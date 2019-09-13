Абдулло Рахнамо: "Правительственная делегация Таджикистана отправится на Варшавскую конференцию с гордо поднятой головой"

22:03 14.09.2019 С 16 по 26 сентября в Варшаве состоится очередное ежегодное совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с участием почти 60 стран. С приближением очередного ежегодного совещания возрастает интерес внутренних и внешних политических кругов к участию официальной делегации Республики Таджикистан в этом международном мероприятии.



Относительно сущности, значимости и задач официальной делегации Таджикистана в этой конференции корреспондент НИАТ "Ховар" Мавджуда Анвари взяла интервью у члена официальной делегации Таджикистана на Варшавской конференции, советником директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Абдулло Рахнамо.



НИАТ "Ховар": Прежде всего, скажите, каковы цель и значение ежегодных консультаций ОБСЕ или Варшавской конференции, почему к ним уделяется большое внимание?



Абдулло Рахнамо: Годовое совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ является одним из крупнейших мировых форумов, посвященных демократическим ценностям и вопросам прав человека. В ней принимают участие государства-члены ОБСЕ, десятки национальных и международных организаций, которые в течение двух недель рассматривают весь комплекс вопросов этого направления.



В рамках этого совещания будут проведены десятки общие и периферийные конференции, посвященных конкретным вопросам. Каждое государство, представив свою позицию в плане обеспечения демократических ценностей и прав человека, докладывает по этим вопросам и защищает свою политику. При этом позиции государств-участников могут быть раскритикованы их оппонентами или какой-либо международной организацией. В связи с этим, обстановка саммита обычно накаляется, и с каждым годом привлекает огромное внимание международных информационных агентств.



НИАТ "Ховар": Как известно, на очередном заседании примет участие также официальная делегация Таджикистана. Каковы цель и задачи государственной делегации?



Абдулло Рахнамо: По моему мнению, миссия каждой государственной делегации это, прежде всего, представление и защита национальных и государственных интересов своей страны. Я назову три основные цели государственной делегации на Варшавской конференции. Во-первых, правильное и строгое изложение государственной политики Республики Таджикистан по вопросам повестки дня конференции. Во-вторых, объективное изложение реалий общества Таджикистана в ходе обсуждения в ней тем, в-третьих, следует четко сформулировать свои вопросы и пожелания участникам конференции. Цель и миссия группы состоят именно в этом.



НИАТ "Ховар": Социальные сети и информагентства назвали Варшавскую конференцию "ареной дискуссий делегаций государства с оппозицией"? Действительно ли на этом форуме предусмотрены такая встреча и дискуссии с представителями так называемой "оппозиции"?



Абдулло Рахнамо: На конференции в Варшаве вообще не будет обсуждаться вопрос наших переговоров с оппозицией. В целом, во время участия нашей делегации в этих международных конференциях никогда не было разногласий. Но на конференции ОБСЕ, состоящей из официальных делегаций 56 стран, мы представляем и защищаем позицию Таджикистана по темам повестки дня конференции.



В целом, именно Таджикистан является членом ОБСЕ, а не какая-либо отдельная организация или личность. Поэтому государство, как официальный член участвует в конференциях этой организации. Независимо от наличия или отсутствия оппозиционных лиц, государственная делегация выполняет свою миссию.



НИАТ "Ховар": Как Вы думаете, есть ли необходимость ведения диалога с недовольными людьми и так называемой "оппозицией"?



Абдулло Рахнамо: Таджикистан имеет большой опыт ведения мирного диалога и переговоров. Но сейчас с кем конкретно вести переговоры? С несколькими недовольными людьми, которые бежали от ответственности, обосновались в Европе и на расстоянии общаются друг с другом через виртуальные и фейковые сети? В политической практике диалог с политической властью и организацией возможен, по крайней мере, если она существует физически, определены члены, последователи и ее социальный статус в обществе. Но невозможно вести переговоры с виртуальностью.



В то же время, если мы посмотрим на этот вопрос с другой стороны, то представление о нашей стране тех, кто находится извне, и стремится представить себя противниками Таджикистана, совершенно старомодно и нереально. Анализ показывает, что Таджикистан является сегодня не тем государством, которое было в 1992 году, не тем государством, которое было в 1997 году, и даже не тем государством, которое было в 2015 году. Кроме того, они не могут себе представить, что Таджикистан сегодня является сильным и стабильным государством, с точки зрения политики, структуры, экономики, интеллекта наша страна гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. Таджикистан занимается гораздо более важными делами. Государство занимается благоустройством, созиданием, единением, создает новейшую историю нации. Поэтому противостояние нескольких людей не может представлять серьезную угрозу великому созидательному и духовному процессу. Только в информационном плане создается некоторая помеха и становится неловко с этической точки зрения…



НИАТ "Ховар": Как известно, представители "оппозиции" также примут участие в этом мероприятии в Варшаве. Возможно ли, что члены нашей делегации найдут возможность беседовать с ними лицом к лицу?



Абдулло Рахнамо: Еще раз подчеркиваю, что мы не являемся делегацией переговорщиков с оппозицией. Однако, если мы столкнемся с кем-либо из этих граждан Таджикистана в рамках конференции, то естественно, мы будем беседовать с ним, как с гражданином, такова наша культура, национальное воспитание и человечность. Что же касается их политической позиции, мы будем советовать им прекратить свои блуждания, не выступать против государства и нации, и как граждане своей страны вернулись в Таджикистан. Сотни их соратников добровольно вернулись, и теперь свободно живут в Таджикистане. Родина процветает и развивается, пусть они не вмешиваются в мирный процесс, мы когда-то уже прошли этот путь…



Часть бывшего руководства запрещенной партии нахзата, тысячи бывших ее членов свободно живут и работают в стране… Я часто вижу на улицах и рынках Мирзомухаммади Навида, Саидиброхими Назара, Мавлави Аемиддини Саттора, Абдурахими Карима, детей С.А.Нури и других. Я помню, что они были не менее радикальными, чем нынешние недовольные люди, но выбрали правильный путь и сегодня живут на Родине спокойной жизнью…



Сегодня государство амнистировало даже тех, кто добровольно вернулся из Сирии и Ирака. До сегодняшнего дня почти 200 человек вернулись по своей воле. В этих целях даже в Уголовный кодекс Республики Таджикистан внесены изменения, которые облегчают их возврат.



НИАТ "Ховар": Амбициозные социальные сети обеспокоены участием авторитетной таджикской делегации, и распространяя всякого рода информацию, плетутся интриги против членов делегации. В частности, они называют Вас "бывшим представителем оппозиции", "наглядным инструментом Правительства" и т.д., уделяют особое внимание вашему участию в этой конференции. В каком статусе вы будете участвовать в этом мероприятии?



Абдулло Рахнамо: То, что вы упомянули, совершенно безосновательное представление авторов этих слов. Вероятно, они их распространяют с целью ослабить влияние моего участия. Я еду на Варшавскую конференцию, как член официальной делегации Правительства, а не с какой-либо другой целью. Я вот уже 22 года работаю в центральных государственных ведомствах, в том числе 6 лет работал в Исполнительном аппарате Президента Республики Таджикистан, 14 лет - в Центре стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. Долгие годы возглавлял руководство управлений внутренней политики, региональной безопасности и внешней политики этого важнейшего аналитического центра государства. Поэтому, в конференции я приму участие как член официальной делегации государства.



С другой стороны, у меня, вероятно, стаж работы в государственных органах намного больше, чем у большинства членов делегации. Ежегодно я принимаю участие в нескольких региональных и международных конференциях. Варшавская встреча - очередная из них.



НИАТ "Ховар": А что вы скажете на то, что в социальных сетях выдвигают версию, что Вас, якобы, включили в делегацю с определенной целью…



Абдулло Рахнамо: Я весьма рад, что делегация Правительства Таджикистана в этом году была сформирована из компетентных специалистов различных отраслей. Поэтому нам нет необходимости дополнительно репетировать то, что нужно и не нужно говорить в Варшаве. Мы будем действовать исключительно в рамках государственной политики, нашей специальности и официальных целей делегации.



Лично я помимо работы в государственных ведомствах долгие годы проводил исследования по темам отношений государства и религии, деятельности политических партий, особенно религиозных движений, террористических и экстремистских организаций. Написал несколько книг на эти темы. Моя позиция в этом вопросе однозначна и конкретна. Поэтому я, как эксперт, могу свободно излагать свои мысли. Я всегда отстаиваю свою позицию.



НИАТ "Ховар": В целом, как Вы - эксперт со стажем, оцениваете потенциал оппозиции государства, ведь они весьма активны в европейских кругах и в информационном пространстве…



Абдулло Рахнамо: По моему мнению, потенциал "оппозиционеров" весьма слаб и ограничен. Возможно, их покровители и впрямь весьма могущественны, однако потенциал их самих незначителен. Два простых обстоятельства показывают их слабость. С точки зрения организационной и личностной структуры там не осталось реальной силы. Если несколько недовольных людей будут называть себя хоть "Национальным альянсом", хоть Организацией Объединенных Наций, от этого не изменится сущность вопроса или политический баланс. Поэтому если кто-то вообразит себе или ожидает, что государство сядет за стол переговоров с такими людьми, как с организацией или политической силой, то глубоко ошибается. Государство может воспринять и амнистировать их, не как организацию, а скорее, как добровольно вернувшихся граждан. Это - реальный вариант.



Во-вторых, если рассмотреть материалы, которые в течение двух последних лет публикуются в информагентствах и сетях, то можно заметить, что они занимаются пустословием. 90 процентов их материалов состоит из клеветы, оскорбления, пасквиля, ругательства, откровенной лжи. Это свидетельствует об угасании потенциала этих людей. Это красноречиво говорит о том, что у них не осталось слов, программ, идей для общества. Словно свеча погасла, а дым от нее все еще застилает глаза.



Лично я не перестаю удивляться поведению тех, кто все еще называет себя нахзатовцем и исламистом. Неужели исламская религия разрешает своим последователям лгать, изворачиваться, клеветать? Неужели мусульманин может получать удовольствие от того, что так цинично оскорбляет чьего-то отца или деда, дух умершего, чью-то дочь или мать, опубликовать откровенный пасквиль в отношении кого-либо?



Если побежденный человек не может никоим образом отрицать позицию, программу, поступки, достижения своего оппонента, то переходит на его личность, на оскорбление его близких. Это показатель низости. Такие поступки никогда не могут заслужить доверие и уважение общества.



Такие люди, вероятно, прославлены в информационном пространстве, известны своими скандалами, ложью, бранью, пасквилями. Но эти люди никогда не будут приняты обществом, они не смогут влиять на что-то, особенно в информационном пространстве страны. Если и смогут оказать влияние, то только отрицательное и разрушительное, но никак не созидательное.



НИАТ "Ховар": с каким чувством вы едете на международную конференцию, как гражданин Таджикистана?



Абдулло Рахнамо: Лично я еду на эту грандиозную международную конференцию с гордо поднятой головой, с высоким чувством ответственности. Уверен, что все члены делегации едут с таким же чувством. С чувством гордости за то, что представляют там благоустроенную, красивую страну, где воцарились мир и стабильность. Я везу с собой радостную весть о благоустройстве Таджикистана, о конструктивных посланиях Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, о гордости за единство и устойчивость общества Таджикистана. Я везу с собой светоч от сияния Рогуна, цветы красивых скверов Душанбе, свежее дыхание от мирной и стабильной жизни народа Таджикистана. Я наполнен гордостью за то, что сам являюсь частью этого созидательного процесса, частью единства, частью исторического момента. Поэтому, с кем бы я ни встретился, я буду беседовать с высоким и гордым патриотическим чувством.



Но по конкретным вопросам, которые будут обсуждаться в рамках конференции, члены компетентной государственной делегации шаг за шагом будут вносить ясность мировому сообществу. Я уверен, что члены делегации с достоинством выполнят свою миссию.



Перепечатано из сайта НИАТ "Ховар",

13.09.2019г. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568487780

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