решению, редко кто к последовательному демократическому очищению .

Так что так как то получается.

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07:22 12.09.2019 вопрос | 94.141.92.19 [x]



автор хотел сказать, берите гранаты и забрасывайте хокимияты ! что не ясно из текста ?

И еще вот образчик полного апофегея не злословия в мой адрес , а злобствующего Знатока,. в воспаленно - больном воображении которого я предстаю, если не врагом рода человеческого, то, по его словам , сионофашиствующим агентом ...платным....

2:06 12.09.2019 733584 | 2a06:1700:1::11 [x]



Сионофашистский агент-Мусаев, сново завопил -, реформы, мы требуем перемен. И это в момент когда перемены происходят, в другое время он гнил бы в тюрьме.

Узбекистан, по большому счету сохранил свою независимость, насколько это позволено государству не имеющего ядерного оружия. Территорию,язык,культуру, развивается экономически,продолжает расти население, хотя во многих "благополучных" странах оно вимирает. Тем не менее Мусаев требует перестройки. Несмотря на то , что он видел как развалился СССР из под обломков которого с трудом выползла Россия теряя население, многие еще корчатся. Украина - попала под власть Израиля, потеряв територии. Грузия,Молдова, Азербайджан -огромные територии, Армения- катострофически вымирает, а мигрирующее население ассимилируется по свету.

Так, что же ты хочеш Мусаев, чтобы все и сразу. Это мир постоянных битв, а в мирное время продолжает идти беспощадная война и любая неосторожность превратит любую страну в объект грабежа и бесконечного насилия. Как Африка, Латинская Америка ,а недавно Азия. Узбекистан был придатком России (она мечтает вернуть(см.Кыргызию, Казахстан) хотя говорит бля-бля). Мусаев-если ты болен на голову- то лечись, по почерку Ты враг Узбекистана (возможно платный. Нобелевскую премию дадут, как Солженицину)

Прочитал я, перечитал вновь вышеприведенные выказывания и совсем не расстроился, а рассмеялся от мысли, что, в конце –концов, я не шоумен, не работаю в шоу -бизнесе и не поп звезда, чтобы нравиться всем. А все эти анонимы со своими суждениями напоминают лично мне в лучшем случае такого рода журналистов, у которых хорошо организовано злословие, в худшем - типичных представителей больного общества, не переносящих здоровую критику. Однако думаю: не все ведь идиоты, потому, быть может, не стоит останавливаться и продолжить, памятуя, что живем мы в веселые времена и к тому же в Дурдоме, где , помимо всего прочего, как то Героев и /или Антигероев нашего времени имеет место быть явление предательства и соответственно здравствуют предатели

Загодя уже слышу знатока: что за хрень , что хочет сказать аФФтор? Тот что б. мусаев

Все же пойду вперед и скажу слово за НЕХОРОШЕЕ СЛОВО "ПРЕДАТЕЛЬ"

Что это за явление, если впервые за время независимости на уровне официоза слова "предатель", "предательство" публично стал произносить президент Ш. Мирзиеев.

Видимо, неспроста сорвались не раз и не два в его выступлениях за последние годы (2018-2019) .названные слова

Что делать, чтобы искоренить предательство как явление в Узбекистане?

Действительно, кто является носителем предательства в нашей стране?



Если подумать, они встают ныне перед правительством и президентом Узбекистана, как повестка дня и на ближайшее время , ибо , по сути, они судьбоносные, скажем так, в деле укрепления и развития государственности, сохранения независимости, ...

И еще.

Не будет откровением признать: слова "предатель" и "предательство" напрямую и косвенно связаны с такими фундаментальными понятиями , как " Право", "Закон", Свобода", "Ответственность", "Справедливость", читай, нашим бытием, где, если не выхолощена их суть, то попраны основные права и свободы человека.

Кстати, о человеке. Там, где государство не выполняет свою основную функцию по обеспечению и защите Права, когда власть выше Закона и законов, то выглядит фарсом, лучше сказать, обыкновенной издевкой, точнее, проявлением лицемерия и подлости , когда с высоких трибун звучат речи о достижениях страны, благодаря ...., проявляется мнимая озадаченность о том, что де следует мобилизоваться государственникам, то бишь чиновникам , чтобы прокормить 33 млн узбекистанцев.

Однако, кто кого кормит ? Ну, и времена, где только на словах ругают Крыс и обзывают нехорошим словом "предатель" тех самых, которые и представляют "достойно" и достойно вороватую когорту самых тех, кто ....сравнительно с множеством людей равнее перед Законом , если не сказать , выше Закона и законов.

Ну, и времена, когда и где согласно словам президента, они воры и предатели..., а по жизни ...

В таковых условиях бытия, читай, установленных "верхами" порядков явление предательства закономерно и оно (как и его носители) неразрывно связано с холуйством, раболепием, когда никто ни за что не отвечает, но почитаются превыше всего власть и кадры (когорта, каста чиновников ), которые решают все в смысле того, где и у кого, сколько взять, кому дать, у кого отнять --

Разве не ясно в свете вышесказанного, что есть все предпосылки, если иметь в виду холуйство, раболепие и т.п, которые и составляют гумус почвы, на котором могут появляться и буйно произрастать предательство, предательство.....

Так кто же предатель, откуда они, в т.ч. Антигерои нашего времени?

Ответ будто лежит на поверхности.

Кто и за счет кого, чего кормится? И наконец, кто по большому счету масштабно разворовывает национальные ресурсы

Почему и благодаря чему все так устроено?

Да, это элементарно. Потому все так у нас устроено, оттого пошли и поехали мы не в ту степь, что земля является собственностью государства, а государство, это чиновники, они и есть по жизни хозяева жизни, не без того факта, что они распоряжаются и жизнями множества. Это во-первых

Во – вторых, –все остальное, включая воровство и коррупцию, беззаконие, поклонение власти и страх, холуйство и раболепие и иные мерзости - все это, если зреть в корень, проистекает от во – первых.



Однако прервемся, чтобы продолжить в следующий раз настоящую тему на предмет озаглавленного.

Пока же пораскиньте мозгами мои соотечественники: кто же на самом деле являе(ю)тся предателем (предателями) в Узбекистане , если связывать данное слово с размышлениями о том, что и кто может вредить национальным интересам своими действиями, быть реальной угрозой национальной государственности и независимости, а также просто мешать наладить нормальную человеческую жизнь множеству людей, которые бы имели работу и хорошую зарплату, обеспечивающую им достойную жизнь, ...



Бахадыр Ф. Мусаев 12 09 2019 Ташкент Тузель-2